В компании подтвердили проблемы и работают над их устранением.

Заказать такси через приложение «Яндекс Go» и Uber Russia пока невозможно в разных городах России, появляется сообщение «Ошибка на сервере». Сбой начался около 11:30 мск.

В «Яндексе» прокомментировали, что «ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси».