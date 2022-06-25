Нидерландская Prosus хотела продать актив за 4 миллиарда долларов. VK для сделки оценивает сервис в 1,2–1,5 миллиарда.

Продажа «Авито» VK может стать проблемой для её нынешнего владельца, нидерландской инвесткомпании Prosus, поскольку «это компания с огромной капитализацией и активами, торгующимися в „недружественных“странах». VK же тесно связана с государством: контроль над ней с конца 2021 года делят СОГАЗ Юрия Ковальчука и Газпромбанк. Prosus пытается найти другого, более далекого от государства, покупателя, сообщили источники The Bell.

При этом, по данным издания, сделку с VK поддерживают в администрации президента. С этим связывают последнюю инициативу депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина. В середине июня он внёс в нижнюю палату законопроект, запрещающий иностранцам владеть более чем 20% в российских онлайн-сервисах объявлений. Закон был написан специально под «Авито», чего не скрывал Горелкин.

Предложения о покупке «Авито» ранее получили несколько крупных российских бизнесменов (в том числе Владимир Потанин) и компаний, но никого из них не устроила цена.