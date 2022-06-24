Если в акциях компании участвуют вынужденно, это нарушает антимонопольное законодательство, но повлиять на маркетплейсы будет непросто, считают опрошенные «Ъ» юристы.

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«Опора России» попросила ФАС разъяснить допустимость проведения маркетплейсами акций распродаж с учётом антимонопольного законодательства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо общественной организации. В ФАС подтвердили его получение.

Сейчас интернет-площадки фактически понуждают продавцов участвовать в своих акциях, говорится в обращении. При этом закон о защите конкуренции запрещает координацию, если она приводит к установлению или поддержанию скидок.

«Опора России» считает, что маркетплейсы принуждают продавцов к акциям, увеличивая свою комиссии до 10% для тех, кто отказывается участвовать в распродажах и предоставлять скидки за свой счёт.

По словам гендиректора goOMNI Ефима Алдухова, Wildberries снижает комиссию (её средний размер 12%) для участников акции. При этом давление одного игрока косвенно влияет на других. Он считает, что маркетплейсы должны компенсировать продавцам часть потерь в период скидок, чего часто не делают.

В Wildberries заявили, что продавцы сами решают, участвовать ли в акциях, и сами устанавливают цены на товары. Платформа берёт на себя растущие затраты на доставку, хранение, рекламу. В «Яндекс Маркете» и Ozon отметили, что никаких ограничений не устанавливают. В Ozon уточнили vc.ru, что предлагают предпринимателям разные пакеты, чтобы каждый мог участвовать на выгодных условиях. Какие-либо дискриминирующие условия к тем предпринимателям, кто решил не участвовать в распродаже, не применяются, их товары в период акций представлены на прежних условиях.