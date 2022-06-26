Артисты ранее выступали с заявлениями против вооруженного конфликта в Украине.

ГлавCLUB сообщил об отмене выступления группы Anacondaz 26 июня в составе фестиваля PunkRupor, концертов группы «Несчастный случай» 3 июля и певицы Манижи 8 июля.

Организаторы объяснили решение давлением государственных органов: после продолжавшихся несколько недель звонков из разных инстанций, 24 июня они получили уведомления о проведении сразу двух внеплановых проверок со стороны Роспотребнадзора и МЧС.

Все артисты, концерты которых были отменены, выступали против конфликта в Украине. Anacondaz и Манижа 24 февраля опубликовали заявления на страничках в инстаграме*, а лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев записал видеообращение.

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