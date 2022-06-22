Про силовиков могут выпустить новую отдельную игру или добавить фирменный брендинг в уже существующие проекты.

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Скриншот мода для игры «В тылу врага: Штурм 2»

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил письмо директору Росгвардии Виктору Золотову в конце мая. В документе предлагается «поднять престиж» силового ведомства при помощи видеоигр, сообщает «Коммерсантъ». К такой идее депутаты пришли на специальном совещании на тему популяризации государственных служб.

Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение. из текста документа

В письме выделили две возможности популяризации Росгвардии. В первом варианте создаётся новая тактическо-командная игра с бойцами ведомства в качестве главных персонажей. Второй вариант — интегрировать силовиков в уже существующую игру. В качестве примера Хинштейн привёл онлайн-шутер «Калибр» от российской компании 1C.

По словам Хинштейна, Росгвардии целесообразно использовать новые формы коммуникаций как «самому молодому силовому ведомству, находящемуся на переднем фронте борьбы с преступностью и терроризмом». Получение письма подтвердили в ведомстве, добавив, что уже начали работать над инициативой.

Такая интеграция — мировая практика. Давайте вспомним [игру] SWAT, где специальный полицейский отряд выезжает на обезвреживание преступников и асоциальных элементов. Больше всего запоминается не сам игровой процесс, а миссии: ты понимаешь, чем заняты эти люди, в чем сложность и тонкость их работы. Алексей Гореславский глава АНО «Институт развития интернета»

По словам источника «Ъ», идею начали разрабатывать как минимум полгода назад, ещё до начала боевых действий в Украине. На одной из встреч взять на себя разработку игры якобы предлагали VK, но компания согласилась помочь только экспертной поддержкой.

Другой источник издания из крупной игровой компании считает, что вряд ли какая-либо российская компания возьмётся за идею в нынешних условиях. По его словам, это «однозначная пропаганда», сопряжённая с большими рисками — участие в проекте может повлечь за собой серьёзные санкции как в адрес компании, так и против конкретных разработчиков.

За последнее время российские власти не в первый раз проявляют интерес к видеоиграм. В конце мая АНО «Институт развития интернета» выделил грант в 260 миллионов на разработку экшн-RPG «Смута» — «отечественного аналога Assassin's Creed или Ghost of Tsushima». Вскоре в сети появились первые арты к игре, которые вызвали недоумение пользователей соцсетей.