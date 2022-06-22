В Госдуме предложили интегрировать Росгвардию в видеоигры, чтобы «улучшить имидж ведомства» Статьи редакции
Про силовиков могут выпустить новую отдельную игру или добавить фирменный брендинг в уже существующие проекты.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил письмо директору Росгвардии Виктору Золотову в конце мая. В документе предлагается «поднять престиж» силового ведомства при помощи видеоигр, сообщает «Коммерсантъ». К такой идее депутаты пришли на специальном совещании на тему популяризации государственных служб.
В письме выделили две возможности популяризации Росгвардии. В первом варианте создаётся новая тактическо-командная игра с бойцами ведомства в качестве главных персонажей. Второй вариант — интегрировать силовиков в уже существующую игру. В качестве примера Хинштейн привёл онлайн-шутер «Калибр» от российской компании 1C.
По словам Хинштейна, Росгвардии целесообразно использовать новые формы коммуникаций как «самому молодому силовому ведомству, находящемуся на переднем фронте борьбы с преступностью и терроризмом». Получение письма подтвердили в ведомстве, добавив, что уже начали работать над инициативой.
По словам источника «Ъ», идею начали разрабатывать как минимум полгода назад, ещё до начала боевых действий в Украине. На одной из встреч взять на себя разработку игры якобы предлагали VK, но компания согласилась помочь только экспертной поддержкой.
Другой источник издания из крупной игровой компании считает, что вряд ли какая-либо российская компания возьмётся за идею в нынешних условиях. По его словам, это «однозначная пропаганда», сопряжённая с большими рисками — участие в проекте может повлечь за собой серьёзные санкции как в адрес компании, так и против конкретных разработчиков.
За последнее время российские власти не в первый раз проявляют интерес к видеоиграм. В конце мая АНО «Институт развития интернета» выделил грант в 260 миллионов на разработку экшн-RPG «Смута» — «отечественного аналога Assassin's Creed или Ghost of Tsushima». Вскоре в сети появились первые арты к игре, которые вызвали недоумение пользователей соцсетей.
Какой срок будут давать за бросание виртуального стаканчика в виртуального омоновца?
Реальный, конечно
Это уже мета вселенная получается
Выкуси, Цукерберг!!!!1
На это уже ответила half life 2 сразу после того как Гордон Фримен вышел с поезда в самом начале игры
А что там?
Это классика. Это знать надо!
Какие корабли?
Росгвардия здорового человека
просто добавь в проект*
*пропеть голосом из рекламы Invite
Будут пиздить митингующих дубинками или гореть в автозаках под Харьковом. Ваши ставки?
Ебланы путают причину и следствие. Игры про сват и дельта форс вышли не для "улучшения имиджа", а ровно наоборот. У этих подразделений уже был имидж, и их название на обложке помогло в продажах самим играм.
Эроге, где нужно насиловать швабрами задержанных оппозиционеров?
Пока они не объявили голосовое управление, я ещё верил в этот проект, но то, куда это движется - ерунда какая то имхо
🤔
Можно ремастером ограничиться
Карты для майнкрафт со зданием МВД?
Хочу рогалик про росгвардейца пытающегося уволиться со службы
И заказать прохождение игры у Хованского
Ждем сериал: Росгвардеец с улицы Ленина
Гениальный план. Нужно не своей деятельностью и работой улучшать имидж, а видеоиграми.
Первое, очевидно. Может даже неплохой action-rpg получиться
Так и так можно в арму с модами поиграть.
Я вчера знатно покрошил русский десант.
Вся Рф порвалось от правдивого показа армии рф в колде (вроде)..
Зачем они провоцируют своё население
Так там ВРАЛИ, а теперь то мы покажем им нашу, настоящую ПРАВДУ
Отхуярить их там можно будет?
Ну какой же хуйней они там все занимаются
можно интегрировать в пей дей 2?
отлично, а потом начнется срач а чо это росгвардию, а не полицию/другие ведомства.
Росгвардеец Геральт из Ривии
Предзакажи Росгвардию: The Game и получи карту Болотная
Так уже вроде интегрировали, в Call of Duty последнем была вроде, нет?
Полк Кадырова следующий видимо.
Так уже есть игра:
https://www.youtube.com/watch?v=cW2TxlLIrdM
Почему бы и нет, добавить юнитов которые ведут себя крайне тупо и погибают по разным глупым причинам.
Правильно. Нужно ещё имидж УФСИН поднимать. Там, какой-нибудь симулятор или менеджер крестов запилить.
Я джва года хочу такую игру!
Немного текстуры поменять, и готово
В принципе, там же можно и навыки вождения проверять.
СК тоже в поиске места для интеграции в видеоигры