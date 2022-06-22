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Новости

Площадь возле посольства США в Москве назвали площадью Донецкой народной республики Статьи редакции

Теперь правительство выберет, какую площадь или улицу переименовать в честь Луганской народной республики.

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Фото Михаила Гребенщикова, РБК

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присвоении территории недалеко от американского посольства названия «площадь Донецкой народной республики», сообщается на официальном сайте градоначальника.

Площадь располагается на территории от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненского Центрального административного округа столицы. Посольству присвоили новый адрес — площадь Донецкой народной республики, дом 1.

На сайте дипломатической миссии США на момент публикации заметки всё ещё указан прежний адрес — Большой Девятинский пер., д.8. В середине мая власти Москвы аннулировали название и запустили голосование за выбор нового топонима: среди альтернатив были, например, «площадь защитников Донбасса» и «площадь Героя России Владимира Жоги».

8 июня было объявлено о победе варианта «площадь Донецкой народной республики», это название набрало почти 45% голосов. По условиям, в случае выбора этого варианта позже в Москве переименуют ещё одну площадь в честь Луганской народной республики — депутаты Мосгордумы предложили отдать это название территории напротив посольства Германии.

На сайте мэра Москвы говорится, что «увековечить на карте города память защитников Донбасса» предложили депутаты местной думы, а одновременно с этим в Правительство якобы поступало множество обращений граждан с различными вариантами названия. В начале июня «Медиазона» сообщала, что некоторых бюджетников обязали голосовать за победивший вариант.

#новости #москва #днрилнр

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44 комментария
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ВTopHuk

В дурке всё стабильно

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Андрей Лагутин

затралено

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Sergei

Будет неловко, когда Украина восстановит контроль над этими двумя субъектами, а название площади в Москве останется.

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GrandLord

Ну почему же? Будет официальная территория донецкой народной

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Актерский утюг

Пушилин будет на ней бомжевать

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Random Dude

Переименуют обратно. Делов-то😁

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John Doe

Поставят палатку для правительства в изгнании.

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Слава Украинцев

Они понимают, что означает их любимый символ V?

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Слава Украинцев
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Таинственный ящик

Какой же охуенный дизайн плакатов

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Джон Джонович

урусы отлично все понимают, просто признать это публично, значит признать себя уебаном, а это блять вся страна уебанов, и это обидно,

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Антон Занудный
блять вся страна уебанов, и это обидно

Но признать это жизненно необходимо.

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Шахматный кофе

Помимо политики, людям теперь ебаться с оформлением документов из-за нового названия.

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Энергетический теркин30см

Подумаешь

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kuzklym

Обычная хуйня в политике, переименовывать улицу посольства страны на политически-неугодное для той страны название. Только вот ребячество

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Питерский космос

простите, а причём тут АСАШАЙ?

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Великий Спецоператор

Пиндосы же это придумали

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Славой Жижек

Вот только РФ даже близко не Америка – в итоге выходит косплей какой-то

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Великий Спецоператор

Ебать конечно Россия не Америка, даже Канада не Америка прикинь

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Славой Жижек

А разве ж Канада косплеит Штаты? Во многих моментах они наоборот противоположность – например, социалка и медицина в частности

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Великий Спецоператор

Ну косплей и косплей. Когда это вдруг стало синонимом чего то плохого?

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wdst

Ну вообще Канада - Америка, и Мексика - Америка

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Великий Спецоператор

Ну, вообще да)

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Актерский утюг

Вот это геополитическая победа! Весь мир застыл в трепете!

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Amaze Zett

Болгары восхитились

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Ddd

Российские награды врученные правительством при Путине не такой позор, как вот этот перфоманс. Сколько времени понадобится здравомыслящему правительству в РФ, а я верю, что оно там будет, что бы разгребсти то, что наделал путинизм

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Славой Жижек

Эх, а я вот настроен пессимистично и думаю, что свободной демократической РФ при собственной жизни не увижу

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Антон Занудный
Российские награды врученные правительством при Путине не такой позор

Но позор достаточно большой. Проект.Медиа считал пару лет назад, мы превзошли брежневские времена.

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Великий Спецоператор

Да хули там Красную площадь в Луганскую переименуйте уже. Соплежуи ебаные

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Слава Украинцев

Световая проекция на стене дома, стоящего напротив посольства США

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Denis Shiryaev

А зачем на английском то, электорат не поймет

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Лысина Арика

Гордон конечно название площади для пустыря 10х10 метров с парой кустиков и травой/

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alekksandr cherr

позор. Такое название для райцентра и его квазиплощадей подходит, но в москве…

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Алекс

Вот это мы америкосов уделали) так им.
Пздц конечно

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Аркадий Гайдаржи

Площадь 23-летия Кринжа, дом 666

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Dmytry Kovalsky

Вот уж кому похеру так это русским которые в этом посольстве работают.
А американцам уж тем более.

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Максим Макарчук

Опять ДНР переиграла ЛНР. Быть войне между молодыми республиками! Никаких больше туров Донецк-Луганск и наоборот! Останется работать только турагентство "Туры в лифтах Донбасса"...

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дорогой БРАТ Донателло

московская народная республика when?

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Джон Джонович

не, ну ладно там бы назвали сталина, путлера, гитлера , но имени лынырыдыныры... ну фубля же

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JordiTheStepbro

Скоро самой республики не будет, останется только площадь

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Секретный торшер

а все потому что какие-то дебилы слишком рано стали кричать про двойное дно названия "площади защитников донбаса"

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Alexandr

Кадыров герой России и краповый берет. В Госдуре сидит несколько убийц вроде Литвиненко и террористов проде Делимханова. В Москве появляются площади, посвященные каким-то республикам, которым полтора дня отроду...

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Трудовой Илья

Перенимаем международный опыт

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wolik

"Теперь правительство выберет, какую площадь или улицу переименовать в честь Луганской народной республики."

Красную, переименуйте, дебилы.

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