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Сбер и ВТБ приостановили валютные переводы на счета в других российских банках Статьи редакции

Отправить деньги можно только после конвертации в рубли.

О приостановке переводов во всех иностранных валютах на счета в другие российские банки Сбер и ВТБ сообщили Frank Data и РИА «Новости».

Сколько времени продлится остановка переводов, сотрудники ВТБ уточнить не смогли. На сайте банка указано, что ограничение ввели из-за международных санкций.

В Сбере заявили, что в связи с санкционными ограничениями «переводы валюты в некоторые банки РФ могут быть недоступны». Та же ситуация с расчётами в иностранной валюте и в сторону Сбера.

Переводы валюты возможны только через конвертацию в рубли.

#новости #валюта #банки

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18 комментариев
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Лысина Арика

А где моё классическое: «Сбербанк продолжает работать в штатном режиме»?

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Деревенский кубок
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Приемлемый Русский

так они в безопасности, только забрать вы их уже не можете

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Деревенский кубок

Сам каждый раз кекаю с этого уведомления. Они в безопасности в любом случае, как бы говорит мне сбер.

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Иногентий Нацпредательвович

Точно.
Как в мультике про котёнка Гав.
Никто не украдет сосиску, если она в желудке.

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ntv-

оно и понятно, зачем вам доллары, если скоро курс 1 к 1?

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Vlad Gigachad

В чем проблема? Продаёшь на бирже, переводишь в другой банк, покупаешь в том банке через их биржу (например Райфайзен ) баксы. Потери минимальны

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Дмитрий Царь

А в чем проблема сидеть на бутылке, вместо стула? Ну немножко неудобств, но потери минимальны, только выиграли

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Приемлемый Русский

и нахуй не нужен энтот ваш доллар

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Влад Локтионов

«Россельхозбанк» и «Альфа-банк» тоже

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Andy

А раньше можно было что ли?

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Андрей Лагутин

никуда ты не пойдешь

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Младший франт

Пиздеж, это нельзя было сделать ещё в конце февраля, сразу просили конвертацию

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Игорь Зимин

ну а че неудобно же

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Иногентий Нацпредательвович

Виртуальный доллар стал еще более виртуальным....

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Временной пришелец

Уф, а я думал, там долларов прикупить

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СБУшечка

Лучше купить фантики МММ, чем доллар в Сберкнижке

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Заводной апельсин

Коробочка схлопывается.

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