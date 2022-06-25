В производстве российского шоколада используется зарубежное оборудование и до 70% импортных ингредиентов.

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«ПСБ аналитика» представила результаты исследования российского рынка шоколадной продукции. Согласно ему, основными поставщиками какао-бобов в Россию являются Кот-д’Ивуар (33%), Гана (18%), Камерун (13%) и Нигерия (8%). При этом поставки из этих стран осуществляются через Европу, поэтому из-за санкционных ограничений возможны кратковременные перебои с доставкой сырья.

Трудности могут возникнуть и с оборудованием. Оно в основном зарубежное: станки для производства шоколадной массы изготавливаются в Швейцарии, а оборудование для разлива шоколада и конфет — преимущественно из Германии и Дании.

Валютные колебания, а также логистические шоки могут сказаться на цене шоколада, которая, по нашим оценкам, может вырасти в пределах 30%. Однако дефицит продукции маловероятен. «ПСБ аналитика»

Около 81% производства в стране сосредоточено у иностранных производителей с собственными заводами, остальной рынок занимают отечественные производители. Крупнейшие игроки — Nestle (33% рынка), Mars (27%) и Mondelez (12%). О полном уходе с российского рынка никто из них не заявлял. Тем не менее, Nestle перестала продавать KitKat и Nesquik. Mars, по данным «ПСБ аналитики», приостановила импорт и экспорт, а Mondelez и Ferrero сообщили о приостановке инвестиций и расходов на рекламу.