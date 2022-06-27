Российские власти называли возможный дефолт искусственным — у страны есть возможность оплаты, но её блокируют санкциями.

В ночь на 27 июня истёк льготный период для оплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям, сообщает агентство. В случае неплатежа крайний срок считается произошедшим дефолтом. Это первый подобный случай для России за более чем 100 лет.

Долг считается по долларовым облигациям Минфина — остаток необходимо было погасить ещё 4 апреля. США перекрыли России возможность платить по долгам из замороженных резервов, и Минфин инициировал выплату в рублях. Тогда Запад был готов объявить дефолт из-за несогласованного изменения валюты платежа, но к концу месяца Минфин перевёл средства в долларах.

В мае кредиторы подали уведомление о дефолте в в клиринговую систему Euroclear: Россия не выплатила дополнительный процент долга, накопленный с 4 апреля по момент выплаты. Кроме того, весной США отказались продлить лицензию, разрешающую держателям облигаций из России получать платежи, а позже от исполнения функций платёжного агентства страны отказались английский Citibank и Национальный расчётный депозитарий.

Российские власти до этого называли возможное объявление стране дефолта искусственным — финансовые возможности выплатить остаток есть, но из-за санкций это невозможно сделать технически. «Заявить можно что угодно и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт», — заявил министр финансов Антон Силуанов. Bloomberg также пишет, что дефолт «носит символический характер».

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