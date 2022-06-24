Сбой у «Яндекс Go» и Uber: пользователи пожаловались, что не могут заказать такси Статьи редакции
В компании подтвердили проблемы и работают над их устранением.
Заказать такси через приложение «Яндекс Go» и Uber Russia пока невозможно в разных городах России, появляется сообщение «Ошибка на сервере». Сбой начался около 11:30 мск.
В «Яндексе» прокомментировали, что «ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси».
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надеемся на понимание
пиздуйте 11 номером
Пешком ходите,лентяи
Такси - это навязанные западом ценности. «Наши люди в булочную на такси не ездят»
А и хорошо. Я дома сегодня остался из-за этого.
Сукаааа, всё же пришлось поднять жопу с дивана.
Зачем?
Таксистом работаю.
Хорошо, что у меня нет прав
У меня тоже!
Мы - россияне!
ГОЛОВЫ ВВЕРХ ГОРДО ПОДНЯТЬ
Беда-то какая, беда. А пешком пройти или на общественном транспорте?
А маломобильным че делать?
У них вряд ли есть деньги на такси
Потому что частичный паралич после инсульта не трогает богатых?
так у них же свои колеса
У меня отец с тростью ходит 100 метров минуты за две. От двери дома до двери поликлиники ещё как-то, а вот в общественном транспорте никак.
Ну охуеть теперь
Ахахахах, блять, как хорошо, что я не купил билет на самолёт на сегодня.
Главное не забудь купить пачку сигарет.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
пользователи активно начали удалять свои данные после анонсирования функции удаления?))
Не только в России.
Везёт и Максим такая же залупа. Когда скупили всех конкурентов
Uber Russia - яндексовская параша, ничего к Uber не имеющая.
https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-01_uber_reshil_pobystree_izbavitsya
Хули они ещё имя оставили — непонятно... Хотя оно и так говной воняло)
Говной воняло потому что ты обосрался. Это первое.
Ты тупой и не понимаешь что иностранец будет вызывать убер по прилету, а не хуй пойми какое такси местное искать. Это второе.
А помните, были такие иностранцы…
Или ты долбоёб)
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Uber Russia - это как раз хуй пойми какое такси =)
Иностранец какой навигацией пользоваться то будет, а? Не Яндексом? А там сразу в картах такси! Хопа — много ходов очка!!!
p.s.: со всем кроме Яндекса и 2гис он сразу и решительно пойдёт на хуй)
Еще две причины, почему ты тупой:
1. Иностранец будет пользоваться Google Maps в котором дефолтное такси это Uber.
2. Процент недееспособных людей(типо тебя) среди иностранцев-туристов крайне мал, поэтому пользователи Uber по прилету в Russia поймут что такое Uber Russia.
лiл
Как я понимаю если Яндекс отваливается на время, то и вместе с ним 95% таксопарка?
так то ещё одновременно с яндексом и убером перестали работать ситимобил и Максим.
https://www.e1.ru/text/transport/2022/06/24/71435414/
Биомасса растерялась.
А выйти к краю улицы и проходящее такси рукой остановить, как по старинке не судьба? Они летают каждые 3 минуты
О, починили, и все ринулись заказывать.