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Башкирская колония разместила тендер на закупку шестиместного водного банана Статьи редакции

Максимальная цена — 132,9 тысяч рублей.

Туристы на водном банане в испанской Алькудии. Фото с сайта click-mallorca 

Исправительная колония №7 в башкирском городе Мелеуз разместила тендер на на закупку. Объявление размещено на электронной площадке для госзакупок.

Согласно спецификации, ФСИН нужен шестиместный водный банан размерами 3,9х2,4х0,75 метра. В комплекте должны идти электрический насос, механический насос, паспорт, чехол, оболочка надувного банана, образцы материала для ремонта. Гарантия на швы должна быть не менее года.

Максимальная цена закупки — 132, 9 тысяч рублей. Крайний срок поставки — 12 июля. 23 июня ФСИН начала рассматривать предложения.

#новости #фсин #госзакупки

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14 комментариев
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Окопавшийся Тарас

Даже не представляю как можно запихать банан в жопу

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Населенный бокал

Спущенный засунуть и накачать ( ಠ ͜ʖ ಠ)

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Окопавшийся Тарас

Не ебанет?

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Населенный бокал

Ну там гарантия на банан год минимум

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Крестьянский танк88

А на заключенных?

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Населенный бокал

Они казенные

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Крестьянский танк88

Был казенный, стал казненный

(дарю шутку Петросяну)

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Стройный магнит

Это уже похоже на сценарий Тарантино

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Mikhail

зачем в жопу, когда есть рот

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Баяр Сэдэнжавай

Так ФСИН же. Куда ещё?

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Стройный магнит

Для Цапка и пяти его братков

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Johnson Doe

Новый способ перевозки заключенных.

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Комплексный меч

Новый способ пыток заключённых

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Dmitry Smirnoff

В Башкирских тюрьмах будут катать на банане.

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