Американский производитель бытовой техники Indesit и Hotpoint уйдёт из России Статьи редакции
Компания продаст активы турецкому производителю бытовой техники Arcelik.
Whirlpool Corporation, владеющая торговыми марками Indesit и Hotpoint, покинет российский рынок. Компания продаст свои активы в стране (АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус») турецкому производителю бытовой техники Arcelik, сообщает издание Borsamanset со ссылкой на сообщение компании.
Сумма сделки предварительно оценивается в 220 миллионов евро. Arcelik получит завод в Липецке, выпускающий около 2,8 миллиона холодильников и стиральных машин в год. На предприятии работают примерно 2200 человек. Приобретаемые Arcelik компании также работают в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Монголии.
2009 просмотров
Напугали, ага
Что это?
Стирает и точка
Но это же просто покрашенная бочка
Бочка и точка
Говно и точка
Дрочка и точка
Точка и точка
. &.
dot and dot
Лан, сдаюсь
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ступень от баллистической ракеты.
Это бочка
она ещё умеет греметь https://youtube.com/shorts/yBFR19QIHUU
советская стиралка, не?
Получается ушли, но на пол шишечки?
ты когда квартиру продаешь и уезжаешь тоже получается на полшишечки
Тут не такая аналогия, ты сдаешь квартиру, потом продаешь ее и уезжаешь, но покупатель продолжает сдавать ее тому же жильцу. Жилец может даже не заметить разницы. Но ты конечно заметишь, особенно если продал с дисконтом.
ты забыл еще добавить, что новый собственник делает еще лучшие условия для жильца! уряя!
поч ?
Заводы не закрывают, просто передают другому собственнику.
Так и технику теперь будут делать турецкую.
Как будто турецкая это не то же самое. В свое время попытался понять все это разнообразие брендов бытовой техники и выяснилось, что почти всё что продается в Европе это одни и те же конструкции только с разными шильдиками. Вплоть до взаимозаменяемости деталей. Ну будут на том же заводе точно такую же стиралку делать с шильдиком ВЕКО.
P.S.
Почитал про этого турецкого производителя, оказывается они помимо ВЕКО еще брэндом Грюндиг владеют, эх, легендарный брэнд был , фердаммтэ глобализирунг.
Всё так. Причем детали привозятся из того же КНР
ну так сами они свалили другой собственик сам будет с этим ебаться
- а у вас машинка не индезит?
- нет, а почему она должна индезить?
Индезит это сильно конечно
Блять, недавно купил стиралку Indesit. Что с гарантией теперь нахуй?
К продавцу идешь, а он пусть ебется как хочет.
Приходишь - а он ебется как хочет. Разворчиваешься и грустный уходишь
Почему опять не русским людям?!!! Опять нологи за бугор
русские люди могут спиздить и вывести активы за бугор. не обязательно, конечно , но вероятность есть, и немалая.