Умер Пьер Нарцисс, участник «Фабрики звёзд» и исполнитель песни «Я шоколадный заяц» Статьи редакции
Певцу камерунского происхождения было 45 лет.
Об этом сообщила в соцсетях его 16-летняя дочь Каролина-Кристель Калачева. По информации «Комсомольской правды», причиной смерти стала остановка сердца после операции на почке.
Пьер Нарцисс родился в Камеруне, а в 1990-х приехал в Москву и поступил в МГУ. Параллельно он играл в КВН и участвовал в разных телешоу. Слава к музыканту пришла после участия во втором сезоне «Фабрики звёзд», где он исполнял свой главный хит «Шоколадный заяц».
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Вот это человек запомнился.
Тем не менее о нем говорят по радио и пишут на ТЖ
А как же автор фразы про «рассию на каленях»?
Слишком много знал, получается.
Аплодисменты великолепны
вся ебля его
Погиб под Северодонецком. Вечная память герою новоросии.
F
Во времена то были. Ни разу никто песню за расизм не воспринял
Кобзон собирает свою Фабрику звёзд😂
https://youtu.be/8hxBd4lW3dU
Да это просто языковой барьер, понятно же, что именно он имел ввиду, говоря фразу. Он хотел сказать "не-бу-дет, твердо и четко".
Не, он там вроде говорил что Америка будет перед россией на коленях. А тут оговорился
стекловатой ...
Мало даже по меркам России. Хотя посмотрим как изменилась средняя продолжительность после войны, может он как раз попал в показатель.
Диабет (простите)?
F
Кто лизал его шоколадные яйца?
Привет
Марат Секаев теперь может спать спокойно, так как Нарцисс перестанет писать его девушке в директ
туда ему и дорога, жополиз провластный
Кто это?
Chocolate 🐰
У вас тут филиал расизма что ли?
Не знаю что написать. Спецоперацию поддерживал?
https://youtu.be/8hxBd4lW3dU
Дел
Такой мем был
https://coub.com/view/1jdpoh
Удивительно что его на родине не линчевали.
Жириновский-то теперь у себя там, в раю, КАК В ШОКОЛАДЕ теперь!
инфа 100%
https://youtu.be/vnnosxdK-OI
а почему не на перестрелке
🤔🤔
ну пиздец, снова песня в голове засела
Какая?