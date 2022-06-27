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Аленький цветочек

Турецкая компания Baykar бесплатно отдаст Украине три беспилотника Bayraktar Статьи редакции

Деньги на них собирали украинские граждане.

Фото AFP

Baykar не возьмёт деньги за беспилотники Bayraktar ТВ2 и передаст их Украине бесплатно, говорится в заявлении турецкой компании.

Бизнесмены и обычные люди за несколько дней внесли средства — малые и большие — для достижения этой цели. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт. Мы просим, чтобы собранные средства были переведены борющемуся народу Украины.

Bayrak
турецкая компания

22 июня украинский телеведущий и волонтёр Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков объявили о запуске проекта «Народный Байрактар» и попросили украинцев пожертвовать 450 миллионов гривен на три беспилотника. За трое суток граждане собрали 600 миллионов.

В начале июня бесплатно передать Bayraktar украинской армии решили власти Турции. Деньги на беспилотник собирали литовцы: за несколько дней они пожертвовали пять миллионов евро. Средства пойдут на боеприпасы и другую поддержку Украине.

#новости #украина #турция #беспилотники

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Материал дополнен редакцией
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Тероборона

Ну ядерная бомба так ядерная бомба.

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Аленький цветочек
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lolipop86

Учитывая, как все подряд хуесосят рашку, закрадываются подозрения, что что-то не так с ядерными бомбами.

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Обязательный единорожек88

Да давно уже на запчасти попилили чтоб себе во дворцах сральники золотые поставить

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Смертный единорожек88
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Человек кусает собаку

Компания года!
Надеюсь, с такой рекламой, какую им сделала Украина, покупателей у них теперь прибавится десятикратно. Успехов им и большое спасибо от украинского народа! ✊🇺🇦

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БаВОВан

Учитывая что должен был быть совместный байрактар с Украиной. И вообще новый завод по производству дронов байрактар в Украине, то в них тоже есть еще и свой меркантильный интерес)

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SP

Win-win. Ничего плохого в этом не вижу. Даже лучше если им это тоже в плюс.

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Андрей Лагутин

как и с литовским) им весь рекламный кейс на блюде принесли, только бантик повязать) молодцы пиарщики, формируют положительный имидж компании, которая создает летальное блять оружие, лол) ну заплатим публикацией видосов со Змеиного

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Аленький цветочек
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Держи ночное

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Алексей Алексеев

Baykar это отобьется рекламой их беспилотников. Думаю заказы у них вырастут в разы.

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Генномодифицированный голуб

Шарий через 3 - 2 - 1 : "А я же гаварил"

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Перша приватна цвяхарня

Турки фейкомет включили, не иначе

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Перша приватна цвяхарня

Çok güzel
Teşekkür ederim!🇹🇷

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SP

Что то на оксанамарченском?

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IvanDurov

Indirim, abi.

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Перша приватна цвяхарня

В голос.

Блин, я оказывается еще не все забыл из турецкого

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Нощна Граблива Птица

Я, кажется, понял принцип. В следующий раз можно собирать сразу на сто.

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Рамшташн говорит

ставки нельзя сильно поднимать

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Нощна Граблива Птица

Ну ладно, я могу много интересных рядов придумать, начинающихся с 1,3... Например Ni = Ni-1 + i (лень с индексами заморачиваться)

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James Gator
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Дима Онучин
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Рамшташн говорит

Навіщо було збирати гроші якщо турки відмінно пропіарились і надали дрони безкоштовно? Можливо пора прикупути ядерну валізу.

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Quercus

Та смысл покупать ядерку (даже если бы это было возможно) ну ебанем по условному Воронежу, что хуйло после оружие сложит?

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Рамшташн говорит

Взагалі так, вже пізно. Але так хочеться хуярнути по кремлю.

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Alex Nocturne

Большинство на тж сходилось во мнении, что ядеркой по Воронежу было бы неплохо в любом случае

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Человек кусает собаку

Не, бомбить Воронеж — это забота самих россиян. У нас есть точки куда приоритетнее🌝

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Агрессивный Украинец

Это скорее ебануть ядеркой "для души"

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Перша приватна цвяхарня

Не на часі. Спочатку кримський міст

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Malaka

Ну ок, еще 3.
Деньги ведь собирали именно
на них.

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Лисенко Сергей Михайлович

4?

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Malaka

Почему 4?
3+3=6

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Агрессивный Украинец

3+4
Сбор на 4 штуки был

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Malaka

Перепроверил, действительно
Извиняюсь)

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Константин

Петушарий спиздил

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Александр Сурков

слишком нагло надо на простенкие дроны целый рой с тепловизором и тд

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Первоначальный колос

Показалось что это твиттер Aviasales

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Элонви

У Украины есть теперь «лишние» 15 миллионов долларов) по-моему, это прекрасно!

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Nestor

9,5

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Александр Сурков

поч ?

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