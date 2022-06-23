Microsoft постепенно сократит бизнес в России Статьи редакции
«До тех пор, пока почти ничего не останется», — приводят СМИ слова президента компании.
О том, что Microsoft планирует и дальше сокращать своё присутствие в РФ, сообщил президент корпорации Брэд Смит в онлайн-интервью Washington Post. Его слова приводит РБК.
По данным «Газеты.Ru» и РИА «Новости», Смит заявил, что компания «постепенно сократит свой бизнес в России до тех пор, пока там почти ничего не останется».
Руководитель не назвал конкретные планы по уходу Microsoft с российского рынка, но отметил, что компания поддержит сотрудников из РФ.
Microsoft временно прекратила продавать товары и предоставлять услуги в России в начале марта 2022 года. В начале июня компания объявила, что «значительно сократит» бизнес в стране, что затронет более 400 сотрудников.
В середине июня россияне пожаловались на то, что не могут скачивать ISO-образы и другие файлы с сайта Microsoft. В поддержке компании объяснили это «правительственным предписанием».
Самое весёлое в рф будет, когда мелкомягкие прикроют там доступ к облакам...
Тогда безоблачность уже не будет таким благим явлением
Ну уже хер оплачишь azure. Карты РФ не работают
От россии или от майкрософт?
Напомнило ответ армянского радио (анекдот 1973 года):
- Будет ли ядерная война?
- Ядерной войны не будет. Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
линуксоиды
⚆_⚆
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56823
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56973
офигеть
Макодрочеры скорее
Там ситуация с Эпл не сильно лучше в РФ, разве нет?
У меня винда и убунта на одном ноуете. И я не одинок в таком выборе. Зато ни разу не слышал чтоб кто-то ставил макос + убунут или макос + винда
Я тута
Могут ли майки запретить запускаться всем Windows в России?
Да, легко но вряд ли сделают такое
Обход на раз-два будет, как с 11 и TPM)
Интересней что будет с mssql, ораклом(который тоже ушёл), на них же работает весь ентерпрайз. В один момент не перейдёшь же на постгрес.
И коммерческой джавой вообще
Не удивлюсь, что тинек комиссию поднял, чтобы припасти средства для выплаты в случае судов по неисполнению обязательств и мошеничествам вследствии утечек.
Хотя могли бы и не ныкать, суды будут слать граждан нахой ровным строем, ссылаясь на "беспрецедентное внешнее давление".
Обычно такие базы не подключены к интернету напрямую и сил но изолированы. Придется постараться, чтобы дать команду на выключение баз данных.
ГЫГЫ Да не пох,а? Нах вообще пользоваться этими пиндоскими программами? Пускай бля все уходят нахуй, будем епта на байкалах сидеть.
Чето много побед за день
Ну епт не знаю такую компанию микрософт, микрофоны делают? Да пох пускай уходят, наши зато ебана займут место. Потом сами на коленях приползут, а мы и подумает пускать ли их обратно. Разве что взамен на Аляску.
Пыня всё равно до сих пор на XP дай бог сидит, так что даже не заметит.
Пыня сам техникой не пользуется, чем очень гордится почему-то.
Это всё был план Билла Гейтса
О. Привет из спокойных времен.. когда можно было пугать себя вечерами теориями заговоров.
Подписчики аргентинского гейпаса: слабо ебете
Ждём сборку шиндовса от РКН под названием «Зависло и ладно».
Если поручат сделать сборку сберу, то «ZberCD SP 3».
Ну и пусть. Надоели со своими скучными обоями (с)
«До тех пор, пока не останется дырка от бублика, кек», — приводят СМИ слова президента компании
( ͡° ͜ʖ ͡°)
заживем, уйдет вся техника, пойдем на деревья жить, из луков научимся стрелять, войдем в гармоню с природой, будем убивать вскх чужаков которые посягнут на наши леса, жить станем дольше, ну и уши отрастим.
ну раз пошла такая пьянка, то.. достаточно ли иметь ВПН ( пусть и 24/7 работающий), чтобы Майкрософт думала, что я не из России, или нужно что-то активировать из другой страны ради этого?