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Новости

В Госдуме предложили интегрировать Росгвардию в видеоигры, чтобы «улучшить имидж ведомства» Статьи редакции

Про силовиков могут выпустить новую отдельную игру или добавить фирменный брендинг в уже существующие проекты.

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Скриншот мода для игры «В тылу врага: Штурм 2»

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил письмо директору Росгвардии Виктору Золотову в конце мая. В документе предлагается «поднять престиж» силового ведомства при помощи видеоигр, сообщает «Коммерсантъ». К такой идее депутаты пришли на специальном совещании на тему популяризации государственных служб.

Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение.

из текста документа

В письме выделили две возможности популяризации Росгвардии. В первом варианте создаётся новая тактическо-командная игра с бойцами ведомства в качестве главных персонажей. Второй вариант — интегрировать силовиков в уже существующую игру. В качестве примера Хинштейн привёл онлайн-шутер «Калибр» от российской компании 1C.

По словам Хинштейна, Росгвардии целесообразно использовать новые формы коммуникаций как «самому молодому силовому ведомству, находящемуся на переднем фронте борьбы с преступностью и терроризмом». Получение письма подтвердили в ведомстве, добавив, что уже начали работать над инициативой.

Такая интеграция — мировая практика. Давайте вспомним [игру] SWAT, где специальный полицейский отряд выезжает на обезвреживание преступников и асоциальных элементов. Больше всего запоминается не сам игровой процесс, а миссии: ты понимаешь, чем заняты эти люди, в чем сложность и тонкость их работы.

Алексей Гореславский
глава АНО «Институт развития интернета»

По словам источника «Ъ», идею начали разрабатывать как минимум полгода назад, ещё до начала боевых действий в Украине. На одной из встреч взять на себя разработку игры якобы предлагали VK, но компания согласилась помочь только экспертной поддержкой.

Другой источник издания из крупной игровой компании считает, что вряд ли какая-либо российская компания возьмётся за идею в нынешних условиях. По его словам, это «однозначная пропаганда», сопряжённая с большими рисками — участие в проекте может повлечь за собой серьёзные санкции как в адрес компании, так и против конкретных разработчиков.

За последнее время российские власти не в первый раз проявляют интерес к видеоиграм. В конце мая АНО «Институт развития интернета» выделил грант в 260 миллионов на разработку экшн-RPG «Смута» — «отечественного аналога Assassin's Creed или Ghost of Tsushima». Вскоре в сети появились первые арты к игре, которые вызвали недоумение пользователей соцсетей.

Интернет
Щит с дыркой, плагиат и прогнозы продаж: в сети нашли презентацию игры, на которую выделили 260 миллионов рублей Статьи редакции

Пользователи раскритиковали идею ещё после новости о получении гранта, а питч-дек проекта от 2020 года только усилил сомнения в успехе.

#новости #игры #росгвардия

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40 комментариев
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Актерский утюг

Какой срок будут давать за бросание виртуального стаканчика в виртуального омоновца?

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Актерский утюг

Реальный, конечно

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Аяз Умбатов

Это уже мета вселенная получается

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Нурсултан из Нур-Султана

Выкуси, Цукерберг!!!!1

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Jerod alp

На это уже ответила half life 2 сразу после того как Гордон Фримен вышел с поезда в самом начале игры

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Актерский утюг

А что там?

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Поэтический паук например

Это классика. Это знать надо!

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Dmitry Pasyutin

Какие корабли?

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Эмоциональный ключ

Росгвардия здорового человека

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Скрепный кремпай

просто добавь в проект*
*пропеть голосом из рекламы Invite

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xqdc

Будут пиздить митингующих дубинками или гореть в автозаках под Харьковом. Ваши ставки?

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Максим Шишлов

Ебланы путают причину и следствие. Игры про сват и дельта форс вышли не для "улучшения имиджа", а ровно наоборот. У этих подразделений уже был имидж, и их название на обложке помогло в продажах самим играм.

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Валентин Стрыкало

Эроге, где нужно насиловать швабрами задержанных оппозиционеров?

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UFO Driver
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Sail

Пока они не объявили голосовое управление, я ещё верил в этот проект, но то, куда это движется - ерунда какая то имхо

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дорогой БРАТ Донателло
имидж организации которая была создана чтобы пиздить несогласных

🤔

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YaakovJaffe

Можно ремастером ограничиться

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Проедемте в Братеево

Карты для майнкрафт со зданием МВД?

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Alexander D

Хочу рогалик про росгвардейца пытающегося уволиться со службы

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-15 рублей

И заказать прохождение игры у Хованского

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Грузовой инструмент

Ждем сериал: Росгвардеец с улицы Ленина

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Юрий Самойлов

Гениальный план. Нужно не своей деятельностью и работой улучшать имидж, а видеоиграми.

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Дуб-Дерево

Первое, очевидно. Может даже неплохой action-rpg получиться

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Dmytry Kovalsky

Так и так можно в арму с модами поиграть.
Я вчера знатно покрошил русский десант.

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Лисенко Сергей Михайлович

Вся Рф порвалось от правдивого показа армии рф в колде (вроде)..

Зачем они провоцируют своё население

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Коричневый Орзэмэс

Так там ВРАЛИ, а теперь то мы покажем им нашу, настоящую ПРАВДУ

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Голубой корабль

Отхуярить их там можно будет?

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Дед Макар

Ну какой же хуйней они там все занимаются

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Evil Prime

можно интегрировать в пей дей 2?

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Шахматный кофе

отлично, а потом начнется срач а чо это росгвардию, а не полицию/другие ведомства.

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Ktachik

Росгвардеец Геральт из Ривии

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Лмао

Предзакажи Росгвардию: The Game и получи карту Болотная

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Pavel Zamyatin

Так уже вроде интегрировали, в Call of Duty последнем была вроде, нет?

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Аяз Умбатов

Полк Кадырова следующий видимо.

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Нурсултан из Нур-Султана

Так уже есть игра:
https://www.youtube.com/watch?v=cW2TxlLIrdM

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Веб Инструменты

Почему бы и нет, добавить юнитов которые ведут себя крайне тупо и погибают по разным глупым причинам.

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Николай Колчин

Правильно. Нужно ещё имидж УФСИН поднимать. Там, какой-нибудь симулятор или менеджер крестов запилить.

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Andrey Fedorov

Я джва года хочу такую игру!

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Имбирный пряник

Немного текстуры поменять, и готово
В принципе, там же можно и навыки вождения проверять.

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Друз Фаруэл

СК тоже в поиске места для интеграции в видеоигры

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