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Производитель сетевого оборудования Cisco объявил об уходе из России и Белоруссии Статьи редакции

Из-за боевых действий в Украине.

Американский производитель сетевого оборудования Cisco принял решение постепенно свернуть бизнес в России и Белоруссии, сообщили Reuters в компании.

В начале марта Cisco объявил о временной приостановке работы в этих двух странах и начал деактивацию Smart-аккаунтов оборудования в России.

Cisco производит маршрутизаторы, Ethernet-коммуникаторы, точки доступа Wi-Fi, продукты для IP-телефонии, AMT-коммутаторы, системы видеонаблюдения, серверы и другое оборудование. Компания работала в СНГ с 1995 года. В 2012 году центр компании открылся в «Сколково».

#новости #санкции

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38 комментариев
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max payne

Как сказали на дтф;ахахха, впервые слышу кто это ну и пошли нахуй не пользовался никогда этой хуйней, сами на коленях через неделю приползут, долбоебы не поймут что рф сильнейший рынок благодаря которому многие фирмы и получали свои сверх прибыли

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Макрон потерял телефон

А этот дтф с тобой в одной комнате?

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max payne

да, еще вопросы?

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Макрон потерял телефон

Крипта — пузырь?

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Igor Gorbenko

просто способ изъять лишние деньги у дурачков и выдать им взамен цифры в приложении

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Hz hz

Там внатуре такое выдали?

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Лысина Арика

А ты что, сомневаешься в словах «настоящего» тэжэшника?

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Hz hz

ПОНЯЛ, первый день просто вижу этого товарища

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Boris Gaykovich

И заминусовали к хуям эту выдачу, но про это наш герой-агент промолчал

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Срёнк

Да, особенно в первый месяц войны. Сейчас уже редкость, видать начало доходить

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Срёнк

Сейчас в основном это пишут про разработчиков, которые не продают свои игры в России или убрали локализацию. Отбитые дети

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Иван Пинтя

Сильно преувеличивает на самом деле. Вот специально зашел сегодня на ДТФ посмотреть, действительно ли там всё так плохо. С одной стороны да - долбоебов и ура-патриотов (или долбоебов-урапатриотов) там дохуя. С другой - их люто минусуют. А в топе вполне себе адекватные комментарии. В основном. Исключения, наверняка, есть. Но не настолько всё там плохо, как здесь иногда описывают.

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Лысина Арика

Как же он набрасывает говна на вентилятор/

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Легендарный блик

Скинь ссыль на коммент

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Лисенко Сергей Михайлович

У циско рф вроде пару процентов была аж))

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похер

я у немцев, с которыми работаю, спросил, сильно ли по ним ударят санкции, ведь мы у них купили три машины по миллиону евро и собирались покупать четвертую. Ответили, что все они в депрессии, фирма на грани закрытия и прислали фотку из Китая, где в бесконечном цеху их машины стоят до горизонта.

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Иван Пинтя

Поэтому и санкции принимают так тяжело. Всё таки русский рынок был очень жирным. Переживут как-то. А что делать?
Мы тут в Украине тоже не очень пляшем от радости, ловя прилёты русских ракет. К счастью, их хотя бы довольно успешно сбивают в последнее время.

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Депутат миллионов

Нам этот Cisco и нафиг не нужон! Уже есть наши, отечественные замены!

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Anti-gravity cake

ну роутеры их заебись

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Лисенко Сергей Михайлович

А роутеры далеко не главное что они продают

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Влажный жар

Нуашей

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Lui Wong

"Уже есть наши, отечественные замены!" Согласен

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Alexandr Sedoy

Чувак, ты даже не подозреваешь сколько цисковских железяк прошел твой бред, прежде чем его увидели другие

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Макрон потерял телефон

Уффф вот это кстати сильно
Все корпоративные сети на цисках

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Соросята спасают Темнова

Многие брали и хуавей

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Макрон потерял телефон

Да понятно что не монополист, но громадный кусок рынка был за ними

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Соросята спасают Темнова

Получается, вопрос только в поддержке текущей и китайцах, как они будут реагировать на потребности рынка

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Alexandr Sedoy

Включая Минобороны, мвд и прочих какбе "компетентных" в штатском

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Кот с Небиру

Теперь будут на транс-людях (простите)

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Егор Павлюк

Что не день, то победа гениального геополитика Путина. Победитель по жизни, чмоня по масти)

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w0Lart

Призываю адептов: "да нахой он нужен этот ваш cisco..."

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404 not found
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Hooligan

На одну хорошую компанию меньше. Печально.

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Alex V

#ктоушёл

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Igor Malyushkin

Ethernet-коммуникаторы...

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Истинный Данила

он же уже уходил один раз в самом начале

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Приемлемый Русский

Тогда продажи остановили, а поддержка и офис все равно работали. Чё счас с поддержкой будет — хз. Может для уже купленного все равно будет

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Необычный микроскоп

Россию покинули сиськи.

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