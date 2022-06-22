Но плата всё равно станет больше — максимум на 50 рублей.

21 июня Tele2 поднял цены на безлимитные тарифы почти в два раза — с 450 до 750 рублей. С чем это связано, оператор не сообщил.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал резкое повышение цен аморальным и незаконным решением. «Во-первых, увеличение тарифа для операторов связи возможно только на уровне инфляции. Во-вторых, оператор обязан уведомить о предстоящем повышении ФАС минимум за две недели, чего сделано не было», — написал Хинштейн. По словам депутата, он обсудил эту ситуацию с руководством Минцифры. «Коллеги вместе с ФАС настроены решительно. В Tele2 уже направлены запросы», — добавил Хинштейн.

После высказывания депутата Министерство связи и Федеральная антимонопольная служба подтвердили, что решили проверить обоснованность резкого увеличение тарифов оператора. «Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — говорится в заявлении. В Минцифры добавили, что операторы связи могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на услуги связи на величину накопленной с начала года инфляции (11,8% по состоянию на конец мая 2022 года). При этом они обязаны за 14 дней до изменения цен уведомить антимонопольный орган.

После этого Tele2 сообщил, что не будет повышать стоимость тарифов больше, чем на 50 рублей, заявили в Минцифры.