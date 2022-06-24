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vc.ru

«Сбербанк» с 1 июля введёт комиссию за переводы на карты других банков через их сервисы Статьи редакции

Размер комиссии — от 30 до 150 рублей.

С 1 июля 2022 года комиссия за перевод через приложения и на сайтах других банков будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.

Комиссия будет действовать, например, если пользователь через приложение другого банка переводит деньги со счета в «Сбере».«Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов», — прокомментировали РБК нововведение в «Сбере».

Без комиссии: переводы через «Сбербанк Онлайн» до 50 тысяч рублей в месяц клиентам «Сбера» и переводы до 100 тысяч рублей в месяц через СБП.

#новости #сбер

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48 комментариев
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Русский

Произошло сдергивание

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Легкий яд

Как всегда на лица клиентов сбера.

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max payne

То есть если я в приложении Тинькофф выберу перевод с карты сбера на тиньк,я буду платить сверху 30 рублей или вообще 150? Они чё пидарасы совсем ахуели

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Яня

Тоже интересно

Обычно пополняю тиньк со сбера, оформляется это как покупка у них

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Приемлемый Русский

да, это и есть то что они хотят запретить. ЧТобы ты с сбером везде ходил платил а не выводил бабло в тинек. они же бабло на процессинге рубят им все твои покупки в плюс

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max payne

Вот Греф пидорас что бы его черти в аду ебали

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Quo vadis, ёманарот

да он только рад будет

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Образованный огонь

- Мойша, а ты знаешь что Йося пидорас?
- Что, как Греф?
- Не, в хорошем смысле

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Вечерний американец

СБЕР:

Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков

Пользуйтесь только нашим банком.

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Боковой чайник

В чём проблема зайти в приложение Грефа и перекинуть деньги на счёт у Олега?

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Престижный диод

Приложение Грефа отсутствует в App Store

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Боковой чайник

Аргументно

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Sergey Sergeev

А за это в Сбере комиссия уже давно есть

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Боковой чайник

Чукча не читатель?

Без комиссии: переводы через «Сбербанк Онлайн» до 50 тысяч рублей в месяц клиентам «Сбера» и переводы до 100 тысяч рублей в месяц через СБП.
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Матвей Коновалов

Ну а если больше 100к?

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Егор Гаврилов

Не видим причин для сдергивания?

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max payne

Я вам запрещаю передергивать

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Образованный огонь

Деградация банковской отрасли НАЛИЦО

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max payne

Налицо клиентам прошу заметить

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Пашок золотой гребешок

Мда, ну эти долбоёбы хотя бы комиссию за перевод из ОДНОГО РЕГИОНА В ДРУГОЙ убрали. А то блять, когда переводишь деньги с карта одного города на карту другого - происходило СДЕРГИВАНИЕ

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Гражданин концлагеря Путлера
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Приемлемый Русский

СБП надо в обоих банках подключать или оно по дефолту включено?

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Naotaka Yokoyama

У многих банков по умолчанию. У сбера вроде надо включать. И намеренно максимально неудобный интерфейс. Ещё они были чуть ли не последним банком, который у себя подключил СБП. Долго игнорировал требования властей.

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Dmitry Sursin

Не, они просто закинули в такие дебри своего приложения, что хрен разберешься без гайда на Ютубе. Где то год назад переместили на видное место.

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Naotaka Yokoyama

Да там шагов для перевода нужно больше сделать. Что-то вроде далее-далее-далее-готово. При вводе телефона открывается обычная клавиатура, вместо цифровой, как в других местах. Не отображает сразу к каким банкам подключена карта, нужно искать через поиск. И прочие мелочи, которые по сравнению с остальным приложением заметны.
Ну или я избалован тинькофф банком.

UPD: проверил. С клавиатурой везде косяк. Но список контактов по умолчанию открывается только при переводе на сбер. При СБП нужно дополнительную кнопку нажать.

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Парадный химик

В обоих вроде

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Русский

Ну в банках, которые были адекватны (не сбер, например), было включено по дефолту

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Парадный химик

Я уже точно не помню, но вроде и в сбере и тиньке я включала

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Naotaka Yokoyama

Года 2 назад тинькоф оформил, было по умолчанию, ещё и интерфейс удобный. Удивился тогда.

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Парадный химик

Я просто в 19 оформила. Может у новых по умолчанию было включено уже

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darkAlert

Новый день - новые победы! Вчера в сфере бизнеса, а сегодня вот в банковской сфере!
Зато рубль крепкий!!!!11 ух заживём скоро прям предвкушаю, на губах что то влажное даже уже чувствую (видимо это и есть тот самый вкус победы)

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Гражданин концлагеря Путлера

Грефу на яхту не хватает, надо срочно скинуться

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Приемлемый Русский

они уже давно к этому шли, еще в прошлом году запретили переводы из приложений других банков — заставили пин вводить каждый раз на своей странице авторизации для переводов. Мудачество конечно, особенно при том что никто не мешает бесплатно нал из банкомата в банкомат донести, просто намеренные трудности создают

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Спортивный мангал

кончелыги крохоборные

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Arugin

А что за функция через приложение другого банка что-то со сбера переводить? Или это только у Тинька такое?

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khun pi

card-to-card перевод, например.
Вводишь номер карты и CVV/CVC, а дальше - аналогично покупке, но перевод.

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Боковой чайник

Не знал вообще, что можно через приложение банка А перевести деньги с банка Б на банк А

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Вечерний американец

https://habr.com/ru/post/469635/

Просто, никто никогда не обещал, что это будет всегда бесплатно.

Как работают денежные переводы с карты на карту
Несмотря на то, что популярность данного вида переводов с каждым годом растёт все больше, в…
habr.com
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Образованный огонь

Доброе утро.
Например, Тиньков. Привязываешь в приложении карту любого другого банка и кидаешь бабки между ними как хочешь

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Грубый щит

Хорошо

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Максим Иванов

Так всегда же до этого была комиссия при переводе, вы чё. Её не было только у тех, что через СБП переводит

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Матвей Коновалов

Тут говорится про другое, перевод со Сбера не заходя в приложения Сбера вообще. Т.е. через приложение Тинькофф, например. Это оформляется как онлайн-покупка у Тинькофф банка с оплатой с карты сбера и комиссий/ограничений нет.

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Дед Макар

Произошло передергивание

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Виталя Вентилятор

Денег нет, но вы держитесь

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Влад Локтионов

Интересно, а ЮMoney они тоже относят к «чужим банкам»?

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iollk
Мы не видим причин для сдергивания нашими клиентами средств на карты сторонних банков и предлагаем оценить преимущества наших собственных сервисов

Если бы у вас приложение было своё

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Rond

Мы не видим причин для сдергивания с рашки - прокомментировали ситуацию таможенники

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