Сбер и ВТБ приостановили валютные переводы на счета в других российских банках Статьи редакции
Отправить деньги можно только после конвертации в рубли.
О приостановке переводов во всех иностранных валютах на счета в другие российские банки Сбер и ВТБ сообщили Frank Data и РИА «Новости».
Сколько времени продлится остановка переводов, сотрудники ВТБ уточнить не смогли. На сайте банка указано, что ограничение ввели из-за международных санкций.
В Сбере заявили, что в связи с санкционными ограничениями «переводы валюты в некоторые банки РФ могут быть недоступны». Та же ситуация с расчётами в иностранной валюте и в сторону Сбера.
Переводы валюты возможны только через конвертацию в рубли.
1700 просмотров
А где моё классическое: «Сбербанк продолжает работать в штатном режиме»?
так они в безопасности, только забрать вы их уже не можете
Сам каждый раз кекаю с этого уведомления. Они в безопасности в любом случае, как бы говорит мне сбер.
Точно.
Как в мультике про котёнка Гав.
Никто не украдет сосиску, если она в желудке.
оно и понятно, зачем вам доллары, если скоро курс 1 к 1?
В чем проблема? Продаёшь на бирже, переводишь в другой банк, покупаешь в том банке через их биржу (например Райфайзен ) баксы. Потери минимальны
А в чем проблема сидеть на бутылке, вместо стула? Ну немножко неудобств, но потери минимальны, только выиграли
и нахуй не нужен энтот ваш доллар
«Россельхозбанк» и «Альфа-банк» тоже
А раньше можно было что ли?
никуда ты не пойдешь
Пиздеж, это нельзя было сделать ещё в конце февраля, сразу просили конвертацию
ну а че неудобно же
Виртуальный доллар стал еще более виртуальным....
Уф, а я думал, там долларов прикупить
Лучше купить фантики МММ, чем доллар в Сберкнижке
Коробочка схлопывается.