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Новости

В Афганистане погибли не менее 920 человек, ещё больше получили ранения в результате землетрясения Статьи редакции

Страна нередко страдает от подземных толчков, но это землетрясение стало самым разрушительным с 2015 года.

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В ночь на 22 июня в восточной части Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном произошло мощное землетрясение. По оценке европейской ESMC, амплитуда составила 6,1 балла по шкале Рихтера, а американская USGC оценила сейсмическую активность в 5,9 балла. По словам очевидцев, толчки ощущались на расстоянии до 500 километров от эпицентра, в том числе в столицах Афганистана и Пакистана.

Скриншот Google

Данные о жертвах поступают с задержкой. По информации МВД, только в провинции Пактика погибли 255 человек, ещё больше 200 ранены, тогда как в соседней провинции Хост не менее 25 человек погибли, ещё 90 доставили в больницы. Заместитель министра по ликвидации последствий стихийных бедствий на пресс-конференции сообщил о 920 погибших по всей стране.

Лидер «Талибана»* и действующий эмир Афганистана Хайбатулла Ахундзада сообщил о сотнях разрушенных домов и предупредил, что количество жертв, скорее всего, ещё вырастет — некоторые населённые пункты расположены в отдалённых горных районах, и на поиски людей понадобится время.

Эмир также пообещал направить в эпицентр землетрясения все спасательные ведомства, а пострадавшим и семьям погибших выплатить компенсации. В то же время Ахундзада призвал зарубежные благотворительные и гуманитарные организации, а также иностранные спасательные структуры помочь с поиском людей и ликвидацией последствий происшествия.

Фото AP
Фото из соцсетей

Для Афганистана проблема сейсмической активности всегда стояла остро: за последние 10 лет от землетрясений там погибло около 7000 человек. Это связано с тем, что страна располагается над рядом тектонических разломов. при этом в большинстве деревень и небольших городов дома строят из глины, поэтому последствия регулярных толчков могут быть очень серьёзными.

Кроме того, ситуацию усугубляет политическая обстановка в стране. Даже до захвата власти талибами* спасательные службы с трудом справлялись с последствиями землетрясений, в том числе из-за нехватки транспорта. После смены власти многие государственные структуры подверглись реформам, но не везде это привело к позитивным изменениям.

*Организация «Талибан» признана террористической в России, их деятельность запрещена на территории страны.

#новости #происшествия #афганистан

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3 комментария
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*Организация «Талибан» признана террористической в России, их деятельность запрещена на территории страны.

Ага ага.

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Anton
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Boris Gaykovich

Видимо это как-то связано с нормальным уровнем жизни а этих местах?
То есть там, где принято забивать камнями или отрубать головы по 100 человек в месяц гибель 500 не особо привлекает внимание, удивительно

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