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Bloomberg: британские фермы начали отказывать в приеме на работу россиянам Статьи редакции

В 2021 году две трети сезонных работников в Великобритании были украинцами, вторым по величине источником трудовых ресурсов была Россия.

  • Три из четырёх крупных рекрутеров, специализирующихся на сезонных рабочих, избегают заявок из России, сообщает Bloomberg. Например, на сайте Zoloterra (сотрудничает с рекрутером Concordia) сказано, что её программа найма «работает в обычном режиме для граждан стран СНГ (кроме России и Беларуси)».
  • Фирмы отзывают спонсорские сертификаты, необходимые для получения россиянами рабочих виз. Компания AG Recruitment & Management объяснила это «неблагоприятным политическим/экономическим фоном, который сделал оформление виз для российских граждан очень сложным». Concordia в качестве причины назвала «правительственные санкции».
  • Компания Pro-Force просто убрала Россию из списка стран, с гражданами которой она сотрудничает.
  • Рекрутер Fruitful Jobs заявил, что всё ещё работает с россиянами, но процесс замедлился из-за трудностей с оплатой и ограничений на поездки.
  • При этом Великобритании очень нужны сезонные работники: в 2022 году власти выделят дополнительно 10 тысяч соответствующих виз, в результате чего общее количество доступных виз составит 40 тысяч.

#новости #великобритания

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79 комментариев
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Человек-человек

Ахахаха, русские смеялись что украинцы на клубнику ездят, хотя сами еще те собиратели

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Nick Nick

Жить то надо на что-то. Сверхдержавность не способствует высокому уровню простых россиян.

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13 комментариев
Промышленный череп

Украинцы это 66%, а россияне какая то часть от оставшихся 34%

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Евген Коновалец

Там же вроде не всех берут, туда надо ещё экзамен сдать чтоб попасть

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1 комментарий
Николай Колчин

У меня знакомый (сильно младше меня), в свою бытность студентом, таким образом на халяву съездил в Великобританию.

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1 комментарий
alekksandr cherr

вот кстати удивлён тоже я когда это русские выбились в второе аж место после украинцев.
Ничего себе.А ещё говорят уезжать неудобно неквалифицированным работникам. Интересно..

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Vas Tupovets

Да, Запад, продолжай изолировать россиян и удивляться, что, как следствие, они поддерживают Путина и войну.

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Порвавшийся салоед

а если их не изолировать то они будут зарабатывать фунты и ржать с тупого запада как их Пуйло переиграл, захватив Украину и им за это ничего не будет

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13 комментариев
Nick Nick

А если их не изолировать они пойдут бошку ему отрежут что-ли?

Ничего не произойдёт. Страна ноющих импотентов.

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11 комментариев
Шутки за 300

Те россияне которые поддерживают Путина, в большинстве своём никогда не выезжали из России

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3 комментария
Ренделович

Пук пук, у меня забрали нетфликс теперь я поддерживают изнасилования, убийства пленных, убийства мирных жителей и войну, я не долбаеб это запад меня вынудил. Чел, что-то 30 лет нефликсов не сделали россиян людьми. Это прекрасно видно по "Брату", из изначально негативного образа Багрова для глубинного народа запомнилось только "Не брат ты гнида черножопая и сила в правда, работайте братья". Рофл, что груз 200 еще засрали.

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Ruslan N.

ну можно начать учить китайский и работать за миску риса.

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14 комментариев
Степан Иванов

это, скорее, чтоб избежать конфликтов между работниками

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1 комментарий
Noname
Да, Запад, продолжай изолировать россиян и удивляться, что, как следствие, они поддерживают Путина и войну.

Ну вон кофеенка в Ек прозрела ж спустя 3 месяца войны и выкатила антивоенное заявление. Такой же путь всё российское общество пройдёт рано или поздно.

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Звездный огонь

Cancel

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max payne

Отстой

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1 комментарий
Грустная Псина

Ничего страшного, вместо Великобритании в Мариуполь поедут завалы разбирать.

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Драгтеатр

Придется искать украинские корни, а душнить про сверхнацию еще глубже в личке

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Николай Колчин

Т.е. помидоры собирать не пустят, а для IT ничего не изменилось.

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Проедемте в Братеево

Плохо

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Александр Прохоренко

Ничего удивительного, они ж не живут в Великобритании, а сейчас кокаин в страну проще, чем русского, провезти

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