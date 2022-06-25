The Bell: владелец «Авито» не хочет продавать сервис VK Статьи редакции
Нидерландская Prosus хотела продать актив за 4 миллиарда долларов. VK для сделки оценивает сервис в 1,2–1,5 миллиарда.
Продажа «Авито» VK может стать проблемой для её нынешнего владельца, нидерландской инвесткомпании Prosus, поскольку «это компания с огромной капитализацией и активами, торгующимися в „недружественных“странах». VK же тесно связана с государством: контроль над ней с конца 2021 года делят СОГАЗ Юрия Ковальчука и Газпромбанк. Prosus пытается найти другого, более далекого от государства, покупателя, сообщили источники The Bell.
При этом, по данным издания, сделку с VK поддерживают в администрации президента. С этим связывают последнюю инициативу депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина. В середине июня он внёс в нижнюю палату законопроект, запрещающий иностранцам владеть более чем 20% в российских онлайн-сервисах объявлений. Закон был написан специально под «Авито», чего не скрывал Горелкин.
Предложения о покупке «Авито» ранее получили несколько крупных российских бизнесменов (в том числе Владимир Потанин) и компаний, но никого из них не устроила цена.
на авито пробовали выставлять?
На Slando и OLX выставили, а надо было на Из рук в руки
Еще на фарпост пусть закинут объявление. Вдруг кто с Дальнего Востока заинтересуется.
Значит заберут
За вами выехала машина "хлеб"
Ну, желание, конечно, понятное, но выглядит всё это невозможным.
ООО "Далёкий от государства"
Доля государства: 90%
Скорее ЗАО «Настолько далекие, что близкие»
СВОБОДУ ПОДСАЙТУ
Красавчик
Скорее -даже близкое, всегда далёкое
Байкал финанс групп
Пускай Трегуб из Житомира купит (на него записана половина Газпрома согласно последнему расследованию ФБК)
Когда отожмут, там обязательно будет прорыв вместе с рывком. Что то мощное ожидаю. Отправка через телепортацию, может даже торговлю вне времени. Обменяю унитаз на самсунг галакси 33
Поддержка бизнеса (с)
от авторов в "РФ нет олигархов"
У Мэйла же и так Юла. Будет монополия?
А с соц. сетями в РФ нет монополии, ага. Не факт, что вообще купят. Домен российский, его просто разделегируют и останется одна Юла. Законопроект под это дело, как показывает практика, наклепают за неполный рабочий день.
Ну так если не хотят, пусть не продают. Это же их собственность. В чем новость?
Так написано что даже закон специальный придумали, чтобы отжать
Я задаюсь вопросом,, а какая разница на каком слоге в слове пiздец поставить ударение...