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Новости

В IKEA началась закрытая распродажа среди сотрудников. На «Авито» предлагают вознаграждение за выкуп товаров Статьи редакции

При этом сотрудникам запретили перепродавать вещи.

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27 июня на сайте IKEA появилось сообщение, что сотрудники компании могут делать покупки в магазине. По данным телеграм-канала Baza, в Москве и Санкт-Петербурге началась закрытая распродажа по пропускам, которая завершится 1 июля. После 1 июля распродажу устроят для обычных покупателей в онлайн-магазине.

Как сообщает Baza, в первый день распродажи в магазине в Химках начался ажиотаж. По данным канала, сотрудники могут купить товары со скидкой от 15%, но им запрещено покупать их для перепродажи или оптовой продажи.

Телеграм-канал «кабачковая икра по акции» обратил внимание, что на «Авито» появились десятки объявлений с предложениями для сотрудников IKEA выкупить мебель в магазине за вознаграждение от 500 до 10 тысяч рублей. Чаще авторы объявлений не указывают стоимость услуги и пишут, что о «цене можно договорится».

TJ обнаружил также одно объявление от сотрудника IKEA, который предлагает свои услуги по выкупу товаров.

В начале марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси, магазины закрылись 4 марта. 15 июня компания заявила, что начнет сокращать масштабы своего бизнеса в России, продаст четыре российских завода, а также уволит часть сотрудников.

В компании не делали заявлений о закрытии своего розничного бизнеса в России и сообщили, что решения по этому сегменту «остаются на паузе». По данным «Ведомостей», IKEA начала предупреждать руководство российских торговых центров, где находятся ее магазины и студии, о желании расторгнуть договоры аренды.

#новости #ikea

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19 комментариев
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Всевозможный диод
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Постоянный Филипп
Дорогой друг, если ты являешься сотрудником Икеи то прошу помощи

Когда людям что-то становится нужно, то сразу этот нахрапистый быдлизм, хамство и прочие привычные атрибуты повседневной жизни вдруг, как по волшебству, куда-то исчезают и люди становятся эталоном галантности, тактичности и воспитания.

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Just Greg

У нормальных людей быдлизма в принципе нет. А у мудаков маски быстро сходят на нет.

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Андрей Лагутин
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Q..

Муравьиная спираль смерти

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Московский

Когда на месте икеи открывается Палки и точка?

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Генномодифицированный голуб

говно и палки

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Sergei Timofeyev

Говнопалки. Почти всё производство мебели так можно охарактеризовать. Подгоняем по месту.

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Vedmed

в мире ебаных животных

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Elena

пиздец какой-то. у икеи по всему миру ломятся прилавки от товаров. и только в россии люди лихорадочно ищут их товар...

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Принципиальный кот

Капиталистическое перепроизводство никому не нужных деревяшек!!!!!

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Binjan Sapiska

Какой потенциал для фрода открывается ммм...

Сколько людей кинут на предоплатах / доставках / авансах

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Рядовой Zалупко

Мутим бизнес?)

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Sergei Timofeyev
им запрещено покупать их для перепродажи или оптовой продажи.

Запрещено чем? )

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Окончательный Данила

Скорее всего, какой-нибудь их внутренний документ или регламент.

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Sergei Timofeyev

Что не имеет никакой силы. )) Есть право первой продажи и на этом всё.

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Окончательный Данила

Ну я не утверждал, что запрещено некой их внутренней бумагой, которая совсем не противоречит действующему в стране законодательству относительно торговли.

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Sergei Timofeyev

Или им ЗП выдадут после покупок? :)

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Окончательный Данила

Да чёрт знает этих шведов.
С них станется.

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