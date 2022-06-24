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vc.ru

Продавцы пожаловались в ФАС на механизм проведения распродаж на маркетплейсах Статьи редакции

Если в акциях компании участвуют вынужденно, это нарушает антимонопольное законодательство, но повлиять на маркетплейсы будет непросто, считают опрошенные «Ъ» юристы.

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«Опора России» попросила ФАС разъяснить допустимость проведения маркетплейсами акций распродаж с учётом антимонопольного законодательства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо общественной организации. В ФАС подтвердили его получение.

Сейчас интернет-площадки фактически понуждают продавцов участвовать в своих акциях, говорится в обращении. При этом закон о защите конкуренции запрещает координацию, если она приводит к установлению или поддержанию скидок.

«Опора России» считает, что маркетплейсы принуждают продавцов к акциям, увеличивая свою комиссии до 10% для тех, кто отказывается участвовать в распродажах и предоставлять скидки за свой счёт.

По словам гендиректора goOMNI Ефима Алдухова, Wildberries снижает комиссию (её средний размер 12%) для участников акции. При этом давление одного игрока косвенно влияет на других. Он считает, что маркетплейсы должны компенсировать продавцам часть потерь в период скидок, чего часто не делают.

В Wildberries заявили, что продавцы сами решают, участвовать ли в акциях, и сами устанавливают цены на товары. Платформа берёт на себя растущие затраты на доставку, хранение, рекламу. В «Яндекс Маркете» и Ozon отметили, что никаких ограничений не устанавливают. В Ozon уточнили vc.ru, что предлагают предпринимателям разные пакеты, чтобы каждый мог участвовать на выгодных условиях. Какие-либо дискриминирующие условия к тем предпринимателям, кто решил не участвовать в распродаже, не применяются, их товары в период акций представлены на прежних условиях.

Опрошенные «Ъ» юристы отмечают, что если маркетплейс требует устанавливать скидки, то площадка непосредственно влияет на цены — это может быть приравнено к созданию вертикального картеля. Но, сорее всего, такие требования не формализованы. При этом ФАС нужно будет доказать доминирующее положение маркетплейса, факт предложения невыгодных для контрагента условий и то, что он против них возражал, указывая на невыгодность.

#новости #фас #маркетплейсы

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Легкий яд

@Овощь ты же в теме, заставляют тебя скидки ставить??

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Громадный Петя

Тоже в теме, отвечу.
Самые охуевшие - ВБ. Могут как принудительно поставить твои товары в акцию, так и просто опустить тебе цены, не спрашивая твоего мнения. ''Ваш товар плохо продается, мы стимулируем продажи''. И похуй что ты в минус продаешь с их ''помощью''

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Легкий яд

Фига. Уведомляют хоть?

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Громадный Петя

Нет, сам следи, никто перед тобой отчитываться не будет.

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Легкий яд

Ёбнуться.

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Клещ и Могила

Давить надо тварей, да. Хорошее дело.

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Andrew K.

На самом деле про повышение комиссии на время распродаж жаловались. Там есть и другие приколы, типа оплата неверных доставок, даже если пересорт сделал сам маркетплейс

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Громадный Петя

А ещё по договору ВБ имеет право утилизировать брак и не возвращать его тебе. Продаешь ты, допустим, айфоны. Отгрузил партию 100 штук на их склад. Забирают себе 50, тебе пишут что обнаружили брак и утилизировали его. По договору ты со своими претензиями идешь нахуй.

Поэтому через ВБ все продавцы чего-то дороже 1000р в закупе стараются продавать без отгрузок на склад ВБ, со своего. Только шмоточникам похуй

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