Верховый суд США отменил прецедент 1973 года, гарантировавший право на аборт по всей стране Статьи редакции
Теперь каждый штат будет регулировать эту сферу самостоятельно.
Верховый суд США отменил решение по прецедентному делу «Роу против Уэйда» 1973 года. Оно гарантировало женщинам право на аборт по всей стране, сообщает CNBC.
Суд счёл, что американская конституция не содержит разрешения на аборт. Решение даёт отдельным штатам право самостоятельно регулировать свои законы об абортах.
Отменить постановление суда можно только через процедуру внесения поправок в конституцию или новым постановлением Верховного суда. Президент отозвать решение не имеет права.
Как отмечает The Washington Post, тринадцать штатов имеют триггерные законы, которые автоматически запретят аборты после решения Верховного суда. В Кентукки, Луизиане и Южной Дакоте они уже начали действовать. В Айдахо, Теннесси и Техасе они вступят в силу через 30 дней. Четыре штата и округ Колумбия разрешали право на аборт на протяжении всей беременности, а 12 других позволяли делать это до 24 недели. Общественность ожидает, что после решения ВС США 26 из 50 штатов отменят или ограничат право на аборт.
По данным Института Гутмахера, в 2017 году (в последний раз данные собирались в это время) количество абортов в США достигло минимума с 1973 года: 13,5 прерываний беременности на каждые 1000 женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Исследователи объясняют такую тенденцию меньшим количеством беременностей.
В 1973 году Верховый суд США постановил, что женщина имеет право прерывать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным, то есть будет способен «существовать вне материнского организма, в том числе при медицинской поддержке». Примерный срок достижения автономности — семь месяцев (28 недель). На поздних сроках беременности аборт можно делать только в случае, если сохранение плода угрожает матери.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
И снова деды, и снова хотят испортить жизнь молодому прогрессивному обществу.
Какие же деды жестокие
Не хотят, чтобы убивали детей
Не знаю. В этом фишка Штатов, эт как отдельные государства.
Каждый может выбрать где и по каким законам хочет жить.
нужно бы еще поднабросиить в тред, а то пока тухлая тусовка
Трамп вроде хотел забанить Assault Weapons.
Это не Такер Карлсон?
хуево
Я как прогрессивист очень расстроен этим решением в самой развитой и влиятельной стране мира
в штатах предвидится миграция
Почему ты так думаешь?
Тут было написано, что те, кто против абортов, как правило, долбоёбы. И в чем они не правы?
Тоже интересно
Слыш, рожать
Лол, почему даже у нас аборты полностью разрешены, но там каким-то психам так важно это? Реально как будто какой-то остаток средневековья
Не совсем так, сделать его по омс ещё тот квест. С батюшкой временем на раздумья, а там и 12 недель уже.
пока что
Потому что Россия для иммигрантов
Надо место освобождать
Как можно отменить прецедент?
В прежние времена я бы сказал, что это очень херовая новость. Но в обстоятельствах текущего звездеца идёт по разряду "да похрен на эти мелочи".
Так к власти и приходят диктаторы. Одни проблемы не являются поводом для игнорирования других
И почему бы Вы сказали, что это Очень Хреновая Новость?
М-м-м. О да, децентрализация решений по вопросам медицинского характера.
заебумба
а когда в каком-то Техасе голосование за казнь за аборт?
Барнаул!
Алтайский край!
ОХАЙО! Город Коламбус
Просто пиздец
Добро пожаловать в средневековье
Это ведь так странно. Почему государство вообще позволяет сувать свой нос в абсолютно не в свое дело. Американцам в этой ситуации можно только посоветовать
Ну так вот федеральное государство не суёт нос в дела штатов.
Мракобесы. Больше хаоса богу хаоса.
кринж
Ну и правильно что отменили. С какого это христиане должны платить налоги из которых потом финансируются клиники для абортов?
А зачем запрещать тогда, если можно отменить финансирование
И вообще у них негров линчуют = (
А на тж ещё разрешены?
Мне кажется это такая подковерная борьба со вторым демографическим переходом
Ну чё, пиздец этой вашей Америке, да?