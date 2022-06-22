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Умер Пьер Нарцисс, участник «Фабрики звёзд» и исполнитель песни «Я шоколадный заяц» Статьи редакции

Певцу камерунского происхождения было 45 лет.

Об этом сообщила в соцсетях его 16-летняя дочь Каролина-Кристель Калачева. По информации «Комсомольской правды», причиной смерти стала остановка сердца после операции на почке.

Спасибо, папа, тебе за все. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет, но я надеюсь, что у него всё будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой.

Каролина-Кристель Калачева

Пьер Нарцисс родился в Камеруне, а в 1990-х приехал в Москву и поступил в МГУ. Параллельно он играл в КВН и участвовал в разных телешоу. Слава к музыканту пришла после участия во втором сезоне «Фабрики звёзд», где он исполнял свой главный хит «Шоколадный заяц».

#новости #некролог #музыка

4633 просмотров
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37 комментариев
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xqdc
исполнитель песни «Я шоколадный заяц»

Вот это человек запомнился.

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Соросята спасают Темнова

Тем не менее о нем говорят по радио и пишут на ТЖ

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olsen

А как же автор фразы про «рассию на каленях»?

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Греческий сыр

Слишком много знал, получается.

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Участковый ключ

Аплодисменты великолепны

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Ирина Китаева

вся ебля его

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UFO Driver

Погиб под Северодонецком. Вечная память герою новоросии.
F

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Скрепный кремпай
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Max Kolosov
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Великий Спецоператор

Во времена то были. Ни разу никто песню за расизм не воспринял

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Алекс Косс

Кобзон собирает свою Фабрику звёзд😂

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Илья Михалков

https://youtu.be/8hxBd4lW3dU

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xbutteff

Да это просто языковой барьер, понятно же, что именно он имел ввиду, говоря фразу. Он хотел сказать "не-бу-дет, твердо и четко".

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зимнее безмолвие

Не, он там вроде говорил что Америка будет перед россией на коленях. А тут оговорился

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Говнокодер

стекловатой ...

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Hfr Olod
Певцу камерунского происхождения было 45 лет

Мало даже по меркам России. Хотя посмотрим как изменилась средняя продолжительность после войны, может он как раз попал в показатель.

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Драгтеатр

Диабет (простите)?

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Senya
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Niels Oberrheiner

F

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Black Jack

Кто лизал его шоколадные яйца?

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Игорь Херник

Привет

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Некая Мразь

Марат Секаев теперь может спать спокойно, так как Нарцисс перестанет писать его девушке в директ

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Секретный торшер

туда ему и дорога, жополиз провластный

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Slava Ukraine

Кто это?

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Биологический торшер

Chocolate 🐰

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Пластиковое Окно

У вас тут филиал расизма что ли?

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Алексей Алексеев

Не знаю что написать. Спецоперацию поддерживал?

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Говнокодер

https://youtu.be/8hxBd4lW3dU

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Илья Михалков

Дел

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Сергей Суховирский

Такой мем был
https://coub.com/view/1jdpoh

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Dmytry Kovalsky

Удивительно что его на родине не линчевали.

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Невидимый татарин

Жириновский-то теперь у себя там, в раю, КАК В ШОКОЛАДЕ теперь!

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incis0r

инфа 100%

https://youtu.be/vnnosxdK-OI

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Доктор Корнелиус

а почему не на перестрелке

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Биологический торшер

🤔🤔

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Dr. Acula

ну пиздец, снова песня в голове засела

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Биологический торшер

Какая?

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