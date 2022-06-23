Башкирская колония разместила тендер на закупку шестиместного водного банана Статьи редакции
Максимальная цена — 132,9 тысяч рублей.
Исправительная колония №7 в башкирском городе Мелеуз разместила тендер на на закупку. Объявление размещено на электронной площадке для госзакупок.
Согласно спецификации, ФСИН нужен шестиместный водный банан размерами 3,9х2,4х0,75 метра. В комплекте должны идти электрический насос, механический насос, паспорт, чехол, оболочка надувного банана, образцы материала для ремонта. Гарантия на швы должна быть не менее года.
Максимальная цена закупки — 132, 9 тысяч рублей. Крайний срок поставки — 12 июля. 23 июня ФСИН начала рассматривать предложения.
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Даже не представляю как можно запихать банан в жопу
Спущенный засунуть и накачать ( ಠ ͜ʖ ಠ)
Не ебанет?
Ну там гарантия на банан год минимум
А на заключенных?
Они казенные
Был казенный, стал казненный
(дарю шутку Петросяну)
Это уже похоже на сценарий Тарантино
зачем в жопу, когда есть рот
Так ФСИН же. Куда ещё?
Для Цапка и пяти его братков
Новый способ перевозки заключенных.
Новый способ пыток заключённых
В Башкирских тюрьмах будут катать на банане.