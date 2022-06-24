Теперь на колледж планируют подать в суд за мошенничество.

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Организация Debt Collective, выступающая за отмену всех долгов, объявила о том, что его родственная компания, Rolling Jubilee Fund, выкупила и списала долги на сумму 16 миллионов долларов семи тысяч бывших студентов, обучавшихся в колледже Vista в Эль-Пасо (штат Техас), пишет Insider.

Колледж Vista объявил о банкротстве и закрылся в 2021 году. Федеральная торговая комиссия включила его в список колледжей, которые делали ложные заявления о возможных доходах и трудоустройстве после окончания учебы.

«Мы выкупили долг по студенческим кредитам и аннулировали его. Вы больше не являетесь должником по остатку этого долга. Вам не нужно платить ни нам, ни кому-либо еще за этот долг — его больше нет!», — такое сообщение отправила организация бывшим студентам Vista.

Томас Гоки, директор по правовым вопросам в Debt Collective, рассказал Insider, что организация хочет не только отменить студенческие долги, но и подать от имени студентов групповой иск о защите прав заёмщиков и доказать, что колледж их обманул.

«Мы считаем, что колледж Vista виновны в мошенничестве. Они могли нацелиться на определенные категории людей с низким уровнем дохода, чтобы втянуть их в пожизненные долги ради собственной выгоды. Мы считаем, что они могли лгать студентам о качестве образования и о вероятности того, что эти студенты смогут получить хорошо оплачиваемую работу в своей области с дипломом Vista», — заявили в Debt Collective.