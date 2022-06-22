Теперь правительство выберет, какую площадь или улицу переименовать в честь Луганской народной республики.

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Фото Михаила Гребенщикова, РБК

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении территории недалеко от американского посольства названия «площадь Донецкой народной республики», сообщается на официальном сайте градоначальника.

Площадь располагается на территории от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненского Центрального административного округа столицы. Посольству присвоили новый адрес — площадь Донецкой народной республики, дом 1.

На сайте дипломатической миссии США на момент публикации заметки всё ещё указан прежний адрес — Большой Девятинский пер., д.8. В середине мая власти Москвы аннулировали название и запустили голосование за выбор нового топонима: среди альтернатив были, например, «площадь защитников Донбасса» и «площадь Героя России Владимира Жоги».

8 июня было объявлено о победе варианта «площадь Донецкой народной республики», это название набрало почти 45% голосов. По условиям, в случае выбора этого варианта позже в Москве переименуют ещё одну площадь в честь Луганской народной республики — депутаты Мосгордумы предложили отдать это название территории напротив посольства Германии.