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Сбой у «Яндекс Go» и Uber: пользователи пожаловались, что не могут заказать такси Статьи редакции

В компании подтвердили проблемы и работают над их устранением.

Заказать такси через приложение «Яндекс Go» и Uber Russia пока невозможно в разных городах России, появляется сообщение «Ошибка на сервере». Сбой начался около 11:30 мск.

В «Яндексе» прокомментировали, что «ряда пользователей возникают трудности с доступом к заказу такси».

#новости #яндекс #яндекстакси

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35 комментариев
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Спортивный мангал

надеемся на понимание

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Спортивный мангал

пиздуйте 11 номером

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Феминист

Пешком ходите,лентяи

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Dan

Такси - это навязанные западом ценности. «Наши люди в булочную на такси не ездят»

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Легкий яд

А и хорошо. Я дома сегодня остался из-за этого.

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Легкий яд

Сукаааа, всё же пришлось поднять жопу с дивана.

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Престижный диод

Зачем?

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Легкий яд

Таксистом работаю.

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Престижный диод

Хорошо, что у меня нет прав

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Легкий яд

У меня тоже!

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Престижный диод

Мы - россияне!

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Легкий яд

ГОЛОВЫ ВВЕРХ ГОРДО ПОДНЯТЬ

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max payne

Беда-то какая, беда. А пешком пройти или на общественном транспорте?

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Камюнист

А маломобильным че делать?

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max payne

У них вряд ли есть деньги на такси

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Камюнист

Потому что частичный паралич после инсульта не трогает богатых?

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Грубый щит

так у них же свои колеса

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Камюнист

У меня отец с тростью ходит 100 метров минуты за две. От двери дома до двери поликлиники ещё как-то, а вот в общественном транспорте никак.

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Истинный окулист

Ну охуеть теперь

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Коматозник

Ахахахах, блять, как хорошо, что я не купил билет на самолёт на сегодня.

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Naotaka Yokoyama

Главное не забудь купить пачку сигарет.

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Неясный коктейль

( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Невыносимый диод

пользователи активно начали удалять свои данные после анонсирования функции удаления?))

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Polly Mal

Не только в России.

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Senya

Везёт и Максим такая же залупа. Когда скупили всех конкурентов

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BigBrotherBear

Uber Russia - яндексовская параша, ничего к Uber не имеющая.
https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-01_uber_reshil_pobystree_izbavitsya
Хули они ещё имя оставили — непонятно... Хотя оно и так говной воняло)

Uber решил быстро и полностью избавиться от доли…
Американская компания Uber, владелец одноименного агрегатора такси, ищет возможность как можно…
www.cnews.ru
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Ivan Ivanov

Говной воняло потому что ты обосрался. Это первое.
Ты тупой и не понимаешь что иностранец будет вызывать убер по прилету, а не хуй пойми какое такси местное искать. Это второе.

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Sergei

А помните, были такие иностранцы…

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BigBrotherBear

Или ты долбоёб)

Uber Russia - это как раз хуй пойми какое такси =)
Иностранец какой навигацией пользоваться то будет, а? Не Яндексом? А там сразу в картах такси! Хопа — много ходов очка!!!
p.s.: со всем кроме Яндекса и 2гис он сразу и решительно пойдёт на хуй)

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Ivan Ivanov

Еще две причины, почему ты тупой:

1. Иностранец будет пользоваться Google Maps в котором дефолтное такси это Uber.
2. Процент недееспособных людей(типо тебя) среди иностранцев-туристов крайне мал, поэтому пользователи Uber по прилету в Russia поймут что такое Uber Russia.

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Ivan Ivanov

лiл

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Nikita Sigachev

Как я понимаю если Яндекс отваливается на время, то и вместе с ним 95% таксопарка?

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Михаил

так то ещё одновременно с яндексом и убером перестали работать ситимобил и Максим.

https://www.e1.ru/text/transport/2022/06/24/71435414/

Никто никуда не едет: в Екатеринбурге массовый…
Причина глобальной ошибки неизвестна
www.e1.ru
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Гражданин концлагеря Путлера

Биомасса растерялась.
А выйти к краю улицы и проходящее такси рукой остановить, как по старинке не судьба? Они летают каждые 3 минуты

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Легкий яд

О, починили, и все ринулись заказывать.

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