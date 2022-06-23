Эта мера призвана «защитить внешнеполитические интересы Чехии» в связи с военными действиями в Украине и оказать давление на Россию и Беларусь, говорится в сообщении чешского МИДа.

Исключение сделают для поездок с гуманитарной целью. Кроме того, решение не коснётся тех, у кого уже есть ВНЖ. Также на краткосрочную визу могут подаваться родственники граждан Чехии, либо те, чьё пребывание в стране «отвечает интересам Чешской Республики».