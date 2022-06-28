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Новости

В Москве задержали Илью Яшина Статьи редакции

Политика доставили в ОВД Лужники.

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Фото: Ирина Баблоян

Журналистка Ирина Баблоян сообщила, что во время прогулки с Яшиным подошли полицейские и увезли политика.

Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда.

Ирина Баблоян
Журналистка

«ОВД-Инфо» сообщила, что оппозиционер находится в ОВД Лужники. Ранее адвокат Вадим Прохоров написал в фейсбуке*, что политика отвезли в ОВД Хамовники.

В конце мая Илью Яшина оштрафовали на 90 тысяч рублей по трём из четырёх протоколов о «дискредитации» российской армии. Решение по первому протоколу вынесли, пока политика досматривала охрана на первом этаже суда.

*принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской

#новости #задержания #политика

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68 комментариев
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Егор Павлюк

Ну теперь-то россияне точно выйдут на протесты...

Шучу. Всё закончится тем, что половина страны будет сидеть, половина охранять.

Снова шучу. 95% будет охранять 5%.

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Беспонтовый пирожок

много шутишь

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3 комментария
Валерий Гей Гармоника

95% людей в рф не знают кто такой Яшин

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3 комментария
wdst

2% ващет

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1 комментарий
Слоны Карфагена

если за такого титана как навальный вяленько погуляли то лол, куда уж там яшину

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Александр Сурков

пидорасы

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Dmitry L.

вы только что оскорбили всех пидарасов

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Приемлемый Русский

зубы успел долечить?

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Йож Бойовый

Как раз вовремя, что было что выбивать...

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Глеб Якубец

как раз все вылечил

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Theoden

Предсказуемо. Более того, если Путин останется у власти - в ближайшие полтора года зачистят даже самых-самых травоядных критиков власти. В публичном поле останутся только те, кто будет спорить кто же из них больше любит господина ПЖ.

А потом машина репрессий перейдет на случайных людей.

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Это явно намёк всем несогласным, мол будешь много пиздеть - пойдёшь за решетку

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2 комментария
Евген Коновалец

Даже самого безобидного российского либерала задержали. Только недавно фейспалмил сингл интервью дудю

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Dmitry L.

ну как бы он давно нарывался, я всё удивлялся, что на свободе ещё.
Яшин - молодец. респект ему. надеюсь, всё обойдётся и он не сменит тон.

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3 комментария
Дикая Морковка

Пиздец, как обухом по голове :(

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404 not found

я уже устал охуевать

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Агент Купер скучает за кофе

Мне из всей тусовки Яшин больше всех нравился, производит впечатление честного и смелого человека.
Надеюсь в его поддержку утром хотя бы десяток человек придёт.

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Рандомный Вбегатель

В Лужники. ОВД-инфо говорит, что в Лужники

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Din

Его задержали!!!

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Charlse Bronson

Жаль

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Нейроорлов

Привет БРАТ

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16 комментариев
Senya

Закладку снимал?

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Din

Илью Яшина задержали!!!!!

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Приемлемый Русский

это из статьи понятно.

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1 комментарий
Noname

Чем знаменит? Что успел сделать в статусе оппозиционера? Ну кроме твитов и бесконечных интервью в ютубе.

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Недостаточный лолипоп

Избрался муниципальным депутатом и помогал людям. Например, переделал положенный ему служебный автомобиль в социальное такси

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Tunes

У знаменитого оппозиционера в России могут быть только два достижения - убит или посажен. Яшин пока еще не знаменит, но уже широко известен.

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Just Whatever

Фото выглядит как облога постпанковского альбома

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Примитивный холод

штош

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Виталий Лановой

червствая

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2 комментария
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Штош, он на стриме рассказывал что готов к такому, но думает что его не посадят так как это привлечёт к нему больше внимания

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ans

Как думаете, Ройзмана задержат?

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Dmitry Smirnoff

Да. С чего бы системе просто остановиться?

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Виталий Лановой

надеюсь отпустят а не как Кара Мурза

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Андрей Татьянников

Дудь успел
Яшин зубы полечил

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Будем надеяться на административку

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Корпоративный цвет

ааа лол

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