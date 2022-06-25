Новости

Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время освящения храма в Новороссийске. Вскоре трансляцию богослужения удалили Статьи редакции

При этом патриарх успел прокомментировать свое падение, а запись случившегося облетела СМИ.

С сайта телеканала «Союз» исчезла трансляция богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске. На неё попал момент падения патриарха Кирилла с амвона (возвышения в центре храма) — священнослужитель объяснил случившееся законами физики.

То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился.

патриарх Кирилл

Протодиакон Андрей Кураев в своем Telegram-канале объяснил, что патриарху никто не успел помочь в момент падения из-за ковидных ограничений: по словам Кураева, патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках.

#новости

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36 комментариев
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meow

Продублирую

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norm

Ну ТЖ в целом именно такой - обратная сторона медали, копия того, что здесь ненавидят.

Те кукарекают про одно, эти про другое. Редко можно встретить мнение в «полутонах». В пабликах вк ненависть и желчь на одну тему, здесь - на другую.

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Минимальный диод

Ну Байден в отличие от некоторых не проповедует "что всё воля божья" , а когда обосрался , то виноваты , конечно , законы физики.
Новость , однако , уровня падения сосиски.

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Окси

Нет, это другое. Это забавно, когда ряженый клоун душегуб символично падает под надлежащую музыку.

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Народ Пыненосец

Продублирую
Тонны золота тянут вниз

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испанский смех

нужно больше золота!

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Беспонтовый пирожок

Вата падением Байдена пытается показать его старость. Здесь же вопрос религии!)

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Погибший каякер

Идёт год за годом, но это здесь обсасывать не перестанут.

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Изящный шмель
То, что я сегодня упал — ничего не значит

Бог от тебя отвернулся, Кирилл

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Регулярный американец

На словах "Господи, помилуй" упал

Символично

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Лучший

Так физика или Бог?)

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Алый волк
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Kind soul

Мощная вещь. Я сейчас под джином, пришлось в пляс пуститься

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Victor Grin

)))

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Христианский коктейль

Не упал, а произвёл горизонтальное богослужение

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Степан Бандера

Шзх законы физики работают против патриарха кирилла!?

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испанский смех

законы физики придумали протоукры

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Вкусный Бобёр

Однажды после Пасхальной службы в 4 утра мне сильно захотелось отсосать хуй. Ятак это интерпретировал - снизошла благодать. Всю ночь стоял, а дьякон был такой секси

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Afiq

Поцтреарх упал!!! Распространите!!!

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Антон Комаров
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Alex Blake

Бог любит пошутить...

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Victor Grin

Зачётно

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Bink Orrie

помиловал, отрицательно

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Борат Сагдиев

событие дня

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TJaba

Новости которые мы заслужили

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davi nayka

Надо провести опрос: интереснее смотреть как сосиска падает или патриарх?

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испанский смех

отварные?

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xqdc
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dead moroze

А звуковое сопровождение какое!

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Tobio Romero

Не знаю, мне кажется большинство все понимает и просто угорает. Юмор когда стресс и требует преувеличений

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Станислав

жаль рядом ванной не было(

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Ivan Skb

Просмотрел на повторе за действием каждого персонажа. Самые рофельные это мужик около охранника в правом верхнем углу, который как на свадьбе в ладоши хлопнул просто, и поп, который в этот момент в дверь вышел

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Окси

Под гуней уже земля дрожит, не может носить его.

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Товарищ

Ебать охранник рванул, как-будто мать родную спасает. Там чё миллиарды платят?

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Scrawder Man

Патриарху - да.

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испанский смех

прокатился с ветерком

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