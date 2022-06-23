Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в Евросоюз Статьи редакции
Самммит Евросоюза предоставил Украине и Молдавии статус кандидата на вступление в Союз. Об этом сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.
Лидеров обеих стран поздравил президент Европейского Совета Шарль Мишель. «Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС», — написал он.
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УДАЛИ ЭТО ФЕЙК ВСЮ ЖИЗНЬ БУДУТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ СРАЗУ ПОНЯТНО ЧТО ОНИ ТАМ ВСЕ НАЦИСТЫ МОЛДАВАНЕ ТОЖЕ ЗАТО У НАС ЕСТЬ ЯДЕРНЫЕ РАКЕТЫ
гадаю можна казати що відлік до повноправного вступу України до ЄС офіційно почався.
Дякую Господу богу
@Свиное Рыло к ответу
@Приемлемый Русский на подмогу
@Михаил Темнов против фашизма на допомогу
Усiм живчика за мiй рахунок!
Ура! 💙💛
Выложу на радостях фото мурала, где пёс Патрон смотрит в светлое европейское будущее
Ура!
Главное "Ура товарищи" не написать)
медведев, шо с ебалом?
Еще недавно говорил что будем как Грузия, никогда не получим кандидата))
Ура!
А когда теперь им одобрят членство ес?
Посмотрим. Может комета какая в 2024 прилетит и все кабзда)
Пропустил, а Молдавия тут то причём
Поставщик дешевего пойла для еврочиновничьих корпоративов