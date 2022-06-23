Ozon начал продавать электронику, ввезённую по параллельному импорту Статьи редакции
Названия брендов ритейлер не уточнил.
Ozon добавил в каталог «популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезённые по механизму параллельного импорта», объявила компания.
Это собственные продажи маркетплейса, но продавцы тоже уже начали добавлять товары, уточнили vc.ru в пресс-службе. Специального раздела для таких товаров нет.
О том, что Ozon ввёз по параллельному импорту продукцию Apple, в конце июня 2022 года говорил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков.
Правительство России легализовало параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в марте 2022 года. В мае Минпромторг утвердил список товаров для такой схемы — в нём машины, бумага, техника Apple и другое.Тогда же Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» разрешили продавать на маркетплейсе товары из этого списка. Технику по параллельному импорту начал ввозить и «Связной», сообщил 23 июня «Ъ».
Наладит ли "Вкусно и точка" параллельный импорт Биг Маков?
бля точняк, спс что напомнил вчера же открыли, надо сгонять на анпакинг
Ждем банов от большого брата
Каких на этот раз? Есть ещё что-то не забаненное?
Ну всмысле apple будет просто отрубать функциональность от них удаленно — они же следят.
на основании?
Региона
чтобы что ?
докажи что я его купил по левой схеме, а не съездил в европу и купил там у официалов
Прописываешь в ToS правила пользования в регионе — нарушаешь— бан.
значит вы так и не поняли что все эти уходы компаний это не от ненависти к русским, это соблюдение требований минфина сша о торговле с компаниями из российский юрисдикции.
никто там не планирует отменять россиян как клиентов, но пока что сервис недоступен
Ты не понял о чем я, тут не о ненависти а о контроле своего импорта сильного. Так понятное дело что много кому просто поебать.
есть запрет на продажу товаров и услуг, но нет такой директивы отрубать технику если геолокейт - РФ.
дык они и контролируют импорт лол тут такой простор для мутныхъ схем по поставкам теперь, хер отследишь
Я к тому что из-за слежки рынок снова атомизируется в определенном смысле из глобального.
Apple ценен своими сервисами — которые там где он есть, а тут теоретически сервисов нет на территории — так что он у тебя просто телефон средней паршивости. Сервисы как раз по региональному сильно
имхо, прекрасно даже для самой корпорации, в каждом регионе можно будет реализовывать товар со своими особенностями а не следовать только одной политике из HQ в самой демократической стране , но проёбывать рынок в китае
Сложно сказать -HQ то все равно в штатах.
Найк, Кока-Кола, Мак и прочие тоже ушли из-за каких-то требований? Можно взглянуть на эти самые требования?
запрет на ведение расчетных счетов в российских банках - невозможность ведения коммерческой деятельности в росбанках - невозможность оплачивать поставки - нарушение логистики
Не могу понять, почему этот параллельный импорт преподносят как новость. Что в этом удивительного? Про каждый магазин теперь будет новость?
Ребят, не толпимся а идем поддерживать озон
Вроде наценка получается около 20-30% относительно стоимости в зарубежных магазинах. На ебее 3080 10гигов 1100-1200 долларов. По-моему и раньше +/- такое было
можем себе позволить
Щито? Уже давно в магазинах по 700-800 продают.
А теперь посмотри в поиске адекватные цены на том же Озоне с доставкой из китая
А при чем тут китай, если речь про параллельный импорт?
При том что ты нашёл самый большой ценник на Озоне и высрался в комментарии, напрочь проигнорировав тот факт, что дешевле чем на Озоне можно заказать железо только на али.
Это сам озон карту и начал продавать по параллельному импорту, а ты проигнорировал этот факт и высрал что-то про озон глобал на который куча жалоб на вс висит.
Ладно, ничья
стим дека дороже чем у перекупов с авито это конечно надо было умудриться
Чувствуете, как запахло? Нет, не озоном - великодержавностью. Пока эрефийцы считают, что всех наебали своими многоходовочками, а весь цивилизованный мир смотрит на эти свистопляски как на конвульсии, я хочу напомнить простую истину: лучший способ быть обманутым - считать, что всех обманул.
лучший способ это скормить труп свиньям
Пынявый пока что считает что шантажом сможет добиться своего.