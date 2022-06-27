Bloomberg: Россия допустила дефолт по иностранному госдолгу впервые с 1918 года Статьи редакции
Российские власти называли возможный дефолт искусственным — у страны есть возможность оплаты, но её блокируют санкциями.
В ночь на 27 июня истёк льготный период для оплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям, сообщает агентство. В случае неплатежа крайний срок считается произошедшим дефолтом. Это первый подобный случай для России за более чем 100 лет.
Долг считается по долларовым облигациям Минфина — остаток необходимо было погасить ещё 4 апреля. США перекрыли России возможность платить по долгам из замороженных резервов, и Минфин инициировал выплату в рублях. Тогда Запад был готов объявить дефолт из-за несогласованного изменения валюты платежа, но к концу месяца Минфин перевёл средства в долларах.
В мае кредиторы подали уведомление о дефолте в в клиринговую систему Euroclear: Россия не выплатила дополнительный процент долга, накопленный с 4 апреля по момент выплаты. Кроме того, весной США отказались продлить лицензию, разрешающую держателям облигаций из России получать платежи, а позже от исполнения функций платёжного агентства страны отказались английский Citibank и Национальный расчётный депозитарий.
Российские власти до этого называли возможное объявление стране дефолта искусственным — финансовые возможности выплатить остаток есть, но из-за санкций это невозможно сделать технически. «Заявить можно что угодно и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт», — заявил министр финансов Антон Силуанов. Bloomberg также пишет, что дефолт «носит символический характер».
Смогли повторить 🇷🇺💪
дефолт, сталинские репрессии, железный занавес - можем повторить. теперь становится понятен этот лозунг. можем повторить только жопу, потому что ничего вменяемого и не было для повторения
Повторим говно и точка
Не, там послевоенный голодомор на очереди
Историческая хуйня, как говорится.
Не знаю, думаю санкции не работают. Триллиарды газодолларав поступают. Труба качает. Руководство достойно справилось с экономическим блицкригом оголтелого запада. Великая нация, с не менее великим и героическим прошлым. Выстоим и точка.
- Папа, если тебе будут меньше платить, ты будешь меньше пить?
- нет, сынок. Ты будешь меньше кушать.
платить меньше не будут. будут больше. только вот цены будут расти быстрее.
Кроме тех, кого уволили уже закрывшиеся фирмы и уволят те, что ещё закроются
А их не мало
ну это уже другая история
Тюлякбаев против высоких цен
Тюлякбаев против парохода бумажного
Ну ну
Нефть по 40 долларов Индии это отрицательно больше
выстоим и очко
Санкции действуют в долгосрочной перспективе. Те же Гуриев, Зубаревич – говорили про третий квартал, особенно, осень.
если пиндосы хотят наших бабок, они знают наш номер в вотсапе. звоните, обкашляем
@Макрон потерял телефон ищи телефон и звони
Звучит как цитата лаврова
Замороженные средства идут на репарации, о каких финансовых резервах рахостан говорит?
Держи карман шире, хохол
В карман не влезет вся сумма репарации
Ура!
от санкций только лучше стало жить!
Ура!
Вместо того, чтобы просто получить свои деньги, инвесторы теперь будут за них судиться.
В иностранных судах?
Нарэшце добрыя навіны
Конкретности я добыл.
Есть американские облигации, а есть евробонд.
Чтобы можно проводить транзакции (в любую сторону) между американцами и министерством экономики РФ, нужна лицензия. Кстати, я не уверен, но их вроде бы США каждый раз с нуля придумывают для каждого случая.
Последний раз её выдали 2 марта 2022 (https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220302 с приложенным FAQ: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/added/2022-03-02).
Истекла 25 мая 2022, а продлевать не хотят. Почему не хотят — так захотелось. Гипотетически может быть, что им просто лень продлевать; или все дружно на больничном и некому продлевать. По идее, любые в мире лицензии (касающиеся денег) рано или поздно должны истекать, иначе у всех у них срок действий был бы «Бессрочно», а в мире финансов сроки вроде всегда пишут.
Насчёт евробонда: оплатить должен был Национальный расчётный депозитарий, а он почти полностью принадлежит Московской бирже, а она под санкциями: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN страница 54 (номер 101), объяснение в последнём 3-м абзаце:Она почти полностью принадлежит Московской бирже, задача которой заключается в предоставлении исчерпывающего доступа к российским финансовым рынкам. Московская биржа, в свою очередь, через свою роль и акционеров находится под высоким контролем российского правительства. Таким образом, НРД является организацией или органом, материально или финансово поддерживающим правительство Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.
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