Чехия не будет выдавать визы и ВНЖ россиянам до конца марта 2023 года Статьи редакции
Выдачу разрешений страна приостановила ещё в феврале.
Эта мера призвана «защитить внешнеполитические интересы Чехии» в связи с военными действиями в Украине и оказать давление на Россию и Беларусь, говорится в сообщении чешского МИДа.
Исключение сделают для поездок с гуманитарной целью. Кроме того, решение не коснётся тех, у кого уже есть ВНЖ. Также на краткосрочную визу могут подаваться родственники граждан Чехии, либо те, чьё пребывание в стране «отвечает интересам Чешской Республики».
Чехия приостановила выдачу виз россиянам 24 февраля, сразу после начала военных действий в Украине. С 25 февраля — ВНЖ.
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Кому надо будут ездить в Чехию по любому европейскому Шенгену, а те кто захотят работать или учиться в Чехии пойдут нахер, ну или выберут более нормальную европейскую страну без заскоков по нац.признаку
Они вообще веселые ребята/
Да и вообще консульства Чехии в РФ закрыты, кому там нахер они собрались чо давать
Бля, ну что за хуйня? Каким образом ГОДОВОЙ ЗАПРЕТ НА ВЫДАЧУ ВИЗ окажет ДАВЛЕНИЕ?
Не нравится такая ситуация? Исправь ее на следующих выборах. Власть не учтет твой голос, выйди и отстаивай его. Вот когда вас будет миллионы таких недовольных и не услышенных, ты поймешь, что мелкие запреты и ограничения оказали давление на вас и привели к массовым протестам.
"Отключение Spotify и запрет на покупку роялей они стерпели. Но теперь-то точно ворвутся в бункер путина и поднимут его на вилы"
Яка сумна новина
А хорошим русским?
Хорошим русским все двери открыты
Хорошие Русские уже порвались
хороший русский только мертвый русский
перевожу на русский, побухать в Чехии дешевого пива не выйдет, но поучиться, поработать, получить убежище, навестить родственников выйдет
Наоборот, побухать можно по любому другому шенгену, а поработать или поучиться нельзя, они и такие визы не дают. Только продлевают внутри страны уже имеющиеся
забрал свой коммент обратно
Как это поможет остановить войну?
Так же, как твой комментарий.
А беларусы-то тут причем?
Охуенно, протестуешь 2 года, рискуешь здововьем и жизнью за свободу чтобы потом евпропейцы тебе за твои потуги по губам провели... Пидоры вы, чехи, короче.
1. Ты протестовал за свободу в своей стране или визу в Чехию?
2. Предотвратили ли протесты 2 года назад то, что в этом году с территории Беларуси идут войска и летят ракеты?
Самое смешное, что они в 20-21 годах несколько месяцев перечисляли студентам с РБ паспортом очень некислые пособия (в районе минимальной зп), причем даже заявлений писать не надо было, просто автоматом давали всем гражданам
А паспорт хорошего белоруса у вас есть?
@Лысина Арика нет что вы, россияне не изгои во всем мире.
Ничего лично против тебя не имею, у меня есть знакомый россиянин в Чехии, женат на украинке. Желаю им всего хорошего и надеюсь, ему не придется возвращаться.
но кажется мы с тобой однажды поднимали вопрос, что от россиян теперь будут шарахаться везде, и я тебе приводил пример с какими-то ограничениями для студентов.
Чехия не выдаёт откровенно визы ещё с ковидных времён, да и даже сейчас это не новость, потому что кто в курсе ситуации, тот уже как три месяца знает об этом. Самое главное, что в самой Чехии можно получить внж русскому.
Проблема то даже не в изгоях, а в очень большой выборочности. Понятно, почему балтика и часть восточного блока против виз и путешествий, но не понятно почему многие западные страны ни то что внж останавливали, но и продолжают давать туристические визы/
Россияне изгои во всем мире что не так?
Как и все
Кто "все"?
Похуй. Страны вокруг Чехии визы выдают. Поэтому непонятно кого они там наказывают и что хотят показать? Zадонутые туда в Европу особо и не ездили.
Ждем ответки и статтю про то как чехи скучают по русскому пиву.
Почему нельзя просто выдавать госбумажки приеженцам на подпись, кто против, как в Грузии пытались? Да, вас ставят перед рисковым выбором, который вы не хотите (не выбирали) делать, но мириться с откровенным расизмом вы согласны? кто да, тем самое место в стране, где родились.
Шпионов так боятся ?
смешно, учитывая что прошлый премьер по слухам работал в чешском КГБ
А потом как начнут)))
Да кому вообще нужны эти тысячи айтишников
Тысячи айтишников не только в России есть 🤔