«Сбербанк» с 1 июля введёт комиссию за переводы на карты других банков через их сервисы Статьи редакции
Размер комиссии — от 30 до 150 рублей.
С 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.
Комиссия будет действовать, например, если пользователь через приложение другого банка переводит деньги со счета в «Сбере».«Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», — прокомментировали РБК нововведение в «Сбере».
Без комиссии: переводы через «Сбербанк Онлайн» до 50 тысяч рублей в месяц клиентам «Сбера» и переводы до 100 тысяч рублей в месяц через СБП.
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Произошло сдергивание
Как всегда на лица клиентов сбера.
То есть если я в приложении Тинькофф выберу перевод с карты сбера на тиньк,я буду платить сверху 30 рублей или вообще 150? Они чё пидарасы совсем ахуели
Тоже интересно
Обычно пополняю тиньк со сбера, оформляется это как покупка у них
да, это и есть то что они хотят запретить. ЧТобы ты с сбером везде ходил платил а не выводил бабло в тинек. они же бабло на процессинге рубят им все твои покупки в плюс
Вот Греф пидорас что бы его черти в аду ебали
да он только рад будет
- Мойша, а ты знаешь что Йося пидорас?
- Что, как Греф?
- Не, в хорошем смысле
СБЕР:Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков
Пользуйтесь только нашим банком.
В чём проблема зайти в приложение Грефа и перекинуть деньги на счёт у Олега?
Приложение Грефа отсутствует в App Store
Аргументно
А за это в Сбере комиссия уже давно есть
Чукча не читатель?Без комиссии: переводы через «Сбербанк Онлайн» до 50 тысяч рублей в месяц клиентам «Сбера» и переводы до 100 тысяч рублей в месяц через СБП.
Ну а если больше 100к?
Не видим причин для сдергивания?
Я вам запрещаю передергивать
Деградация банковской отрасли НАЛИЦО
Налицо клиентам прошу заметить
Мда, ну эти долбоёбы хотя бы комиссию за перевод из ОДНОГО РЕГИОНА В ДРУГОЙ убрали. А то блять, когда переводишь деньги с карта одного города на карту другого - происходило СДЕРГИВАНИЕ
СБП надо в обоих банках подключать или оно по дефолту включено?
У многих банков по умолчанию. У сбера вроде надо включать. И намеренно максимально неудобный интерфейс. Ещё они были чуть ли не последним банком, который у себя подключил СБП. Долго игнорировал требования властей.
Не, они просто закинули в такие дебри своего приложения, что хрен разберешься без гайда на Ютубе. Где то год назад переместили на видное место.
Да там шагов для перевода нужно больше сделать. Что-то вроде далее-далее-далее-готово. При вводе телефона открывается обычная клавиатура, вместо цифровой, как в других местах. Не отображает сразу к каким банкам подключена карта, нужно искать через поиск. И прочие мелочи, которые по сравнению с остальным приложением заметны.
Ну или я избалован тинькофф банком.
UPD: проверил. С клавиатурой везде косяк. Но список контактов по умолчанию открывается только при переводе на сбер. При СБП нужно дополнительную кнопку нажать.
В обоих вроде
Ну в банках, которые были адекватны (не сбер, например), было включено по дефолту
Я уже точно не помню, но вроде и в сбере и тиньке я включала
Года 2 назад тинькоф оформил, было по умолчанию, ещё и интерфейс удобный. Удивился тогда.
Я просто в 19 оформила. Может у новых по умолчанию было включено уже
Новый день - новые победы! Вчера в сфере бизнеса, а сегодня вот в банковской сфере!
Зато рубль крепкий!!!!11 ух заживём скоро прям предвкушаю, на губах что то влажное даже уже чувствую (видимо это и есть тот самый вкус победы)
Грефу на яхту не хватает, надо срочно скинуться
они уже давно к этому шли, еще в прошлом году запретили переводы из приложений других банков — заставили пин вводить каждый раз на своей странице авторизации для переводов. Мудачество конечно, особенно при том что никто не мешает бесплатно нал из банкомата в банкомат донести, просто намеренные трудности создают
кончелыги крохоборные
А что за функция через приложение другого банка что-то со сбера переводить? Или это только у Тинька такое?
card-to-card перевод, например.
Вводишь номер карты и CVV/CVC, а дальше - аналогично покупке, но перевод.
Не знал вообще, что можно через приложение банка А перевести деньги с банка Б на банк А
https://habr.com/ru/post/469635/
Просто, никто никогда не обещал, что это будет всегда бесплатно.
Доброе утро.
Например, Тиньков. Привязываешь в приложении карту любого другого банка и кидаешь бабки между ними как хочешь
Хорошо
Так всегда же до этого была комиссия при переводе, вы чё. Её не было только у тех, что через СБП переводит
Тут говорится про другое, перевод со Сбера не заходя в приложения Сбера вообще. Т.е. через приложение Тинькофф, например. Это оформляется как онлайн-покупка у Тинькофф банка с оплатой с карты сбера и комиссий/ограничений нет.
Произошло передергивание
Денег нет, но вы держитесь
Интересно, а ЮMoney они тоже относят к «чужим банкам»?
Если бы у вас приложение было своё
Мы не видим причин для сдергивания с рашки - прокомментировали ситуацию таможенники