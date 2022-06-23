«Все такие умные стали, забастовки у нас!»: директор Уральского завода объяснил невыплату зарплат санкциями Статьи редакции
Общий размер задолженности перед сотрудниками достиг 20 миллионов рублей.
В начале мая рабочие Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге устроили забастовку из-за долгов по зарплате. Задержки начались в январе 2022 года, сообщает Е1.ru.
«Люди отказывались работать в марте, нас рассчитали. Потом в мае опять бастовали, начались частичные выплаты. До конца мая прокуратура обязала выплатить долг перед сотрудниками за два месяца, мы ничего не получили, сидим по домам, ждем. Средняя зарплата на заводе около 50 тысяч рублей», — рассказал один из рабочих. «У нас даже приехать на работу нет денег. На прошлой неделе заплатили тысячу рублей, но должны уже под сто тысяч», — добавил другой.
Против руководства завода возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы»). За апрель-май долг предприятия перед 316 работниками составил около 13,4 миллиона рублей. Руководство обязали выплатить эти деньги. К концу июня долг начальства перед сотрудниками вырос до 20 миллионов рублей. Рабочие добились переквалификации административного дела в уголовное.
Директор завода объяснил долги по зарплатам санкциями из-за «спецоперации», которую он сравнил с Великой Отечественной войной.
После этого высказывания директора завода зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев призвал отстранить его от должности. Депутат заявил, что все оборонные заказы сейчас полностью профинансированы. Он считает, что глава Уральского компрессорного завода Тасаков может таким образом оправдывать свою некомпетентность как руководителя или скрывать финансовые махинации. Рабочие имеют полное право на забастовки при задержке зарплат, отметил Арефьев.
Роструд сообщил, что под давлением инспекции труда в Свердловской области и прокуратуры работникам предприятия выплатили большую часть долга — чуть больше 13 миллионов рублей. Руководство завода должно погасить весь долг до конца июня.
Уральский компрессорный завод — одно из старейших высокотехнологичных предприятий в регионе, было основано в 1933 году. В годы Великой Отечественной войны на площадки УКЗ переехала часть эвакуированных заводов. В последнее время уральское предприятие выпускает продукцию для нефтегазового и энергетического сектора.
«…высокотехнологичное предприятие..»
это вот они - высокие технологии!?
Ну станок метра полтора в высоту
Я эти соединения, клапана и особенно вон ту лампу сверху на станке ещё 18 летним юношей в СССР наблюдал. Ничего не поменялось. Зато патриотизм и мы типа встали с колен, это лучше всего получается. Да, и ещё флагами, теперь с латинской буквой, это они могут, и больше ничего. Патриотизм, это когда зарплата достойна, и можно себе позволить отпуск ( кстати, я на Мадейре), купить жильё, или там что ещё полезное, планировать свою жизнь можно, знать, что законы работают и всегда можно если что и в суде отстоять. Вот это патриотизм и любовь к своей стране. А не вывешивать флаги в каждое окно.
Не просто высокие, а все что меньше метр на метр все это нано технологии.
Директору завода следует фильтровать хрюканину
Родина в опасности, а они тут зарплаты требуют! Пятая колонна!
А знаете, кто еще получают зарплаты? Солдаты НАТО!
Так падажжи, у нас же все хорошо, какая ещё родина в опасности?!
Тот случай, когда за такие высказывания посчитали пятой колонной тебя – нехрен лодку раскачивать
(с) Директор уральского завода
А он думал, что рабочие за вход еще платить должны?
Вход – рубль, выход – два
Так только в тинькофф
А ведь когда-то я считал эту пасту Вафина утрированием и гиперболизацией
Ситуация огонь. Директор, не смотря на его взгляды ( а может у него и правильные взгляды, просто на публике такой), вообще ни в чем не виноват. Войну развязал путин, под санкции попали по сути левые для него люди, которые не могут перевести ему деньги, а на него заводят уголовное дело
Я подозреваю, что себе то зп он выплачивает
Только задержки начались в январе...
Но задержки начались ещё в январе.
Задержки зп начались еще до санкций
Иш какие, бастовать удумали. Выплатить продукцией, ведро компрессии каждому!
а если не хотят компрессии - то декомпрессию им.
Попробуйте прочитать заголовок не с претензией, а с гордостью :)
Порвался жаль
Спасибо люблю целую
Поправочка: в великую отечественную спецоперацию
В отечественную войну денег не требовали!
И не ели.
«Все такие умные стали, жрать видите ли хотят!»
А работяги плешивого поддерживали? Были ли они ватниками?
Нет, конечно, там сплошь "навальнята"
"Самый момент" возвращать микрокредиты.
Танки видите ли, не собрать.
Воевать хотела московия, а тут просто неизвестно кто, зарплат не увидел.
Короче - прекращаем "Вяличие Раиссии"
Себе небось "зарплату" выплачивает в такое "тяжёлое для страны время"
Это уже не 90-е, это 80-е.
страна в положении спецоперации.
Всё таки россия это полностью ебанутая страна. Как ебанутая тётка где нибудь на рынке…
Да, абсолютно, подтверждаю, живу в РФ, тут всё ебанутое
50к весьма высокая зарплата
Это средняя. Рабочий 30, менеджер по продажам 70.
Если 314 сотрудникам за месяц накапало 20 - 13.4 = 6.6, то средняя ЗП - 21000
Возможно им частично выплатили, хз
МОЯ ХАТА С КРАЮ ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ????
Ха. Во кент высоал. Мог бы свой мерен слить да зп выплатить. Чудила
«Все такие умные стали, забастовки у нас!» - ага, со времён Ленина.
Падажжите ка, а пригнать пару автобусов росгвардии и вломить пиздюлей бастующим не вариант?
А где "спасибо за наводку"
https://tjournal.ru/telegram/659155-zdes-tozhe-skoro-nachnut-chto-to-podozrevat
Почему большинство Денисов такие вот долбоебы?!
Понятно, у пацана Денис девушку увел.
Сосите бебру теперь
Нюхай)
А что случилось? Санкции это ж новые возможности, разве нет?
- Работать, блядь!
"Умные все стали, вам не угодишь"
Ебать, 50 тысяч рублей...вот это цифры гигантские, без сарказма Оо
В моих пенатах я выше 20 не получал
Ебать тупой, видимо, думает, что если спизднуть что-нибудь подходящее под курс правящей партии, то ему перепадет что-то или простят долги, якобы как в союзе
А ведь самое смешное — ведь щас половина, если не больше, этих работяг с зетками на авах и тачках рассекает, радовалась посадкам и убийствам «либерастов» и разгонам правозащитных организаций, мол, вовка молодцом, всё пральна делает, только мягко слишком, я бы эту либероту ух сука стрелял бы на месте с детьми и всей родней!
А теперь — ой, а что случилось?!
Высокотехнологичных это эвфемизм вроде хлопка и отрицательного роста?