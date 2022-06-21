Tele2 поднял цены на безлимитный тариф почти в два раза — с 450 до 750 рублей Статьи редакции
С чем это связано, неизвестно.
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Клиенты Tele2 получили SMS с предупреждением о повышении стоимости безлимитного тарифы. С 5 июля он будут стоить почти в два раза больше — 750 рублей вместо прежних 450.
Абонентам предложили выбрать другой тариф с подходящими условиями или сохранить текущий по прежней цене, заплатив абонентскую плату сразу за полгода.
Цены на безлимитный тариф оператор уже поднимал в апреле — на 100 рублей. С чем связано увеличение платы в июне, неизвестно.
Может, что-то случилось? 🤔 Надо спросить.
Что-то там какой-то конфликт на Украине.
в Украине!
С воровством, больше не с чем. Они тарифы старые не хотят оставлять. Это только на безлимит на сколько я понял
У них косты выросли, плюс оборудование сейчас хрен закупишь, а безлимит требует все больших и больших ресурсов. Вот и повысили. Я думаю, это не предел еще, т.к. у нас тарифы и так одни из самых низких в мире
Да ни фига не требует ресурсов. Они и так скорость режут на нем. Качество связи говно, инет медленный, торренты не будет качать. Тупит и виснет.Уже сравнивали со многими, когда речь об этом заходила, что больше 40 гигов ну не выходит. А их сраный тариф на 40 гигов 1800 или сколько. Вот и вся причина. Типо дёшево слишком. Тем более безлимита больше не подключают
Хз, ничего не режут, я покупал год назад тариф теле2 безлимит, прошил модем и подрубил его на даче. И торренты качает и нетфликс в 1080 тянет и в игры даже играть можно. Для работы тоже норм, я проводил конференции зум на 100+ человек и все тянуло.
Конечно жадные капиталисты опять виноваты. Ничего, что оборудование стоит овердохуя, да и достать его напряжно
https://tjournal.ru/u/459269-samka-bogomola/657328-tele-2-otzhigaet
спасибо за наводку!
пожалуйста!
тж прям место вежливых людей
Тем временем на РФии:
Доллар - 60 коп, а тарифный план мобильной связи - 7500 руб
Смотрю ты соразмерно заработкам считаешь и у У тебя в году 10 месяцев. И вообще или на хуй
7500 у е
А что-то случилось?
Безлимитный который к тому же лимитный ?
Ну, в россиюшке всё так.
"Одень шапку нахуй а то уши отморозишь"
Пидоры ебаные. Гайки на безлимит будут продолжать закручивать. Вот и все блокировки.
Смехдержава момент?
Об этом уже давно говорилось, безлимитные тарифы хотят убить. Тупо силой заставляют перейти на другой тариф.
Операторам Минцифры дал картбланш, будут повышать цены на архивные тарифы до уровня актуальных