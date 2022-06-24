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Новости

Верховый суд США отменил прецедент 1973 года, гарантировавший право на аборт по всей стране Статьи редакции

Теперь каждый штат будет регулировать эту сферу самостоятельно.

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Верховый суд США отменил решение по прецедентному делу «Роу против Уэйда» 1973 года. Оно гарантировало женщинам право на аборт по всей стране, сообщает CNBC.

Суд счёл, что американская конституция не содержит разрешения на аборт. Решение даёт отдельным штатам право самостоятельно регулировать свои законы об абортах.

Отменить постановление суда можно только через процедуру внесения поправок в конституцию или новым постановлением Верховного суда. Президент отозвать решение не имеет права.

Как отмечает The Washington Post, тринадцать штатов имеют триггерные законы, которые автоматически запретят аборты после решения Верховного суда. В Кентукки, Луизиане и Южной Дакоте они уже начали действовать. В Айдахо, Теннесси и Техасе они вступят в силу через 30 дней. Четыре штата и округ Колумбия разрешали право на аборт на протяжении всей беременности, а 12 других позволяли делать это до 24 недели. Общественность ожидает, что после решения ВС США 26 из 50 штатов отменят или ограничат право на аборт.

По данным Института Гутмахера, в 2017 году (в последний раз данные собирались в это время) количество абортов в США достигло минимума с 1973 года: 13,5 прерываний беременности на каждые 1000 женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Исследователи объясняют такую тенденцию меньшим количеством беременностей.

В 1973 году Верховый суд США постановил, что женщина имеет право прерывать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным, то есть будет способен «существовать вне материнского организма, в том числе при медицинской поддержке». Примерный срок достижения автономности — семь месяцев (28 недель). На поздних сроках беременности аборт можно делать только в случае, если сохранение плода угрожает матери.

#новости #право #аборты

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64 комментария
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Гусь

И снова деды, и снова хотят испортить жизнь молодому прогрессивному обществу.

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Роман Мельник

Какие же деды жестокие
Не хотят, чтобы убивали детей

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11 комментариев
Georgi Yudin

Не знаю. В этом фишка Штатов, эт как отдельные государства.
Каждый может выбрать где и по каким законам хочет жить.

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базований кавун

нужно бы еще поднабросиить в тред, а то пока тухлая тусовка

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Пп Пп

Трамп вроде хотел забанить Assault Weapons.

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ZITZ

Это не Такер Карлсон?

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Владислав Шевченко

хуево

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Дима Онучин

Я как прогрессивист очень расстроен этим решением в самой развитой и влиятельной стране мира

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Андрей Лагутин

в штатах предвидится миграция

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Пп Пп

Почему ты так думаешь?

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2 комментария
Алеша

Тут было написано, что те, кто против абортов, как правило, долбоёбы. И в чем они не правы?

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Kind soul

Тоже интересно

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Подлинный магнит

Слыш, рожать

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Христофор

Лол, почему даже у нас аборты полностью разрешены, но там каким-то психам так важно это? Реально как будто какой-то остаток средневековья

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СОВа

Не совсем так, сделать его по омс ещё тот квест. С батюшкой временем на раздумья, а там и 12 недель уже.

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khun pi
почему даже у нас аборты полностью разрешены

пока что

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Роман Мельник

Потому что Россия для иммигрантов
Надо место освобождать

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Великий Спецоператор

Как можно отменить прецедент?

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Дхарма инишитев

В прежние времена я бы сказал, что это очень херовая новость. Но в обстоятельствах текущего звездеца идёт по разряду "да похрен на эти мелочи".

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Konstantin Kulikov

Так к власти и приходят диктаторы. Одни проблемы не являются поводом для игнорирования других

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2 комментария
Lui Wong

И почему бы Вы сказали, что это Очень Хреновая Новость?

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4 комментария
Артем Есьман

М-м-м. О да, децентрализация решений по вопросам медицинского характера.

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базований кавун

заебумба
а когда в каком-то Техасе голосование за казнь за аборт?

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benny

Барнаул!
Алтайский край!

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Святой Даниль

ОХАЙО! Город Коламбус

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Географический колос

Просто пиздец

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Konstantin Kulikov

Добро пожаловать в средневековье

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Listochium 119 и Cocainum 120
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Kind soul

Это ведь так странно. Почему государство вообще позволяет сувать свой нос в абсолютно не в свое дело. Американцам в этой ситуации можно только посоветовать

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Пп Пп

Ну так вот федеральное государство не суёт нос в дела штатов.

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Ramierl

Мракобесы. Больше хаоса богу хаоса.

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Капитальный файл

кринж

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Uncle Fword

Ну и правильно что отменили. С какого это христиане должны платить налоги из которых потом финансируются клиники для абортов?

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Faraway Frog

А зачем запрещать тогда, если можно отменить финансирование

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7 комментариев
Гордон Фриман

И вообще у них негров линчуют = (

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Спортивный мангал

А на тж ещё разрешены?

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Cors25112

Мне кажется это такая подковерная борьба со вторым демографическим переходом

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Tick

Ну чё, пиздец этой вашей Америке, да?

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