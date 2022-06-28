Политика доставили в ОВД Лужники.

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Фото: Ирина Баблоян

Журналистка Ирина Баблоян сообщила, что во время прогулки с Яшиным подошли полицейские и увезли политика.

Гуляли с моим другом Ильей Яшиным в парке, в Хамовниках. Подошли полицейские и увезли Илью непонятно куда. Ирина Баблоян Журналистка

«ОВД-Инфо» сообщила, что оппозиционер находится в ОВД Лужники. Ранее адвокат Вадим Прохоров написал в фейсбуке*, что политика отвезли в ОВД Хамовники.

В конце мая Илью Яшина оштрафовали на 90 тысяч рублей по трём из четырёх протоколов о «дискредитации» российской армии. Решение по первому протоколу вынесли, пока политика досматривала охрана на первом этаже суда.