Bloomberg: британские фермы начали отказывать в приеме на работу россиянам Статьи редакции
В 2021 году две трети сезонных работников в Великобритании были украинцами, вторым по величине источником трудовых ресурсов была Россия.
- Три из четырёх крупных рекрутеров, специализирующихся на сезонных рабочих, избегают заявок из России, сообщает Bloomberg. Например, на сайте Zoloterra (сотрудничает с рекрутером Concordia) сказано, что её программа найма «работает в обычном режиме для граждан стран СНГ (кроме России и Беларуси)».
- Фирмы отзывают спонсорские сертификаты, необходимые для получения россиянами рабочих виз. Компания AG Recruitment & Management объяснила это «неблагоприятным политическим/экономическим фоном, который сделал оформление виз для российских граждан очень сложным». Concordia в качестве причины назвала «правительственные санкции».
- Компания Pro-Force просто убрала Россию из списка стран, с гражданами которой она сотрудничает.
- Рекрутер Fruitful Jobs заявил, что всё ещё работает с россиянами, но процесс замедлился из-за трудностей с оплатой и ограничений на поездки.
- При этом Великобритании очень нужны сезонные работники: в 2022 году власти выделят дополнительно 10 тысяч соответствующих виз, в результате чего общее количество доступных виз составит 40 тысяч.
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Ахахаха, русские смеялись что украинцы на клубнику ездят, хотя сами еще те собиратели
Жить то надо на что-то. Сверхдержавность не способствует высокому уровню простых россиян.
Украинцы это 66%, а россияне какая то часть от оставшихся 34%
Там же вроде не всех берут, туда надо ещё экзамен сдать чтоб попасть
У меня знакомый (сильно младше меня), в свою бытность студентом, таким образом на халяву съездил в Великобританию.
вот кстати удивлён тоже я когда это русские выбились в второе аж место после украинцев.
Ничего себе.А ещё говорят уезжать неудобно неквалифицированным работникам. Интересно..
Да, Запад, продолжай изолировать россиян и удивляться, что, как следствие, они поддерживают Путина и войну.
а если их не изолировать то они будут зарабатывать фунты и ржать с тупого запада как их Пуйло переиграл, захватив Украину и им за это ничего не будет
А если их не изолировать они пойдут бошку ему отрежут что-ли?
Ничего не произойдёт. Страна ноющих импотентов.
Те россияне которые поддерживают Путина, в большинстве своём никогда не выезжали из России
Пук пук, у меня забрали нетфликс теперь я поддерживают изнасилования, убийства пленных, убийства мирных жителей и войну, я не долбаеб это запад меня вынудил. Чел, что-то 30 лет нефликсов не сделали россиян людьми. Это прекрасно видно по "Брату", из изначально негативного образа Багрова для глубинного народа запомнилось только "Не брат ты гнида черножопая и сила в правда, работайте братья". Рофл, что груз 200 еще засрали.
ну можно начать учить китайский и работать за миску риса.
это, скорее, чтоб избежать конфликтов между работниками
Ну вон кофеенка в Ек прозрела ж спустя 3 месяца войны и выкатила антивоенное заявление. Такой же путь всё российское общество пройдёт рано или поздно.
Cancel
Отстой
Ничего страшного, вместо Великобритании в Мариуполь поедут завалы разбирать.
Придется искать украинские корни, а душнить про сверхнацию еще глубже в личке
Т.е. помидоры собирать не пустят, а для IT ничего не изменилось.
Плохо
Ничего удивительного, они ж не живут в Великобритании, а сейчас кокаин в страну проще, чем русского, провезти