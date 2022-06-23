Компания приостановила продажи в стране 1 марта.

Американский производитель обуви и одежды Nike заявил о намерении полностью уйти с российского рынка, сообщает Reuters. Позже подтверждающая это плашка появилась на сайте бренда.

В мае компания не стала продлевать соглашение с крупнейшим покупателем франшизы в России Inventive Retail Group. Президент IRG объяснил, что Nike не может «в обозримом будущем» организовать поставки товаров в Россию. Поэтому Inventive Retail Group «по мере исчерпания товарных запасов будет вынуждена закрыть все свои магазины под этим брендом». Директор ритейл-департамента Core.XP отметила, что непродление соглашения с IRG «в целом может означать» уход Nike с российского рынка.

В марте Nike остановил оформление заказов из России на сайте и в приложении, объяснив, что не может гарантировать доставку товаров. Так компания отреагировала на последствия ввода российских войск в Украину и начало боевых действий.