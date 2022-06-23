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vc.ru

Чехия не будет выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года Статьи редакции

Выдачу разрешений страна приостановила ещё в феврале.

Эта мера призвана «защитить внешнеполитические интересы Чехии» в связи с военными действиями в Украине и оказать давление на Россию и Беларусь, говорится в сообщении чешского МИДа.

Исключение сделают для поездок с гуманитарной целью. Кроме того, решение не коснётся тех, у кого уже есть ВНЖ. Также на краткосрочную визу могут подаваться родственники граждан Чехии, либо те, чьё пребывание в стране «отвечает интересам Чешской Республики».

Чехия приостановила выдачу виз россиянам 24 февраля, сразу после начала военных действий в Украине. С 25 февраля — ВНЖ.

#новости #чехия #визы

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100 комментариев
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Herovych

Кому надо будут ездить в Чехию по любому европейскому Шенгену, а те кто захотят работать или учиться в Чехии пойдут нахер, ну или выберут более нормальную европейскую страну без заскоков по нац.признаку

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Лысина Арика

Они вообще веселые ребята/

Сегодня я получил первое официальное…
Сразу предупрежу, это произошло больше на добровольной основе, но у человека и не было выбора…
tjournal.ru
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3 комментария
Herovych

Да и вообще консульства Чехии в РФ закрыты, кому там нахер они собрались чо давать

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Комплексный меч
и оказать давление на Россию и Беларусь

Бля, ну что за хуйня? Каким образом ГОДОВОЙ ЗАПРЕТ НА ВЫДАЧУ ВИЗ окажет ДАВЛЕНИЕ?

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Risha

Не нравится такая ситуация? Исправь ее на следующих выборах. Власть не учтет твой голос, выйди и отстаивай его. Вот когда вас будет миллионы таких недовольных и не услышенных, ты поймешь, что мелкие запреты и ограничения оказали давление на вас и привели к массовым протестам.

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28 комментариев
Крестьянский танк88

"Отключение Spotify и запрет на покупку роялей они стерпели. Но теперь-то точно ворвутся в бункер путина и поднимут его на вилы"

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max payne

Яка сумна новина

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КтоТы

А хорошим русским?

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Населенный бокал

Хорошим русским все двери открыты

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4 комментария
max payne

Хорошие Русские уже порвались

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1 комментарий
Телевизионный химик

хороший русский только мертвый русский

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ваш ханимун

перевожу на русский, побухать в Чехии дешевого пива не выйдет, но поучиться, поработать, получить убежище, навестить родственников выйдет

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Nikita Serebrjakov

Наоборот, побухать можно по любому другому шенгену, а поработать или поучиться нельзя, они и такие визы не дают. Только продлевают внутри страны уже имеющиеся

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3 комментария
ваш ханимун

забрал свой коммент обратно

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Nickis

Как это поможет остановить войну?

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Голубой вагон бежит

Так же, как твой комментарий.

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ттт

А беларусы-то тут причем?
Охуенно, протестуешь 2 года, рискуешь здововьем и жизнью за свободу чтобы потом евпропейцы тебе за твои потуги по губам провели... Пидоры вы, чехи, короче.

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Constantine I

1. Ты протестовал за свободу в своей стране или визу в Чехию?
2. Предотвратили ли протесты 2 года назад то, что в этом году с территории Беларуси идут войска и летят ракеты?

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5 комментариев
Nikita Serebrjakov

Самое смешное, что они в 20-21 годах несколько месяцев перечисляли студентам с РБ паспортом очень некислые пособия (в районе минимальной зп), причем даже заявлений писать не надо было, просто автоматом давали всем гражданам

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UFO Driver

А паспорт хорошего белоруса у вас есть?

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2 комментария
Виталя Вентилятор

@Лысина Арика нет что вы, россияне не изгои во всем мире.
Ничего лично против тебя не имею, у меня есть знакомый россиянин в Чехии, женат на украинке. Желаю им всего хорошего и надеюсь, ему не придется возвращаться.
но кажется мы с тобой однажды поднимали вопрос, что от россиян теперь будут шарахаться везде, и я тебе приводил пример с какими-то ограничениями для студентов.

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Лысина Арика

Чехия не выдаёт откровенно визы ещё с ковидных времён, да и даже сейчас это не новость, потому что кто в курсе ситуации, тот уже как три месяца знает об этом. Самое главное, что в самой Чехии можно получить внж русскому.
Проблема то даже не в изгоях, а в очень большой выборочности. Понятно, почему балтика и часть восточного блока против виз и путешествий, но не понятно почему многие западные страны ни то что внж останавливали, но и продолжают давать туристические визы/

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6 комментариев
Населенный бокал

Россияне изгои во всем мире что не так?

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6 комментариев
Стройный магнит
Выдачу разрешений страна приостановила ещё в феврале

Как и все

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Русский

Кто "все"?

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3 комментария
Владимир Березин

Похуй. Страны вокруг Чехии визы выдают. Поэтому непонятно кого они там наказывают и что хотят показать? Zадонутые туда в Европу особо и не ездили.

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Рамшташн говорит

Ждем ответки и статтю про то как чехи скучают по русскому пиву.

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Иван Цыревич

Почему нельзя просто выдавать госбумажки приеженцам на подпись, кто против, как в Грузии пытались? Да, вас ставят перед рисковым выбором, который вы не хотите (не выбирали) делать, но мириться с откровенным расизмом вы согласны? кто да, тем самое место в стране, где родились.

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Александр Жук

Шпионов так боятся ?

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дорогой БРАТ Донателло

смешно, учитывая что прошлый премьер по слухам работал в чешском КГБ

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5 комментариев
фискальный регистратор

А потом как начнут)))

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Телевизионный химик

Да кому вообще нужны эти тысячи айтишников

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Polly Mal

Тысячи айтишников не только в России есть 🤔

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1 комментарий
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