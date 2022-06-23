Из-за боевых действий в Украине.

Американский производитель сетевого оборудования Cisco принял решение постепенно свернуть бизнес в России и Белоруссии, сообщили Reuters в компании.

В начале марта Cisco объявил о временной приостановке работы в этих двух странах и начал деактивацию Smart-аккаунтов оборудования в России.

Cisco производит маршрутизаторы, Ethernet-коммуникаторы, точки доступа Wi-Fi, продукты для IP-телефонии, AMT-коммутаторы, системы видеонаблюдения, серверы и другое оборудование. Компания работала в СНГ с 1995 года. В 2012 году центр компании открылся в «Сколково».