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Новости

«Все такие умные стали, забастовки у нас!»: директор Уральского завода объяснил невыплату зарплат санкциями Статьи редакции

Общий размер задолженности перед сотрудниками достиг 20 миллионов рублей.

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Фото «Областная газета»

В начале мая рабочие Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге устроили забастовку из-за долгов по зарплате. Задержки начались в январе 2022 года, сообщает Е1.ru.

«Люди отказывались работать в марте, нас рассчитали. Потом в мае опять бастовали, начались частичные выплаты. До конца мая прокуратура обязала выплатить долг перед сотрудниками за два месяца, мы ничего не получили, сидим по домам, ждем. Средняя зарплата на заводе около 50 тысяч рублей», — рассказал один из рабочих. «У нас даже приехать на работу нет денег. На прошлой неделе заплатили тысячу рублей, но должны уже под сто тысяч», — добавил другой.

Работники говорили о плачевном состоянии завода. Фото Е1

Против руководства завода возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»). За апрель-май долг предприятия перед 316 работниками составил около 13,4 миллиона рублей. Руководство обязали выплатить эти деньги. К концу июня долг начальства перед сотрудниками вырос до 20 миллионов рублей. Рабочие добились переквалификации административного дела в уголовное.

Директор завода объяснил долги по зарплатам санкциями из-за «спецоперации», которую он сравнил с Великой Отечественной войной.

Не секрет, в каком положении сейчас находится страна, — военная спецоперация. Многие предприятия, с которыми мы сотрудничаем, попали под санкции, у них зависли деньги в санкционных банках на спецсчетах. У некоторых были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги, плюс курс валют практически в убыток всех приводит. Соответственно, эти предприятия не рассчитываются с нами. Мы — маленькие и оказались последними в этой цепочке.

Я хотел бы, чтобы люди одумались. Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию. В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают [речь об участниках военных действий в Украине], и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас!

Денис Тасаков
директор Уральского компрессорного завода

После этого высказывания директора завода зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев призвал отстранить его от должности. Депутат заявил, что все оборонные заказы сейчас полностью профинансированы. Он считает, что глава Уральского компрессорного завода Тасаков может таким образом оправдывать свою некомпетентность как руководителя или скрывать финансовые махинации. Рабочие имеют полное право на забастовки при задержке зарплат, отметил Арефьев.

Роструд сообщил, что под давлением инспекции труда в Свердловской области и прокуратуры работникам предприятия выплатили большую часть долга — чуть больше 13 миллионов рублей. Руководство завода должно погасить весь долг до конца июня.

Уральский компрессорный завод — одно из старейших высокотехнологичных предприятий в регионе, было основано в 1933 году. В годы Великой Отечественной войны на площадки УКЗ переехала часть эвакуированных заводов. В последнее время уральское предприятие выпускает продукцию для нефтегазового и энергетического сектора.

#новости #условиятруда

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80 комментариев
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Николай Федоров

«…высокотехнологичное предприятие..»
это вот они - высокие технологии!?

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Александр Прохоренко

Ну станок метра полтора в высоту

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1 комментарий
Alexander

Я эти соединения, клапана и особенно вон ту лампу сверху на станке ещё 18 летним юношей в СССР наблюдал. Ничего не поменялось. Зато патриотизм и мы типа встали с колен, это лучше всего получается. Да, и ещё флагами, теперь с латинской буквой, это они могут, и больше ничего. Патриотизм, это когда зарплата достойна, и можно себе позволить отпуск ( кстати, я на Мадейре), купить жильё, или там что ещё полезное, планировать свою жизнь можно, знать, что законы работают и всегда можно если что и в суде отстоять. Вот это патриотизм и любовь к своей стране. А не вывешивать флаги в каждое окно.

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Белый Сыр

Не просто высокие, а все что меньше метр на метр все это нано технологии.

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ans

Директору завода следует фильтровать хрюканину

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Борат Сагдиев

Родина в опасности, а они тут зарплаты требуют! Пятая колонна!

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Нурсултан из Нур-Султана

А знаете, кто еще получают зарплаты? Солдаты НАТО!

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Честной чувак

Так падажжи, у нас же все хорошо, какая ещё родина в опасности?!

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1 комментарий
СвободуПопугаям

Тот случай, когда за такие высказывания посчитали пятой колонной тебя – нехрен лодку раскачивать
(с) Директор уральского завода

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IngriaNord

А он думал, что рабочие за вход еще платить должны?

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Славой Жижек

Вход – рубль, выход – два

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1 комментарий
Михаил Желтухин

Так только в тинькофф

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Ведро

А ведь когда-то я считал эту пасту Вафина утрированием и гиперболизацией

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Kind soul

Ситуация огонь. Директор, не смотря на его взгляды ( а может у него и правильные взгляды, просто на публике такой), вообще ни в чем не виноват. Войну развязал путин, под санкции попали по сути левые для него люди, которые не могут перевести ему деньги, а на него заводят уголовное дело

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Дмитрий Царь

Я подозреваю, что себе то зп он выплачивает

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2 комментария
Положительный нос

Только задержки начались в январе...

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СОВа

Но задержки начались ещё в январе.

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СвободуПопугаям

Задержки зп начались еще до санкций

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Anthropocide Apostle

Иш какие, бастовать удумали. Выплатить продукцией, ведро компрессии каждому!

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Pavel Klimov

а если не хотят компрессии - то декомпрессию им.

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2 комментария
Slartibartfast

Попробуйте прочитать заголовок не с претензией, а с гордостью :)

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Московский

Порвался жаль

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Нейроорлов

Спасибо люблю целую

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19 комментариев
Старший рубин

Поправочка: в великую отечественную спецоперацию

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Рамшташн говорит

В отечественную войну денег не требовали!

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Антон Занудный

И не ели.

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Евгений Понтряков

«Все такие умные стали, жрать видите ли хотят!»

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Сельский бас

А работяги плешивого поддерживали? Были ли они ватниками?

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Уютный Багажник

Нет, конечно, там сплошь "навальнята"

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Василий Дробовский

"Самый момент" возвращать микрокредиты.
Танки видите ли, не собрать.
Воевать хотела московия, а тут просто неизвестно кто, зарплат не увидел.
Короче - прекращаем "Вяличие Раиссии"

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Перелом Пупка

Себе небось "зарплату" выплачивает в такое "тяжёлое для страны время"

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Oleg Bocharoff

Это уже не 90-е, это 80-е.

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alekksandr cherr

страна в положении спецоперации.
Всё таки россия это полностью ебанутая страна. Как ебанутая тётка где нибудь на рынке…

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Любомудрый ушкуйник vs войны

Да, абсолютно, подтверждаю, живу в РФ, тут всё ебанутое

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Теоретический кран

50к весьма высокая зарплата

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Aлeкcaндр Блoxин

Это средняя. Рабочий 30, менеджер по продажам 70.

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Ukuri Itsi

Если 314 сотрудникам за месяц накапало 20 - 13.4 = 6.6, то средняя ЗП - 21000
Возможно им частично выплатили, хз

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1 комментарий
Целый хичхакер
Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию.

МОЯ ХАТА С КРАЮ ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ????

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Пацанчик в США

Ха. Во кент высоал. Мог бы свой мерен слить да зп выплатить. Чудила

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Макс Карр

«Все такие умные стали, забастовки у нас!» - ага, со времён Ленина.

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Jakov Popic

Падажжите ка, а пригнать пару автобусов росгвардии и вломить пиздюлей бастующим не вариант?

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Свиное Рыло

А где "спасибо за наводку"

https://tjournal.ru/telegram/659155-zdes-tozhe-skoro-nachnut-chto-to-podozrevat

Здесь тоже скоро начнут что-то подозревать…
Здесь тоже скоро начнут что-то подозревать ? — Telegram на TJ
tjournal.ru
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Dennis Ko

Почему большинство Денисов такие вот долбоебы?!

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Ivan Ivanov

Понятно, у пацана Денис девушку увел.

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Уютный Багажник

Сосите бебру теперь

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щтекер

Нюхай)

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Константин Иванов

А что случилось? Санкции это ж новые возможности, разве нет?

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Alexander Borshak

- Работать, блядь!

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Ицтерские Данелянды

"Умные все стали, вам не угодишь"

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Любомудрый ушкуйник vs войны

Ебать, 50 тысяч рублей...вот это цифры гигантские, без сарказма Оо
В моих пенатах я выше 20 не получал

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Lee
Директор завода объяснил долги по зарплатам санкциями из-за «спецоперации», которую он сравнил с Великой Отечественной войной.

Ебать тупой, видимо, думает, что если спизднуть что-нибудь подходящее под курс правящей партии, то ему перепадет что-то или простят долги, якобы как в союзе

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Любомудрый ушкуйник vs войны

А ведь самое смешное — ведь щас половина, если не больше, этих работяг с зетками на авах и тачках рассекает, радовалась посадкам и убийствам «либерастов» и разгонам правозащитных организаций, мол, вовка молодцом, всё пральна делает, только мягко слишком, я бы эту либероту ух сука стрелял бы на месте с детьми и всей родней!

А теперь — ой, а что случилось?!

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Александр Коровников

Высокотехнологичных это эвфемизм вроде хлопка и отрицательного роста?

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