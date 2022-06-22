Страна нередко страдает от подземных толчков, но это землетрясение стало самым разрушительным с 2015 года.

{"id":658134,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":658134,"gtm":null} 574 просмотров

В ночь на 22 июня в восточной части Афганистана, недалеко от границы с Пакистаном произошло мощное землетрясение. По оценке европейской ESMC, амплитуда составила 6,1 балла по шкале Рихтера, а американская USGC оценила сейсмическую активность в 5,9 балла. По словам очевидцев, толчки ощущались на расстоянии до 500 километров от эпицентра, в том числе в столицах Афганистана и Пакистана.

Скриншот Google

Данные о жертвах поступают с задержкой. По информации МВД, только в провинции Пактика погибли 255 человек, ещё больше 200 ранены, тогда как в соседней провинции Хост не менее 25 человек погибли, ещё 90 доставили в больницы. Заместитель министра по ликвидации последствий стихийных бедствий на пресс-конференции сообщил о 920 погибших по всей стране.

Лидер «Талибана»* и действующий эмир Афганистана Хайбатулла Ахундзада сообщил о сотнях разрушенных домов и предупредил, что количество жертв, скорее всего, ещё вырастет — некоторые населённые пункты расположены в отдалённых горных районах, и на поиски людей понадобится время.

Эмир также пообещал направить в эпицентр землетрясения все спасательные ведомства, а пострадавшим и семьям погибших выплатить компенсации. В то же время Ахундзада призвал зарубежные благотворительные и гуманитарные организации, а также иностранные спасательные структуры помочь с поиском людей и ликвидацией последствий происшествия.

Фото AP

Фото из соцсетей

Для Афганистана проблема сейсмической активности всегда стояла остро: за последние 10 лет от землетрясений там погибло около 7000 человек. Это связано с тем, что страна располагается над рядом тектонических разломов. при этом в большинстве деревень и небольших городов дома строят из глины, поэтому последствия регулярных толчков могут быть очень серьёзными.

Кроме того, ситуацию усугубляет политическая обстановка в стране. Даже до захвата власти талибами* спасательные службы с трудом справлялись с последствиями землетрясений, в том числе из-за нехватки транспорта. После смены власти многие государственные структуры подверглись реформам, но не везде это привело к позитивным изменениям.