«Ъ»: «Связной» первым из крупных ритейлеров официально начал параллельный импорт электроники Статьи редакции
Устройства будут на 10-20% дороже, чем до начала военных действий.
Сеть магазинов «Связной» подтвердила начало ввоза техники с помощью параллельного импорта, пишет «Коммерсантъ». Другие крупные ритейлеры пока открыто не говорят о продаже товаров, ввезённых таким путём, поскольку рассчитывают на возобновление официальных отношений с производителями, отмечает издание.
«Связной» расширил ассортимент более чем на 100 позиций. Речь идёт о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo
Устройства будут на 10–20% дороже аналогичных, ввезённых до начала военных действий в Украине.
В «Связном» заверили, что проблем с активацией техники не будет, так как она предназначена для единой таможенной зоны ЕАЭС. На все устройства распространяется сервисное обслуживание, утверждает ритейлер. «Коммерсантъ» отмечает, что производитель может блокировать активацию, и продавцу придётся потратиться на ремонт электроники, гарантийное обслуживание и компенсацию за неисправности.
Параллельный импорт — это ввоз в страну оригинальных товаров без документированного согласия от правообладателя. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибутора, а через альтернативные каналы. В мае Минпромторг утвердил перечень товаров, разрешённых для параллельного ввоза. В него вошла, например, продукция Apple, автомобили Tesla и игровые приставки Xbox, PlayStation и Nintendo.
США в шоке!!!
жители США восхитились российским параллельным импортом
⚡До 80% американцев мечтают уехать в Россию после заявления Путина
А 90% британцев уже просят Путина о гражданстве в РФ.
До - это от нуля до 80.
Шок, сенсация, россияне не могут прожить без разработанных в США товаров. Падение США прогнозируется максимум через полгода
Это налог на вяличие.
От слова «вялый»?
Ебать, а куда еще дороже у большинства в РФ денег нет даже на обувь, а теперь не будет денег и на какой-нибудь ксяоми теперь не топ за свои деньги. Ну про всякие пс5 и xbox молчу
Все у нас нормально с обувью не неси хуйню. На каждом углу ширпотребные магазины с дешёвыми шмотками за 10-15 баксов
Ну это у тебя видимо где-то .... А у меня все ещё ковидными мерами убили. Последние доступные магазы были польские. по 10-15$ это ты из Португалии вешаешь)))? Старые джинсы китайские у ИП"долбоёбов" 2-3к но ты их носить не сможешь, потому что это китайская подделка на китайскую подделку. Так что хз
Ну тебе видимо левайс и тимберленды с нью баланс подавай
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Все у нас нормально с обувью не неси хуйню. На каждом углу ширпотребные магазины с дешёвыми шмотками за 10-15 баксов
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Да с хуяли? Не пизди. Ты левайс хоть раз видел за 15 баксов? Если ты о ношенном сэконде, то тебе в другой кружок, надоело спорить с изумительным собеседником.
Бланковые футболки стоят по 300-500₽
Бланковые кофты по 1000-1500
Уебещную нонейм обувь более менее бланковую на пару сезонов можно найти за 2к
Штаны стоят по 1.5-2к
Чем не 15-20 баксов
Но вы продолжайте думать, что в россии босиком ходят
Кому ты пиздишь?
Я лично читал твой пост, как ты себе жилье в сугробе рыл, так как снимать землянку дорого
На блог кстати не подписался
И лайк не поставил
Да, но одежды то у меня целый шкаф
А тебе лапти?
Мне честно говоря уже похуй. Моя белая стильная повседневка выглядит так. 650₽
Тяжело смотреть на ноги, которые не можешь облизать
как ты определил, что это ноги?
Так это и есть шлепки
Ладно
https://vestikarelii.ru/news/rosstat_-kazhdoj-tretej-rossijskoj-seme-ne-hvataet-deneg-na-vtoruju-paru-obuvi/
Ну второй и у меня нет. Роскошь какая
ну хуй знает, вот я когда себе брал эйрмаксы за 150$, меня жаба давила еще одни кросачи за 100+ брать
По нынешнему курсу только шлепанцы 10 баксов стоят.
я иногда забегаю в местные дешманские магазинчики, чтобы купить тапки, ска тапки от 500рублей
На айфон придется сосать на 10-20% больше... По факту будут привозить говно из говна, а что-то потом и блокировать начнут) гарантия от связного, за дополнительный отсос). Русские же и будут там сидеть и навариваться на пересылке в рашку). Удобно чО..... 10-20% ща ага))))
Максимум боли
Параллельный импорт vs Горбушка
Никогда такого не было и ...)
Вернулись к истокам
Ну ведь так лампово же было! Рынки вернутся, бандитизм, а сейчас и фильмы с сериалами будем смотреть индийские и арабские, и никакой повесточки! Не мечта ли Пикабушника
Торренты никто не отменял
Мне кажется, в такой изолированной стране видимость западного контента постепенно упадет без привычного маркетинга и обсуждений. Особенно среди новых поколений. Это будет опять подпольная тема.
в чебурнете, ага
Эх, опередил))
А падение спроса на 80-90%, удачи
Кстати импорт совершенно спокойно осуществляется из Казахстана, пока все обсуждают как Токаев унизил Путина.
Все больше убеждаюсь, что выступление Токаева была заранее обговорена ради отвода внимания. И у них это прекрасно получилось.
это не взаимосвязанные элементы, пока будет возможность - так и так бы барыжили - не сказал бы, сказал бы.
Но публично нассать на пу – бесценно.
Это как? Менеджеры Связного из-за границы в клетчатых сумках вывозят смартфоны и приставки?
Приятно видеть в статье "начала военных действий", а не ебучее "специальная операция".
Ох уж этот новояз. Спецоперация, отрицательный рост, параллельный импорт. Так бы и сказали про пиратство. Меня совершенно не удивит в какой-нибудь прекрасной стране будущего в качестве официального флага пиратский стяг.
Ну т.е. с поправкой на курс — в два раза.
А как насчет вторичных санкций?
Зачем покупать playstation и иксбокс когда нельзя купить подписку?
Можно, если заморачиваться с впнами и все такое прочее.
Игру с дисков никто не отменял. Диски тоже параллельным импортом приедут.