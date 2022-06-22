Площадь возле посольства США в Москве назвали площадью Донецкой народной республики Статьи редакции
Теперь правительство выберет, какую площадь или улицу переименовать в честь Луганской народной республики.
22 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении территории недалеко от американского посольства названия «площадь Донецкой народной республики», сообщается на официальном сайте градоначальника.
Площадь располагается на территории от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненского Центрального административного округа столицы. Посольству присвоили новый адрес — площадь Донецкой народной республики, дом 1.
На сайте дипломатической миссии США на момент публикации заметки всё ещё указан прежний адрес — Большой Девятинский пер., д.8. В середине мая власти Москвы аннулировали название и запустили голосование за выбор нового топонима: среди альтернатив были, например, «площадь защитников Донбасса» и «площадь Героя России Владимира Жоги».
8 июня было объявлено о победе варианта «площадь Донецкой народной республики», это название набрало почти 45% голосов. По условиям, в случае выбора этого варианта позже в Москве переименуют ещё одну площадь в честь Луганской народной республики — депутаты Мосгордумы предложили отдать это название территории напротив посольства Германии.
На сайте мэра Москвы говорится, что «увековечить на карте города память защитников Донбасса» предложили депутаты местной думы, а одновременно с этим в Правительство якобы поступало множество обращений граждан с различными вариантами названия. В начале июня «Медиазона» сообщала, что некоторых бюджетников обязали голосовать за победивший вариант.
В дурке всё стабильно
затралено
Будет неловко, когда Украина восстановит контроль над этими двумя субъектами, а название площади в Москве останется.
Ну почему же? Будет официальная территория донецкой народной
Пушилин будет на ней бомжевать
Переименуют обратно. Делов-то😁
Поставят палатку для правительства в изгнании.
Они понимают, что означает их любимый символ V?
Какой же охуенный дизайн плакатов
урусы отлично все понимают, просто признать это публично, значит признать себя уебаном, а это блять вся страна уебанов, и это обидно,
Но признать это жизненно необходимо.
Помимо политики, людям теперь ебаться с оформлением документов из-за нового названия.
Подумаешь
Обычная хуйня в политике, переименовывать улицу посольства страны на политически-неугодное для той страны название. Только вот ребячество
простите, а причём тут АСАШАЙ?
Пиндосы же это придумали
Вот только РФ даже близко не Америка – в итоге выходит косплей какой-то
Ебать конечно Россия не Америка, даже Канада не Америка прикинь
А разве ж Канада косплеит Штаты? Во многих моментах они наоборот противоположность – например, социалка и медицина в частности
Ну косплей и косплей. Когда это вдруг стало синонимом чего то плохого?
Ну вообще Канада - Америка, и Мексика - Америка
Ну, вообще да)
Вот это геополитическая победа! Весь мир застыл в трепете!
Болгары восхитились
Российские награды врученные правительством при Путине не такой позор, как вот этот перфоманс. Сколько времени понадобится здравомыслящему правительству в РФ, а я верю, что оно там будет, что бы разгребсти то, что наделал путинизм
Эх, а я вот настроен пессимистично и думаю, что свободной демократической РФ при собственной жизни не увижу
Но позор достаточно большой. Проект.Медиа считал пару лет назад, мы превзошли брежневские времена.
Да хули там Красную площадь в Луганскую переименуйте уже. Соплежуи ебаные
Световая проекция на стене дома, стоящего напротив посольства США
А зачем на английском то, электорат не поймет
Гордон конечно название площади для пустыря 10х10 метров с парой кустиков и травой/
позор. Такое название для райцентра и его квазиплощадей подходит, но в москве…
Вот это мы америкосов уделали) так им.
Пздц конечно
Площадь 23-летия Кринжа, дом 666
Вот уж кому похеру так это русским которые в этом посольстве работают.
А американцам уж тем более.
Опять ДНР переиграла ЛНР. Быть войне между молодыми республиками! Никаких больше туров Донецк-Луганск и наоборот! Останется работать только турагентство "Туры в лифтах Донбасса"...
московская народная республика when?
не, ну ладно там бы назвали сталина, путлера, гитлера , но имени лынырыдыныры... ну фубля же
Скоро самой республики не будет, останется только площадь
а все потому что какие-то дебилы слишком рано стали кричать про двойное дно названия "площади защитников донбаса"
Кадыров герой России и краповый берет. В Госдуре сидит несколько убийц вроде Литвиненко и террористов проде Делимханова. В Москве появляются площади, посвященные каким-то республикам, которым полтора дня отроду...
Перенимаем международный опыт
"Теперь правительство выберет, какую площадь или улицу переименовать в честь Луганской народной республики."
Красную, переименуйте, дебилы.