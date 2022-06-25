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«ПСБ аналитика»: шоколад в России подорожает до 30% Статьи редакции

В производстве российского шоколада используется зарубежное оборудование и до 70% импортных ингредиентов.

Tea

«ПСБ аналитика» представила результаты исследования российского рынка шоколадной продукции. Согласно ему, основными поставщиками какао-бобов в Россию являются Кот-д’Ивуар (33%), Гана (18%), Камерун (13%) и Нигерия (8%). При этом поставки из этих стран осуществляются через Европу, поэтому из-за санкционных ограничений возможны кратковременные перебои с доставкой сырья.

Трудности могут возникнуть и с оборудованием. Оно в основном зарубежное: станки для производства шоколадной массы изготавливаются в Швейцарии, а оборудование для разлива шоколада и конфет — преимущественно из Германии и Дании.

Валютные колебания, а также логистические шоки могут сказаться на цене шоколада, которая, по нашим оценкам, может вырасти в пределах 30%. Однако дефицит продукции маловероятен.

«ПСБ аналитика»

Около 81% производства в стране сосредоточено у иностранных производителей с собственными заводами, остальной рынок занимают отечественные производители. Крупнейшие игроки — Nestle (33% рынка), Mars (27%) и Mondelez (12%). О полном уходе с российского рынка никто из них не заявлял. Тем не менее, Nestle перестала продавать KitKat и Nesquik. Mars, по данным «ПСБ аналитики», приостановила импорт и экспорт, а Mondelez и Ferrero сообщили о приостановке инвестиций и расходов на рекламу.

#новости

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23 комментария
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Петр Романов

Не нужон ваш этот твикс с киткатом, здоровее будем без них!

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UAtopsecret

Только выиграли

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Регулярный американец

Напомнило:

Жди неприятности, подумал Уинстон. И точно: вслед за кровавым описанием разгрома евразийской армии с умопомрачительными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление о том, что с будущей недели норма отпуска шоколада сокращается с тридцати граммов до двадцати.
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Регулярный американец

Насколько в связи с этим подорожает глазированный сырок Б. Ю. Александров, т. е., простите, А. Рособоронсбыт?

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Разнообразный татарин

Нет, его ж теперь будут делать из говна и пальмового масла, а это именно те 30% ингредиентов, с которыми у России нет проблем.

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Степан Бандера

Побольше сахара и говно будет неотличимо от шоколада

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Погибший каякер

Весной была новость, что с поставками пальмового масла были проблемы. В России растёт не так уж много пальм.

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Разнообразный татарин

Штош, тогда пальмовое масло вычеркиваем…

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Погибший каякер

С оставшимся проблем нет. Это да.

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Разнообразный татарин

Можно сказать, налажено бесперебойное производство.

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Личной корабль
логистические шоки
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плюшевый батон

То есть «подорожает»? Простые шоколадки уже меньше сотки не стоят. Я помню как с соткой за риттерспортом шёл.

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испанский смех

еее, импортозамещение

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Франк Энштейн

Положат тебе туда говна. Цвет вроде тот же, но вкус будет другим.

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Регулярный американец

Главное - постепенно долю увеличивать, тогда никто не заметит

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xqdc

Але редакция, вы там покушаетесь на мой апетит и кошелек. Поменяйте фото.

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Изящный шмель
Шоколад в России подорожает до 30%

Буду скучать по шоколадным ваннам с видом на Лахту..

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Михан Миханков

мало

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Заводной апельсин

Шоколад в России - это оксюморон. Лет 20 назад это действительно был шоколад, а сейчас - коричневый парафин с жиром и ниипическим количеством сахара.

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плюшевый батон

О как марках ты говоришь? Ел всякий шоколад не скажу что сильно отличается. Плюс что есть шоколад, в каких категориях? Горький темный?

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Заводной апельсин

Да я всякий ел, от какого-нибудь Альпен Голда до шоколада по 200 рублей. Один хрен. Какао масло экономят, а весь вкус шоколада - от него.

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плюшевый батон

У меня такие же ощущения. Ем потому что зависимость. Но удовольствия мало.

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Заводной апельсин

Я не люблю его особо, но на работе постоянно презенты притаскивали, плюс я сам покупал к чаю девчонкам.

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