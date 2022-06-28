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«Коммерсантъ»: Росавиация начала препятствовать трудоустройству российских пилотов за рубежом Статьи редакции

Агентство не подтверждает информацию о них по запросу иностранных авиавластей.

Отправленные в простой или уволившиеся пилоты российских авиакомпаний столкнулись со сложностями при попытке найти работу в других странах. Трудоустройству мешает Росавиация, выяснил «Коммерсантъ».

Федеральное агентство не подтверждает информацию о пилотах по запросу зарубежных авиавластей. Как рассказал один из источников издания, отказ регулятор в ряде случаев объяснил иностранным коллегам «невозможностью раскрыть персональные данные», а в остальных не давал ответа. Из-за этого перейти в зарубежные авиакомпании не смогли, по разным оценкам, от нескольких десятков до нескольких сотен пилотов, при том что спрос на них есть. По данным профсоюзов, с начала марта поступило около 600 запросов из Юго-Восточной Азии и Турции, но трудоустроиться смогли только сто человек.

Несколько собеседников «Коммерсанта» добавили, что Росавиация с 2016 года до начала пандемии уже использовала инструмент «игнорирования запросов со стороны зарубежных авиавластей»: в тот момент перевозки в РФ активно росли, и авиакомпании из-за дефицита кадров искали пилотов в других странах. По их мнению, опасения Минтранса по поводу нехватки кадров могут объясняться риском сорвать выполнение поручения Владимира Путина сохранить по итогам года объем перевозок в 100 миллионов пассажиров.

#новости #авиация #росавиация

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43 комментария
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Melm

Надеюсь, что в рамках следующей либерализации введут Юрьев день для летчиков, когда можно сменить место работы без разрешения барина.

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Николай Колчин

Тебе нужно подтверждение квалификации и лётных часов от сертифицированной организации. А это Росавиация.

Это в программировании можно пройти собеседование и испытательный срок — в гражданской авиации, так не получится.

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Грустная Псина

Но только в пределах РФ.

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Славой Жижек

Третье издание крепостного права или пока ещё нет?

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Yelena Clever

Прекрасное поле для коррупционной деятельности... Значит, кто максанёт, тот отправится работать за рубеж, а для остальных - "личные данные засекречены".... Хотя интересно получается, что сам же человек своими личными данными не распоряжается.. На Западе, чел может сам давать согласие на использование своих личных данных, а в России за него решают чиновники

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Украинский Влад

Не, тут другое немного.
Да, есть закон о охране персональных данных. То есть, я их предоставляю работодателю при трудоустройстве, а он не в праве передавать их третьим лицам. Без моего согласия.
Выходит, чел уволился из Аэрофлота. Послал резюме в Lufthansa, мол, хочу у вас пилотом работать. А когда те посылают запрос в Аэрофлот, чтобы подтвердить данные про пилота, то те либо морозятся, либо говорят, что ничего не могут сообщить, так как это личные данные их возможного бывшего сотрудника, которые они не могут разгласить третьему лицу. То есть, Lufthansa.

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Yelena Clever

Понятно, но пилот может сказать Аэрофлоту, что "я согласен на предоставление своих личных данных Люфтхансе"... Это ЕГО личные данные, он их владелец, а не Аэрофлот

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Украинский Влад

Ну вот если у них целенаправленно проводится политика затруднения трудоустройства пилотов за рубежом, то даже если ему прийти и написать согласие на предоставление своих личных данных по запросу любого юридического лица - местного или зарубежного, то как бы пофиг им на существование такого документа (согласия бывшего пилота). То есть, будут морозиться и ничего не сообщать так, или иначе.

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PABL0

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О персональных данных" статья 14

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Украинский Влад

А там что?
Работодатель обязан всем направо и налево сообщать данные о бывшем сотруднике?

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Руслан Астратов

Вот же пидорасы

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Грустная Псина

Нужна значит утечка из Росавиации. Хоть одна полезная утечка пд будет.

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Заводной апельсин

Насколько я знаю, там всё дело в сертификатах и прочих документах, подтверждающих квалификацию.
Так, кстати, дело обстоит не только в авиации. Когда я с работы уволился, у меня все свидетельства о прохождении аттестации забрали (промбезопасность, охрана труда), хотя срок действия у них - 5 лет, и я, при желании, мог бы с ними в организацию аналогичного профиля устроиться.

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Украинский Влад

Корки умышленно забирают, о которых ты говоришь, так как они немалых денег стоят, а деньги платила контора. Это - раз.

И два. Если ты бы с этими корками пришёл в другую контору, то их всё равно пришлось бы переоформлять. Так как там не только ФИО написано, а и место работы и должность. А они - изменились.

Другое дело, что наличие этих корок на руках упрощает их переоформление (сроки и стоимость).

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Заводной апельсин
И два. Если ты бы с этими корками пришёл в другую контору, то их всё равно пришлось бы переоформлять. Так как там не только ФИО написано, а и место работы и должность. А они - изменились.

Нет. Это - не удостоверение, а свидетельство о прохождении аттестации в Ростехнадзоре. Оно к месту работы никак не привязано. Если человек сдал экзамен - значит, получил допуск на 5 лет работать в той области, где применяются аналогичные нормы по промбезопасности.

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Украинский Влад

Ну если именно об аттестациях в Ростехнадзоре, то их можно восстановить. Даже если у тебя нет корок или протоколов на руках. Приходишь к ним, говоришь, что утерял, помогите восстановить. Те ребята бюрократические, протоколы аттестаций у них хранятся.

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Заводной апельсин

Я знаю. Я речь о том веду, что их забирают при увольнении, создавая для человека пусть маленькую, но проблему.

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Yelena Clever

?????? У вас лицо, проводящее аттестацию, и работодатель - это одно и то же юридическое лицо?

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Заводной апельсин

Нет, но аттестационные свидетельства забирают при увольнении. Их можно восстановить в Ростехнадзоре, просто сам факт отношения к сотрудникам показателен.
Я больше скажу - с людей вычитают за спецодежду, если они проработали меньше года. Газпром.

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max payne

Ни себе, ни людям. Ну а вы как хотели в ловушке Владимир Владимировичча живем

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Вероятный парфюмер
поручения Владимира Путина сохранить по итогам года объем перевозок в 100 миллионов пассажиров

планы императора любой ценой должны исполняться.

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Trident Force

Лишил человека перспектив, работы, так еще и подгадить нужно напоследок.

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Виноватый колос

Это еще не последок…

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Заводной апельсин

Хотя прекрасно понимают, что для пилотов сейчас просто нет работы в РФ. Не на завод же им идти.

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vulpesbr

Своих не бросают?

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Sergei Timofeyev

Росавиация этому препятствует ещё с 2018 года, когда пилоты массово повалили в Китай.

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Vlad Gigachad
поручения Владимира Путина сохранить по итогам года объем перевозок в 100 миллионов пассажиров.

Охуенное поручение, именно так оно и работает, ага

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Заводной апельсин

Они у нас все такие. Повысить рождаемость, сократить количество бедных и т.п. Главное - что-то сказать с высокой трибуны. За невыполнение всё равно никто не спросит.

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Полукровка

Должны гнить дома.

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Артем Мындра

Но русофобия при этом где угодно, только не в России

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Клаус Шульце

Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Пхеньян.

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Эстетический шар
Агентство не подтверждает информацию о них по запросу иностранных авиавластей

Пилот не найден в базе

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Генномодифицированный голуб

уволен 10-20 лет назад

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Alexander Quartz

Ща к каждому летчику приставят по персональному политруку для перевоспитания, который 7 дней в неделю будет рассказывать насколько сильно загнивает заграничная авиация.

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luxury

если азиатам сильно нужны пилоты, придумают экзамен, там же есть тренажеры, а проверки языковых навыков вообще легко.

но видимо не нужны им пилоты, раз "сотни не трудоустроились".

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Илья

#своихнебросаем

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Teo

Родина тебя (не) кинет, сынок!

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Илья Максименко

Своих не бросаем, да?

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Генномодифицированный голуб

Бьіл бьі он пилотом военного самолета, его бьі не бросили (но ето не точно)

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Andy

Путину не лижешь и сосёшь, значит не свой.

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Dan Master

Зарубежные авиавласти ожидают честной информации от федерального агентства РФ?

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Amy Plain

а в ВВС с персоналом все ОК? Может летчиков не хватает и таким образом решают? Чтобы не работал на гнилой запад за такой же гнилой доллар, а приносил "русский мир" на небо Украины

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Заводной апельсин

Пилот гражданской авиации не сможет просто взять и пересесть на истребитель.

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