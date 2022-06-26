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В столичном ГлавCLUB отменили выступления Anacondaz, Несчастного случая и Манижи под «давлением государственных органов» Статьи редакции

Артисты ранее выступали с заявлениями против вооруженного конфликта в Украине.

ГлавCLUB сообщил об отмене выступления группы Anacondaz 26 июня в составе фестиваля PunkRupor, концертов группы «Несчастный случай» 3 июля и певицы Манижи 8 июля.

Организаторы объяснили решение давлением государственных органов: после продолжавшихся несколько недель звонков из разных инстанций, 24 июня они получили уведомления о проведении сразу двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.

Все артисты, концерты которых были отменены, выступали против конфликта в Украине. Anacondaz и Манижа 24 февраля опубликовали заявления на страничках в инстаграме*, а лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев записал видеообращение.

#новости #отменаконцерт

*Meta признана экстремистской организацией на территории РФ

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56 комментариев
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drama llama

Опять происки «западных спецслужб» по уничтожению российской культуры.

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Уютный Багажник

Будут возмущения от "хороших русских"? Или их волнуют только украинские "запреты"?

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Финский цвет

чья бы корова мычала , ну хорош уже, хватит подмазываться к забугорным

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30 комментариев
dead moroze

Им ведь тоже как и цою песни пишет цру

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Синьор Помидор

Их борьба. Вместо оружия – цензура. @Михаил Темнов против фашизма ты довольна?

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Andy

Ох уж эта западная культура отмены, отменяют русскую культуру.

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Звездный огонь
Артисты ранее выступали с заявлениями против вооруженного конфликта в Украине

Отмена в действии

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Борат Сагдиев
в течение пары часов после нашего очередного отказа нами были получены уведомления о проведении двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС

человека, которому нечего скрывать, внеплановыми проверками не напугаешь

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Колбасный Чтольц

Ага, ну конечно. И совсем нет рычагов заебать на ровном месте, особенно у МЧС.

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2 комментария
Denis Semenov

Вы серьёзно считаете, что подобные "проверки" ничего не найдут и не нарисуют?!

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5 комментариев
Лисенко Сергей Михайлович

Ебать название клуба кринжовое, кто туда ходит вообще

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Зоибана Вафля

брат, это одно из топ мест для концертов. и оно максимально лояльно к выступающим.

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2 комментария
Финский цвет

ну при открытии он назывался Б1 Maximum , как бы не лучше

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Драгтеатр

Хороший повод россиянам подонатить группам

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Зоибана Вафля

натовские войска хотели провести гей сходку для занесения в великую россию обезьяньей оспы, под видом музыкального фестиваля, но ни тут то было и великие спец.службы росссии их раскусили.

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darkAlert

Хватит это терпеть! (с)

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Валентин Стрыкало

В Украине отменяют тех, кто за войну или молчат. В расии - тех кто против. Ну и кто здесь прав?

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