Сотрудников Свердловских колоний обучили гипнозу и трансовым техникам, чтобы бороться с бунтами и голодовками Статьи редакции
Некоторые из них сами испытали на себе действие транса и прошли сеансы личной психотерапии.
В Свердловской области психологов исправительных учреждений научили гипнозу и трансовым техникам в краткосрочной терапии для работы в экстренных ситуациях с подозреваемыми и осуждёнными. Например, при голодовках, бунтах и другом нежелательном поведении.
Занятия проводил приглашенный из Москвы специалист по клиническому гипнозу.
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из Таиланда привезли?
380 получал, 220 отдавал жене, а на остальное гудел )
Так телик им включите , там уже больше 20 лет гипноз
в дурдоме валенки ебали
Заключенные ИК сами садились на швабру, гипноз вышел из под контроля
Теперь можно будет с помощью левитации садить особо буйных сотрудников пятой колонны на бутылку, природа России удивительна
Хуета то какая! Хуета! Клинический гипнолог заработал бюджетного бабла. Естественно, поделившись.
На втором фото для распила положили даму, как в фокусах?)
роспил
Техники называются "Электрошокер" и "Дубинка"
Гипнотическое швабрирование
"для работы в экстренных ситуациях с подозреваемыми и осуждёнными"
Импортозамещение в действии
чиновников тоже научили, гипноз успешно работает во всей россии
Пси-войска
Тендер уже нашли на проведение?
Знаю годного инструктора
Что, дубинки начались заканчиваться? Сказали: обходитесь гипнозом?
Почему не показали технику сажания на надувной банан? Перспективная тема