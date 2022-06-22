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В Чикаго полиции запретили пешую погоню за подозреваемыми в мелких правонарушениях Статьи редакции

Нарушившие правила парковки автомобиля или употреблявшие алкоголь в общественных местах теперь могут спокойно убегать от силовиков.

Фото Chicago Tribune

Департамент полиции Чикаго утвердил новые правила преследования. Теперь правоохранителям запрещена пешая погоня за подозреваемыми в незначительных правонарушениях, сообщает AP.

Толчком к изменению устава стало убийство чикагскими полицейскими 13-летнего Адама Толедо и 22-летнего Энтони Альвареса. В марте 2021 года Толедо убегал от прибывшего на вызов офицера, попутно пытаясь забросить свой пистолет за забор. Через несколько секунд после того, как подросток уронил оружие и поднял руки, его застрелили. Спустя два дня в другом районе города при аналогичных обстоятельствах умер Альварес.

В новых правилах поведения полицейских сказано, что они не имеют права пешком преследовать подозреваемых в незначительных правонарушениях. К этой категории относятся, например, вождение по приостановленным водительским правам, употребление алкоголя в общественных местах и нарушение правил парковки.

Однако принципы нового полицейского устава размыты. Полицейские не могут начинать пешую погоню, если «необходимость ареста субъекта не стоит риска для офицера, общественности или самого субъекта». При этом они имеют право гнаться за подозреваемым в случаях, когда «есть веская необходимость задержать человека», которая «перевешивает угрозу безопасности, создаваемую преследованием».

#новости #полиция #право

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10 комментариев
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УкраiнськийРобiт

замещение полицейского беспредела беззаконием 😎👍 dindu nuffin n shieet

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Дмитрий Царь
Толчком к изменению устава стало убийство чикагскими полицейскими 13-летнего Адама Толедо
В марте 2021 года Толедо убегал от прибывшего на вызов офицера, попутно пытаясь забросить свой пистолет за забор

Любопытное детство у парня было

Но я так и не понимаю почему из-за этого кейса внесли изменения

вождение по приостановленным водительским правам, употребление алкоголя в общественных местах и нарушение правил парковки

Пистолет так то серьезнее будет же, изменений 0

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Georgi Yudin

Идиотку мэром выбрали. Она им запретила устраивать погони вооруженных преступников если те выпрыгивают из машин, арестовывать кого-то из-за домашнего насилия, арестовывать преступников выносящих пизженное добро из квартир на глазах хозяев и копов и т.п.
Есно преступность зашкаливает, поэтому даже те дела что доходят до прокуроров выкидываются тупо (аля частенько до 80% кейсов домашнего насилия с примением оружия и пострадавшими) - и хоп статистика уже лучше, СТОНКС! 📉

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woodybatman

Ничего не понял.
Подростка с оружием, которого преследовали, все еще будут преследовать по этому же закону?
В чем тогда роль этого случая для этого закона?

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darkAlert

у него видимо просто пушка была, а преследовали изначально не за пушку

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Шахматный кофе

будут на электросамокатах догонять

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Дикая Морковка

Я бы на 7 метров отбегал

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darkAlert

Эх, вспоминая прекрасную Россию позапрошлого десятилетия..

2009 год - Нургалиев разрешил гражданам отбиваться от нападающих милиционеров

и потом пошло закручивание гаек:
2012 год - Верховный суд запретил то, что «Нургалиев разрешил»: у граждан забрали право сопротивляться незаконным действиям полиции

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Владислав Шевченко

т.е. теперь полицейские просто будут стрелять с места, не преследуя

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Соросята спасают Темнова

Лол, в обоих случаях были при оружии. Сегодня он убегает при мелком преступлении, а завтра этим стволом прессует кассира, убивает и только потом начинаем его прессовать

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