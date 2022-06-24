«Яндекс.Еда» разрешила клиентам удалять данные о своих заказах Статьи редакции
Процесс может занять до трёх дней.
Клиенты «Яндекс.Еды» теперь могут удалить информацию о своих заказах в сервисе. Это можно сделать в личном кабинете Яндекс ID с помощью инструмента для управления данными, рассказали TJ в компании.
Удаление данных — необратимый процесс. Пока что пользователи могут удалить доставленные и завершённые заказы. Процесс может занимать до трёх дней. «Если сейчас удалить историю заказов и снова зайти в аккаунт "Еды", то пропадут названия и адреса магазинов и ресторанов, список покупок и сумма чека», — уточнили в компании. В будущем можно будет стереть из сервиса и другую информацию о себе — например, адреса для доставки.
При этом «Яндекс.Еда» продолжит показывать заказы «Яндекс.Лавки». В скором времени в Яндекс ID добавится возможность удалить заказы и в этом сервисе, заверили в компании.
Инструмент для управления данными — это часть Яндекс ID, он находится в разделе «Управление аккаунтом». Чтобы получить доступ к инструменту, нужно перейти по ссылке и ввести код подтверждения. Код высылается на номер, привязанный к аккаунту. Часть данных удаляются сразу же, а ещё часть «Яндекс» перестаёт обрабатывать и удаляет по истечении определённого срока, установленного законодательством.
1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей: в базе были номера телефонов, информация о заказах и другие. 22 марта в интернете опубликовали карту с данными клиентов, в том числе ФИО и адресами. Компания считает, что создатели сайта скомпоновали несколько баз разных компаний.
23 марта Роскомнадзор составил административный протокол против «Яндекс.Еды» Пострадавшие подали несколько коллективных исков к сервису из-за утечки своих данных. 24 марта «Яндекс» добился полной блокировки сайта и извинился перед клиентами. В апреле суд оштрафовал компанию на 60 тысяч рублей.
30 мая хакеры опубликовали данные курьеров «Яндекс.Еды». В файле содержалось 700 тысяч строк с ФИО, хешированным паролем, номерами телефона (585298 номеров). В «Яндексе» сообщили, что это часть той же утечки, о которой стало известно 1 марта.
А смысл, если придёт новичок скажет я ещё не смешарик и сольет всю базу данных даже о ваших удаленных заказах. А Яндекс скажет:пук среньк простите, товарищ майор вот как начинающая маленькая it фирма платим штраф огромный 5 тысяч рублей, простите пожалуйста это в первый и не последний раз
С такими штрафами этот новичок может эту базу просто продать и ещё с коллегами бабки поделить (хотя возможно они так и делают)
вот бы оборотные штрафы за слив данных, а не из-за того что гугл не удаляет ссылки из выдачи
Да, немного кто понимает, что удаленные от неудаленных данных отличаются флагом в таблице. И в отличие от GDPR нас вообще никто не защищает, а закон о защите персональных данных используется только в качестве репрессивного против оппозиционеров и несогласных.
Ну, по крайней мере, данные с маркером удаления, вероятно, могут быть меньшему количеству людей внутри, поэтому слить их будет таки сложнее.
А вообще, в зависимости от системы хранения, могут и реально удалиться/перетереться через некоторое время.
Та поздно уже
Если ты что удалил у яндекса, то можешь смело освежить потом свою память из очередных слитых данных.
А может просто сделать так чтобы данные не утекали?
Или они потом на очередной слив будут говорить, а вот мы вам дали инструмент удалять ваши данные вручную, это ваша вина что вы их не удалили!
А смысл удалять, если их все уже слили?
Сначало прочитал: "Яндекс еда разрешила саоих клиентов наказывать"
По ссылке https://passport.yandex.ru/profile/data сразу видим текст)
Какие же пиздоболы)