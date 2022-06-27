— У нас не было таких проблем, чтобы родители были против. Ну и помимо этих постов, они видят же и нашу работу с детьми — мероприятия проводим. Я не думаю, что наши родители возмущены, большинство поддерживают.

— Я правильно поняла, что вы считаете, что все действия касаемо этой «спецоперации» оправданы, верно?

— Да, мы так считаем всем коллективом. Коллектив у нас небольшой, конечно. Но у нас все прям поддерживают спецоперацию и считают, что это правильно. Как вот делает наше правительство — всё это правильно. У нас нет нелояльных.

