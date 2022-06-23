Новости

Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов Статьи редакции

Певцу было 48 лет.

По данным «Говорит Москва», у Шатунова была острая сердечная недостаточность. «Осторожно, новости» пишут, что причиной смерти стал обширный инфаркт. Певец умер в автомобиле скорой помощи, которая приехала на вызов. Смерть Шатунова подтвердил РИА «Новостям» его представитель.

В официальной биографии на сайте Юрия музыканта говорится, что он родился в 1973 году в посёлке Пятки в машине скорой помощи по пути в роддом.

#новости #музыка #некрологи

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154 комментария
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max payne

Пиздец, что происходит блять. Очень жаль, на самом деле только спустя много лет понимаешь, какие отличные треки он пел.

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dtisigxizzdidzi

*песни

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8 комментариев
Андрей Малинин

Как были галимой попсой для сельских дискотек, так и остались, вроде.

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Senya

Снова не тот дед

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the hard of леопард

Привет зумер, какой ещё дед? 48 это только из подросткового возраста вышел

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8 комментариев
Glory to Ukraine

Подозрительно...
Сперва Нарцисс, теперь Юра.

Устраняют звезд 90-00?

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Необходимый теркин30см

невероятно, но звёзды 90х стареют

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14 комментариев
Крестьянский танк88

Первым был Децл

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21 комментарий
Легендарный блик

Зачем?! Кому они вообще интересны? Ладно там Окси или Нойза устранить, но Нарцисса то зачем?

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6 комментариев
Артем Чувелев

Устраняют воспоминания о той эпохе свободы. Так то недавно умер ещё Бурбулис соратник Ельцина. Не удивлюсь что скоро Чубайс откинется.

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6 комментариев
Petr Friendship

А как же Том Хаос

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Очко Овертона

Так шатунов - звезда восьмидесятых. От фабрики отличается примерно как максим от моргенштерна)

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Проедемте в Братеево

Надеюсь фейк .UPD новость подтвердили(

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Населенный бокал

Да фейк чтобы отвлечь внимание 50летних бухгалтерш от войны

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1 комментарий
Vladislav Pauls

Сам проверь!

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Влажный жар

Вроде бы он последние годы жил в Германии

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Комплексный меч

Сегодня вечером в российских новостях: ЮРИЙ ШАТУНОВ УМЕР В ГЕРМАНИИ ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ЛГБТ-ЦЕННОСТЕЙ!

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2 комментария
wolik

Лет 20 как минимум

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Товарищ

Почему не умирают русские реперы?(

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Населенный бокал

Потому что они только школу закончили

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3 комментария
Необходимый теркин30см

Саша Скул на прошлой неделе умер

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2 комментария
Petr Friendship

Потому что внезапно оказались нормальными ребятами?
Чуваки из касты вообще супер образованные классные парни

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7 комментариев
Британский Илья

ну ласковый май по уровню контента не то чтобы сильно далеко от русского репа ушли

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1 комментарий
Перелом Пупка

Гуф попытался - не фартануло

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Очко Овертона

Они не умирают, потому что русский реп - богоугодная хуйня.

Бог живёт в лифортово, и русские реперы не умирают, а возносятся в большую-пребольшую лифортовскую вписку — у бога — где тусуют с ним до конца веков.

А чтобы бренные тела не дряхлели от бесконечных вписок, каждое утро они с богом ходят качаться и опохмеляться на турнички.

Ведь нет ничего кайфовее, чем сидя на турничке распить с богом бутылочку охоты крепкой, и послушать треки мишы маваши, или покачать головой под шлягеры мс анюты.

Аминь ЙОпт.

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Важный жар

Они не наркоманы.

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2 комментария
darkAlert

Лучше бы шнуров да

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Луговой Мариец

еще один русский мужик умирает от инфаркта в 48 @ но Бааайден, байден с велосипеда упал!

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wolik

F

Реально Юрия жалко. Белые розы только на шестом десятка начал понимать....

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Полуслепой Пью

Я в 90ее не слышал про него. И про Цоя

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max payne

Значит ты в 90-х еще не родился

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6 комментариев
darkAlert

"Hемного теплее за стеклом, но злые моpозы
Вхожу в эти двеpи, словно в сад июльских цветов... Белые розы, белые розы"...
Пели на уроках музыки в школе в 90. Даже гопники подпевали... Хоть попсу ни тогда ни сейчас не переносил, но песня атмосферная крайне

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Chlorine

может и жёлтая пресса, но чот ПОДОЗРИТЕЛЬНО.

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Chef

начинается, кто следующий, Шнур?

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КтоТы

помолимся за это

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Chef

или Джимми Хендрикс?

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2 комментария
Petr Friendship

Гугл мне тока это нашел

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Sergei Timofeyev

Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет.

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A

Детство-детство, ты куда ушло

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Chef

Сюда
https://youtu.be/rrmsJhf89MY

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Modesto

Это еще август не начался

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Niels Oberrheiner
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Dmitry Smirnoff

Обычный возраст для смерти, если живёшь в России.

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Joana Sinelli

Но он жил в Германии

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Elena Sourova

Блин, а я же в 15 лет принимала участие в выносе входных дверей в ДК моторного завода, чтобы попасть на его концерт. Концерт был именно его, а не двойников, редкая удача по тем временам. И билеты, я подозреваю, у нас были поддельные, мы у какого-то хмыря на улице купили, очень уж подозрительно эти бумажки выглядели. Но на концерт попали! Жалко, очень жалко, не столько символ эпохи, сколько символ собственной молодости и беспечности. А Белые розы до сих пор люблю, попса, не попса, мне нравится :)

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Anton

Снова не тот дед

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Полуслепой Пью

Дед это когда внуки. Да хоть в 30

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Кожаный кубок

48 - это не дед

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Крестьянский танк88

Происходит тотальное обнуление Российской Федерации, но человека жалко, конечно

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Легендарный блик

Да ну хватит тебе, понятно, что артисты в лучшие, да и в худшие свои годы злоупотребляют запрещенными веществами, так что неудивительно, что кто-то умирает в таком молодом возрасте

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Andrey Frolov

Ласковый май все составы скачать

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Котан Котаныч

их там было чет около 32 на момент пика популярности.

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Товарищ

Придёться опять его песни слушать. 1-2 недели.

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Великий Спецоператор

Это эпоха как не пизд и

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Стальной кофе

ебать, ушла ипоха (неиронично)

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russianvoodoo

Один из самых удачных продюсерских проектов.

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Elena

что он в россии забыл? он же в германии вроде жил??

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Dmytry Kovalsky

Как меня заебала эта муть из соседнего окна в 1995
RIP

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ын кем чин

он же вроде в германии жил. или вернулся уже

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Михаил

гастролировал

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Асрор

Легендарный

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Диванный ватник

Жизнь от скорой до скорой. Эхх жаль, столько счастья людям подарил

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jason

https://youtu.be/4dFj_pcSNkU

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Quantum

Вакцины от короны говорите?

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Fedor Andreev

А он не давно умер разве? Я конечно не эксперт в попсе 90х, но он же вроде как давно умер, а вместо него выступали то-ли двойники, то-ли просто "заменители".

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