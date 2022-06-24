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Tesla, Netflix, Airbnb и ещё ряд американских компаний готовы покрывать расходы на поездки сотрудниц для аборта Статьи редакции

Женщины из этих компаний, решившие прервать беременность, смогут уехать в штат, где право на аборты не будет отменено.

Несколько американских компаний заявили, что будут готовы покрывать расходы своих сотрудниц на поездки, если те решат сделать аборт, а в их штате они будут запрещены. Об этом сообщает New Your Times в онлайн-трансляции после отмены решение по делу «Роу против Уэйда».

За несколько часов о решении заявили такие компании, как Starbucks, Tesla, Airbnb, Netflix, веб-сайт для поиска услуг Yelp, производитель одежды Patagonia, разработчик CRM-систем Salesforce, сервис доставки DoorDash и приложение для знакомств OKCupid.

24 июня Верховный суд США отменил решение по прецедентному делу «Роу против Уэйда» 1973 года. Оно гарантировало женщинам право на аборт по всей стране. Теперь каждый штат будет регулировать сферу самостоятельно.

#новости #аборты #сша

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30 комментариев
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Дмитрий Оверчук

логично, аборт компании дешевле, чем декрет

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Nick Nick

В США если я помню правильно нет обязательного оплачиваемого декретного отпуска. Это усмотрение штатов/компаний.

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Однако здравствуйте

Это как? Типа есть компании, в которых вообще нифига не платят?

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Матвей Коновалов

Да, по федеральному закону обязаны дать только 12 недель неоплачиваемого отпуска (и то только если в компании больше 50 сотрудников). В некоторых штатах (буквально в 2-3) есть локальные законы требующие оплачиваемого отпуска.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parental_leave_in_the_United_States

https://www.nytimes.com/2021/10/25/upshot/paid-leave-democrats.html (шото там проталкивают в конгрессе, с 12 предложенных недель зарезали до 4-6)

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Тайный кран

А за что тут платить?

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Пп Пп

Есть такие.

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Nick Nick

Да, таких много.

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Noname nonamer

Да, конечно

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Александр Прохоренко

Открытие дня - в некоторых странах декрет не длится годами.

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Дмитрий Оверчук

правильно, пусть через месяц после рождения ребенок в школу пиздует

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Александр Прохоренко

Пропуская детские сады оборудованные в офисах, где находятся их родители? Или не знакомы с такими технологиями?

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Noname nonamer

Там кстати очень дорого

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Уютный Багажник

Сук, пиздец. 21-ый век, ебать колотить. Так, глядишь, и до дневника служанки доживём.

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Легкий яд

А ты фертильная??

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Dan

У нее только жопа, но да

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benny

Красавцы

Палю новости из своего штата: у нас это делали и так и давали бесплатные sick days

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Пп Пп

Что за штат?

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Андрей Лагутин

пишите в комментариях штат, в котором хотели бы сделать аборт, ставьте лайки-колокольчики

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God Damn

Популизм.
Аборты актуальны больше среди тех, кто никогда не устроится в эти компании. И по возрасту, и по уровню образования.

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Olga Shestova

А частные компании и не должны отвечать не за своих сотрудниц. При этом статистики абортов среди их сотрудниц вы не знаете.

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God Damn

Ну я и говорю, что популизм

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Невозможный рубин

А гондоны раздавать не дешевле?

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Избирательный украинец

Нет ни одного 100% способа контрацепции.

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God Damn

пошли погуляем

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Избирательный украинец

Противозачаточная внешность = не ебаться вообще никогда. В каком-то смысле это контрацепция, да…

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God Damn

да. Противозачаточная внешность - хороший термин.

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God Damn

постой, а челка?

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Андрей Лагутин

эй, а вот и миграция

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Грустная Псина

Эта поездка будет называться tripbort.

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Noname nonamer

О — они все-таки отменили Рое ? Ну посмотрим что случится в красно-религиозных теперь…

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