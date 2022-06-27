Турецкая компания Baykar бесплатно отдаст Украине три беспилотника Bayraktar Статьи редакции
Деньги на них собирали украинские граждане.
Baykar не возьмёт деньги за беспилотники Bayraktar ТВ2 и передаст их Украине бесплатно, говорится в заявлении турецкой компании.
22 июня украинский телеведущий и волонтёр Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков объявили о запуске проекта «Народный Байрактар» и попросили украинцев пожертвовать 450 миллионов гривен на три беспилотника. За трое суток граждане собрали 600 миллионов.
В начале июня бесплатно передать Bayraktar украинской армии решили власти Турции. Деньги на беспилотник собирали литовцы: за несколько дней они пожертвовали пять миллионов евро. Средства пойдут на боеприпасы и другую поддержку Украине.
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Ну ядерная бомба так ядерная бомба.
Учитывая, как все подряд хуесосят рашку, закрадываются подозрения, что что-то не так с ядерными бомбами.
Да давно уже на запчасти попилили чтоб себе во дворцах сральники золотые поставить
Компания года!
Надеюсь, с такой рекламой, какую им сделала Украина, покупателей у них теперь прибавится десятикратно. Успехов им и большое спасибо от украинского народа! ✊🇺🇦
Учитывая что должен был быть совместный байрактар с Украиной. И вообще новый завод по производству дронов байрактар в Украине, то в них тоже есть еще и свой меркантильный интерес)
Win-win. Ничего плохого в этом не вижу. Даже лучше если им это тоже в плюс.
как и с литовским) им весь рекламный кейс на блюде принесли, только бантик повязать) молодцы пиарщики, формируют положительный имидж компании, которая создает летальное блять оружие, лол) ну заплатим публикацией видосов со Змеиного
Держи ночное
Baykar это отобьется рекламой их беспилотников. Думаю заказы у них вырастут в разы.
Шарий через 3 - 2 - 1 : "А я же гаварил"
Турки фейкомет включили, не иначе
Çok güzel
Teşekkür ederim!🇹🇷
Что то на оксанамарченском?
Indirim, abi.
В голос.
Блин, я оказывается еще не все забыл из турецкого
Я, кажется, понял принцип. В следующий раз можно собирать сразу на сто.
ставки нельзя сильно поднимать
Ну ладно, я могу много интересных рядов придумать, начинающихся с 1,3... Например Ni = Ni-1 + i (лень с индексами заморачиваться)
Навіщо було збирати гроші якщо турки відмінно пропіарились і надали дрони безкоштовно? Можливо пора прикупути ядерну валізу.
Та смысл покупать ядерку (даже если бы это было возможно) ну ебанем по условному Воронежу, что хуйло после оружие сложит?
Взагалі так, вже пізно. Але так хочеться хуярнути по кремлю.
Большинство на тж сходилось во мнении, что ядеркой по Воронежу было бы неплохо в любом случае
Не, бомбить Воронеж — это забота самих россиян. У нас есть точки куда приоритетнее🌝
Это скорее ебануть ядеркой "для души"
Не на часі. Спочатку кримський міст
Ну ок, еще 3.
Деньги ведь собирали именно
на них.
4?
Почему 4?
3+3=6
3+4
Сбор на 4 штуки был
Перепроверил, действительно
Извиняюсь)
Петушарий спиздил
слишком нагло надо на простенкие дроны целый рой с тепловизором и тд
Показалось что это твиттер Aviasales
У Украины есть теперь «лишние» 15 миллионов долларов) по-моему, это прекрасно!
9,5
поч ?