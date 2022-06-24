Женщины из этих компаний, решившие прервать беременность, смогут уехать в штат, где право на аборты не будет отменено.

Несколько американских компаний заявили, что будут готовы покрывать расходы своих сотрудниц на поездки, если те решат сделать аборт, а в их штате они будут запрещены. Об этом сообщает New Your Times в онлайн-трансляции после отмены решение по делу «Роу против Уэйда».

За несколько часов о решении заявили такие компании, как Starbucks, Tesla, Airbnb, Netflix, веб-сайт для поиска услуг Yelp, производитель одежды Patagonia, разработчик CRM-систем Salesforce, сервис доставки DoorDash и приложение для знакомств OKCupid.

24 июня Верховный суд США отменил решение по прецедентному делу «Роу против Уэйда» 1973 года. Оно гарантировало женщинам право на аборт по всей стране. Теперь каждый штат будет регулировать сферу самостоятельно.