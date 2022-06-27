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vc.ru

«Задача — чтобы люди жили хотя бы как в 1990-е, а не в конце 1980-х»: сотрудники ЦБ о работе регулятора после февраля Статьи редакции

Главное из расследования «Медузы» о положении в Центробанке и его действиях после начала военных действий в Украине.

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Фото Росконгресса 

В марте Bloomberg писал, что Эльвира Набиуллина хотела уволиться из Центробанка из-за «спецоперации» и даже просила об отставке у Владимира Путина. Но восемь собеседников «Медузы» среди бывших и действующих сотрудников ЦБ сказали изданию, что не верят в эту историю. По их словам, сразу после начала «спецоперации» Набиуллина сказала подчинённым, что теперь нужно «всех спасать» и «сделать так, чтобы люди потеряли как можно меньше». Того же мнения придерживалась её заместительница Ксения Юдаева.

В ЦБ описывают Набиуллину как человека «интеллигентного и лишенного эмоций». Один из них отмечает: «Никогда не ругается плохими словами, никогда не показывает своих чувств, не кричит на сотрудников из-за факапов. Но и не особенно хвалит за успехи».

Ксению Юдаеву называют в ЦБ «самой-самой умной». Она получила степень PhD по экономике в Массачусетском технологическом институте, в разное время работала в Российско-европейском центре экономических реформ, научном центре Карнеги, а также стажировалась в Стокгольмском институте переходной экономики.

Экономист Константин Сонин рассказал, что советовал Юдаевой уволиться из ЦБ, но та отказалась. Она объяснила, что если они с Набиуллиной покинут Центробанк, их место займёт экономист Сергей Глазьев, что может привести «к катастрофе в экономике». Он в 2012-2016 годах был советником президента по экономическим вопросам. На этой должности Глазьев предлагал, например, зафиксировать курс доллара на два-три года и заморозить цены на потребительские товары.

За время работы в Центробанке Набиуллина и Юдаева строили банковскую систему, которая не уступала мировым аналогам, говорят два собеседника издания в регуляторе. По их словам, проверкой этой системы стал кризис 2014 года, вызванный присоединением Крыма к России и последовавшими за этим санкциями. Тогда Центробанку удалось снизить инфляцию, по данным Росстата, с 13% до 5,4% к 2016 году. А в 2017-м она опустилась уже до рекордно низких 2,5%. «Это команда, которая сделала много хороших вещей в профессиональном смысле после 2014-го», — говорит «Медузе» экономист Сергей Гуриев.

Хотя последние годы Россия постепенно погружалась в изоляцию, Набиуллина выступила в 2018 году с лекцией в Международном валютном фонде. Там она говорила о переходе к «принципиально иной» денежной политике и режиму инфляционного таргетирования, популярном во многих развитых и развивающихся странах, поясняет издание. Его суть в том, что ЦБ не ориентируется на курс национальной валюты, а выбирает цель по инфляции — у Банка России это 4%. Чтобы её достичь, регулятор меняет ключевую ставку и так влияет на стоимость денег в экономике.

28 февраля ЦБ поднял её до рекордных 20% годовых, что фактически означало прекращение кредитования. Также регулятор уговорил банки поднять ставки по депозитам, объясняет «Медузе» сотрудник ЦБ. Это позволило предотвратить банкротство банковской системы, поскольку из-за паники или срочной нужды в деньгах люди могли забрать все средства со своих вкладов. Одновременно с этим Центробанк ограничил движение капитала — ограничения действовали на вывоз валюты, её переводы на иностранные счета и продажу наличных.

Валютные ограничения и стилистически, и стратегически полностью идут вразрез с тем, над чем работал ЦБ все последние годы. Но в текущей ситуации я не представляю, что ещё они могли сделать. Даже просто чтобы не допустить банкротства российской банковской системы.

Рубен Ениколопов
ректор Российской экономической школы (РЭШ), профессор барселонского Университета Помпеу Фабра

Ограничения защитили банки от высокого спроса на валюту, а рекордная ключевая ставка помогла сдержать инфляцию. Но в перспективе это вряд ли спасёт экономику: проблемы будут не в работе ЦБ, а, как говорит сама Набиуллина, в «структурной трансформации российской экономики», пишет издание.

Значение этого выражения подробно описал в своей колонке глава исследовательского департамента ЦБ Александр Морозов. Он пишет, что в течение нескольких лет в России начнется «обратная индустриализация», или промышленное развитие на основе «менее передовых технологий». Технологии будут дорогими, а производство — менее эффективным и менее экологичным.

Эта колонка кажется более адекватной, чем можно ожидать от какого-либо бюрократа. Я был положительно удивлен. Очевидно, если он так пишет, то они [в ЦБ] это обсуждают. Понимание, я уверен, у них есть.

Олег Ицхоки
экономист, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

Сейчас основная задача ЦБ сделать так, чтобы россияне жили хотя бы «как в 1990-е годы, а не в конце 1980-х», говорит источник «Медузы» в Центробанке. По тому, что с начала «спецоперации» из ЦБ уволились не больше 50 человек из штата почти в 50 тысяч, издание делает вывод, что сотрудников такая задача устраивает.

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То, как сейчас Набиуллина и Юдаева оценивают ситуацию в экономике, можно судить по их гардеробу, рассказывают источники «Медузы» в ЦБ. После 24 февраля Набиуллина не появляется на публике в своих знаменитых брошках и ярких жакетах, а Юдаева теперь носит только чёрное. «Ходят в черном, выглядят на 10 лет старше», — говорит собеседник издания.

Набиуллина, Юдаева и Заботкин (заместитель председателя ЦБ по денежно-кредитной политике) — это люди, приверженные принципам рыночной экономики, говорит «Медузе» собеседник, близкий к регулятору. Они будут за эти принципы биться, особенно, когда появилось много желающих вернуться во времена СССР — «чуть ли не напрямую финансировать промышленность из ЦБ, контролировать цены и тому подобное», отмечает он.

В нынешних условиях неясно, сможет ли Банк России, как прежде, работать независимо, отмечает Ениколопов. По его словам, именно ЦБ придётся помогать «затыкать бреши» в бюджете, если начнут снижаться доходы от экспорта. Это может произойти уже в 2023 году, или даже до конца этого года, говорит Ицхоки.

По данным Минфина, в 2022 году расходы бюджета будут на 3 трлн выше запланированных, а дефицит составит как минимум 1,6 трлн. В связи с этим, по словам главы министерства Антона Силуанова, государству придётся брать средства из бюджетного резерва — Фонда национального благосостояния.

Как пишет издание, из-за снижения доходов бюджета от Центробанка могут потребовать снизить ключевую ставку. Это приведёт к росту инфляции, но снизит госдолг и поможет сэкономить на его обслуживании. Кроме того, регулятору могут поручить покупать российские гособлигации и фактически напрямую кредитовать бюджет.

Пока с такими просьбами к ЦБ не обращались, но звучат пожелания относительно курса рубля — например, от вице-премьера Андрея Белоусова, пишет издание. По его словам, рубль сейчас «переукреплен», а комфортным для бюджета был бы доллар по 70–80 рублей. Он также отметил, что во «властных структурах» задумались о том, чтобы сменить режим денежной политики с таргетирования инфляции на управление курсом.

#новости #расследования #центробанк

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102 комментария
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Сторож

Команда Набиуллиной уже много лет славится своим профессионализмом и талантом, вот только мне лично всегда было интересно, ради чего они применяют свои таланты и каждый раз спасают экономику?

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Пограничный ихтиандр

зарплата, дача в подмосковье, служебный автомобиль с мигалкой , династия чиновников.
они же там верят что время неодворян вернулось.

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Компьютерный Макс

потому что думают о людях, как бы смешно это сейчас не звучало

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1 комментарий
Магнитный цветок

Сторож комментатор. Это что-то новое

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5 комментариев
Андрей Малинин

Чтобы один известный чемодан зря не простаивал.

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Noname nonamer

Люди погибнут если не спасать, люди погибнут если спасать — выбирать когда меньше по эстиматам скорее всего

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Vas Tupovets

Потому что нет альтернатив. Об этом я постоянно говорю, комментируя санкции запада против россиян.
.
Куда пойдёт Набиуллина после увольнения? В коммерческий банк? Мелко. В другое министерство? Скучно. Лектором на запад? Её там не ждут.

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1 комментарий
Недостаточный лолипоп
если они с Набиуллиной покинут Центробанк, их место займёт экономист Сергей Глазьев, что может привести «к катастрофе в экономике»

Что лучше - ужасный конец или ужас без конца?

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Артем Есьман

Ну Глазьев это было бы, это было бы такое шоу. И конец, охоох, ужаснее конца возможно и не сыскать. Может ещё какого-то шиза покрепче если бы поставили, что-то на уровне почившего Рыбникова.

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1 комментарий
Андрей Малинин

В 90-е в страну хлынули иностранные инвестиции, бум частного предпринимательства, свобода слова, лол. Пришел макдак, кола и дальше по списку. Не, будут 80-е, в самом замшелом, догорбачевском виде.

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Принципиальный кот

А не нужны они нам эти ваши иностранные инвестиции!!!!!!!!! В союзе не было всей этой заразы жидо-буржуазной, и жили нормально!!!

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8 комментариев
Сова Злая

Пришел куда? Не было в большей части страны ни макдаков, ни кол, ни инвестиций. Был голод, бандитизм, разваливающаяся инфраструктура, отсутствие денег и работы. Нынешнее состояние никаким образом вообще не похоже на 90ые.

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1 комментарий
Книжный теркин30см
Задача — чтобы люди жили хотя бы как в 1990-е, а не в конце 1980-х

не, ну это точно прорыв и рывок

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VladimirV

Только без сытых нулевых потом, а вечные 80е

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Книжный теркин30см

вы что, хотите как в 90-е????

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10 комментариев
Александр Сергеевич

Отрицательный рост

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Андрей Лагутин

набиуллина фарфор начищает для слона в посудной лавке

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Добро и позитив

Кал подбирает

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Пограничный ихтиандр

https://twitter.com/v_milov/status/1541309725463150592

Vladimir Milov @v_milov
Текст Медузы про Набиуллину - 🤮🤮🤮. Опять вот это "лучший банкир, спасла экономику". Это видимо про проваленный банковский надзор и триллионы, влитые в лопнувшие банки. Особо доставляет "Если мы уйдем, придет Глазьев". А тотальная экспроприация $ выручки - это еще не Глазьев??
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Пограничный ихтиандр

https://twitter.com/v_milov/status/1541369395691356160?cxt=HHwWgIC8nZDTheQqAAAA

Vladimir Milov @v_milov
Ответ на публикацию @v_milov
Поддержание искусственного курса рубля драконовскими мерами - это не "спасение экономики", это несет экономике огромный ущерб. Это нужно только путину, чтобы он свою вату кормил по телевизору "вот видите, рубль же укрепился кококо"
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10 комментариев
Михаил Горлов

какой же милов классный
даже кац в стольких вещах не разбирается, володя просто прото будущий гига русич.

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2 комментария
Vas Tupovets

Победителей не судят. Милов превратился в блогера, вот пусть им и остаётся

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Юрий Самойлов

От создателей "Самое главное – чтобы не было войны" – "Чтобы люди жили хотя бы как в 1990-е, а не в конце 1980-х".

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Пограничный ихтиандр

оттягивание неизбежного пиздеца . хотя стоит признать, мастерское оттягивание

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Vas Tupovets

То, что для западного жителя пиздец, для россиянина норма

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Йолкин

Интересно, а вот то, что оттягивают - порвётся когда-нибудь?

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1 комментарий
Tannim

Самое обидное, что имея у в госаппарате такую шикарную женщину(во всех отношениях!), у власти какой-то дед с шизофренией.

Россияне, вам не стыдно?

Это как конкурс красоты в Крыму, до вступления в РФ и после.

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Смешанный лолипоп

не стыдно, но Элю жалко конечно, ебейший потенциал

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2 комментария
Vas Tupovets

А с другой стороны это говорит о хороших лидерских качествах деда. Он же рекрутировал и удержал эту шикарную женщину.
.

Я нанимаю людей умнее меня и не мешаю им работать.

Ли Якокка, бывший президент Ford и Chrysler.

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1 комментарий
God Damn

может будущий президент

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2 комментария
Sergei Timofeyev

Бля, 90-ые это был пиздец-пиздец. По мне пустые полки и относительное спокойствие лучше, такого пиздеца, что устроили по всей стране: инфляция пиздец, всюду разборки и тёрки.

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Cлоновьи хоботы

В 90х была надежда и перспектива, мир нас поддерживал на пути к демократии. Это самое главное. Сейчас нет ни того ни другого и весь мир против нас - это прямой путь в жопу.

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2 комментария
СОВа

П здец из-за пустых полок и начался

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2 комментария
Некачественный русский, 2 из 5

Хех, ну тут выбор есть такой: никакого спокойствия, разборки и тёрки будут в любом случае, но могут быть с пустыми полками, с полными полками и вообще без полок.
Лучше с полными полками.

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1 комментарий
Магнитный цветок

Кто там хотел назад в советский союз? Пожалуйста, все для людей (с) Единая Россия

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Noname
Ограничения защитили банки от высокого спроса на валюту

Но провели хуем по губам обычным россиянам с валютой на счетах ))

По сути центробанк провёл рейдерский захват валюты у населения в интересах банков и элитки, сведя к нулю возможность забрать свои валютные сбережения со счетов. Наебулина - гений ))

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Андрей Васильев

Американцы восхитились Набиуллиной

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Виталя Вентилятор

ну а че, в Рейхе тоже были хорошие и талантливые люди
некоторые потом даже много полезного сделали для современного мира

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1 комментарий
Организованный браслет
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Yadra Balmo

Лучше бы ушла.

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Проедемте в Братеево

Набиуллина всех спасёт?

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Гордон Фриман

Набиуллина спасает Темнова (:

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Принципиальный кот

Набиуллина после прекращения всей этой заварухи станет ценным мировым кадром

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Olma

Хах. Использованной подстилкой она станет, не более.

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1 комментарий
Местный велосипед
Никогда не ругается плохими словами

И даже со спичками не балуется??

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Noname nonamer

Интересно — вот об этом я бы посмотрел сериал если бы был

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Иван Иванов

Кто-то спрашивал есть ли у России шанс на демократию и нормальное будущее. Мне кажется, что Набиулина и есть этот шанс.

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Подводной завод

Шел 2022-ый год.

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КВАС МИКОЛА

Ну да 2,5% инфляция была ага 😀😀😀

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ХАНТЕР73
может привести к катастрофе в экономике

Так этого и добиваемся. То что они пытались спасти, и будет их преступлением.

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