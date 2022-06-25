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DTF

«Это всё моё бесконтрольное эго»: актёр Том Хэнкс рассказал о привычке врываться на чужие свадьбы Статьи редакции

Актёр известен тем, что любит неожиданно появляться и «портить» чужие торжества.

1317 просмотров
Том Хэнкс на свадьбе пары в 2016 году

Том Хэнкс известен не только как звезда одних из самых высокооценённых фильмов в истории — вроде «Спасти рядового Райана», «Изгоя» и «Форреста Гампа», но также как актёр, который часто любит врываться и «портить» чужие свадьбы. Иногда Хэнкса зовут на церемонии, где он расписывает молодожёнов, но зачастую актёр оказывается на свадьбах без предупреждений.

Во время вечернего шоу Сета Майерса актёр рассказал о своём необычном хобби. По словам Хэнкса, всё дело в его бесконтрольном эго и одном вопросе, который он постоянно задаёт самому себе.

Я вам расскажу. Это всё моё бесконтрольное эго. Я просто не могу не думать о том, что бы эти люди хотели больше всего на свете, чтобы запомнить этот чудесный день? О, подождите, я знаю ответ: «меня!». Так что да, можно сказать, что я «испортил» пару свадеб.

Том Хэнкс

В социальных сетях можно найти много роликов и фотографий со свадеб, в которых внезапно появляется Хэнкс. Самые первые такие случаи произошли ещё в начале 2000-х.

Зачастую фотографию актёра с церемоний публикуют сами молодые семьи, отмечая, что внезапное появление актёра стало одним из самых запоминающихся моментов свадьбы.

Том Хэнкс стал случайным гостем свадьбы и в 2021 году
И в 2022 году

#хэнкс #свадьбы #новости

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19 комментариев
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Alex Blake

Есть только один человек, которого ждут на любой свадьбе

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Петербургский звук

В крайнем случае его можно дофотошопить )

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Изящный шмель

Или нет

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aliftin

Кто вообще может обидеться на тома хэнкса? Даже если он зайдёт на свадьбу с ножом и начнёт там отрезать куски плоти от людей, то все скажут "ну это же том хэнкс".

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Masster

это уже чутка эребор, но смысл понятен

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Петербургский звук

Приедет полиция его арестовывать, а люди их задержат и будут кричать ему: Беги, Томас, беги!

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Изящный шмель

*к тебе на свадьбу
*от людей со стороны жениха

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Приемлемый Русский

dtf протекает..

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xqdc

Это контент для беженцев с дтф. Что бы не скучали здесь.

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Изящный шмель

Хороший актер и хобби интересное

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Рациональный чувак

Том Хэнкс расписывает молодоженов, смотреть без СМС и регистрации

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Изящный шмель

И право первой ночи с невестой

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Amentessa
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xqdc

Да понимаю у нас тоже любят под свадьбу прийти)

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aliftin

Если бы на мою свадьбу пришёл боярский, то я бы охуел.

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xqdc

Почему именно он?

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aliftin

Первый про кого подумал.

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xqdc

Экие у вас мысли. Первый кого вспомнили боярский. Тысяча чертей.

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Изящный шмель
Так что да, можно сказать, что я «испортил» пару свадеб

Пару свадеб, а остальные были рады. Значит все в порядке

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