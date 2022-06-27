При этом сотрудникам запретили перепродавать вещи.

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27 июня на сайте IKEA появилось сообщение, что сотрудники компании могут делать покупки в магазине. По данным телеграм-канала Baza, в Москве и Санкт-Петербурге началась закрытая распродажа по пропускам, которая завершится 1 июля. После 1 июля распродажу устроят для обычных покупателей в онлайн-магазине.

Как сообщает Baza, в первый день распродажи в магазине в Химках начался ажиотаж. По данным канала, сотрудники могут купить товары со скидкой от 15%, но им запрещено покупать их для перепродажи или оптовой продажи.

Телеграм-канал «кабачковая икра по акции» обратил внимание, что на «Авито» появились десятки объявлений с предложениями для сотрудников IKEA выкупить мебель в магазине за вознаграждение от 500 до 10 тысяч рублей. Чаще авторы объявлений не указывают стоимость услуги и пишут, что о «цене можно договорится».

TJ обнаружил также одно объявление от сотрудника IKEA, который предлагает свои услуги по выкупу товаров.

В начале марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси, магазины закрылись 4 марта. 15 июня компания заявила, что начнет сокращать масштабы своего бизнеса в России, продаст четыре российских завода, а также уволит часть сотрудников.