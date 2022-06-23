По данным «Говорит Москва», у Шатунова была острая сердечная недостаточность. «Осторожно, новости» пишут , что причиной смерти стал обширный инфаркт. Певец умер в автомобиле скорой помощи, которая приехала на вызов. Смерть Шатунова подтвердил РИА «Новостям» его представитель.

В официальной биографии на сайте Юрия музыканта говорится, что он родился в 1973 году в посёлке Пятки в машине скорой помощи по пути в роддом.