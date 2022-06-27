Бизнесмены и обычные люди за несколько дней внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт. Мы просим, чтобы собранные средства были переведены борющемуся народу Украины.