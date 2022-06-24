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Новости

Американские активисты списали $16 млн долгов по кредитам за учёбу у студентов, задолжавших обанкротившемуся колледжу Статьи редакции

Теперь на колледж планируют подать в суд за мошенничество.

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Организация Debt Collective, выступающая за отмену всех долгов, объявила о том, что его родственная компания, Rolling Jubilee Fund, выкупила и списала долги на сумму 16 миллионов долларов семи тысяч бывших студентов, обучавшихся в колледже Vista в Эль-Пасо (штат Техас), пишет Insider.

Колледж Vista объявил о банкротстве и закрылся в 2021 году. Федеральная торговая комиссия включила его в список колледжей, которые делали ложные заявления о возможных доходах и трудоустройстве после окончания учебы.

«Мы выкупили долг по студенческим кредитам и аннулировали его. Вы больше не являетесь должником по остатку этого долга. Вам не нужно платить ни нам, ни кому-либо еще за этот долг — его больше нет!», — такое сообщение отправила организация бывшим студентам Vista.

Томас Гоки, директор по правовым вопросам в Debt Collective, рассказал Insider, что организация хочет не только отменить студенческие долги, но и подать от имени студентов групповой иск о защите прав заёмщиков и доказать, что колледж их обманул.

«Мы считаем, что колледж Vista виновны в мошенничестве. Они могли нацелиться на определенные категории людей с низким уровнем дохода, чтобы втянуть их в пожизненные долги ради собственной выгоды. Мы считаем, что они могли лгать студентам о качестве образования и о вероятности того, что эти студенты смогут получить хорошо оплачиваемую работу в своей области с дипломом Vista», — заявили в Debt Collective.

Летом Джо Байден планирует подписать указ, отменяющий 10 тысяч долларов долга у студентов, которые взяли кредиты на учёбу менее 150 тысяч долларов.

#новости #сша

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Dmytry Kovalsky

Жесть , спасибо за наше европейское детство и бесплатное ВО.

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benny

«Бесплатное» — научитесь, блядь, считать деньги, нет ничего бесплатного.

Здание построено не бесплатно, учителя работают не за бесплатно, ректор получает 2 миллиона рублей в месяц, а не 0.

Ты лично оплачиваешь с каждого своего чека (зарплаты) своё образование и за жизнь отдаёшь намного больше «открытого» ценника в сша

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Элонви

Хуйня полная. Я получила бесплатное высшее образование, при этом не заплатила ни копейки налогов за всю свою жизнь 🤡

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benny

А родители, муж? :)
А хлеб ты из воздуха берёшь или покупаешь с НДС?

Да и потом, суть моего мессаджа в том, что в других странах у тебя есть выбор: покупать образование или нет, а в россии ты все равно будешь платить за него, даже если не купил, независимо от того, есть образование или нет

/душнила мод он
Ну и работать нелегально это читы
/душнила мод офф

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Элонви

В посте речь о Штатах. В Штатах неадекватная цена высшего образования (и я сейчас не про Лигу Плюща), а вообще на _любое_ высшее.

Зато я хорошая русская и мои налоги не пошли на ракеты, сыплющиеся на Украину!

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СОВа

Ничего не покупаешь в магазинах?
Как минимум НДС за интернет и устройство с которого тут постишь.

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Элонви

Это всё копейки, как вы все не понимаете! Спросите любого американца, как они там загибаются от непомерных college debt, наши проблемы в сфере ВО вообще хуйня на этом фоне.

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Игорь Зимин

значит за него заплатили другие люди

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Элонви

Пох, я сдала хорошо экзамены, я прошла на бюджет, я съэкономила родителям минимум миллион рублей. Остальное ниипёт.

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Город Хлебный

Бесплатно ≠ качественно, а зачастую хуже платного варианта

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Элонви

НИУ ВШЭ - один из лучших вузов страны, чел)

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Закрой Рот

Политфак? Эконом?

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Элонви

Нет, но мои знакомые с политфака НИУ ВШЭ сделали классную карьеру, так что ирония неуместна)

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Закрой Рот

Майкл наки?

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Элонви

А ребята с эконома и бизнес-информатики все давно за бугор свалили. Мой бывший работает сейчас в Google в Цюрихе.

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Закрой Рот

Ну с эконома по гей убежищу валят традиционно

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Noname nonamer

Это кстати достаточно малое списание — не очень понятна логика команды Байдена (10k это особо не о чем, такие деньги много тем у кого как раз образовательные кредиты не очень большие 40-50 а не 150+).

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benny

Очередная популистская мера, Байден чмо

А так все понимают, что эти деньги будут уплачены из налогов, а не «прощены»

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Noname nonamer

Ну чел, кредиты образовательные и так часто прощают просто не унифицированно — то что это 10k для 150+ даже не выглядит как популизм, популизм был бы если типа 1000 с тех у кого 10k+

Просто как то не осмысленно.

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benny

«Часто» — мгм, может в твоей тусовке :)
Большинство как раз их выплачивает с процентами.
Я бы поприветствовал скорее freeze на проценты с условиями

For-profit education потому так и называется

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Noname nonamer

Моя тусовка кроме пары групп — богатые (образовалка из тор 100) — там серьезно есть интересные схемы

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benny

Ну вот, ты top 1% of top 1%, спустись к простым смертным :)
Мы будем платить наши кровные ещё 10 лет после окончания уника и для нас 10/150 полная хуета без фриза

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Noname nonamer

Ну я к тому что если вот такие средние, какой это популизм. популизм был если бы они типа с маленьких по 100 баксов порезали

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benny

Вот и получается, что осмысленно: взяли снова 0.01% и дали им деняк

Мне кажется, если тебе одобрили лоан в 150к+, ещё и с норм interest rate, а не 6%, тебе эти 10к не упали

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Noname nonamer

Чел, они тут на русском еще и переврали — короче мы вообще не то обсуждали :)

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benny

Сук, @Вадим Елистратов , к ответу!

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Noname nonamer

Ну я и говорю — мера ни о чем. Бедные озлобятся что типа опять только у «богатых срезают», а «богатым» и так посрать для них 10k не проблема

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Noname nonamer

О черт, я был уверен что там написано «не менее» а не «менее». Тогда хоть понятно зачем это — бедным с малыми кредитами.

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Noname nonamer

АХТУНГ: тут вообще новость не правильно перевели, я сам себе идиот что не проверил
Ни тех у кого кредит меньше 150k а кто ЗАРАБАТЫВАЕТ меньше чем 150к

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Darth Tyekanik

Отличный урок молодежи - если ты накосячил приняв решение, меняющее твою жизнь на десятилетия вперед, то его могут просто пуф! и списать! Вот так, как будто не было ничего. А если ты как лошара просчитал бюджет и все аккуратно выплачивал, экономил и зарабатывал - то ты самый последний лох и есть.

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Элонви

Отличное видео на тему «Как американцы дошли до жизни такой»:

https://youtu.be/F9QT5sj1lAk

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