Устройства будут на 10-20% дороже, чем до начала военных действий.

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Сеть магазинов «Связной» подтвердила начало ввоза техники с помощью параллельного импорта, пишет «Коммерсантъ». Другие крупные ритейлеры пока открыто не говорят о продаже товаров, ввезённых таким путём, поскольку рассчитывают на возобновление официальных отношений с производителями, отмечает издание.

«Связной» расширил ассортимент более чем на 100 позиций. Речь идёт о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo

Устройства будут на 10–20% дороже аналогичных, ввезённых до начала военных действий в Украине.

В «Связном» заверили, что проблем с активацией техники не будет, так как она предназначена для единой таможенной зоны ЕАЭС. На все устройства распространяется сервисное обслуживание, утверждает ритейлер. «Коммерсантъ» отмечает, что производитель может блокировать активацию, и продавцу придётся потратиться на ремонт электроники, гарантийное обслуживание и компенсацию за неисправности.