Некоторые из них сами испытали на себе действие транса и прошли сеансы личной психотерапии.

В Свердловской области психологов исправительных учреждений научили гипнозу и трансовым техникам в краткосрочной терапии для работы в экстренных ситуациях с подозреваемыми и осуждёнными. Например, при голодовках, бунтах и другом нежелательном поведении.