«Ъ»: российские производители напитков столкнулись с нехваткой углекислого газа Статьи редакции
«Очаково» уже начала корректировать выпуск, а в «Черноголовке» ожидают, что в зоне риска окажется 15–20% газировки.
Проблемы с закупкой углекислого газа начались в конце мая — начале июня. Дефицит составляет 10-15%, рассказали «Коммерсанту» в крупном производителе напитков и в рознице.
Углекислый газ — побочный продукт при производстве удобрений, поставки которых на внешние рынки сократились из-за военных действий в Украине. Перевод выпуска CO2 под под производство медицинского кислорода во время пандемии в 2020-2021 годах привёл к сокращению запасов.
Гендиректор МПБК «Очаково» Юрий Антонов заявил, что последние две недели компания испытывает «критический дефицит» углекислого газа и вынуждена корректировать производственную программу. В ГК «Черноголовка» говорят, что в зоне риска в июле окажется 15–20% газированных напитков, если не удастся закупить достаточный объём углекислого газа.
Один из основателей Famous Amazing Brands (напитки Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков говорит, что в пиковые сезоны в отдельных регионах производители газированных напитков уже сталкивались с нехваткой CO2. По его словам, компании, как правило, не инвестируют в строительство хранилищ для углекислого газа, поэтому работают фактически без запасов. Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков опасается, что ситуация может усугубиться при наступлении более жаркой погоды в центральной части страны, что вызовет повышенный спрос на напитки.
В России дефицит углекислого газа. Как же это смешно звучит
кока кола с метаном, МВАХАА! импортозамещение!
Срочно все начинаем больше выдыхать!
и меньше вдыхать
это нам только на пользу
пердеть строго по ПРИКАЗУ!
Это уже метан! Какая ситуация в России с метаном?
импортозамещают гелием, высшая раса, парящая!
и смихуечками
С нехваткой чего еще в России можно столкнуться? Азота? Воды? Может, земли? Окажется, что землю нельзя добывать без иностранных компаний
путен все украл
сук, говно в сортиры скоро импортировать будут
и мочу
Сорт "Путенский особый"
«Кремлёвский чемоданчик»
Все переходим на скрепную бояру
пердеж
гении мыслят одинаково
Россиянам колу без газа.
Тёплую
ну вот, зож пошёл по пизде. придётся пить только пиво(
Хмель и солод небось тоже импортные
в чувашии есть угодья. пока поставки инохмеля не прекращались. в худшем случае есть параллельный импорт. читаю в телеге канал "Просто про пиво", там какой-то чел изнутри индустрии его ведёт, пока так получается.
Китай поможет
А что случилось-то? Почему? Кто-то в курсе?
а что за военные действия?
из-за которых ты обещал освободить мне место, а как дышал, как дышал
Не в курсе, я вне политики вроде ничего не изменилось опять коммерсы нагнетают, надо попросить Владимир Владимировича проверить их
Бавовна какая-то. Я хз. Я телевизор не смотрю
Военные действия на Украине, а страдать должны россияне, почему так?
Знаете, есть множество анекдотов про СССР типа
- Что будет, если в Сахаре построить социализм? - Там начнутся перебои с песком.
- Чем закончится построение социализма на Кубе? - Она начнет импортировать сахар.
Вот теперь в современной России это сбывается:
- Что будет, если в России построить путинизм? - Там закончится углекислый газ.
Короче, есть лайфхак как импортозаместить газ. Собираете конфу дтф, начинаете обсуждать отсутствие русского языка в сталкере = profit
Это уже новости смехдержавы или еще нет?
Можно мобилизовать ватников-экспердов на помощь в производстве
Бля, углекислый газ можно добыть огромным количеством способов в огромных количествах, что за херня? Не верю
Ебейший прилет по газировке
Слово дефицит возвращается на радость бабулям скучающим по СССР
А ещё процессоры хотели импортозамещать, а на деле ни гвоздей, ни co2. Интересно дед быстрее откинет свои короткие ножки, или импортозаместят всё?!
Что будет, если в Африке построить коммунизм?
В пустыне Сахара начнётся дефицит песка