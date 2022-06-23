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Nike решила полностью покинуть российский рынок Статьи редакции

Компания приостановила продажи в стране 1 марта.

Американский производитель обуви и одежды Nike заявил о намерении полностью уйти с российского рынка, сообщает Reuters. Позже подтверждающая это плашка появилась на сайте бренда.

В мае компания не стала продлевать соглашение с крупнейшим покупателем франшизы в России Inventive Retail Group. Президент IRG объяснил, что Nike не может «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. Поэтому Inventive Retail Group «по мере исчерпания товарных запасов будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом». Директор ритейл-департамента Core.XP отметила, что непродление соглашения с IRG «в целом может означать» уход Nike с российского рынка.

В марте Nike остановил оформление заказов из России на сайте и в приложении, объяснив, что не может гарантировать доставку товаров. Так компания отреагировала на последствия ввода российских войск в Украину и начало боевых действий.

#новости #ктоушёл

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72 комментария
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max payne

Ждём наши кроссовки и точка а ваш Найк он нам и нахуй не нужен за обувь по 50к платить

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Солёная собака

вместо балонов в фирменных найках будут баклашки от пива

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1 комментарий
Ренделович

Пользователи DTF в восторге!

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Макрон потерял телефон

А где тогда начался сущий кошмар???

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2 комментария
Виталя Вентилятор

скинь ссылку

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1 комментарий
Иван Пинтя

Думаю, что да. Только что почитал там комментарии про то, что Мосгорсуд отклонил аппеляцию Меты насчёт блокировки фб и инсты. Куча радостных комментариев по этому поводу, мол и слава богу, что это говно не разбанили.
Правда, в топе комментарий человека, который этих радостных долбоебов обозвал радостными долбоебами за такую реакцию.

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Kind soul

Всё будет хорошо.

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Стройный магнит

Обуваемся и одеваемся в более дешевый и менее качественный Demix!

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sneaky b

Срём в дырку в полу на морозе!

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3 комментария
Александр Прохоренко

Демикс кстати топ

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8 комментариев
Влажный жар

Ещё Kipsta остаётся, пока Декатлон не сбежал.

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3 комментария
Olzhas Aitkaliyev

Их спортивные футболки говно кстати, лучше за тот же найк переплатить раз так в 5

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Sergei Timofeyev

Это дерьмо от Спортмастера. Весьма некачественное и быстро становящееся говном. Quecha на порядок качественнее, а стоит чаще дешевле.

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Музыкальный кот

just leave

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max payne

Если любишь, отпусти.

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Влажный жар

Me alone C) РФ

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Архангел Валька
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cxzyy
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Разнообразный ГОСТ

У нас есть Абибасы

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Vyacheslav Khristolyubov
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Ближний велосипед

кто носит фирму найки тот чешет свои яйки

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Володь, пойдем говно молоть

того ебали зайки

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7 комментариев
Dmitry Morenov

Кстати, по-английски (а не по-американски) будет «Найк»

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Проедемте в Братеево

Zasport. Олимпийцы не пострадают

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ваш ханимун

мои любимые кроссовочки теперь главные персонки в доме, мою их нежно губочкой и надеваю с ложкой

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Токен

Давно пора "just do it"

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Андрей Апанасик

Ну ничего, будет импортозамещение, никто и не заметит.

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Старший рубин
МАГАЗИНЫ NIKE НЕДАВНО ЗАКРЫЛИСЬ И БОЛЬШЕ НЕ ОТКРОЮТСЯ

не хватает: ..., АХАХАХА ВЫКУСИТЕ РУСНЯ 🖕🖕🖕🖕🖕🖕

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плюшевый батон

Будем носить НАШИ, как РАНЬШЕ… oh wait

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Спортивный кубок

Заместим!!!
НИКА

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Sergei Timofeyev

Я пытаюсь вспомнить, когда у меня были спортивные вещи от брендов. Один раз - кроссовки из дисконта (Адидас настоящий). Меня вполне устраивает Quecha от Декатлона для занятий физкультурой и походов. До этого можно было в Demix ходить, но стал дерьмом лет пять как.

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Старший рубин

Раньше возле дисконт найка жил, каждую неделю проверял че нового есть. Теперь найковских вещей на лет 10 ещё наверное хватит.

Кстати иногда и сейчас заглядываю туда, но месяцами одни и те же вещи висят (

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1 комментарий
Виталя Вентилятор

РОССИЯ ВПЕРЕД!!!

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Виталя Вентилятор

Ай бля, ноги-то босые

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2 комментария
Anti-gravity cake

Что опять?

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Михаил Горлов

Деньги то вернут тем нескольким тысячам человек, у которых заказы застряли в инет магазине их?
А то смех какой то

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max payne

И как они тебе их вернуть должны?

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Рамшташн говорит

Все ок. На место кроссовок придут военные ботинки. Ну и лапти, кирзачи, валянки и галоши

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Иван Пинтя

Портянки, опять же, отличная замена носкам. Даже лучше!

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Разнообразный ГОСТ

Очередная победа великого геостратега

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Святий Фалос
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Спал с мамой кремлебота

Лапти и точка.

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Good day

ой а что случилось (с)

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Товарищ

К чему эти новости, если есть разрешение на параллельный импорт?

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