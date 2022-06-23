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«Ъ»: российские производители напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа Статьи редакции

«Очаково» уже начала корректировать выпуск, а в «Черноголовке» ожидают, что в зоне риска окажется 15–20% газировки.

Проблемы с закупкой углекислого газа начались в конце мая — начале июня. Дефицит составляет 10-15%, рассказали «Коммерсанту» в крупном производителе напитков и в рознице.

Углекислый газ — побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки сократились из-за военных действий в Украине. Перевод выпуска CO2 под под производство медицинского кислорода во время пандемии в 2020-2021 годах привёл к сокращению запасов.

Гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов заявил, что последние две недели компания испытывает «критический дефицит» углекислого газа и вынуждена корректировать производственную программу. В ГК «Черноголовка» говорят, что в зоне риска в июле окажется 15–20% газированных напитков, если не удастся закупить достаточный объём углекислого газа.

Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что в пиковые сезоны в отдельных регионах производители газированных напитков уже сталкивались с нехваткой CO2. По его словам, компании, как правило, не инвестируют в строительство хранилищ для углекислого газа, поэтому работают фактически без запасов. Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков опасается, что ситуация может усугубиться при наступлении более жаркой погоды в центральной части страны, что вызовет повышенный спрос на напитки.

#новости #напитки

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40 комментариев
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Крестьянский танк88

В России дефицит углекислого газа. Как же это смешно звучит

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Chef

кока кола с метаном, МВАХАА! импортозамещение!

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Тяжкий шмель

Срочно все начинаем больше выдыхать!

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Тяжкий шмель

и меньше вдыхать

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Гражданский меч

это нам только на пользу

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Chef

пердеть строго по ПРИКАЗУ!

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Крестьянский танк88

Это уже метан! Какая ситуация в России с метаном?

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Chef

импортозамещают гелием, высшая раса, парящая!

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Chef

и смихуечками

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Unusual Activity

С нехваткой чего еще в России можно столкнуться? Азота? Воды? Может, земли? Окажется, что землю нельзя добывать без иностранных компаний

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фискальный регистратор

путен все украл

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Chef

сук, говно в сортиры скоро импортировать будут

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Chef

и мочу

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PABL0

Сорт "Путенский особый"

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Никита Борисова

«Кремлёвский чемоданчик»

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max payne

Все переходим на скрепную бояру

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Гражданский меч

пердеж

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Chef

гении мыслят одинаково

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КтоТы

Россиянам колу без газа.

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Добро и позитив

Тёплую

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Нурлан Самбуров

ну вот, зож пошёл по пизде. придётся пить только пиво(

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Рамшташн говорит

Хмель и солод небось тоже импортные

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Нурлан Самбуров

в чувашии есть угодья. пока поставки инохмеля не прекращались. в худшем случае есть параллельный импорт. читаю в телеге канал "Просто про пиво", там какой-то чел изнутри индустрии его ведёт, пока так получается.

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Рамшташн говорит

Китай поможет

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Тяжкий шмель

А что случилось-то? Почему? Кто-то в курсе?

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Anti-gravity cake
Углекислый газ — побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки сократились из-за военных действий в Украине.
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Тяжкий шмель

а что за военные действия?

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Anti-gravity cake

из-за которых ты обещал освободить мне место, а как дышал, как дышал

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max payne

Не в курсе, я вне политики вроде ничего не изменилось опять коммерсы нагнетают, надо попросить Владимир Владимировича проверить их

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фискальный регистратор

Бавовна какая-то. Я хз. Я телевизор не смотрю

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КтоТы

Военные действия на Украине, а страдать должны россияне, почему так?

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Killboy Powerhead

Знаете, есть множество анекдотов про СССР типа

- Что будет, если в Сахаре построить социализм? - Там начнутся перебои с песком.
- Чем закончится построение социализма на Кубе? - Она начнет импортировать сахар.

Вот теперь в современной России это сбывается:
- Что будет, если в России построить путинизм? - Там закончится углекислый газ.

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Dan

Короче, есть лайфхак как импортозаместить газ. Собираете конфу дтф, начинаете обсуждать отсутствие русского языка в сталкере = profit

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Dan

Это уже новости смехдержавы или еще нет?

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Violetta Nekrasova

Можно мобилизовать ватников-экспердов на помощь в производстве

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Макрон потерял телефон

Бля, углекислый газ можно добыть огромным количеством способов в огромных количествах, что за херня? Не верю

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Генномодифицированный голуб

Ебейший прилет по газировке

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Проедемте в Братеево

Слово дефицит возвращается на радость бабулям скучающим по СССР

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darkAlert

А ещё процессоры хотели импортозамещать, а на деле ни гвоздей, ни co2. Интересно дед быстрее откинет свои короткие ножки, или импортозаместят всё?!

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Что будет, если в Африке построить коммунизм?
В пустыне Сахара начнётся дефицит песка

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