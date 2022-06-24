Дочь Б.Ю. Александрова потребовала запретить использование товарного знака и уничтожить все сырки, где есть упоминание отца.

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Forbes рассказал, что происходит с «Б.Ю. Александров» после смерти создателя бренда.

Дочь умершего в 2020 году создателя бренда «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова Екатерина подала в Арбитражный суд Подмосковья несколько исков к юрлицам, отвечающим за выпуск сырков.

К содержанию исков доступа нет, но по некоторым можно узнать суммы требований. По двум заявлениям она требует возместить 1,49 млрд рублей понесённых ею убытков, а также изъять из оборота и уничтожить все товары и упаковки, на которых есть изображение товарных знаков «Б.Ю. Александров».

Владельцем основных товарных знаков был сам Александров. Но незадолго до смерти он передал их Екатерине. Юридически в собственность бренды перешли в декабре 2020-го, пишет издание.

Александрова не ответила на запрос о комментарии, её адвокат сообщил, что пока «публикаций и заявлений» делать не будет. В «Ростагрокомплексе» сказали, что не дают комментариев и «никакой информации нет».

Фото «Б.Ю. Александров»

Суть претензий

После смерти отца Александрова заключила с производителем сырков три лицензионных договора, следует из досудебной претензии на 147,7 млн и материалов дела (есть у Forbes) — на право использования знаков «Б.Ю. Александров Gourmet», «Б.Ю. Александров» и «Б.Ю. Александров Mini Biscuini». Согласно документам, «Ростагрокомплекс» должен был выплачивать 10% выручки без НДС с ноября 2020 года по первому бренду и по 4% без НДС с января 2021-го по второму и третьему.

Из претензии следует, что на 31 декабря 2021 года «Ростагрокомплекс» нарушил свою обязанность по выплате роялти. При этом продолжил выпускать и продавать продукцию под этими брендами. Образовавшуюся задолженность и требует возместить Александрова.

В другой претензии говорится, что в январе 2022 года Александрова расторгла соглашения на использование знаков с «Ростагрокомплексом», но он продолжал их использовать. Из-за этого с 23 января по 6 апреля Александрова получила 1,34 млрд рублей убытка — это объём продаж товаров, говорится в документе.

Суд принял иск на 1,34 млрд рублей к производству, заседание назначено на 5 июля. По иску на 147,7 млн рублей суд приостановил производство — до вступления в силу двух решений Черемушкинского суда по искам к Екатерине Александровой от ещё одной дочери Александрова Натальи Кокоты.

Кокота в 2021-2022 годах потребовала признать недействительными договор передачи прав на товарные знаки между Борисом Александровым и Екатериной, а также договоры между Екатериной и «Ростагрокомплексом», пишет издание. Один из исков суд удовлетворил, но Александрова его обжалует.

Если она сможет это сделать, то будет вправе требовать от «Ростагрокомплеса» возмещения роялти и убытков, пояснил старший партнёр юркомпании «Бубликов и партнёры» Валентин Чунин. Если нет — это будет означать, что у неё не было прав на расторжение договора и требование выплат роялти.

Кроме того, Александрова подала иски против Натальи Кокоты об оспаривании отцовства. По словам близкого к Екатерине источника Forbes, суть их — в желании оспорить процедуру усыновления Кокоты.

Что происходит с сырками