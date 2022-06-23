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vc.ru

Forbes: из-за падения курса биткоина и укрепления рубля майнеры в России начали массово продавать видеокарты на «Авито» Статьи редакции

Майнинг больше не приносит ощутимой прибыли и с трудом покрывает затраты на электричество, говорят участники рынка.

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О массовой продаже видеокарт на «Авито» Forbes рассказалинесколько игроков рынка. По словам одного из них, майнеры с дорогой электроэнергией «ушли в ноль» или добывают криптовалюту себе в убыток. При этом цены на видеокарты в июне упали примерно в три раза по отношению к марту-апрелю.

Из-за резко упавшего курса биткоина и выросшего курса рубля майнеры пытаются избавиться от оборудования, рассказали собеседники. В июне стоимость биткоина упала ниже 19 тысяч долларов впервые с ноября 2020 года, а курс доллара на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года.

В марте-апреле, когда рубль упал, доходность от биткоина взлетела до максимумов. Я менял его по курсу 5,2 миллионов рублей за монету. Хотя тогда биткоин стоил около 40 тысяч долларов, что далеко от максимумов 2021 года, но благодаря обесцениванию рубля в более чем два раза рублёвая доходность взлетела.

собеседник Forbes

По словам ещё одного майнера, который продаёт видеокарты на «Авито», майнинг теперь не приносит «ощутимой прибыли». В сервисе объявлений рассказали, что в апреле продажи видеокарт на площадке упали на 7% год к году, а в мае — на 3,5% год к году. Данных о том, как изменилось количество таких объявлений, в компании не дали.

По словам финансового аналитика майнинговой компании BitRiver Владислава Антонова, на «Авито» сейчас 3000 объявлений о продаже видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060 и 731 объявление с GeForce RTX 3090. По этим данным можно сделать вывод, что майнеры активно «скидывают» их, пока ещё могут продать, считает он.

Отчёты публичных майнинговых компаний показали, что им пришлось в четыре раза увеличить продажи криптовалюты, чтобы свести концы с концами и пережить криптозиму, указывает Антонов. Если накоплений нет, приходится сокращать расходы и продавать оборудование.

Другие опрошенные Forbes участники рынка отмечают: панике больше подвержены «домашние» майнеры, которые быстрее, чем профессионалы, выходят на падающем рынке — их предложения и появляются на «Авито». Во время стремительного снижения котировок криптовалют большое количество добывающих криптовалюту отключают старое оборудование, которое становится нерентабельным, в том числе видеокарты.

Динамика курса биткоина за последний год на Coindesk

#новости #биткоин #авито

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17 комментариев
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max payne

Майнеры идут нахуй, пусть страдают со своими картами на авито. Цены в официальных магазинах потихоньку падают, лучше взять там с гарантией чем у хуесоса майнера который хуй знает что с картой делал, пусть теперь сидят и страдают

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Стройный магнит

Что он с ней делал?

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max payne

Сидел на дтф,например

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Стройный магнит

Ну энто причина!

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Максим Соколовский

Из за этого карта во время работы будет токсично шуметь

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Нурсултан из Нур-Султана

На мониторе будут появляться картинки с чернокожими фемками-трансгендершами в средневековых доспехах.

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Максим Соколовский

Не надо, они и так со мной в одной комнате

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Affokasso

"Покажи, в каком месте он тобой майнил..."

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Щячло Попячтса

Использовал с пониженной мощностью нонстоп, о ужас!

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aliftin

Да смысл бухтеть, нормальный вариант развития событий. Кто-то купит новую, кто-то возьмёт на вторичке. Главное что бы цены проселти. Мне отец из ФСБ так сказал.

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Стройный магнит

Ну если отец сказал. Мне мать из ГРУ другое сказала

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max payne

Сасная у тебя мать

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Mayers

фу симп

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Пятая колонка

Go майнить рубли

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Влажный жар

Криптозолотые

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darkAlert

отлично, можно затариться NVIDIA картами для сеточек

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Вторичный ихтиандр
на «Авито» сейчас 3000 объявлений о продаже видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060

из них целых 8 в моем радиусе (за последний месяц), можно с уверенностью сделать вывод что их «скидывают» (нет).

Чувствую себя обманутым Forbes.

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