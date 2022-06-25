Я вам расскажу. Это всё моё бесконтрольное эго. Я просто не могу не думать о том, что бы эти люди хотели больше всего на свете, чтобы запомнить этот чудесный день? О, подождите, я знаю ответ: «меня!». Так что да, можно сказать, что я «испортил» пару свадеб.