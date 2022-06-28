Whirlpool Corporation, владеющая торговыми марками Indesit и Hotpoint, покинет российский рынок. Компания продаст свои активы в стране (АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус») турецкому производителю бытовой техники Arcelik, сообщает издание Borsamanset со ссылкой на сообщение компании.

Сумма сделки предварительно оценивается в 220 миллионов евро. Arcelik получит завод в Липецке, выпускающий около 2,8 миллиона холодильников и стиральных машин в год. На предприятии работают примерно 2200 человек. Приобретаемые Arcelik компании также работают в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Монголии.