«ПСБ аналитика»: шоколад в России подорожает до 30% Статьи редакции
В производстве российского шоколада используется зарубежное оборудование и до 70% импортных ингредиентов.
«ПСБ аналитика» представила результаты исследования российского рынка шоколадной продукции. Согласно ему, основными поставщиками какао-бобов в Россию являются Кот-д’Ивуар (33%), Гана (18%), Камерун (13%) и Нигерия (8%). При этом поставки из этих стран осуществляются через Европу, поэтому из-за санкционных ограничений возможны кратковременные перебои с доставкой сырья.
Трудности могут возникнуть и с оборудованием. Оно в основном зарубежное: станки для производства шоколадной массы изготавливаются в Швейцарии, а оборудование для разлива шоколада и конфет — преимущественно из Германии и Дании.
Около 81% производства в стране сосредоточено у иностранных производителей с собственными заводами, остальной рынок занимают отечественные производители. Крупнейшие игроки — Nestle (33% рынка), Mars (27%) и Mondelez (12%). О полном уходе с российского рынка никто из них не заявлял. Тем не менее, Nestle перестала продавать KitKat и Nesquik. Mars, по данным «ПСБ аналитики», приостановила импорт и экспорт, а Mondelez и Ferrero сообщили о приостановке инвестиций и расходов на рекламу.
Не нужон ваш этот твикс с киткатом, здоровее будем без них!
Только выиграли
Напомнило:Жди неприятности, подумал Уинстон. И точно: вслед за кровавым описанием разгрома евразийской армии с умопомрачительными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление о том, что с будущей недели норма отпуска шоколада сокращается с тридцати граммов до двадцати.
Насколько в связи с этим подорожает глазированный сырок Б. Ю. Александров, т. е., простите, А. Рособоронсбыт?
Нет, его ж теперь будут делать из говна и пальмового масла, а это именно те 30% ингредиентов, с которыми у России нет проблем.
Побольше сахара и говно будет неотличимо от шоколада
Весной была новость, что с поставками пальмового масла были проблемы. В России растёт не так уж много пальм.
Штош, тогда пальмовое масло вычеркиваем…
С оставшимся проблем нет. Это да.
Можно сказать, налажено бесперебойное производство.
То есть «подорожает»? Простые шоколадки уже меньше сотки не стоят. Я помню как с соткой за риттерспортом шёл.
еее, импортозамещение
Положат тебе туда говна. Цвет вроде тот же, но вкус будет другим.
Главное - постепенно долю увеличивать, тогда никто не заметит
Але редакция, вы там покушаетесь на мой апетит и кошелек. Поменяйте фото.
Буду скучать по шоколадным ваннам с видом на Лахту..
мало
Шоколад в России - это оксюморон. Лет 20 назад это действительно был шоколад, а сейчас - коричневый парафин с жиром и ниипическим количеством сахара.
О как марках ты говоришь? Ел всякий шоколад не скажу что сильно отличается. Плюс что есть шоколад, в каких категориях? Горький темный?
Да я всякий ел, от какого-нибудь Альпен Голда до шоколада по 200 рублей. Один хрен. Какао масло экономят, а весь вкус шоколада - от него.
У меня такие же ощущения. Ем потому что зависимость. Но удовольствия мало.
Я не люблю его особо, но на работе постоянно презенты притаскивали, плюс я сам покупал к чаю девчонкам.