Размер комиссии — от 30 до 150 рублей.

С 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.

Комиссия будет действовать, например, если пользователь через приложение другого банка переводит деньги со счета в «Сбере».«Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», — прокомментировали РБК нововведение в «Сбере».

Без комиссии: переводы через «Сбербанк Онлайн» до 50 тысяч рублей в месяц клиентам «Сбера» и переводы до 100 тысяч рублей в месяц через СБП.