Новости

В Японии городской служащий потерял флешку с персональными данными всех 460 тысяч жителей Амагасаки Статьи редакции

Он был пьян.

Сотрудник японской компании Biprogy, которой администрация города Амагасаки поручила организовать выплаты в связи с пандемией, потерял флешку с личными данными всех жителей. Об этом пишет Asahi. Информацию подтвердила на своём сайте администрация города.

Флешка содержала имена, даты рождения, номера банковских счетов и информацию об уплаченных налогах 460 тысяч человек. Все данные были зашифрованы, а накопитель защищён паролем, подчеркнули власти.

Мужчина вынес флешку из офиса в Амагасаки, чтобы передать её в офис Biprogy в городе Осака. После работы он около трёх часов пил в ресторане с тремя коллегами. Потом мужчина заснул на улице. Наутро он понял, что сумка с флешкой пропала, и позвонил в полицию.

Спустя сутки мэр Амагасаки объявил, что флешка нашлась. Сотрудники полиции начали выяснять маршрут пьяного сотрудника Biprogy и обнаружили сумку в кондоминиуме в километре от ресторана. Утечки информации с флешки не произошло.

#новости #япония #происшествия

738 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
32 комментария
Написать комментарий...
Спортивный мангал

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Флешку с персоналочкой по пьяни проеблонили

Ответить
Развернуть ветку
max payne

Это был сотрудник Яндекса

Ответить
Развернуть ветку
Смутный ключ

60 тысяч рублей въебать да и делов то .

Ответить
Развернуть ветку
Турецкий рак
Он был пьян.
Ответить
Развернуть ветку
Драгтеатр
Он был пьян

Что за шейминг дринкеров

Ответить
Развернуть ветку
Смутный ключ
в кондоминиуме

condom inium
бордель что ли ?

Ответить
Развернуть ветку
tuorqai

хорошо, что не коробку с дискетами

Ответить
Развернуть ветку
Неясный коктейль

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
Развернуть ветку
Спортивный мангал

Ты можешь уже ником взять этот смайл

Ответить
Развернуть ветку
Неясный коктейль

Нельзя

Ответить
Развернуть ветку
Спортивный мангал

Жаль

Ответить
Развернуть ветку
Нейроорлов

Хватит писать такие комментарии. Извинись

Ответить
Развернуть ветку
Спортивный мангал

Прастити

Ответить
Развернуть ветку
Нейроорлов

Ты не прав

Ответить
Развернуть ветку
Спортивный мангал

Да сорян, бля, каничива, нахуй

Ответить
Развернуть ветку
Нейроорлов

В чем я не прав??

Ответить
Развернуть ветку
Смутный ключ

ты заебал

Ответить
Развернуть ветку
Нейроорлов

И ведь лайкают даже такие высеры

Ответить
Развернуть ветку
YaakovJaffe

В чём ты прав?

Ответить
Развернуть ветку
Нейроорлов

Толстой правда открывал пивоварни, чтобы РУСНЯ перестала пить водку?

Ответить
Развернуть ветку
Смутный ключ

@serguun42 ты ему чо фраз добавил что ли?)

Ответить
Развернуть ветку
Нейроорлов

Сталин себе такого не позволял

Ответить
Развернуть ветку
tuorqai

хочешь сказать, что тебя создал сталин????

Ответить
Развернуть ветку
Нейроорлов

Нет. В чем я не прав?

Ответить
Развернуть ветку
Неясный коктейль

Да!

Ответить
Развернуть ветку
Престижный диод

Это урок всем нам: не злоупотребляйте саке

Ответить
Развернуть ветку
Faraway Frog

Какая-то максимально неинтересная новость в итоге получилась.

Ответить
Развернуть ветку
Свиное Рыло
Утечки информации с флешки не произошло.

верим

а так инфоповод из нихуя

Ответить
Развернуть ветку
Yelena Clever

Ну, все.. Сеппуку

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Kochetkov

надо было хранить в скайпе

Ответить
Развернуть ветку
фискальный регистратор

Упс. Система с кодами и чипами оказалась не надёжной, какая неожиданность в развитии тотального контроля)

Ответить
Развернуть ветку
Рамшташн говорит

Урок японцам: перед тем как прибухнуть оставляй ценные вещи на работе.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 32 комментария
null