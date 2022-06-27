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Bloomberg: Россия допустила дефолт по иностранному госдолгу впервые с 1918 года Статьи редакции

Российские власти называли возможный дефолт искусственным — у страны есть возможность оплаты, но её блокируют санкциями.

В ночь на 27 июня истёк льготный период для оплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям, сообщает агентство. В случае неплатежа крайний срок считается произошедшим дефолтом. Это первый подобный случай для России за более чем 100 лет.

Долг считается по долларовым облигациям Минфина — остаток необходимо было погасить ещё 4 апреля. США перекрыли России возможность платить по долгам из замороженных резервов, и Минфин инициировал выплату в рублях. Тогда Запад был готов объявить дефолт из-за несогласованного изменения валюты платежа, но к концу месяца Минфин перевёл средства в долларах.

В мае кредиторы подали уведомление о дефолте в в клиринговую систему Euroclear: Россия не выплатила дополнительный процент долга, накопленный с 4 апреля по момент выплаты. Кроме того, весной США отказались продлить лицензию, разрешающую держателям облигаций из России получать платежи, а позже от исполнения функций платёжного агентства страны отказались английский Citibank и Национальный расчётный депозитарий.

Российские власти до этого называли возможное объявление стране дефолта искусственным — финансовые возможности выплатить остаток есть, но из-за санкций это невозможно сделать технически. «Заявить можно что угодно и ярлык попытаться повесить. Но все, кто разбираются, понимают, что никакой это не дефолт», — заявил министр финансов Антон Силуанов. Bloomberg также пишет, что дефолт «носит символический характер».

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Фото «Коммерсанта»

#новости #экономика #дефолт

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Материал дополнен редакцией
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30 комментариев
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Тревожная булочка

Смогли повторить 🇷🇺💪

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ваш ханимун

дефолт, сталинские репрессии, железный занавес - можем повторить. теперь становится понятен этот лозунг. можем повторить только жопу, потому что ничего вменяемого и не было для повторения

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Магнитный цветок

Повторим говно и точка

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Евген Коновалец

Не, там послевоенный голодомор на очереди

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JilaNis

Историческая хуйня, как говорится.

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IaroslavTuch

Не знаю, думаю санкции не работают. Триллиарды газодолларав поступают. Труба качает. Руководство достойно справилось с экономическим блицкригом оголтелого запада. Великая нация, с не менее великим и героическим прошлым. Выстоим и точка.

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Виктор Ганелес

- Папа, если тебе будут меньше платить, ты будешь меньше пить?
- нет, сынок. Ты будешь меньше кушать.

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Нурлан Самбуров

платить меньше не будут. будут больше. только вот цены будут расти быстрее.

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Виктор Ганелес
будут больше

Кроме тех, кого уволили уже закрывшиеся фирмы и уволят те, что ещё закроются
А их не мало

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Нурлан Самбуров

ну это уже другая история

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Магнитный цветок

Тюлякбаев против высоких цен

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Нурлан Самбуров
Тюлякбаев против окно весь из стекла
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Магнитный цветок

Тюлякбаев против парохода бумажного

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Евген Коновалец

Ну ну
Нефть по 40 долларов Индии это отрицательно больше

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ваш ханимун

выстоим и очко

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Толстушка Китти

Санкции действуют в долгосрочной перспективе. Те же Гуриев, Зубаревич – говорили про третий квартал, особенно, осень.

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Пограничный ихтиандр

если пиндосы хотят наших бабок, они знают наш номер в вотсапе. звоните, обкашляем

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Магнитный цветок

@Макрон потерял телефон ищи телефон и звони

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Джо

Звучит как цитата лаврова

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Violetta Nekrasova

Замороженные средства идут на репарации, о каких финансовых резервах рахостан говорит?

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Pumk
идут на репарации

Держи карман шире, хохол

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Евген Коновалец

В карман не влезет вся сумма репарации

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IaroslavTuch

Ура!

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ваш ханимун

от санкций только лучше стало жить!

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Магнитный цветок

Ура!

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Змей-лун

Вместо того, чтобы просто получить свои деньги, инвесторы теперь будут за них судиться.

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Магнитный цветок

В иностранных судах?

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Yasos Biba

Нарэшце добрыя навіны

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MSX98
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arzetik

Конкретности я добыл.
Есть американские облигации, а есть евробонд.

Чтобы можно проводить транзакции (в любую сторону) между американцами и министерством экономики РФ, нужна лицензия. Кстати, я не уверен, но их вроде бы США каждый раз с нуля придумывают для каждого случая.
Последний раз её выдали 2 марта 2022 (https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220302 с приложенным FAQ: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/faqs/added/2022-03-02).
Истекла 25 мая 2022, а продлевать не хотят. Почему не хотят — так захотелось. Гипотетически может быть, что им просто лень продлевать; или все дружно на больничном и некому продлевать. По идее, любые в мире лицензии (касающиеся денег) рано или поздно должны истекать, иначе у всех у них срок действий был бы «Бессрочно», а в мире финансов сроки вроде всегда пишут.

Насчёт евробонда: оплатить должен был Национальный расчётный депозитарий, а он почти полностью принадлежит Московской бирже, а она под санкциями: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:153:FULL&from=EN страница 54 (номер 101), объяснение в последнём 3-м абзаце:

Она почти полностью принадлежит Московской бирже, задача которой заключается в предоставлении исчерпывающего доступа к российским финансовым рынкам. Московская биржа, в свою очередь, через свою роль и акционеров находится под высоким контролем российского правительства. Таким образом, НРД является организацией или органом, материально или финансово поддерживающим правительство Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.
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