«Это всё моё бесконтрольное эго»: актёр Том Хэнкс рассказал о привычке врываться на чужие свадьбы Статьи редакции
Актёр известен тем, что любит неожиданно появляться и «портить» чужие торжества.
Том Хэнкс известен не только как звезда одних из самых высокооценённых фильмов в истории — вроде «Спасти рядового Райана», «Изгоя» и «Форреста Гампа», но также как актёр, который часто любит врываться и «портить» чужие свадьбы. Иногда Хэнкса зовут на церемонии, где он расписывает молодожёнов, но зачастую актёр оказывается на свадьбах без предупреждений.
Во время вечернего шоу Сета Майерса актёр рассказал о своём необычном хобби. По словам Хэнкса, всё дело в его бесконтрольном эго и одном вопросе, который он постоянно задаёт самому себе.
В социальных сетях можно найти много роликов и фотографий со свадеб, в которых внезапно появляется Хэнкс. Самые первые такие случаи произошли ещё в начале 2000-х.
Зачастую фотографию актёра с церемоний публикуют сами молодые семьи, отмечая, что внезапное появление актёра стало одним из самых запоминающихся моментов свадьбы.
Есть только один человек, которого ждут на любой свадьбе
В крайнем случае его можно дофотошопить )
Или нет
Кто вообще может обидеться на тома хэнкса? Даже если он зайдёт на свадьбу с ножом и начнёт там отрезать куски плоти от людей, то все скажут "ну это же том хэнкс".
это уже чутка эребор, но смысл понятен
Приедет полиция его арестовывать, а люди их задержат и будут кричать ему: Беги, Томас, беги!
*к тебе на свадьбу
*от людей со стороны жениха
dtf протекает..
Это контент для беженцев с дтф. Что бы не скучали здесь.
Хороший актер и хобби интересное
Том Хэнкс расписывает молодоженов, смотреть без СМС и регистрации
И право первой ночи с невестой
Да понимаю у нас тоже любят под свадьбу прийти)
Если бы на мою свадьбу пришёл боярский, то я бы охуел.
Почему именно он?
Первый про кого подумал.
Экие у вас мысли. Первый кого вспомнили боярский. Тысяча чертей.
Пару свадеб, а остальные были рады. Значит все в порядке