Нарушившие правила парковки автомобиля или употреблявшие алкоголь в общественных местах теперь могут спокойно убегать от силовиков.

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Департамент полиции Чикаго утвердил новые правила преследования. Теперь правоохранителям запрещена пешая погоня за подозреваемыми в незначительных правонарушениях, сообщает AP.

Толчком к изменению устава стало убийство чикагскими полицейскими 13-летнего Адама Толедо и 22-летнего Энтони Альвареса. В марте 2021 года Толедо убегал от прибывшего на вызов офицера, попутно пытаясь забросить свой пистолет за забор. Через несколько секунд после того, как подросток уронил оружие и поднял руки, его застрелили. Спустя два дня в другом районе города при аналогичных обстоятельствах умер Альварес.

В новых правилах поведения полицейских сказано, что они не имеют права пешком преследовать подозреваемых в незначительных правонарушениях. К этой категории относятся, например, вождение по приостановленным водительским правам, употребление алкоголя в общественных местах и нарушение правил парковки.

Однако принципы нового полицейского устава размыты. Полицейские не могут начинать пешую погоню, если «необходимость ареста субъекта не стоит риска для офицера, общественности или самого субъекта». При этом они имеют право гнаться за подозреваемым в случаях, когда «есть веская необходимость задержать человека», которая «перевешивает угрозу безопасности, создаваемую преследованием».