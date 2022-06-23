Майнинг больше не приносит ощутимой прибыли и с трудом покрывает затраты на электричество, говорят участники рынка.

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О массовой продаже видеокарт на «Авито» Forbes рассказалинесколько игроков рынка. По словам одного из них, майнеры с дорогой электроэнергией «ушли в ноль» или добывают криптовалюту себе в убыток. При этом цены на видеокарты в июне упали примерно в три раза по отношению к марту-апрелю.

Из-за резко упавшего курса биткоина и выросшего курса рубля майнеры пытаются избавиться от оборудования, рассказали собеседники. В июне стоимость биткоина упала ниже 19 тысяч долларов впервые с ноября 2020 года, а курс доллара на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года.

В марте-апреле, когда рубль упал, доходность от биткоина взлетела до максимумов. Я менял его по курсу 5,2 миллионов рублей за монету. Хотя тогда биткоин стоил около 40 тысяч долларов, что далеко от максимумов 2021 года, но благодаря обесцениванию рубля в более чем два раза рублёвая доходность взлетела. собеседник Forbes

По словам ещё одного майнера, который продаёт видеокарты на «Авито», майнинг теперь не приносит «ощутимой прибыли». В сервисе объявлений рассказали, что в апреле продажи видеокарт на площадке упали на 7% год к году, а в мае — на 3,5% год к году. Данных о том, как изменилось количество таких объявлений, в компании не дали.

По словам финансового аналитика майнинговой компании BitRiver Владислава Антонова, на «Авито» сейчас 3000 объявлений о продаже видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060 и 731 объявление с GeForce RTX 3090. По этим данным можно сделать вывод, что майнеры активно «скидывают» их, пока ещё могут продать, считает он.

Отчёты публичных майнинговых компаний показали, что им пришлось в четыре раза увеличить продажи криптовалюты, чтобы свести концы с концами и пережить криптозиму, указывает Антонов. Если накоплений нет, приходится сокращать расходы и продавать оборудование.

Другие опрошенные Forbes участники рынка отмечают: панике больше подвержены «домашние» майнеры, которые быстрее, чем профессионалы, выходят на падающем рынке — их предложения и появляются на «Авито». Во время стремительного снижения котировок криптовалют большое количество добывающих криптовалюту отключают старое оборудование, которое становится нерентабельным, в том числе видеокарты.