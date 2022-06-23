Производитель сетевого оборудования Cisco объявил об уходе из России и Белоруссии Статьи редакции
Из-за боевых действий в Украине.
Американский производитель сетевого оборудования Cisco принял решение постепенно свернуть бизнес в России и Белоруссии, сообщили Reuters в компании.
В начале марта Cisco объявил о временной приостановке работы в этих двух странах и начал деактивацию Smart-аккаунтов оборудования в России.
Cisco производит маршрутизаторы, Ethernet-коммуникаторы, точки доступа Wi-Fi, продукты для IP-телефонии, AMT-коммутаторы, системы видеонаблюдения, серверы и другое оборудование. Компания работала в СНГ с 1995 года. В 2012 году центр компании открылся в «Сколково».
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Как сказали на дтф;ахахха, впервые слышу кто это ну и пошли нахуй не пользовался никогда этой хуйней, сами на коленях через неделю приползут, долбоебы не поймут что рф сильнейший рынок благодаря которому многие фирмы и получали свои сверх прибыли
А этот дтф с тобой в одной комнате?
да, еще вопросы?
Крипта — пузырь?
просто способ изъять лишние деньги у дурачков и выдать им взамен цифры в приложении
Там внатуре такое выдали?
А ты что, сомневаешься в словах «настоящего» тэжэшника?
ПОНЯЛ, первый день просто вижу этого товарища
И заминусовали к хуям эту выдачу, но про это наш герой-агент промолчал
Да, особенно в первый месяц войны. Сейчас уже редкость, видать начало доходить
Сейчас в основном это пишут про разработчиков, которые не продают свои игры в России или убрали локализацию. Отбитые дети
Сильно преувеличивает на самом деле. Вот специально зашел сегодня на ДТФ посмотреть, действительно ли там всё так плохо. С одной стороны да - долбоебов и ура-патриотов (или долбоебов-урапатриотов) там дохуя. С другой - их люто минусуют. А в топе вполне себе адекватные комментарии. В основном. Исключения, наверняка, есть. Но не настолько всё там плохо, как здесь иногда описывают.
Как же он набрасывает говна на вентилятор/
Скинь ссыль на коммент
У циско рф вроде пару процентов была аж))
я у немцев, с которыми работаю, спросил, сильно ли по ним ударят санкции, ведь мы у них купили три машины по миллиону евро и собирались покупать четвертую. Ответили, что все они в депрессии, фирма на грани закрытия и прислали фотку из Китая, где в бесконечном цеху их машины стоят до горизонта.
Поэтому и санкции принимают так тяжело. Всё таки русский рынок был очень жирным. Переживут как-то. А что делать?
Мы тут в Украине тоже не очень пляшем от радости, ловя прилёты русских ракет. К счастью, их хотя бы довольно успешно сбивают в последнее время.
Нам этот Cisco и нафиг не нужон! Уже есть наши, отечественные замены!
ну роутеры их заебись
А роутеры далеко не главное что они продают
Нуашей
"Уже есть наши, отечественные замены!" Согласен
Чувак, ты даже не подозреваешь сколько цисковских железяк прошел твой бред, прежде чем его увидели другие
Уффф вот это кстати сильно
Все корпоративные сети на цисках
Многие брали и хуавей
Да понятно что не монополист, но громадный кусок рынка был за ними
Получается, вопрос только в поддержке текущей и китайцах, как они будут реагировать на потребности рынка
Включая Минобороны, мвд и прочих какбе "компетентных" в штатском
Теперь будут на транс-людях (простите)
Что не день, то победа гениального геополитика Путина. Победитель по жизни, чмоня по масти)
Призываю адептов: "да нахой он нужен этот ваш cisco..."
На одну хорошую компанию меньше. Печально.
#ктоушёл
Ethernet-коммуникаторы...
он же уже уходил один раз в самом начале
Тогда продажи остановили, а поддержка и офис все равно работали. Чё счас с поддержкой будет — хз. Может для уже купленного все равно будет
Россию покинули сиськи.