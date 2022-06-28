В Москве задержали Илью Яшина Статьи редакции
Политика доставили в ОВД Лужники.
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Журналистка Ирина Баблоян сообщила, что во время прогулки с Яшиным подошли полицейские и увезли политика.
«ОВД-Инфо» сообщила, что оппозиционер находится в ОВД Лужники. Ранее адвокат Вадим Прохоров написал в фейсбуке*, что политика отвезли в ОВД Хамовники.
В конце мая Илью Яшина оштрафовали на 90 тысяч рублей по трём из четырёх протоколов о «дискредитации» российской армии. Решение по первому протоколу вынесли, пока политика досматривала охрана на первом этаже суда.
*принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской
Ну теперь-то россияне точно выйдут на протесты...
Шучу. Всё закончится тем, что половина страны будет сидеть, половина охранять.
Снова шучу. 95% будет охранять 5%.
много шутишь
95% людей в рф не знают кто такой Яшин
2% ващет
если за такого титана как навальный вяленько погуляли то лол, куда уж там яшину
пидорасы
вы только что оскорбили всех пидарасов
зубы успел долечить?
Как раз вовремя, что было что выбивать...
как раз все вылечил
Предсказуемо. Более того, если Путин останется у власти - в ближайшие полтора года зачистят даже самых-самых травоядных критиков власти. В публичном поле останутся только те, кто будет спорить кто же из них больше любит господина ПЖ.
А потом машина репрессий перейдет на случайных людей.
Это явно намёк всем несогласным, мол будешь много пиздеть - пойдёшь за решетку
Даже самого безобидного российского либерала задержали. Только недавно фейспалмил сингл интервью дудю
ну как бы он давно нарывался, я всё удивлялся, что на свободе ещё.
Яшин - молодец. респект ему. надеюсь, всё обойдётся и он не сменит тон.
Пиздец, как обухом по голове :(
я уже устал охуевать
Мне из всей тусовки Яшин больше всех нравился, производит впечатление честного и смелого человека.
Надеюсь в его поддержку утром хотя бы десяток человек придёт.
В Лужники. ОВД-инфо говорит, что в Лужники
Его задержали!!!
Жаль
Привет БРАТ
Закладку снимал?
Илью Яшина задержали!!!!!
это из статьи понятно.
Чем знаменит? Что успел сделать в статусе оппозиционера? Ну кроме твитов и бесконечных интервью в ютубе.
Избрался муниципальным депутатом и помогал людям. Например, переделал положенный ему служебный автомобиль в социальное такси
У знаменитого оппозиционера в России могут быть только два достижения - убит или посажен. Яшин пока еще не знаменит, но уже широко известен.
Фото выглядит как облога постпанковского альбома
штош
червствая
Штош, он на стриме рассказывал что готов к такому, но думает что его не посадят так как это привлечёт к нему больше внимания
Как думаете, Ройзмана задержат?
Да. С чего бы системе просто остановиться?
надеюсь отпустят а не как Кара Мурза
Дудь успел
Яшин зубы полечил
Будем надеяться на административку
ааа лол