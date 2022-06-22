Спасибо, папа, тебе за все. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет, но я надеюсь, что у него всё будет хорошо и в раю, и в последующих жизнях. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой.