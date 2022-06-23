Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов Статьи редакции
Певцу было 48 лет.
По данным «Говорит Москва», у Шатунова была острая сердечная недостаточность. «Осторожно, новости» пишут, что причиной смерти стал обширный инфаркт. Певец умер в автомобиле скорой помощи, которая приехала на вызов. Смерть Шатунова подтвердил РИА «Новостям» его представитель.
В официальной биографии на сайте Юрия музыканта говорится, что он родился в 1973 году в посёлке Пятки в машине скорой помощи по пути в роддом.
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Пиздец, что происходит блять. Очень жаль, на самом деле только спустя много лет понимаешь, какие отличные треки он пел.
*песни
Как были галимой попсой для сельских дискотек, так и остались, вроде.
Снова не тот дед
Привет зумер, какой ещё дед? 48 это только из подросткового возраста вышел
Подозрительно...
Сперва Нарцисс, теперь Юра.
Устраняют звезд 90-00?
невероятно, но звёзды 90х стареют
Первым был Децл
Зачем?! Кому они вообще интересны? Ладно там Окси или Нойза устранить, но Нарцисса то зачем?
Устраняют воспоминания о той эпохе свободы. Так то недавно умер ещё Бурбулис соратник Ельцина. Не удивлюсь что скоро Чубайс откинется.
А как же Том Хаос
Так шатунов - звезда восьмидесятых. От фабрики отличается примерно как максим от моргенштерна)
Надеюсь фейк .UPD новость подтвердили(
Да фейк чтобы отвлечь внимание 50летних бухгалтерш от войны
Сам проверь!
Вроде бы он последние годы жил в Германии
Сегодня вечером в российских новостях: ЮРИЙ ШАТУНОВ УМЕР В ГЕРМАНИИ ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ЛГБТ-ЦЕННОСТЕЙ!
Лет 20 как минимум
Почему не умирают русские реперы?(
Потому что они только школу закончили
Саша Скул на прошлой неделе умер
Потому что внезапно оказались нормальными ребятами?
Чуваки из касты вообще супер образованные классные парни
ну ласковый май по уровню контента не то чтобы сильно далеко от русского репа ушли
Гуф попытался - не фартануло
Они не умирают, потому что русский реп - богоугодная хуйня.
Бог живёт в лифортово, и русские реперы не умирают, а возносятся в большую-пребольшую лифортовскую вписку — у бога — где тусуют с ним до конца веков.
А чтобы бренные тела не дряхлели от бесконечных вписок, каждое утро они с богом ходят качаться и опохмеляться на турнички.
Ведь нет ничего кайфовее, чем сидя на турничке распить с богом бутылочку охоты крепкой, и послушать треки мишы маваши, или покачать головой под шлягеры мс анюты.
Аминь ЙОпт.
Они не наркоманы.
Лучше бы шнуров да
еще один русский мужик умирает от инфаркта в 48 @ но Бааайден, байден с велосипеда упал!
F
Реально Юрия жалко. Белые розы только на шестом десятка начал понимать....
Я в 90ее не слышал про него. И про Цоя
Значит ты в 90-х еще не родился
"Hемного теплее за стеклом, но злые моpозы
Вхожу в эти двеpи, словно в сад июльских цветов... Белые розы, белые розы"...
Пели на уроках музыки в школе в 90. Даже гопники подпевали... Хоть попсу ни тогда ни сейчас не переносил, но песня атмосферная крайне
может и жёлтая пресса, но чот ПОДОЗРИТЕЛЬНО.
начинается, кто следующий, Шнур?
помолимся за это
или Джимми Хендрикс?
Гугл мне тока это нашел
Рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет.
Детство-детство, ты куда ушло
Сюда
https://youtu.be/rrmsJhf89MY
Это еще август не начался
Обычный возраст для смерти, если живёшь в России.
Но он жил в Германии
Блин, а я же в 15 лет принимала участие в выносе входных дверей в ДК моторного завода, чтобы попасть на его концерт. Концерт был именно его, а не двойников, редкая удача по тем временам. И билеты, я подозреваю, у нас были поддельные, мы у какого-то хмыря на улице купили, очень уж подозрительно эти бумажки выглядели. Но на концерт попали! Жалко, очень жалко, не столько символ эпохи, сколько символ собственной молодости и беспечности. А Белые розы до сих пор люблю, попса, не попса, мне нравится :)
Снова не тот дед
Дед это когда внуки. Да хоть в 30
48 - это не дед
Происходит тотальное обнуление Российской Федерации, но человека жалко, конечно
Да ну хватит тебе, понятно, что артисты в лучшие, да и в худшие свои годы злоупотребляют запрещенными веществами, так что неудивительно, что кто-то умирает в таком молодом возрасте
Ласковый май все составы скачать
их там было чет около 32 на момент пика популярности.
Придёться опять его песни слушать. 1-2 недели.
Это эпоха как не пизд и
ебать, ушла ипоха (неиронично)
Один из самых удачных продюсерских проектов.
что он в россии забыл? он же в германии вроде жил??
Как меня заебала эта муть из соседнего окна в 1995
RIP
он же вроде в германии жил. или вернулся уже
гастролировал
Легендарный
Жизнь от скорой до скорой. Эхх жаль, столько счастья людям подарил
https://youtu.be/4dFj_pcSNkU
Вакцины от короны говорите?
А он не давно умер разве? Я конечно не эксперт в попсе 90х, но он же вроде как давно умер, а вместо него выступали то-ли двойники, то-ли просто "заменители".