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Новости
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Microsoft постепенно сократит бизнес в России Статьи редакции

«До тех пор, пока почти ничего не останется», — приводят СМИ слова президента компании.

1694 просмотров

О том, что Microsoft планирует и дальше сокращать своё присутствие в РФ, сообщил президент корпорации Брэд Смит в онлайн-интервью Washington Post. Его слова приводит РБК.

По данным «Газеты.Ru» и РИА «Новости», Смит заявил, что компания «постепенно сократит свой бизнес в России до тех пор, пока там почти ничего не останется».

Руководитель не назвал конкретные планы по уходу Microsoft с российского рынка, но отметил, что компания поддержит сотрудников из РФ.

Что касается России, то мы всё сильнее сокращаем свой бизнес и будем это делать до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего.


Брэд Смит
президент Microsoft

Microsoft временно прекратила продавать товары и предоставлять услуги в России в начале марта 2022 года. В начале июня компания объявила, что «значительно сократит» бизнес в стране, что затронет более 400 сотрудников.

В середине июня россияне пожаловались на то, что не могут скачивать ISO-образы и другие файлы с сайта Microsoft. В поддержке компании объяснили это «правительственным предписанием».

#новости #ктоушёл #microsoft

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32 комментария
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Максим Макарчук

Самое весёлое в рф будет, когда мелкомягкие прикроют там доступ к облакам...

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криво-косо

Тогда безоблачность уже не будет таким благим явлением

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darkAlert

Ну уже хер оплачишь azure. Карты РФ не работают

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Коровка говорит Мууу
«До тех пор, пока почти ничего не останется», — приводят СМИ слова президента компании.

От россии или от майкрософт?

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Dmitry Morenov

Напомнило ответ армянского радио (анекдот 1973 года):
- Будет ли ядерная война?
- Ядерной войны не будет. Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.

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Обширный Абдужаббор

линуксоиды

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qubit

⚆_⚆
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56823
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56973

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Конструктивный пистолет

офигеть

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darkAlert

Макодрочеры скорее

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криво-косо

Там ситуация с Эпл не сильно лучше в РФ, разве нет?

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darkAlert

У меня винда и убунта на одном ноуете. И я не одинок в таком выборе. Зато ни разу не слышал чтоб кто-то ставил макос + убунут или макос + винда

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Олд

Я тута

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Следственный череп

Могут ли майки запретить запускаться всем Windows в России?

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max payne

Да, легко но вряд ли сделают такое

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BigBrotherBear

Обход на раз-два будет, как с 11 и TPM)

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Гибкий ключ

Интересней что будет с mssql, ораклом(который тоже ушёл), на них же работает весь ентерпрайз. В один момент не перейдёшь же на постгрес.

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Перша приватна цвяхарня

И коммерческой джавой вообще

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Slartibartfast

Не удивлюсь, что тинек комиссию поднял, чтобы припасти средства для выплаты в случае судов по неисполнению обязательств и мошеничествам вследствии утечек.

Хотя могли бы и не ныкать, суды будут слать граждан нахой ровным строем, ссылаясь на "беспрецедентное внешнее давление".

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Пищевой рубин

Обычно такие базы не подключены к интернету напрямую и сил но изолированы. Придется постараться, чтобы дать команду на выключение баз данных.

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Ренделович

ГЫГЫ Да не пох,а? Нах вообще пользоваться этими пиндоскими программами? Пускай бля все уходят нахуй, будем епта на байкалах сидеть.

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darkAlert

Чето много побед за день

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Ренделович

Ну епт не знаю такую компанию микрософт, микрофоны делают? Да пох пускай уходят, наши зато ебана займут место. Потом сами на коленях приползут, а мы и подумает пускать ли их обратно. Разве что взамен на Аляску.

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Егор Павлюк

Пыня всё равно до сих пор на XP дай бог сидит, так что даже не заметит.

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Видный Петя

Пыня сам техникой не пользуется, чем очень гордится почему-то.

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Karma Police

Это всё был план Билла Гейтса

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Slartibartfast

О. Привет из спокойных времен.. когда можно было пугать себя вечерами теориями заговоров.

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Михаил Горлов

Подписчики аргентинского гейпаса: слабо ебете

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Пластиковое Окно

Ждём сборку шиндовса от РКН под названием «Зависло и ладно».

Если поручат сделать сборку сберу, то «ZberCD SP 3».

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Miras Mynzhassar

Ну и пусть. Надоели со своими скучными обоями (с)

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Стройный магнит
Microsoft постепенно сократит бизнес в России
«До тех пор, пока не останется дырка от бублика, кек», — приводят СМИ слова президента компании

( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Ахах чел забыл почту и пароль
до тех пор, пока там почти ничего не останется

заживем, уйдет вся техника, пойдем на деревья жить, из луков научимся стрелять, войдем в гармоню с природой, будем убивать вскх чужаков которые посягнут на наши леса, жить станем дольше, ну и уши отрастим.

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nimako

ну раз пошла такая пьянка, то.. достаточно ли иметь ВПН ( пусть и 24/7 работающий), чтобы Майкрософт думала, что я не из России, или нужно что-то активировать из другой страны ради этого?

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