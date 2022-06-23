Туристы на водном банане в испанской Алькудии. Фото с сайта click-mallorca

Исправительная колония №7 в башкирском городе Мелеуз разместила тендер на на закупку. Объявление размещено на электронной площадке для госзакупок.

Согласно спецификации, ФСИН нужен шестиместный водный банан размерами 3,9х2,4х0,75 метра. В комплекте должны идти электрический насос, механический насос, паспорт, чехол, оболочка надувного банана, образцы материала для ремонта. Гарантия на швы должна быть не менее года.