Nike решила полностью покинуть российский рынок Статьи редакции
Компания приостановила продажи в стране 1 марта.
Американский производитель обуви и одежды Nike заявил о намерении полностью уйти с российского рынка, сообщает Reuters. Позже подтверждающая это плашка появилась на сайте бренда.
В мае компания не стала продлевать соглашение с крупнейшим покупателем франшизы в России Inventive Retail Group. Президент IRG объяснил, что Nike не может «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. Поэтому Inventive Retail Group «по мере исчерпания товарных запасов будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом». Директор ритейл-департамента Core.XP отметила, что непродление соглашения с IRG «в целом может означать» уход Nike с российского рынка.
В марте Nike остановил оформление заказов из России на сайте и в приложении, объяснив, что не может гарантировать доставку товаров. Так компания отреагировала на последствия ввода российских войск в Украину и начало боевых действий.
Ждём наши кроссовки и точка а ваш Найк он нам и нахуй не нужен за обувь по 50к платить
вместо балонов в фирменных найках будут баклашки от пива
Пользователи DTF в восторге!
А где тогда начался сущий кошмар???
скинь ссылку
Думаю, что да. Только что почитал там комментарии про то, что Мосгорсуд отклонил аппеляцию Меты насчёт блокировки фб и инсты. Куча радостных комментариев по этому поводу, мол и слава богу, что это говно не разбанили.
Правда, в топе комментарий человека, который этих радостных долбоебов обозвал радостными долбоебами за такую реакцию.
Всё будет хорошо.
Обуваемся и одеваемся в более дешевый и менее качественный Demix!
Срём в дырку в полу на морозе!
Демикс кстати топ
Ещё Kipsta остаётся, пока Декатлон не сбежал.
Их спортивные футболки говно кстати, лучше за тот же найк переплатить раз так в 5
Это дерьмо от Спортмастера. Весьма некачественное и быстро становящееся говном. Quecha на порядок качественнее, а стоит чаще дешевле.
just leave
Если любишь, отпусти.
Me alone C) РФ
У нас есть Абибасы
кто носит фирму найки тот чешет свои яйки
того ебали зайки
Кстати, по-английски (а не по-американски) будет «Найк»
Zasport. Олимпийцы не пострадают
мои любимые кроссовочки теперь главные персонки в доме, мою их нежно губочкой и надеваю с ложкой
Давно пора "just do it"
Ну ничего, будет импортозамещение, никто и не заметит.
не хватает: ..., АХАХАХА ВЫКУСИТЕ РУСНЯ 🖕🖕🖕🖕🖕🖕
Будем носить НАШИ, как РАНЬШЕ… oh wait
Заместим!!!
НИКА
Я пытаюсь вспомнить, когда у меня были спортивные вещи от брендов. Один раз - кроссовки из дисконта (Адидас настоящий). Меня вполне устраивает Quecha от Декатлона для занятий физкультурой и походов. До этого можно было в Demix ходить, но стал дерьмом лет пять как.
Раньше возле дисконт найка жил, каждую неделю проверял че нового есть. Теперь найковских вещей на лет 10 ещё наверное хватит.
Кстати иногда и сейчас заглядываю туда, но месяцами одни и те же вещи висят (
РОССИЯ ВПЕРЕД!!!
Ай бля, ноги-то босые
Что опять?
Деньги то вернут тем нескольким тысячам человек, у которых заказы застряли в инет магазине их?
А то смех какой то
И как они тебе их вернуть должны?
Все ок. На место кроссовок придут военные ботинки. Ну и лапти, кирзачи, валянки и галоши
Портянки, опять же, отличная замена носкам. Даже лучше!
Очередная победа великого геостратега
Лапти и точка.
ой а что случилось (с)
К чему эти новости, если есть разрешение на параллельный импорт?