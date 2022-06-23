Microsoft постепенно сократит бизнес в России

«До тех пор, пока почти ничего не останется», — приводят СМИ слова президента компании.

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О том, что Microsoft планирует и дальше сокращать своё присутствие в РФ, сообщил президент корпорации Брэд Смит в онлайн-интервью Washington Post. Его слова приводит РБК.

По данным «Газеты.Ru» и РИА «Новости», Смит заявил, что компания «постепенно сократит свой бизнес в России до тех пор, пока там почти ничего не останется».

Руководитель не назвал конкретные планы по уходу Microsoft с российского рынка, но отметил, что компания поддержит сотрудников из РФ.

Что касается России, то мы всё сильнее сокращаем свой бизнес и будем это делать до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего.

Брэд Смит президент Microsoft

Microsoft временно прекратила продавать товары и предоставлять услуги в России в начале марта 2022 года. В начале июня компания объявила, что «значительно сократит» бизнес в стране, что затронет более 400 сотрудников.