Он был пьян.

Сотрудник японской компании Biprogy, которой администрация города Амагасаки поручила организовать выплаты в связи с пандемией, потерял флешку с личными данными всех жителей. Об этом пишет Asahi. Информацию подтвердила на своём сайте администрация города.

Флешка содержала имена, даты рождения, номера банковских счетов и информацию об уплаченных налогах 460 тысяч человек. Все данные были зашифрованы, а накопитель защищён паролем, подчеркнули власти.

Мужчина вынес флешку из офиса в Амагасаки, чтобы передать её в офис Biprogy в городе Осака. После работы он около трёх часов пил в ресторане с тремя коллегами. Потом мужчина заснул на улице. Наутро он понял, что сумка с флешкой пропала, и позвонил в полицию.

Спустя сутки мэр Амагасаки объявил, что флешка нашлась. Сотрудники полиции начали выяснять маршрут пьяного сотрудника Biprogy и обнаружили сумку в кондоминиуме в километре от ресторана. Утечки информации с флешки не произошло.