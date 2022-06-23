«Очаково» уже начала корректировать выпуск, а в «Черноголовке» ожидают, что в зоне риска окажется 15–20% газировки.

Проблемы с закупкой углекислого газа начались в конце мая — начале июня. Дефицит составляет 10-15%, рассказали «Коммерсанту» в крупном производителе напитков и в рознице.

Углекислый газ — побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки сократились из-за военных действий в Украине. Перевод выпуска CO2 под под производство медицинского кислорода во время пандемии в 2020-2021 годах привёл к сокращению запасов.

Гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов заявил, что последние две недели компания испытывает «критический дефицит» углекислого газа и вынуждена корректировать производственную программу. В ГК «Черноголовка» говорят, что в зоне риска в июле окажется 15–20% газированных напитков, если не удастся закупить достаточный объём углекислого газа.

Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что в пиковые сезоны в отдельных регионах производители газированных напитков уже сталкивались с нехваткой CO2. По его словам, компании, как правило, не инвестируют в строительство хранилищ для углекислого газа, поэтому работают фактически без запасов. Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков опасается, что ситуация может усугубиться при наступлении более жаркой погоды в центральной части страны, что вызовет повышенный спрос на напитки.