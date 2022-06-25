Патриарх Кирилл поскользнулся и упал во время освящения храма в Новороссийске. Вскоре трансляцию богослужения удалили Статьи редакции
При этом патриарх успел прокомментировать свое падение, а запись случившегося облетела СМИ.
С сайта телеканала «Союз» исчезла трансляция богослужения в храме благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске. На неё попал момент падения патриарха Кирилла с амвона (возвышения в центре храма) — священнослужитель объяснил случившееся законами физики.
Протодиакон Андрей Кураев в своем Telegram-канале объяснил, что патриарху никто не успел помочь в момент падения из-за ковидных ограничений: по словам Кураева, патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках.
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Продублирую
Ну ТЖ в целом именно такой - обратная сторона медали, копия того, что здесь ненавидят.
Те кукарекают про одно, эти про другое. Редко можно встретить мнение в «полутонах». В пабликах вк ненависть и желчь на одну тему, здесь - на другую.
Ну Байден в отличие от некоторых не проповедует "что всё воля божья" , а когда обосрался , то виноваты , конечно , законы физики.
Новость , однако , уровня падения сосиски.
Нет, это другое. Это забавно, когда ряженый клоун душегуб символично падает под надлежащую музыку.
Продублирую
Тонны золота тянут вниз
нужно больше золота!
Вата падением Байдена пытается показать его старость. Здесь же вопрос религии!)
Идёт год за годом, но это здесь обсасывать не перестанут.
Бог от тебя отвернулся, Кирилл
На словах "Господи, помилуй" упал
Символично
Так физика или Бог?)
Мощная вещь. Я сейчас под джином, пришлось в пляс пуститься
)))
Не упал, а произвёл горизонтальное богослужение
Шзх законы физики работают против патриарха кирилла!?
законы физики придумали протоукры
Однажды после Пасхальной службы в 4 утра мне сильно захотелось отсосать хуй. Ятак это интерпретировал - снизошла благодать. Всю ночь стоял, а дьякон был такой секси
Поцтреарх упал!!! Распространите!!!
Бог любит пошутить...
Зачётно
помиловал, отрицательно
событие дня
Новости которые мы заслужили
Надо провести опрос: интереснее смотреть как сосиска падает или патриарх?
отварные?
А звуковое сопровождение какое!
Не знаю, мне кажется большинство все понимает и просто угорает. Юмор когда стресс и требует преувеличений
жаль рядом ванной не было(
Просмотрел на повторе за действием каждого персонажа. Самые рофельные это мужик около охранника в правом верхнем углу, который как на свадьбе в ладоши хлопнул просто, и поп, который в этот момент в дверь вышел
Под гуней уже земля дрожит, не может носить его.
Ебать охранник рванул, как-будто мать родную спасает. Там чё миллиарды платят?
Патриарху - да.
прокатился с ветерком