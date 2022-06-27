В IKEA началась закрытая распродажа среди сотрудников. На «Авито» предлагают вознаграждение за выкуп товаров Статьи редакции
При этом сотрудникам запретили перепродавать вещи.
27 июня на сайте IKEA появилось сообщение, что сотрудники компании могут делать покупки в магазине. По данным телеграм-канала Baza, в Москве и Санкт-Петербурге началась закрытая распродажа по пропускам, которая завершится 1 июля. После 1 июля распродажу устроят для обычных покупателей в онлайн-магазине.
Как сообщает Baza, в первый день распродажи в магазине в Химках начался ажиотаж. По данным канала, сотрудники могут купить товары со скидкой от 15%, но им запрещено покупать их для перепродажи или оптовой продажи.
Телеграм-канал «кабачковая икра по акции» обратил внимание, что на «Авито» появились десятки объявлений с предложениями для сотрудников IKEA выкупить мебель в магазине за вознаграждение от 500 до 10 тысяч рублей. Чаще авторы объявлений не указывают стоимость услуги и пишут, что о «цене можно договорится».
TJ обнаружил также одно объявление от сотрудника IKEA, который предлагает свои услуги по выкупу товаров.
В начале марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси, магазины закрылись 4 марта. 15 июня компания заявила, что начнет сокращать масштабы своего бизнеса в России, продаст четыре российских завода, а также уволит часть сотрудников.
В компании не делали заявлений о закрытии своего розничного бизнеса в России и сообщили, что решения по этому сегменту «остаются на паузе». По данным «Ведомостей», IKEA начала предупреждать руководство российских торговых центров, где находятся ее магазины и студии, о желании расторгнуть договоры аренды.
Когда людям что-то становится нужно, то сразу этот нахрапистый быдлизм, хамство и прочие привычные атрибуты повседневной жизни вдруг, как по волшебству, куда-то исчезают и люди становятся эталоном галантности, тактичности и воспитания.
У нормальных людей быдлизма в принципе нет. А у мудаков маски быстро сходят на нет.
Муравьиная спираль смерти
Когда на месте икеи открывается Палки и точка?
говно и палки
Говнопалки. Почти всё производство мебели так можно охарактеризовать. Подгоняем по месту.
в мире ебаных животных
пиздец какой-то. у икеи по всему миру ломятся прилавки от товаров. и только в россии люди лихорадочно ищут их товар...
Капиталистическое перепроизводство никому не нужных деревяшек!!!!!
Какой потенциал для фрода открывается ммм...
Сколько людей кинут на предоплатах / доставках / авансах
Мутим бизнес?)
Запрещено чем? )
Скорее всего, какой-нибудь их внутренний документ или регламент.
Что не имеет никакой силы. )) Есть право первой продажи и на этом всё.
Ну я не утверждал, что запрещено некой их внутренней бумагой, которая совсем не противоречит действующему в стране законодательству относительно торговли.
Или им ЗП выдадут после покупок? :)
Да чёрт знает этих шведов.
С них станется.