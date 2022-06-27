Главное из расследования «Медузы» о положении в Центробанке и его действиях после начала военных действий в Украине.

{"id":662527,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":662527,"gtm":null} 4925 просмотров

Фото Росконгресса

В марте Bloomberg писал, что Эльвира Набиуллина хотела уволиться из Центробанка из-за «спецоперации» и даже просила об отставке у Владимира Путина. Но восемь собеседников «Медузы» среди бывших и действующих сотрудников ЦБ сказали изданию, что не верят в эту историю. По их словам, сразу после начала «спецоперации» Набиуллина сказала подчинённым, что теперь нужно «всех спасать» и «сделать так, чтобы люди потеряли как можно меньше». Того же мнения придерживалась её заместительница Ксения Юдаева.

В ЦБ описывают Набиуллину как человека «интеллигентного и лишенного эмоций». Один из них отмечает: «Никогда не ругается плохими словами, никогда не показывает своих чувств, не кричит на сотрудников из-за факапов. Но и не особенно хвалит за успехи».

Ксению Юдаеву называют в ЦБ «самой-самой умной». Она получила степень PhD по экономике в Массачусетском технологическом институте, в разное время работала в Российско-европейском центре экономических реформ, научном центре Карнеги, а также стажировалась в Стокгольмском институте переходной экономики.

Экономист Константин Сонин рассказал, что советовал Юдаевой уволиться из ЦБ, но та отказалась. Она объяснила, что если они с Набиуллиной покинут Центробанк, их место займёт экономист Сергей Глазьев, что может привести «к катастрофе в экономике». Он в 2012-2016 годах был советником президента по экономическим вопросам. На этой должности Глазьев предлагал, например, зафиксировать курс доллара на два-три года и заморозить цены на потребительские товары.

За время работы в Центробанке Набиуллина и Юдаева строили банковскую систему, которая не уступала мировым аналогам, говорят два собеседника издания в регуляторе. По их словам, проверкой этой системы стал кризис 2014 года, вызванный присоединением Крыма к России и последовавшими за этим санкциями. Тогда Центробанку удалось снизить инфляцию, по данным Росстата, с 13% до 5,4% к 2016 году. А в 2017-м она опустилась уже до рекордно низких 2,5%. «Это команда, которая сделала много хороших вещей в профессиональном смысле после 2014-го», — говорит «Медузе» экономист Сергей Гуриев.

Хотя последние годы Россия постепенно погружалась в изоляцию, Набиуллина выступила в 2018 году с лекцией в Международном валютном фонде. Там она говорила о переходе к «принципиально иной» денежной политике и режиму инфляционного таргетирования, популярном во многих развитых и развивающихся странах, поясняет издание. Его суть в том, что ЦБ не ориентируется на курс национальной валюты, а выбирает цель по инфляции — у Банка России это 4%. Чтобы её достичь, регулятор меняет ключевую ставку и так влияет на стоимость денег в экономике.

28 февраля ЦБ поднял её до рекордных 20% годовых, что фактически означало прекращение кредитования. Также регулятор уговорил банки поднять ставки по депозитам, объясняет «Медузе» сотрудник ЦБ. Это позволило предотвратить банкротство банковской системы, поскольку из-за паники или срочной нужды в деньгах люди могли забрать все средства со своих вкладов. Одновременно с этим Центробанк ограничил движение капитала — ограничения действовали на вывоз валюты, её переводы на иностранные счета и продажу наличных.

Валютные ограничения и стилистически, и стратегически полностью идут вразрез с тем, над чем работал ЦБ все последние годы. Но в текущей ситуации я не представляю, что ещё они могли сделать. Даже просто чтобы не допустить банкротства российской банковской системы. Рубен Ениколопов ректор Российской экономической школы (РЭШ), профессор барселонского Университета Помпеу Фабра

Ограничения защитили банки от высокого спроса на валюту, а рекордная ключевая ставка помогла сдержать инфляцию. Но в перспективе это вряд ли спасёт экономику: проблемы будут не в работе ЦБ, а, как говорит сама Набиуллина, в «структурной трансформации российской экономики», пишет издание.

Значение этого выражения подробно описал в своей колонке глава исследовательского департамента ЦБ Александр Морозов. Он пишет, что в течение нескольких лет в России начнется «обратная индустриализация», или промышленное развитие на основе «менее передовых технологий». Технологии будут дорогими, а производство — менее эффективным и менее экологичным.

Эта колонка кажется более адекватной, чем можно ожидать от какого-либо бюрократа. Я был положительно удивлен. Очевидно, если он так пишет, то они [в ЦБ] это обсуждают. Понимание, я уверен, у них есть. Олег Ицхоки экономист, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

Сейчас основная задача ЦБ сделать так, чтобы россияне жили хотя бы «как в 1990-е годы, а не в конце 1980-х», говорит источник «Медузы» в Центробанке. По тому, что с начала «спецоперации» из ЦБ уволились не больше 50 человек из штата почти в 50 тысяч, издание делает вывод, что сотрудников такая задача устраивает.

То, как сейчас Набиуллина и Юдаева оценивают ситуацию в экономике, можно судить по их гардеробу, рассказывают источники «Медузы» в ЦБ. После 24 февраля Набиуллина не появляется на публике в своих знаменитых брошках и ярких жакетах, а Юдаева теперь носит только чёрное. «Ходят в черном, выглядят на 10 лет старше», — говорит собеседник издания.

Набиуллина, Юдаева и Заботкин (заместитель председателя ЦБ по денежно-кредитной политике) — это люди, приверженные принципам рыночной экономики, говорит «Медузе» собеседник, близкий к регулятору. Они будут за эти принципы биться, особенно, когда появилось много желающих вернуться во времена СССР — «чуть ли не напрямую финансировать промышленность из ЦБ, контролировать цены и тому подобное», отмечает он.

В нынешних условиях неясно, сможет ли Банк России, как прежде, работать независимо, отмечает Ениколопов. По его словам, именно ЦБ придётся помогать «затыкать бреши» в бюджете, если начнут снижаться доходы от экспорта. Это может произойти уже в 2023 году, или даже до конца этого года, говорит Ицхоки.

По данным Минфина, в 2022 году расходы бюджета будут на 3 трлн выше запланированных, а дефицит составит как минимум 1,6 трлн. В связи с этим, по словам главы министерства Антона Силуанова, государству придётся брать средства из бюджетного резерва — Фонда национального благосостояния.

Как пишет издание, из-за снижения доходов бюджета от Центробанка могут потребовать снизить ключевую ставку. Это приведёт к росту инфляции, но снизит госдолг и поможет сэкономить на его обслуживании. Кроме того, регулятору могут поручить покупать российские гособлигации и фактически напрямую кредитовать бюджет.