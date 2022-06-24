В Японии городской служащий потерял флешку с персональными данными всех 460 тысяч жителей Амагасаки Статьи редакции
Он был пьян.
Сотрудник японской компании Biprogy, которой администрация города Амагасаки поручила организовать выплаты в связи с пандемией, потерял флешку с личными данными всех жителей. Об этом пишет Asahi. Информацию подтвердила на своём сайте администрация города.
Флешка содержала имена, даты рождения, номера банковских счетов и информацию об уплаченных налогах 460 тысяч человек. Все данные были зашифрованы, а накопитель защищён паролем, подчеркнули власти.
Мужчина вынес флешку из офиса в Амагасаки, чтобы передать её в офис Biprogy в городе Осака. После работы он около трёх часов пил в ресторане с тремя коллегами. Потом мужчина заснул на улице. Наутро он понял, что сумка с флешкой пропала, и позвонил в полицию.
Спустя сутки мэр Амагасаки объявил, что флешка нашлась. Сотрудники полиции начали выяснять маршрут пьяного сотрудника Biprogy и обнаружили сумку в кондоминиуме в километре от ресторана. Утечки информации с флешки не произошло.
Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Флешку с персоналочкой по пьяни проеблонили
Это был сотрудник Яндекса
60 тысяч рублей въебать да и делов то .
Что за шейминг дринкеров
condom inium
бордель что ли ?
хорошо, что не коробку с дискетами
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ты можешь уже ником взять этот смайл
Нельзя
Жаль
Хватит писать такие комментарии. Извинись
Прастити
Ты не прав
Да сорян, бля, каничива, нахуй
В чем я не прав??
ты заебал
И ведь лайкают даже такие высеры
В чём ты прав?
Толстой правда открывал пивоварни, чтобы РУСНЯ перестала пить водку?
@serguun42 ты ему чо фраз добавил что ли?)
Сталин себе такого не позволял
хочешь сказать, что тебя создал сталин????
Нет. В чем я не прав?
Да!
Это урок всем нам: не злоупотребляйте саке
Какая-то максимально неинтересная новость в итоге получилась.
верим
а так инфоповод из нихуя
Ну, все.. Сеппуку
надо было хранить в скайпе
Упс. Система с кодами и чипами оказалась не надёжной, какая неожиданность в развитии тотального контроля)
Урок японцам: перед тем как прибухнуть оставляй ценные вещи на работе.