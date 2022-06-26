В столичном ГлавCLUB отменили выступления Anacondaz, Несчастного случая и Манижи под «давлением государственных органов» Статьи редакции
Артисты ранее выступали с заявлениями против вооруженного конфликта в Украине.
ГлавCLUB сообщил об отмене выступления группы Anacondaz 26 июня в составе фестиваля PunkRupor, концертов группы «Несчастный случай» 3 июля и певицы Манижи 8 июля.
Организаторы объяснили решение давлением государственных органов: после продолжавшихся несколько недель звонков из разных инстанций, 24 июня они получили уведомления о проведении сразу двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.
Все артисты, концерты которых были отменены, выступали против конфликта в Украине. Anacondaz и Манижа 24 февраля опубликовали заявления на страничках в инстаграме*, а лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев записал видеообращение.
*Meta признана экстремистской организацией на территории РФ
Опять происки «западных спецслужб» по уничтожению российской культуры.
Будут возмущения от "хороших русских"? Или их волнуют только украинские "запреты"?
чья бы корова мычала , ну хорош уже, хватит подмазываться к забугорным
Им ведь тоже как и цою песни пишет цру
Их борьба. Вместо оружия – цензура. @Михаил Темнов против фашизма ты довольна?
Ох уж эта западная культура отмены, отменяют русскую культуру.
Отмена в действии
человека, которому нечего скрывать, внеплановыми проверками не напугаешь
Ага, ну конечно. И совсем нет рычагов заебать на ровном месте, особенно у МЧС.
Вы серьёзно считаете, что подобные "проверки" ничего не найдут и не нарисуют?!
Ебать название клуба кринжовое, кто туда ходит вообще
брат, это одно из топ мест для концертов. и оно максимально лояльно к выступающим.
ну при открытии он назывался Б1 Maximum , как бы не лучше
Хороший повод россиянам подонатить группам
натовские войска хотели провести гей сходку для занесения в великую россию обезьяньей оспы, под видом музыкального фестиваля, но ни тут то было и великие спец.службы росссии их раскусили.
Хватит это терпеть! (с)
В Украине отменяют тех, кто за войну или молчат. В расии - тех кто против. Ну и кто здесь прав?