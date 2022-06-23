Новости
Спящая сова

Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз Статьи редакции

Самммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в Союз. Об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Исторический момент и сигнал надежды для украинского народа.

Ксавье Беттель
премьер-министр Люксембурга

Лидеров обеих стран поздравил президент Европейского Совета Шарль Мишель. «Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС», — написал он.

#новости #украина #евросоюз

379 просмотров
Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Написать комментарий...
Ренделович

УДАЛИ ЭТО ФЕЙК ВСЮ ЖИЗНЬ БУДУТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ СРАЗУ ПОНЯТНО ЧТО ОНИ ТАМ ВСЕ НАЦИСТЫ МОЛДАВАНЕ ТОЖЕ ЗАТО У НАС ЕСТЬ ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ

Ответить
Развернуть ветку
Бывший франт

гадаю можна казати що відлік до повноправного вступу України до ЄС офіційно почався.

Ответить
Развернуть ветку
Лисенко Сергей Михайлович

Дякую Господу богу

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

@Свиное Рыло к ответу

Ответить
Развернуть ветку
Лисенко Сергей Михайлович

@Приемлемый Русский на подмогу

Ответить
Развернуть ветку
Adel Prokurov

@Михаил Темнов против фашизма на допомогу

Ответить
Развернуть ветку
Токен

Усiм живчика за мiй рахунок!

Ответить
Развернуть ветку
Peaceduck
Ответить
Развернуть ветку
Александр Чезганов

Ура! 💙💛
Выложу на радостях фото мурала, где пёс Патрон смотрит в светлое европейское будущее

Ответить
Развернуть ветку
Макс Карр

Ура!

Ответить
Развернуть ветку
Токен

Главное "Ура товарищи" не написать)

Ответить
Развернуть ветку
Артем Сизко

медведев, шо с ебалом?
Еще недавно говорил что будем как Грузия, никогда не получим кандидата))

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Minchenko

Ура!

Ответить
Развернуть ветку
max payne

А когда теперь им одобрят членство ес?

Ответить
Развернуть ветку
Спящая сова
Автор

Посмотрим. Может комета какая в 2024 прилетит и все кабзда)

Ответить
Развернуть ветку
Заработный самолет

Пропустил, а Молдавия тут то причём

Ответить
Развернуть ветку
Комплексный меч

Поставщик дешевего пойла для еврочиновничьих корпоративов

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
null