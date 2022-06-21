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Новости

Tele2 поднял цены на безлимитный тариф почти в два раза — с 450 до 750 рублей Статьи редакции

С чем это связано, неизвестно.

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Клиенты Tele2 получили SMS с предупреждением о повышении стоимости безлимитного тарифы. С 5 июля он будут стоить почти в два раза больше — 750 рублей вместо прежних 450.

Абонентам предложили выбрать другой тариф с подходящими условиями или сохранить текущий по прежней цене, заплатив абонентскую плату сразу за полгода.

Цены на безлимитный тариф оператор уже поднимал в апреле — на 100 рублей. С чем связано увеличение платы в июне, неизвестно.

#новости #связь #tele2

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22 комментария
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K.A.
С чем это связано, неизвестно

Может, что-то случилось? 🤔 Надо спросить.

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КтоТы

Что-то там какой-то конфликт на Украине.

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Pavel Omner

в Украине!

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фискальный регистратор

С воровством, больше не с чем. Они тарифы старые не хотят оставлять. Это только на безлимит на сколько я понял

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Дурной франт

У них косты выросли, плюс оборудование сейчас хрен закупишь, а безлимит требует все больших и больших ресурсов. Вот и повысили. Я думаю, это не предел еще, т.к. у нас тарифы и так одни из самых низких в мире

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фискальный регистратор

Да ни фига не требует ресурсов. Они и так скорость режут на нем. Качество связи говно, инет медленный, торренты не будет качать. Тупит и виснет.Уже сравнивали со многими, когда речь об этом заходила, что больше 40 гигов ну не выходит. А их сраный тариф на 40 гигов 1800 или сколько. Вот и вся причина. Типо дёшево слишком. Тем более безлимита больше не подключают

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Дурной франт

Хз, ничего не режут, я покупал год назад тариф теле2 безлимит, прошил модем и подрубил его на даче. И торренты качает и нетфликс в 1080 тянет и в игры даже играть можно. Для работы тоже норм, я проводил конференции зум на 100+ человек и все тянуло.

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Некая Мразь

Конечно жадные капиталисты опять виноваты. Ничего, что оборудование стоит овердохуя, да и достать его напряжно

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Основной супер_стар

https://tjournal.ru/u/459269-samka-bogomola/657328-tele-2-otzhigaet

Теле 2 отжигает — Банковский утюг на TJ
Было 450
tjournal.ru
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Биологический кубок

спасибо за наводку!

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Основной супер_стар

пожалуйста!

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Mikhail

тж прям место вежливых людей

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В США - тяжелейшая за 40 лет инфляция. Каждая американская семья сегодня ежемесячно тратит на $500 больше, чем обычно.

Тем временем на РФии:
Доллар - 60 коп, а тарифный план мобильной связи - 7500 руб

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фискальный регистратор

Смотрю ты соразмерно заработкам считаешь и у У тебя в году 10 месяцев. И вообще или на хуй

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Гордон Фриман

7500 у е

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Повышенный завод

А что-то случилось?

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Армейский якорь

Безлимитный который к тому же лимитный ?

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INNOспички

Ну, в россиюшке всё так.
"Одень шапку нахуй а то уши отморозишь"

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фискальный регистратор

Пидоры ебаные. Гайки на безлимит будут продолжать закручивать. Вот и все блокировки.

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Интерfucks

Смехдержава момент?

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Leo Bonhart

Об этом уже давно говорилось, безлимитные тарифы хотят убить. Тупо силой заставляют перейти на другой тариф.

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3.5 миллиметра

Операторам Минцифры дал картбланш, будут повышать цены на архивные тарифы до уровня актуальных

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