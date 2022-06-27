«Задача — чтобы люди жили хотя бы как в 1990-е, а не в конце 1980-х»: сотрудники ЦБ о работе регулятора после февраля Статьи редакции
Главное из расследования «Медузы» о положении в Центробанке и его действиях после начала военных действий в Украине.
В марте Bloomberg писал, что Эльвира Набиуллина хотела уволиться из Центробанка из-за «спецоперации» и даже просила об отставке у Владимира Путина. Но восемь собеседников «Медузы» среди бывших и действующих сотрудников ЦБ сказали изданию, что не верят в эту историю. По их словам, сразу после начала «спецоперации» Набиуллина сказала подчинённым, что теперь нужно «всех спасать» и «сделать так, чтобы люди потеряли как можно меньше». Того же мнения придерживалась её заместительница Ксения Юдаева.
В ЦБ описывают Набиуллину как человека «интеллигентного и лишенного эмоций». Один из них отмечает: «Никогда не ругается плохими словами, никогда не показывает своих чувств, не кричит на сотрудников из-за факапов. Но и не особенно хвалит за успехи».
Ксению Юдаеву называют в ЦБ «самой-самой умной». Она получила степень PhD по экономике в Массачусетском технологическом институте, в разное время работала в Российско-европейском центре экономических реформ, научном центре Карнеги, а также стажировалась в Стокгольмском институте переходной экономики.
Экономист Константин Сонин рассказал, что советовал Юдаевой уволиться из ЦБ, но та отказалась. Она объяснила, что если они с Набиуллиной покинут Центробанк, их место займёт экономист Сергей Глазьев, что может привести «к катастрофе в экономике». Он в 2012-2016 годах был советником президента по экономическим вопросам. На этой должности Глазьев предлагал, например, зафиксировать курс доллара на два-три года и заморозить цены на потребительские товары.
За время работы в Центробанке Набиуллина и Юдаева строили банковскую систему, которая не уступала мировым аналогам, говорят два собеседника издания в регуляторе. По их словам, проверкой этой системы стал кризис 2014 года, вызванный присоединением Крыма к России и последовавшими за этим санкциями. Тогда Центробанку удалось снизить инфляцию, по данным Росстата, с 13% до 5,4% к 2016 году. А в 2017-м она опустилась уже до рекордно низких 2,5%. «Это команда, которая сделала много хороших вещей в профессиональном смысле после 2014-го», — говорит «Медузе» экономист Сергей Гуриев.
Хотя последние годы Россия постепенно погружалась в изоляцию, Набиуллина выступила в 2018 году с лекцией в Международном валютном фонде. Там она говорила о переходе к «принципиально иной» денежной политике и режиму инфляционного таргетирования, популярном во многих развитых и развивающихся странах, поясняет издание. Его суть в том, что ЦБ не ориентируется на курс национальной валюты, а выбирает цель по инфляции — у Банка России это 4%. Чтобы её достичь, регулятор меняет ключевую ставку и так влияет на стоимость денег в экономике.
28 февраля ЦБ поднял её до рекордных 20% годовых, что фактически означало прекращение кредитования. Также регулятор уговорил банки поднять ставки по депозитам, объясняет «Медузе» сотрудник ЦБ. Это позволило предотвратить банкротство банковской системы, поскольку из-за паники или срочной нужды в деньгах люди могли забрать все средства со своих вкладов. Одновременно с этим Центробанк ограничил движение капитала — ограничения действовали на вывоз валюты, её переводы на иностранные счета и продажу наличных.
Ограничения защитили банки от высокого спроса на валюту, а рекордная ключевая ставка помогла сдержать инфляцию. Но в перспективе это вряд ли спасёт экономику: проблемы будут не в работе ЦБ, а, как говорит сама Набиуллина, в «структурной трансформации российской экономики», пишет издание.
Значение этого выражения подробно описал в своей колонке глава исследовательского департамента ЦБ Александр Морозов. Он пишет, что в течение нескольких лет в России начнется «обратная индустриализация», или промышленное развитие на основе «менее передовых технологий». Технологии будут дорогими, а производство — менее эффективным и менее экологичным.
Сейчас основная задача ЦБ сделать так, чтобы россияне жили хотя бы «как в 1990-е годы, а не в конце 1980-х», говорит источник «Медузы» в Центробанке. По тому, что с начала «спецоперации» из ЦБ уволились не больше 50 человек из штата почти в 50 тысяч, издание делает вывод, что сотрудников такая задача устраивает.
То, как сейчас Набиуллина и Юдаева оценивают ситуацию в экономике, можно судить по их гардеробу, рассказывают источники «Медузы» в ЦБ. После 24 февраля Набиуллина не появляется на публике в своих знаменитых брошках и ярких жакетах, а Юдаева теперь носит только чёрное. «Ходят в черном, выглядят на 10 лет старше», — говорит собеседник издания.
Набиуллина, Юдаева и Заботкин (заместитель председателя ЦБ по денежно-кредитной политике) — это люди, приверженные принципам рыночной экономики, говорит «Медузе» собеседник, близкий к регулятору. Они будут за эти принципы биться, особенно, когда появилось много желающих вернуться во времена СССР — «чуть ли не напрямую финансировать промышленность из ЦБ, контролировать цены и тому подобное», отмечает он.
В нынешних условиях неясно, сможет ли Банк России, как прежде, работать независимо, отмечает Ениколопов. По его словам, именно ЦБ придётся помогать «затыкать бреши» в бюджете, если начнут снижаться доходы от экспорта. Это может произойти уже в 2023 году, или даже до конца этого года, говорит Ицхоки.
По данным Минфина, в 2022 году расходы бюджета будут на 3 трлн выше запланированных, а дефицит составит как минимум 1,6 трлн. В связи с этим, по словам главы министерства Антона Силуанова, государству придётся брать средства из бюджетного резерва — Фонда национального благосостояния.
Как пишет издание, из-за снижения доходов бюджета от Центробанка могут потребовать снизить ключевую ставку. Это приведёт к росту инфляции, но снизит госдолг и поможет сэкономить на его обслуживании. Кроме того, регулятору могут поручить покупать российские гособлигации и фактически напрямую кредитовать бюджет.
Пока с такими просьбами к ЦБ не обращались, но звучат пожелания относительно курса рубля — например, от вице-премьера Андрея Белоусова, пишет издание. По его словам, рубль сейчас «переукреплен», а комфортным для бюджета был бы доллар по 70–80 рублей. Он также отметил, что во «властных структурах» задумались о том, чтобы сменить режим денежной политики с таргетирования инфляции на управление курсом.
Команда Набиуллиной уже много лет славится своим профессионализмом и талантом, вот только мне лично всегда было интересно, ради чего они применяют свои таланты и каждый раз спасают экономику?
зарплата, дача в подмосковье, служебный автомобиль с мигалкой , династия чиновников.
они же там верят что время неодворян вернулось.
потому что думают о людях, как бы смешно это сейчас не звучало
Сторож комментатор. Это что-то новое
Чтобы один известный чемодан зря не простаивал.
Люди погибнут если не спасать, люди погибнут если спасать — выбирать когда меньше по эстиматам скорее всего
Потому что нет альтернатив. Об этом я постоянно говорю, комментируя санкции запада против россиян.
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Куда пойдёт Набиуллина после увольнения? В коммерческий банк? Мелко. В другое министерство? Скучно. Лектором на запад? Её там не ждут.
Что лучше - ужасный конец или ужас без конца?
Ну Глазьев это было бы, это было бы такое шоу. И конец, охоох, ужаснее конца возможно и не сыскать. Может ещё какого-то шиза покрепче если бы поставили, что-то на уровне почившего Рыбникова.
В 90-е в страну хлынули иностранные инвестиции, бум частного предпринимательства, свобода слова, лол. Пришел макдак, кола и дальше по списку. Не, будут 80-е, в самом замшелом, догорбачевском виде.
А не нужны они нам эти ваши иностранные инвестиции!!!!!!!!! В союзе не было всей этой заразы жидо-буржуазной, и жили нормально!!!
Пришел куда? Не было в большей части страны ни макдаков, ни кол, ни инвестиций. Был голод, бандитизм, разваливающаяся инфраструктура, отсутствие денег и работы. Нынешнее состояние никаким образом вообще не похоже на 90ые.
не, ну это точно прорыв и рывок
Только без сытых нулевых потом, а вечные 80е
вы что, хотите как в 90-е????
Отрицательный рост
набиуллина фарфор начищает для слона в посудной лавке
Кал подбирает
https://twitter.com/v_milov/status/1541309725463150592
https://twitter.com/v_milov/status/1541369395691356160?cxt=HHwWgIC8nZDTheQqAAAA
какой же милов классный
даже кац в стольких вещах не разбирается, володя просто прото будущий гига русич.
Победителей не судят. Милов превратился в блогера, вот пусть им и остаётся
От создателей "Самое главное – чтобы не было войны" – "Чтобы люди жили хотя бы как в 1990-е, а не в конце 1980-х".
оттягивание неизбежного пиздеца . хотя стоит признать, мастерское оттягивание
То, что для западного жителя пиздец, для россиянина норма
Интересно, а вот то, что оттягивают - порвётся когда-нибудь?
Самое обидное, что имея у в госаппарате такую шикарную женщину(во всех отношениях!), у власти какой-то дед с шизофренией.
Россияне, вам не стыдно?
Это как конкурс красоты в Крыму, до вступления в РФ и после.
не стыдно, но Элю жалко конечно, ебейший потенциал
А с другой стороны это говорит о хороших лидерских качествах деда. Он же рекрутировал и удержал эту шикарную женщину.Я нанимаю людей умнее меня и не мешаю им работать.
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Ли Якокка, бывший президент Ford и Chrysler.
может будущий президент
Бля, 90-ые это был пиздец-пиздец. По мне пустые полки и относительное спокойствие лучше, такого пиздеца, что устроили по всей стране: инфляция пиздец, всюду разборки и тёрки.
В 90х была надежда и перспектива, мир нас поддерживал на пути к демократии. Это самое главное. Сейчас нет ни того ни другого и весь мир против нас - это прямой путь в жопу.
П здец из-за пустых полок и начался
Хех, ну тут выбор есть такой: никакого спокойствия, разборки и тёрки будут в любом случае, но могут быть с пустыми полками, с полными полками и вообще без полок.
Лучше с полными полками.
Кто там хотел назад в советский союз? Пожалуйста, все для людей (с) Единая Россия
Но провели хуем по губам обычным россиянам с валютой на счетах ))
По сути центробанк провёл рейдерский захват валюты у населения в интересах банков и элитки, сведя к нулю возможность забрать свои валютные сбережения со счетов. Наебулина - гений ))
Американцы восхитились Набиуллиной
ну а че, в Рейхе тоже были хорошие и талантливые люди
некоторые потом даже много полезного сделали для современного мира
Лучше бы ушла.
Набиуллина всех спасёт?
Набиуллина спасает Темнова (:
Набиуллина после прекращения всей этой заварухи станет ценным мировым кадром
Хах. Использованной подстилкой она станет, не более.
И даже со спичками не балуется??
Интересно — вот об этом я бы посмотрел сериал если бы был
Кто-то спрашивал есть ли у России шанс на демократию и нормальное будущее. Мне кажется, что Набиулина и есть этот шанс.
Шел 2022-ый год.
Ну да 2,5% инфляция была ага 😀😀😀
Так этого и добиваемся. То что они пытались спасти, и будет их преступлением.