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Новости

«Ъ»: «Связной» первым из крупных ритейлеров официально начал параллельный импорт электроники Статьи редакции

Устройства будут на 10-20% дороже, чем до начала военных действий.

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Сеть магазинов «Связной» подтвердила начало ввоза техники с помощью параллельного импорта, пишет «Коммерсантъ». Другие крупные ритейлеры пока открыто не говорят о продаже товаров, ввезённых таким путём, поскольку рассчитывают на возобновление официальных отношений с производителями, отмечает издание.

«Связной» расширил ассортимент более чем на 100 позиций. Речь идёт о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo

Устройства будут на 10–20% дороже аналогичных, ввезённых до начала военных действий в Украине.

В «Связном» заверили, что проблем с активацией техники не будет, так как она предназначена для единой таможенной зоны ЕАЭС. На все устройства распространяется сервисное обслуживание, утверждает ритейлер. «Коммерсантъ» отмечает, что производитель может блокировать активацию, и продавцу придётся потратиться на ремонт электроники, гарантийное обслуживание и компенсацию за неисправности.

Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров без документированного согласия от правообладателя. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. В мае Минпромторг утвердил перечень товаров, разрешённых для параллельного ввоза. В него вошла, например, продукция Apple, автомобили Tesla и игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo.

#новости #связной #параллельныйимпорт

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48 комментариев
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Феминист

США в шоке!!!

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Полноценный Слава

жители США восхитились российским параллельным импортом

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Комплексный меч

⚡До 80% американцев мечтают уехать в Россию после заявления Путина

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Полноценный Слава

А 90% британцев уже просят Путина о гражданстве в РФ.

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Полуслепой Пью

До - это от нуля до 80.

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Слава Украинцев

Шок, сенсация, россияне не могут прожить без разработанных в США товаров. Падение США прогнозируется максимум через полгода

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Клаус Шульце

Это налог на вяличие.

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Декоммунизатор
вяличие

От слова «вялый»?

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max payne
Устройства будут на 10-20% дороже, чем до начала военных действий.

Ебать, а куда еще дороже у большинства в РФ денег нет даже на обувь, а теперь не будет денег и на какой-нибудь ксяоми теперь не топ за свои деньги. Ну про всякие пс5 и xbox молчу

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Населенный бокал

Все у нас нормально с обувью не неси хуйню. На каждом углу ширпотребные магазины с дешёвыми шмотками за 10-15 баксов

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фискальный регистратор

Ну это у тебя видимо где-то .... А у меня все ещё ковидными мерами убили. Последние доступные магазы были польские. по 10-15$ это ты из Португалии вешаешь)))? Старые джинсы китайские у ИП"долбоёбов" 2-3к но ты их носить не сможешь, потому что это китайская подделка на китайскую подделку. Так что хз

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Населенный бокал

Ну тебе видимо левайс и тимберленды с нью баланс подавай

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фискальный регистратор

"
Все у нас нормально с обувью не неси хуйню. На каждом углу ширпотребные магазины с дешёвыми шмотками за 10-15 баксов
"
Да с хуяли? Не пизди. Ты левайс хоть раз видел за 15 баксов? Если ты о ношенном сэконде, то тебе в другой кружок, надоело спорить с изумительным собеседником.

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Населенный бокал

Бланковые футболки стоят по 300-500₽
Бланковые кофты по 1000-1500
Уебещную нонейм обувь более менее бланковую на пару сезонов можно найти за 2к
Штаны стоят по 1.5-2к

Чем не 15-20 баксов

Но вы продолжайте думать, что в россии босиком ходят

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Истинный окулист

Кому ты пиздишь?
Я лично читал твой пост, как ты себе жилье в сугробе рыл, так как снимать землянку дорого

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Истинный окулист

На блог кстати не подписался

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Истинный окулист

И лайк не поставил

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Населенный бокал

Да, но одежды то у меня целый шкаф

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Полуслепой Пью

А тебе лапти?

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Населенный бокал

Мне честно говоря уже похуй. Моя белая стильная повседневка выглядит так. 650₽

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Комплексный меч

Тяжело смотреть на ноги, которые не можешь облизать

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Anti-gravity cake

как ты определил, что это ноги?

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Полуслепой Пью

Так это и есть шлепки

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max payne
Все у нас нормально с обувью

Ладно
https://vestikarelii.ru/news/rosstat_-kazhdoj-tretej-rossijskoj-seme-ne-hvataet-deneg-na-vtoruju-paru-obuvi/

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Населенный бокал

Ну второй и у меня нет. Роскошь какая

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Ramierl

ну хуй знает, вот я когда себе брал эйрмаксы за 150$, меня жаба давила еще одни кросачи за 100+ брать

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Полуслепой Пью

По нынешнему курсу только шлепанцы 10 баксов стоят.

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pocikxxx

я иногда забегаю в местные дешманские магазинчики, чтобы купить тапки, ска тапки от 500рублей

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фискальный регистратор

На айфон придется сосать на 10-20% больше... По факту будут привозить говно из говна, а что-то потом и блокировать начнут) гарантия от связного, за дополнительный отсос). Русские же и будут там сидеть и навариваться на пересылке в рашку). Удобно чО..... 10-20% ща ага))))

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Vladislav

Максимум боли

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Ilyusha Wizaut

Параллельный импорт vs Горбушка

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hctrkkt

Никогда такого не было и ...)

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Камиль Камиль

Вернулись к истокам

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Добро и позитив

Ну ведь так лампово же было! Рынки вернутся, бандитизм, а сейчас и фильмы с сериалами будем смотреть индийские и арабские, и никакой повесточки! Не мечта ли Пикабушника

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Полуслепой Пью

Торренты никто не отменял

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Добро и позитив

Мне кажется, в такой изолированной стране видимость западного контента постепенно упадет без привычного маркетинга и обсуждений. Особенно среди новых поколений. Это будет опять подпольная тема.

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Chef

в чебурнете, ага

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Александр Александров

Эх, опередил))

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Истинный Данила
Устройства будут на 10-20% дороже, чем до начала военных действий.

А падение спроса на 80-90%, удачи

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Urmat Chokoev

Кстати импорт совершенно спокойно осуществляется из Казахстана, пока все обсуждают как Токаев унизил Путина.

Все больше убеждаюсь, что выступление Токаева была заранее обговорена ради отвода внимания. И у них это прекрасно получилось.

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Diablo

это не взаимосвязанные элементы, пока будет возможность - так и так бы барыжили - не сказал бы, сказал бы.
Но публично нассать на пу – бесценно.

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Полуслепой Пью

Это как? Менеджеры Связного из-за границы в клетчатых сумках вывозят смартфоны и приставки?

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aliftin

Приятно видеть в статье "начала военных действий", а не ебучее "специальная операция".

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Печеньки Госдепа

Ох уж этот новояз. Спецоперация, отрицательный рост, параллельный импорт. Так бы и сказали про пиратство. Меня совершенно не удивит в какой-нибудь прекрасной стране будущего в качестве официального флага пиратский стяг.

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Николай Колчин

Ну т.е. с поправкой на курс — в два раза.

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SergeB

А как насчет вторичных санкций?

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Jereyaut

Зачем покупать playstation и иксбокс когда нельзя купить подписку?

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UFO Driver

Можно, если заморачиваться с впнами и все такое прочее.
Игру с дисков никто не отменял. Диски тоже параллельным импортом приедут.

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