«Коммерсантъ»: Росавиация начала препятствовать трудоустройству российских пилотов за рубежом Статьи редакции
Агентство не подтверждает информацию о них по запросу иностранных авиавластей.
Отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах. Трудоустройству мешает Росавиация, выяснил «Коммерсантъ».
Федеральное агентство не подтверждает информацию о пилотах по запросу зарубежных авиавластей. Как рассказал один из источников издания, отказ регулятор в ряде случаев объяснил иностранным коллегам «невозможностью раскрыть персональные данные», а в остальных не давал ответа. Из-за этого перейти в зарубежные авиакомпании не смогли, по разным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов, при том что спрос на них есть. По данным профсоюзов, с начала марта поступило около 600 запросов из Юго-Восточной Азии и Турции, но трудоустроиться смогли только сто человек.
Несколько собеседников «Коммерсанта» добавили, что Росавиация с 2016 года до начала пандемии уже использовала инструмент «игнорирования запросов со стороны зарубежных авиавластей»: в тот момент перевозки в РФ активно росли, и авиакомпании из-за дефицита кадров искали пилотов в других странах. По их мнению, опасения Минтранса по поводу нехватки кадров могут объясняться риском сорвать выполнение поручения Владимира Путина сохранить по итогам года объем перевозок в 100 миллионов пассажиров.
Надеюсь, что в рамках следующей либерализации введут Юрьев день для летчиков, когда можно сменить место работы без разрешения барина.
Тебе нужно подтверждение квалификации и лётных часов от сертифицированной организации. А это Росавиация.
Это в программировании можно пройти собеседование и испытательный срок — в гражданской авиации, так не получится.
Но только в пределах РФ.
Третье издание крепостного права или пока ещё нет?
Прекрасное поле для коррупционной деятельности... Значит, кто максанёт, тот отправится работать за рубеж, а для остальных - "личные данные засекречены".... Хотя интересно получается, что сам же человек своими личными данными не распоряжается.. На Западе, чел может сам давать согласие на использование своих личных данных, а в России за него решают чиновники
Не, тут другое немного.
Да, есть закон о охране персональных данных. То есть, я их предоставляю работодателю при трудоустройстве, а он не в праве передавать их третьим лицам. Без моего согласия.
Выходит, чел уволился из Аэрофлота. Послал резюме в Lufthansa, мол, хочу у вас пилотом работать. А когда те посылают запрос в Аэрофлот, чтобы подтвердить данные про пилота, то те либо морозятся, либо говорят, что ничего не могут сообщить, так как это личные данные их возможного бывшего сотрудника, которые они не могут разгласить третьему лицу. То есть, Lufthansa.
Понятно, но пилот может сказать Аэрофлоту, что "я согласен на предоставление своих личных данных Люфтхансе"... Это ЕГО личные данные, он их владелец, а не Аэрофлот
Ну вот если у них целенаправленно проводится политика затруднения трудоустройства пилотов за рубежом, то даже если ему прийти и написать согласие на предоставление своих личных данных по запросу любого юридического лица - местного или зарубежного, то как бы пофиг им на существование такого документа (согласия бывшего пилота). То есть, будут морозиться и ничего не сообщать так, или иначе.
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О персональных данных" статья 14
А там что?
Работодатель обязан всем направо и налево сообщать данные о бывшем сотруднике?
Вот же пидорасы
Нужна значит утечка из Росавиации. Хоть одна полезная утечка пд будет.
Насколько я знаю, там всё дело в сертификатах и прочих документах, подтверждающих квалификацию.
Так, кстати, дело обстоит не только в авиации. Когда я с работы уволился, у меня все свидетельства о прохождении аттестации забрали (промбезопасность, охрана труда), хотя срок действия у них - 5 лет, и я, при желании, мог бы с ними в организацию аналогичного профиля устроиться.
Корки умышленно забирают, о которых ты говоришь, так как они немалых денег стоят, а деньги платила контора. Это - раз.
И два. Если ты бы с этими корками пришёл в другую контору, то их всё равно пришлось бы переоформлять. Так как там не только ФИО написано, а и место работы и должность. А они - изменились.
Другое дело, что наличие этих корок на руках упрощает их переоформление (сроки и стоимость).
Нет. Это - не удостоверение, а свидетельство о прохождении аттестации в Ростехнадзоре. Оно к месту работы никак не привязано. Если человек сдал экзамен - значит, получил допуск на 5 лет работать в той области, где применяются аналогичные нормы по промбезопасности.
Ну если именно об аттестациях в Ростехнадзоре, то их можно восстановить. Даже если у тебя нет корок или протоколов на руках. Приходишь к ним, говоришь, что утерял, помогите восстановить. Те ребята бюрократические, протоколы аттестаций у них хранятся.
Я знаю. Я речь о том веду, что их забирают при увольнении, создавая для человека пусть маленькую, но проблему.
?????? У вас лицо, проводящее аттестацию, и работодатель - это одно и то же юридическое лицо?
Нет, но аттестационные свидетельства забирают при увольнении. Их можно восстановить в Ростехнадзоре, просто сам факт отношения к сотрудникам показателен.
Я больше скажу - с людей вычитают за спецодежду, если они проработали меньше года. Газпром.
Ни себе, ни людям. Ну а вы как хотели в ловушке Владимир Владимировичча живем
планы императора любой ценой должны исполняться.
Лишил человека перспектив, работы, так еще и подгадить нужно напоследок.
Это еще не последок…
Хотя прекрасно понимают, что для пилотов сейчас просто нет работы в РФ. Не на завод же им идти.
Своих не бросают?
Росавиация этому препятствует ещё с 2018 года, когда пилоты массово повалили в Китай.
Охуенное поручение, именно так оно и работает, ага
Они у нас все такие. Повысить рождаемость, сократить количество бедных и т.п. Главное - что-то сказать с высокой трибуны. За невыполнение всё равно никто не спросит.
Должны гнить дома.
Но русофобия при этом где угодно, только не в России
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пхеньян.
Пилот не найден в базе
уволен 10-20 лет назад
Ща к каждому летчику приставят по персональному политруку для перевоспитания, который 7 дней в неделю будет рассказывать насколько сильно загнивает заграничная авиация.
если азиатам сильно нужны пилоты, придумают экзамен, там же есть тренажеры, а проверки языковых навыков вообще легко.
но видимо не нужны им пилоты, раз "сотни не трудоустроились".
#своихнебросаем
Родина тебя (не) кинет, сынок!
Своих не бросаем, да?
Бьіл бьі он пилотом военного самолета, его бьі не бросили (но ето не точно)
Путину не лижешь и сосёшь, значит не свой.
Зарубежные авиавласти ожидают честной информации от федерального агентства РФ?
а в ВВС с персоналом все ОК? Может летчиков не хватает и таким образом решают? Чтобы не работал на гнилой запад за такой же гнилой доллар, а приносил "русский мир" на небо Украины
Пилот гражданской авиации не сможет просто взять и пересесть на истребитель.