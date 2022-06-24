Процесс может занять до трёх дней.

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Клиенты «Яндекс.Еды» теперь могут удалить информацию о своих заказах в сервисе. Это можно сделать в личном кабинете Яндекс ID с помощью инструмента для управления данными, рассказали TJ в компании.

Удаление данных — необратимый процесс. Пока что пользователи могут удалить доставленные и завершённые заказы. Процесс может занимать до трёх дней. «Если сейчас удалить историю заказов и снова зайти в аккаунт "Еды", то пропадут названия и адреса магазинов и ресторанов, список покупок и сумма чека», — уточнили в компании. В будущем можно будет стереть из сервиса и другую информацию о себе — например, адреса для доставки.

При этом «Яндекс.Еда» продолжит показывать заказы «Яндекс.Лавки». В скором времени в Яндекс ID добавится возможность удалить заказы и в этом сервисе, заверили в компании.

Инструмент для управления данными — это часть Яндекс ID, он находится в разделе «Управление аккаунтом». Чтобы получить доступ к инструменту, нужно перейти по ссылке и ввести код подтверждения. Код высылается на номер, привязанный к аккаунту. Часть данных удаляются сразу же, а ещё часть «Яндекс» перестаёт обрабатывать и удаляет по истечении определённого срока, установленного законодательством.

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.

23 марта Роскомнадзор составил административный протокол против «Яндекс.Еды» Пострадавшие подали несколько коллективных исков к сервису из-за утечки своих данных. 24 марта «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.