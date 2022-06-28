Агентство не подтверждает информацию о них по запросу иностранных авиавластей.

Отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах. Трудоустройству мешает Росавиация, выяснил «Коммерсантъ».

Федеральное агентство не подтверждает информацию о пилотах по запросу зарубежных авиавластей. Как рассказал один из источников издания, отказ регулятор в ряде случаев объяснил иностранным коллегам «невозможностью раскрыть персональные данные», а в остальных не давал ответа. Из-за этого перейти в зарубежные авиакомпании не смогли, по разным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов, при том что спрос на них есть. По данным профсоюзов, с начала марта поступило около 600 запросов из Юго-Восточной Азии и Турции, но трудоустроиться смогли только сто человек.

Несколько собеседников «Коммерсанта» добавили, что Росавиация с 2016 года до начала пандемии уже использовала инструмент «игнорирования запросов со стороны зарубежных авиавластей»: в тот момент перевозки в РФ активно росли, и авиакомпании из-за дефицита кадров искали пилотов в других странах. По их мнению, опасения Минтранса по поводу нехватки кадров могут объясняться риском сорвать выполнение поручения Владимира Путина сохранить по итогам года объем перевозок в 100 миллионов пассажиров.