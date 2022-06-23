Названия брендов ритейлер не уточнил.

Ozon добавил в каталог «популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезённые по механизму параллельного импорта», объявила компания.

Это собственные продажи маркетплейса, но продавцы тоже уже начали добавлять товары, уточнили vc.ru в пресс-службе. Специального раздела для таких товаров нет.

О том, что Ozon ввёз по параллельному импорту продукцию Apple, в конце июня 2022 года говорил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков.

Правительство России легализовало параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в марте 2022 года. В мае Минпромторг утвердил список товаров для такой схемы — в нём машины, бумага, техника Apple и другое.Тогда же Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» разрешили продавать на маркетплейсе товары из этого списка. Технику по параллельному импорту начал ввозить и «Связной», сообщил 23 июня «Ъ».