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Сотрудников Свердловских колоний обучили гипнозу и трансовым техникам, чтобы бороться с бунтами и голодовками Статьи редакции

Некоторые из них сами испытали на себе действие транса и прошли сеансы личной психотерапии.

В Свердловской области психологов исправительных учреждений научили гипнозу и трансовым техникам в краткосрочной терапии для работы в экстренных ситуациях с подозреваемыми и осуждёнными. Например, при голодовках, бунтах и другом нежелательном поведении.

Занятия проводил приглашенный из Москвы специалист по клиническому гипнозу.

#новости #психология

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20 комментариев
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Котан Котаныч
испытали на себе действие транса

из Таиланда привезли?

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Sergei Timofeyev

380 получал, 220 отдавал жене, а на остальное гудел )

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Alex Northern

Так телик им включите , там уже больше 20 лет гипноз

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Производственный крюк

в дурдоме валенки ебали

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Звездный огонь

Заключенные ИК сами садились на швабру, гипноз вышел из под контроля

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Финский цвет
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Финский цвет
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max payne

Теперь можно будет с помощью левитации садить особо буйных сотрудников пятой колонны на бутылку, природа России удивительна

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abovo

Хуета то какая! Хуета! Клинический гипнолог заработал бюджетного бабла. Естественно, поделившись.

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Лучший

На втором фото для распила положили даму, как в фокусах?)

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Майка Ника

роспил

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Yelena Clever

Техники называются "Электрошокер" и "Дубинка"

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Alex Northern

Гипнотическое швабрирование

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Alex Northern

"для работы в экстренных ситуациях с подозреваемыми и осуждёнными"

Импортозамещение в действии

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Жовто Блакытный Песец

чиновников тоже научили, гипноз успешно работает во всей россии

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Жаркий Илья

Пси-войска

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Молочный Женя

Тендер уже нашли на проведение?

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Igor Kuznetsov
трансовым техникам

Знаю годного инструктора

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Макс Карр

Что, дубинки начались заканчиваться? Сказали: обходитесь гипнозом?

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Few

Почему не показали технику сажания на надувной банан? Перспективная тема

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