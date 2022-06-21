Отправить деньги можно только после конвертации в рубли.

О приостановке переводов во всех иностранных валютах на счета в другие российские банки Сбер и ВТБ сообщили Frank Data и РИА «Новости».

Сколько времени продлится остановка переводов, сотрудники ВТБ уточнить не смогли. На сайте банка указано, что ограничение ввели из-за международных санкций.

В Сбере заявили, что в связи с санкционными ограничениями «переводы валюты в некоторые банки РФ могут быть недоступны». Та же ситуация с расчётами в иностранной валюте и в сторону Сбера.

Переводы валюты возможны только через конвертацию в рубли.