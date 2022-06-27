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США закроют доступ к американским технологиям всем компаниям, поддерживающим Россию Статьи редакции

Под ограничения попадут полупроводники.

27 июня на встрече «Большой семёрки» в Германии США объявили о расширении санкций против России. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Санкции включат:

  • расширение списка попадающих под ограничения физических лиц о крупных российских государственных предприятий;
  • повышение пошлины на более чем 570 групп товаров из России, в сумме на 2,3 миллиарда долларов;
  • запрет импорта в США нового российского золота;
  • запрет компаниям, поддерживающим Россию, покупать товары и технологии американского производства, например, полупроводники.

В то же время государства «Большой семёрки» обязуются оказывать Украине финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку «столько времени, сколько требуется».

#новости #сша #санкции #технологии

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43 комментария
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Электрическая Говноварка

Осталось лишь понять теперь, что подразумевается под "компаниями, поддерживающими Россию". Это, мол, те, кто не ушел ещё и не прекратил свой бизнес на её территории? Или просто не выступал открыто против её действий? Очень странная формулировка.

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Приемлемый Русский

The U.S. Department of Commerce will take its first action against companies engaging in backfill activities in support of Russia by adding several companies around the world to the Entity List, which will prohibit those companies from purchasing U.S.-made origin goods and technologies, such as semiconductors.

Речь про какие-то конкретные компании в списке. Ушел или не ушел или выступление или не выступление против действий России думаю вообще нипричем, это всякая оборонка и НИИ

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пепси

Скорее всего те, которые продолжают свой бизнес с Россией или рос рынком

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Франк Энштейн

Ашан, Леруа Мерлен, Метро?
Только уход консьюмерского сектора может ну хоть каким-то образом расстроить «обычных россиян». Все эти угрозы не дать кому-то там высоких технологий никак не действуют на глубинный народ, срущий в дырку в деревянном уличном туалете морозной зимой, живущий на кредиты и займы и не покупающий презервативов, потому что дорого.

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Евген Коновалец

Причем тут глубинный народ, кому до него есть дело?

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aslan nurmagambetov

Глубинный народ формирует контактную армию.

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aslan nurmagambetov

Не волнуйся, простые россияне тоже расстроятся. Все взаимосвязано.

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Хуй с айфоном

Блять, ты серьезно думаешь, что санкции направлены ради того, чтобы россияне подумали как всё плохо и свергли царя?

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Приемлемый Русский

Нет, на обычный бизнес думаю это не влияет никак, явно указан список организаций которым запрещено поставлять полупроводники. Скорее всего это оборонка, нии и ещё вузы, возможно

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alex

как работают санкции в моем банке, китайском, кстати. Прислали опросник на 10 страниц есть ли в компании кто то под санкциями, или работаем с такими, есть ли счета или активы и т.д. последним пунктом как проводим проверку на санкции и дьюдилидженс каждой транзакции, если не проводим, то опции 2 либо организовать по рекомендациям банка за дофига денег либо подписать бумагу об отказе проводить транзакции с россией.

Для физиков и мелко средних компании это равносильно полному бану. Крупняк конечно разрулит. Но теперь чем размытей формулировка, тем сложнее и дороже будет

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aliftin

Ну ничего, у нас есть Байкал и ещё какие-то там наработки. Есть же?

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Chef

счетные палочки

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Rond

Счетные палочки стругают китайские заключенные концлагерей из экспортного российского леса

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Окончательный Данила

Да есть, но есть ли завод в стране, чтобы их клепать?
Или этот завод на Тайване?

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Петров-Васечкин.

в Зеленограде что-то клепают

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Местный велосипед

Ну, есть то он есть, только собрать сами не могут, лол.

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Архитектурный франт

Хорошая газировка

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Chef

27 июня, блет, не мая

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Человек-человек

Редактора тж работают за еду и живут прошлым, пожалеем их

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Mikhail

а они работают добровольно? 0_о

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Местный велосипед

Про батареи слышал??

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Chef

огонь батарея, огонь батальон!

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Человек-человек

Может и заставляют их, они же в России

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Ученый паркур

агенты кремля на пол ставки

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Chef

вот так ядерный войны и начинаются!

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Гордон Фриман

говорю же говносхемы для говноракет в и РБ напаяют

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Chef

от ток в ракету 50кг гироскоп придется запихивать

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Приемлемый Русский

Те же калибры разработка ещё 80х годов, вряд ли они разработаны под какие то современные западные детали .

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Chef

все что распаяно в калибрах 80х - спизжено на западе в 60-70х

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Приемлемый Русский

Ну, я думаю китайские и даже белорусские фабрики вполне себе способны производить западные технологии 60-70х

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Chef

насчет белорусских не уверен уже, а у китайцев еще выпросить надо military grade

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Приемлемый Русский

У китайцев западно -ор ентированные бренды тормозят с продажами в Россию т.к опасаются санкций на западном рынке, а сам Китай никаких санкций не вводил и со своих фабрик будет посылать что угодно, кто там проверит что в Россию из деталей едет. Никто

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Chef

вот только шлачные частные конторы у них военного качества электронику не производят, только так или иначе связанные с государством, которые они под санкции стремаются после хуавея подводить

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Приемлемый Русский

Есть какие то пруфлинки на это, или ты просто так пишешь? Хуавей тут вообще нипричем, как я и сказал это западно - ориентированная компания.

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Chef

Есть какие то пруфлинки на это, или ты просто так пишешь? Как я и сказал хуавей это аффилированая с государством контора, которая попала под санкции

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Приемлемый Русский
хуавей это аффилированая с государством контора

Нет, Хуавей обвиняли в шпионаже в США сторону Китая, но никакой аффидированости от этого не появляется, так же могут обвинить и любую китайскую компанию.
Та сказал что военную электронику производят только компании связанные с государством и они не будут делать ничего против запада, я и говорю, на чем построенно это увтержедение? Просто придумал?

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Chef

“Нет, Хуавей обвиняли в шпионаже в сторону США” - чиво блять?

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Приемлемый Русский

Исправил

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Евген Коновалец

На ламповых работать будут, не беда

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Ukraine

Интересно, как дела со стёклами для эпл потч у эпл

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Devialet

Все гуд со стеклами

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Ukraine

Есть где-нибудь инфа об этом?

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Maksim Florov

Боже, храни Америку.

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