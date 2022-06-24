Tesla, Netflix, Airbnb и ещё ряд американских компаний готовы покрывать расходы на поездки сотрудниц для аборта Статьи редакции
Женщины из этих компаний, решившие прервать беременность, смогут уехать в штат, где право на аборты не будет отменено.
Несколько американских компаний заявили, что будут готовы покрывать расходы своих сотрудниц на поездки, если те решат сделать аборт, а в их штате они будут запрещены. Об этом сообщает New Your Times в онлайн-трансляции после отмены решение по делу «Роу против Уэйда».
За несколько часов о решении заявили такие компании, как Starbucks, Tesla, Airbnb, Netflix, веб-сайт для поиска услуг Yelp, производитель одежды Patagonia, разработчик CRM-систем Salesforce, сервис доставки DoorDash и приложение для знакомств OKCupid.
24 июня Верховный суд США отменил решение по прецедентному делу «Роу против Уэйда» 1973 года. Оно гарантировало женщинам право на аборт по всей стране. Теперь каждый штат будет регулировать сферу самостоятельно.
логично, аборт компании дешевле, чем декрет
В США если я помню правильно нет обязательного оплачиваемого декретного отпуска. Это усмотрение штатов/компаний.
Это как? Типа есть компании, в которых вообще нифига не платят?
Да, по федеральному закону обязаны дать только 12 недель неоплачиваемого отпуска (и то только если в компании больше 50 сотрудников). В некоторых штатах (буквально в 2-3) есть локальные законы требующие оплачиваемого отпуска.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parental_leave_in_the_United_States
https://www.nytimes.com/2021/10/25/upshot/paid-leave-democrats.html (шото там проталкивают в конгрессе, с 12 предложенных недель зарезали до 4-6)
А за что тут платить?
Есть такие.
Да, таких много.
Да, конечно
Открытие дня - в некоторых странах декрет не длится годами.
правильно, пусть через месяц после рождения ребенок в школу пиздует
Пропуская детские сады оборудованные в офисах, где находятся их родители? Или не знакомы с такими технологиями?
Там кстати очень дорого
Сук, пиздец. 21-ый век, ебать колотить. Так, глядишь, и до дневника служанки доживём.
А ты фертильная??
У нее только жопа, но да
Красавцы
Палю новости из своего штата: у нас это делали и так и давали бесплатные sick days
Что за штат?
пишите в комментариях штат, в котором хотели бы сделать аборт, ставьте лайки-колокольчики
Популизм.
Аборты актуальны больше среди тех, кто никогда не устроится в эти компании. И по возрасту, и по уровню образования.
А частные компании и не должны отвечать не за своих сотрудниц. При этом статистики абортов среди их сотрудниц вы не знаете.
Ну я и говорю, что популизм
А гондоны раздавать не дешевле?
Нет ни одного 100% способа контрацепции.
пошли погуляем
Противозачаточная внешность = не ебаться вообще никогда. В каком-то смысле это контрацепция, да…
да. Противозачаточная внешность - хороший термин.
постой, а челка?
эй, а вот и миграция
Эта поездка будет называться tripbort.
О — они все-таки отменили Рое ? Ну посмотрим что случится в красно-религиозных теперь…