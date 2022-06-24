Теперь каждый штат будет регулировать эту сферу самостоятельно.

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Верховый суд США отменил решение по прецедентному делу «Роу против Уэйда» 1973 года. Оно гарантировало женщинам право на аборт по всей стране, сообщает CNBC.

Суд счёл, что американская конституция не содержит разрешения на аборт. Решение даёт отдельным штатам право самостоятельно регулировать свои законы об абортах.

Отменить постановление суда можно только через процедуру внесения поправок в конституцию или новым постановлением Верховного суда. Президент отозвать решение не имеет права.

Как отмечает The Washington Post, тринадцать штатов имеют триггерные законы, которые автоматически запретят аборты после решения Верховного суда. В Кентукки, Луизиане и Южной Дакоте они уже начали действовать. В Айдахо, Теннесси и Техасе они вступят в силу через 30 дней. Четыре штата и округ Колумбия разрешали право на аборт на протяжении всей беременности, а 12 других позволяли делать это до 24 недели. Общественность ожидает, что после решения ВС США 26 из 50 штатов отменят или ограничат право на аборт.

По данным Института Гутмахера, в 2017 году (в последний раз данные собирались в это время) количество абортов в США достигло минимума с 1973 года: 13,5 прерываний беременности на каждые 1000 женщин в возрасте от 15 до 44 лет. Исследователи объясняют такую тенденцию меньшим количеством беременностей.