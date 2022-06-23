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vc.ru

Ozon начал продавать электронику, ввезённую по параллельному импорту Статьи редакции

Названия брендов ритейлер не уточнил.

Ozon добавил в каталог «популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезённые по механизму параллельного импорта», объявила компания.

Это собственные продажи маркетплейса, но продавцы тоже уже начали добавлять товары, уточнили vc.ru в пресс-службе. Специального раздела для таких товаров нет.

О том, что Ozon ввёз по параллельному импорту продукцию Apple, в конце июня 2022 года говорил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков.

Правительство России легализовало параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в марте 2022 года. В мае Минпромторг утвердил список товаров для такой схемы — в нём машины, бумага, техника Apple и другое.Тогда же Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» разрешили продавать на маркетплейсе товары из этого списка. Технику по параллельному импорту начал ввозить и «Связной», сообщил 23 июня «Ъ».

#новости #параллельныйимпорт #ozon

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31 комментарий
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Крестьянский танк88

Наладит ли "Вкусно и точка" параллельный импорт Биг Маков?

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испанский смех

бля точняк, спс что напомнил вчера же открыли, надо сгонять на анпакинг

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Noname nonamer

Ждем банов от большого брата

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Необычный микроскоп

Каких на этот раз? Есть ещё что-то не забаненное?

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Noname nonamer

Ну всмысле apple будет просто отрубать функциональность от них удаленно — они же следят.

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Дипломатический калькулятор

на основании?

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Noname nonamer

Региона

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Дипломатический калькулятор

чтобы что ?
докажи что я его купил по левой схеме, а не съездил в европу и купил там у официалов

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Noname nonamer

Прописываешь в ToS правила пользования в регионе — нарушаешь— бан.

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Дипломатический калькулятор

значит вы так и не поняли что все эти уходы компаний это не от ненависти к русским, это соблюдение требований минфина сша о торговле с компаниями из российский юрисдикции.
никто там не планирует отменять россиян как клиентов, но пока что сервис недоступен

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Noname nonamer

Ты не понял о чем я, тут не о ненависти а о контроле своего импорта сильного. Так понятное дело что много кому просто поебать.

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Дипломатический калькулятор

есть запрет на продажу товаров и услуг, но нет такой директивы отрубать технику если геолокейт - РФ.
дык они и контролируют импорт лол тут такой простор для мутныхъ схем по поставкам теперь, хер отследишь

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Noname nonamer

Я к тому что из-за слежки рынок снова атомизируется в определенном смысле из глобального.

Apple ценен своими сервисами — которые там где он есть, а тут теоретически сервисов нет на территории — так что он у тебя просто телефон средней паршивости. Сервисы как раз по региональному сильно

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Дипломатический калькулятор
атомизируется

имхо, прекрасно даже для самой корпорации, в каждом регионе можно будет реализовывать товар со своими особенностями а не следовать только одной политике из HQ в самой демократической стране , но проёбывать рынок в китае

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Noname nonamer

Сложно сказать -HQ то все равно в штатах.

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Gamer Altz

Найк, Кока-Кола, Мак и прочие тоже ушли из-за каких-то требований? Можно взглянуть на эти самые требования?

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Дипломатический калькулятор

запрет на ведение расчетных счетов в российских банках - невозможность ведения коммерческой деятельности в росбанках - невозможность оплачивать поставки - нарушение логистики

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plohha

Не могу понять, почему этот параллельный импорт преподносят как новость. Что в этом удивительного? Про каждый магазин теперь будет новость?

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max payne

Ребят, не толпимся а идем поддерживать озон

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Теоретический Слава

Вроде наценка получается около 20-30% относительно стоимости в зарубежных магазинах. На ебее 3080 10гигов 1100-1200 долларов. По-моему и раньше +/- такое было

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испанский смех

можем себе позволить

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Andy
На ебее 3080 10гигов 1100-1200 долларов

Щито? Уже давно в магазинах по 700-800 продают.

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Необычный микроскоп

А теперь посмотри в поиске адекватные цены на том же Озоне с доставкой из китая

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max payne

А при чем тут китай, если речь про параллельный импорт?

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Необычный микроскоп

При том что ты нашёл самый большой ценник на Озоне и высрался в комментарии, напрочь проигнорировав тот факт, что дешевле чем на Озоне можно заказать железо только на али.

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max payne

Это сам озон карту и начал продавать по параллельному импорту, а ты проигнорировал этот факт и высрал что-то про озон глобал на который куча жалоб на вс висит.

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Необычный микроскоп

Ладно, ничья

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Дипломатический калькулятор

стим дека дороже чем у перекупов с авито это конечно надо было умудриться

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Gamer Altz

Чувствуете, как запахло? Нет, не озоном - великодержавностью. Пока эрефийцы считают, что всех наебали своими многоходовочками, а весь цивилизованный мир смотрит на эти свистопляски как на конвульсии, я хочу напомнить простую истину: лучший способ быть обманутым - считать, что всех обманул.

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испанский смех

лучший способ это скормить труп свиньям

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Andy

Пынявый пока что считает что шантажом сможет добиться своего.

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