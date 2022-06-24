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Новости
vc.ru

Сырки «Б.Ю. Александров» теперь будут называться «А. Ростагрокомплекс» — из-за иска дочери умершего владельца компании Статьи редакции

Дочь Б.Ю. Александрова потребовала запретить использование товарного знака и уничтожить все сырки, где есть упоминание отца.

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Forbes рассказал, что происходит с «Б.Ю. Александров» после смерти создателя бренда.

Дочь умершего в 2020 году создателя бренда «Б.Ю. Александров» Бориса Александрова Екатерина подала в Арбитражный суд Подмосковья несколько исков к юрлицам, отвечающим за выпуск сырков.

К содержанию исков доступа нет, но по некоторым можно узнать суммы требований. По двум заявлениям она требует возместить 1,49 млрд рублей понесённых ею убытков, а также изъять из оборота и уничтожить все товары и упаковки, на которых есть изображение товарных знаков «Б.Ю. Александров».

Владельцем основных товарных знаков был сам Александров. Но незадолго до смерти он передал их Екатерине. Юридически в собственность бренды перешли в декабре 2020-го, пишет издание.

Александрова не ответила на запрос о комментарии, её адвокат сообщил, что пока «публикаций и заявлений» делать не будет. В «Ростагрокомплексе» сказали, что не дают комментариев и «никакой информации нет».

Фото «Б.Ю. Александров» 

Суть претензий

  • После смерти отца Александрова заключила с производителем сырков три лицензионных договора, следует из досудебной претензии на 147,7 млн и материалов дела (есть у Forbes) — на право использования знаков «Б.Ю. Александров Gourmet», «Б.Ю. Александров» и «Б.Ю. Александров Mini Biscuini». Согласно документам, «Ростагрокомплекс» должен был выплачивать 10% выручки без НДС с ноября 2020 года по первому бренду и по 4% без НДС с января 2021-го по второму и третьему.
  • Из претензии следует, что на 31 декабря 2021 года «Ростагрокомплекс» нарушил свою обязанность по выплате роялти. При этом продолжил выпускать и продавать продукцию под этими брендами. Образовавшуюся задолженность и требует возместить Александрова.
  • В другой претензии говорится, что в январе 2022 года Александрова расторгла соглашения на использование знаков с «Ростагрокомплексом», но он продолжал их использовать. Из-за этого с 23 января по 6 апреля Александрова получила 1,34 млрд рублей убытка — это объём продаж товаров, говорится в документе.
  • Суд принял иск на 1,34 млрд рублей к производству, заседание назначено на 5 июля. По иску на 147,7 млн рублей суд приостановил производство — до вступления в силу двух решений Черемушкинского суда по искам к Екатерине Александровой от ещё одной дочери Александрова Натальи Кокоты.
  • Кокота в 2021-2022 годах потребовала признать недействительными договор передачи прав на товарные знаки между Борисом Александровым и Екатериной, а также договоры между Екатериной и «Ростагрокомплексом», пишет издание. Один из исков суд удовлетворил, но Александрова его обжалует.
  • Если она сможет это сделать, то будет вправе требовать от «Ростагрокомплеса» возмещения роялти и убытков, пояснил старший партнёр юркомпании «Бубликов и партнёры» Валентин Чунин. Если нет — это будет означать, что у неё не было прав на расторжение договора и требование выплат роялти.
  • Кроме того, Александрова подала иски против Натальи Кокоты об оспаривании отцовства. По словам близкого к Екатерине источника Forbes, суть их — в желании оспорить процедуру усыновления Кокоты.

Что происходит с сырками

  • «Ростагрокомплекс» анонсировал начало продаж сырков «Б.Ю. Александров» под новым брендом «А. Ростагрокомплекс», рассказал источник Forbes, близкий к Александровой. Сырки в новом дизайне уже продаются в онлайн-магазинах.
  • Ассортимент и состав сырков не изменились, только бренд, уточнил представитель «Магнита». Завод уже начал отгрузки сырков под новым брендом ритейлеру.
  • Чунин считает, что смена бренда связана с расторжением лицензионных договоров с Александровой. Скорее всего, с января 2022 года завод распродавал остатки, добавил он.

#новости #сырки

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51 комментарий
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Уютный Багажник

А. Ростагрокомплексрегионминпищепотребздоровразвитие

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Шахматный микрофон

Регионнищебродпотребнадзор

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1 комментарий
Неясный коктейль
Уничтожить все сырки

ОНИ НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТЫ

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Легкий яд

Сырки в холодильнике есть? Как называются?? А НУ ВЫВЕРНУТЬ КАРМАНЫ!!

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1 комментарий
Владислав Сластушевский

Да что блять с нэймингом в этой стране не так

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Oleg Geste

Ну да, со всем остальным полный порядок и только нейминг подкачал...

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Религиозный Слава
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Громадный Петя

С другим названием это уже не будет сырок-мем. Будет просто очередной сырок (но вкусный, сука)

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Спортивный мангал

Отдайте тжшникам на уничтожение.

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Пиструн Сосаевич

Да их же в зад не засунешь, все передавятся. Не вижу ни одного рабочего сценария использования.

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4 комментария
Владислав Шевченко

руслану усачеву

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1 комментарий
Престижный диод

Ни разу не пробовал, а теперь и не попробую

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Великий Спецоператор

Сырок как сырок не понимаю откуда такой оверпрайс

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1 комментарий
испанский смех

вкуса ты уже не узнаешь

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1 комментарий
Noname
«Ростагрокомплекс» анонсировал начало продаж сырков «Б.Ю. Александров» под новым брендом «А. Ростагрокомплекс», рассказал источник Forbes, близкий к Александровой. Сырки в новом дизайне уже продаются в онлайн-магазинах.

Россия - страна грабителей и воров. Спиздить чужой продукт и выдать под другим названием в порядке вещей и полностью по понятиям. Правда со временем один хуй производство продукта деградирует, так как чего ожидать от бездарей, которые даже название толком придумать не могут.

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Дмитрий Царь

Эм
Ну так то они и производили эти сырки ВСЕГДА
Тут же дело в самом бренде
Так то одним из основателей этой компании и был Александров и получал 70% ее прибыли))
Хз че они могли «спиздить» у себя же, кроме личного бренда Александрова

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5 комментариев
Рамшташн говорит

Коротко сырок РАК

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Пиструн Сосаевич

Я вижу, что все за что-то судятся, все чего-то хотят, но не могу понять, кто в описанной ситуации злодей и пидарас, а кто по делу возбухает и честно отстаивает свои права.

Взрослые, объясните, на кого из указанных лиц или предприятий мне ополчиться!

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Юрий Умеренков

Владельцы заводов не платят роялти за бренд, а дочери основателя хотят срубить бабло за все проданные сырки за 2,5 месяца и уничтожить непроданные. Жаба и гадюка как верно отметили

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2 комментария
Развитый клуб

Жаба+гадюка.жпг

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enooough

хотя бы на покупателей в суд не подаёт

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Алексей Докукин

Сырки не плохие, но накрутка за упаковку и бренд на 30-50 процентов с аналогами...

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Зелёный Мох

Макдональдсу ещё повезло с названием

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Должен кавалер

Деньжищи какие-то огромные, больше лярда отсудить хочет. Как бы эта Екатерина "случайно" не попала под трамвай..

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Shakal

Россияне, он хоть вкусный?

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Толстушка Китти

Да

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Дырявая бочка

Ебанашка

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отвратительно

А теперь даже и не пошутить

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Толстушка Китти

Какое-то совковое название

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Автоматический калькулятор

а почему новость только сейчас, в пятерочке еще позавчера видел

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При чём здесь путин

У нас такой дефицит названий? Более ебануто-совкового названия не могли придумать?

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Чувствительный рак

Как так получилось, что отец не передал дочери и пакет акций, а передал только бренд? Очередная история о том, как ебут друг другу мозги бизнес-партнеры/родственники после смерти основателя/родственников.

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Дмитрий Царь

А у него их не было, вроде как
Там какая-то схема, что вся компания была записана на друга Александрова с момента основания, тк Александров боялся быть ответственным в бумажках, тк до этого уже где-то пролетел так

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1 комментарий
Mitchell

Сырки Свитлогорье лучше! Кто не согласен, киньте в меня сырок Б.Ю. Александров

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