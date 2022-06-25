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The Bell: владелец «Авито» не хочет продавать сервис VK Статьи редакции

Нидерландская Prosus хотела продать актив за 4 миллиарда долларов. VK для сделки оценивает сервис в 1,2–1,5 миллиарда.

Продажа «Авито» VK может стать проблемой для её нынешнего владельца, нидерландской инвесткомпании Prosus, поскольку «это компания с огромной капитализацией и активами, торгующимися в „недружественных“странах». VK же тесно связана с государством: контроль над ней с конца 2021 года делят СОГАЗ Юрия Ковальчука и Газпромбанк. Prosus пытается найти другого, более далекого от государства, покупателя, сообщили источники The Bell.

При этом, по данным издания, сделку с VK поддерживают в администрации президента. С этим связывают последнюю инициативу депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина. В середине июня он внёс в нижнюю палату законопроект, запрещающий иностранцам владеть более чем 20% в российских онлайн-сервисах объявлений. Закон был написан специально под «Авито», чего не скрывал Горелкин.

Предложения о покупке «Авито» ранее получили несколько крупных российских бизнесменов (в том числе Владимир Потанин) и компаний, но никого из них не устроила цена.

#новости #авито #vk

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23 комментария
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Религиозный браслет

на авито пробовали выставлять?

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Петербургский звук

На Slando и OLX выставили, а надо было на Из рук в руки

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Трезвый супер_стар

Еще на фарпост пусть закинут объявление. Вдруг кто с Дальнего Востока заинтересуется.

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Изящный шмель
Владелец «Авито» не хочет продавать сервис

Значит заберут

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Алый волк

За вами выехала машина "хлеб"

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Международный космос
Prosus пытается найти другого, более далекого от государства, покупателя

Ну, желание, конечно, понятное, но выглядит всё это невозможным.

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Алый волк

ООО "Далёкий от государства"

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Международный космос

Доля государства: 90%

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Изящный шмель

Скорее ЗАО «Настолько далекие, что близкие»

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Настоящее Аниме
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Международный космос

СВОБОДУ ПОДСАЙТУ

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Kind soul

Красавчик

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Kind soul

Скорее -даже близкое, всегда далёкое

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Alex V

Байкал финанс групп

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Регулярный американец

Пускай Трегуб из Житомира купит (на него записана половина Газпрома согласно последнему расследованию ФБК)

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Kind soul

Когда отожмут, там обязательно будет прорыв вместе с рывком. Что то мощное ожидаю. Отправка через телепортацию, может даже торговлю вне времени. Обменяю унитаз на самсунг галакси 33

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Гордон Фриман

Поддержка бизнеса (с)

от авторов в "РФ нет олигархов"

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Беспонтовый пирожок

У Мэйла же и так Юла. Будет монополия?

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Семён Свалов

А с соц. сетями в РФ нет монополии, ага. Не факт, что вообще купят. Домен российский, его просто разделегируют и останется одна Юла. Законопроект под это дело, как показывает практика, наклепают за неполный рабочий день.

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Trident Force

Ну так если не хотят, пусть не продают. Это же их собственность. В чем новость?

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Alex V

Так написано что даже закон специальный придумали, чтобы отжать

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Арнольд Пушкин
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Петя Травкин

Я задаюсь вопросом,, а какая разница на каком слоге в слове пiздец поставить ударение...

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