Детские сады Кузбасса публиковали сводки об убитых солдатах ВСУ и ставили «патриотические номера» с детьми Статьи редакции
Одинаковые посты с буквами Z и благодарностями армии России появились в десятках сообществ бюджетных заведений.
Утром 27 июня региональные СМИ обратили внимание на посты нескольких детских садов Кузбасса во «ВКонтакте». Местные заведения почти каждый день публиковали сообщения в поддержку российской армии. В первую очередь многие писали про детский сад из посёлка Турат под названием «Малыш», но точно такие же записи заметили во многих других группах.
В постах появлялись картинки с буквой Z, фотографии детей с «патриотичной символикой», кадры с солдатами, оружием и военной техникой и хэштеги «Zа Росиию», «Za Куzбасс», «Zа Президента», «Своих не бросаем». В части записей авторы обвиняли украинцев в нацизме и военных преступлениях, освещали «гуманитарную миссию» России и «добровольное спасение» беженцев.
Один из последних постов содержал сводки о количестве убитых украинских военных, ссылаясь на издание Readovka — якобы каждый день «противник теряет до 1000 солдат». За это авторы сообщений поблагодарили «отважных военных».
Вскоре после внимания СМИ детский сад «Малыш» удалил последние записи, освещающие конфликт в Украине, и закрыл сообщество. Одним из последних постов околовоенной тематики осталась запись от 22 июня, посвящённая Великой Отечественной войне. Издание «Сибирь Медиа» сообщило, что часть из удалённых постов «Малыша» появлялись в группах других детских садов региона и прочие бюджетные заведения.
Некоторые посты «Малыша» были уникальны, в основном с участием детей. Помимо фотографий, на которых воспитанники сада рисовали мелками открытки к годовщине начала Великой Отечественной войны, в группе были ролики, на которых несколько детей в камуфляжной форме пели песни в поддержку российских военных в Украине.
Издание ASTRA поговорило с заведующей детским садом «Малыш» Светланой Никоновой. Она рассказала, что удалила лишь один пост и попросила авторов «распространять подобные сообщения с личных страниц». Женщина уточнила, что сделать это потребовал кто-то из местных властей.
Когда журналист издания спросил Никонову, поддерживает ли она и прочие сотрудники учреждения все действия российской армии в Украине и считают ли их оправданными, она ответила, что не всегда владеет всей информацией и бросила трубку.
Воспитание новых убийц, то что нужно, видимо готовятся проводить еще одну "Спецоперацию" лет через 15.
Детей вмешивать в войну, развязанную больными стариками - это даже не преступление против человечности, это преступление против генофонда своей же нации. Старики то сдохнут и их амбиции превратятся в тлен, сгинув бесследно в истории. Всё что было важно на коротком промежутке времени, станет бессмысленным, но вся эта ненависть, которая культивируется в головах детей, прорастёт сквозь годы и станет источником будущих проблем.
А в то же время в некоторых других странах запрещают аборты.
Это, конечно, из разряда конспирологии, но я очень обеспокоен тем, что лет через 20 готовится заварушка с участием тысяч тонн свежего мяса.
даст бог дед копыта откинет
Детям не без разницы? Это на родителей больше рассчитано, возможно
Растить груз 200 надо с малых лет, а то потом родители телефон дадут, интернет покажут а там уже сотрудники госдепа США начнут ребенку голову промывать про свободу слова, про выборы какие-то
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Демократия, либералы какие-то
Напомните, это же дам погибли больше 50 детей в пожаре? А как люди отреагировали? Чем закончилось?
Поди новьіх нарожали.
Нарожали новых
Как же это уебищно звучит, своей головы на плечах нет, все лишь бы подлизать кому-то и показать лояльность
Как правительство скажет - так и правильно
Скажут садиться на бутылку - все это правильно, у них нет нелояльных
Интересно, как можно не иронично писать подобное
Вот таких вот не жаль за то, что копейки получают
Людей с совестью, видимо, у них там тоже нет. Завтра власти скажут, что надо четвертовать всех директоров детсадов, они и это также лояльно и дружно поддержат, и видео выложат. С песенкой.
Политические педофилы
путин — просто педофил. как тут не привлечь детсадовцев
🤮
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ZaSHITa
ZaShit'a что бы пиндосы понимали что мы им говорим
Каждый раз радуюсь подтверждению, что никто в России войну не поддерживает, кроме пыни и его окружения)))
поддерживаю!
клятые укрАинцы пытаются выставить все так, будто все россияне поддерживают войны, но любому здравомыслящему человеку ясно, как божий день, что это война путина и ближайших 100млн из его окружения!
Все ебанулись
Какой же пиздец. С каждым днём таймлайн становится все более и более всратым.
Но фашисты в Украине, не забывай
Кузбасс получает звание самого ебанутого региона РФ
С первых дней губернатор временно переименовал его в КуZбасс)
Денацификация России будет долгой...
Спасибо нашим военным!
Ох, ну и пиздец. Радость от того, что, твоя страна и соотечественники убивают людей в другой стране и радость от количества убитых. А две тысячи можете? А миллион? Что вы сопли жуете, сбросьте уже ядерную бомбу, чтобы можно было в новостях цифру побольше показать. А почему кстати количеством убитых гражданских не бравируете? Тоже классный повод для гордости.
Столько нового материала для моей новой книги. Я не успеваю записывать. Помедленнее.
может я впал в кому 24 февраля и вся эта дичь мне мерещится?!!
На самом деле ты умер 24-го от короны
Всё и все для фронта
Ёбаный цирк
Я бы таким воспитателям ломал руки и ноги. И пиздил бы их палкой по спине
Эх, а говорили что нельзя детей втягивать в политику, что через тикток идёт агитация и всё прочее.
достаточно показать как выглядит сквозное ранение в желудок со спины, чтобы весь патриотизм сошел на нет
Не лучше ли сперва позаботиться о настоящем воспитании?
В их понимании - это и есть нормальное воспитание
Ахуй
Какой блять ужас, аж затошнило.
Или из-за крепкого кофе затошнило, который я не пью. Непонятно
Гордятся тем, что они конченные. Я так понимаю, что если ребёнок будет шагать не в ритм, его посадят на бутылку.
Володымыр Зэлэнськый же! Что за манера переводить имена и фамилии? Так и до Иосифа Бидонова недалеко...
Кто там меня минусил, когда я писал что с образование в рф беда?
дЕтИ ВнЕ пОлИтИкИ 🤡
Мы наблюдаем подобные однотипные рассылки с марта, и они всегда идут под хэштегами, среди которых один региональный (в Новосибирске - патриот54, например, в Кузбассе - ZaКузбасс, и как минимум один федеральный (Za президента, Zaнаших). Выстраивания детей в букву Z в детсадах тоже под хэштегами публиковали. Это курируют так называемые центры патриотического воспитания в правительствах
Что будет дальше...
[...сбросили ядерную бомбу на Харьков, погибли миллион человек]
Заведующая детсада: "Спасибо нашим властям что убили целый миллион людей. Ура! Посвятим этому радостному событию наш детский утренник".
Пиздец. Растят из детей будущих убийц, готовых воевать за ебанутые идейки хуйла.
🤦♂️