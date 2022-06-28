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Американский производитель бытовой техники Indesit и Hotpoint уйдёт из России Статьи редакции

Компания продаст активы турецкому производителю бытовой техники Arcelik.

Whirlpool Corporation, владеющая торговыми марками Indesit и Hotpoint, покинет российский рынок. Компания продаст свои активы в стране (АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус») турецкому производителю бытовой техники Arcelik, сообщает издание Borsamanset со ссылкой на сообщение компании.

Сумма сделки предварительно оценивается в 220 миллионов евро. Arcelik получит завод в Липецке, выпускающий около 2,8 миллиона холодильников и стиральных машин в год. На предприятии работают примерно 2200 человек. Приобретаемые Arcelik компании также работают в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Беларуси и Монголии.

#новости #ктоушёл

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33 комментария
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Истинный ихтиандр

Напугали, ага

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Эстетический шар

Что это?

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Истинный ихтиандр

Стирает и точка

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Эстетический шар

Но это же просто покрашенная бочка

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Пьяный ГОСТ

Бочка и точка

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Эстетический шар

Говно и точка

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Пьяный ГОСТ

Дрочка и точка

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Эстетический шар

Точка и точка

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Пьяный ГОСТ

. &.

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Эстетический шар

dot and dot

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Пьяный ГОСТ

Лан, сдаюсь

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Эстетический шар

( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Грустная Псина

Ступень от баллистической ракеты.

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Эстетический шар

Это бочка

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Матвей Коновалов

она ещё умеет греметь https://youtube.com/shorts/yBFR19QIHUU

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Сергей Воробьёв

советская стиралка, не?

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max payne
Компания продаст активы турецкому производителю бытовой техники Arcelik.

Получается ушли, но на пол шишечки?

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Арсений Алвайс

ты когда квартиру продаешь и уезжаешь тоже получается на полшишечки

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Konstantin Sobyanin

Тут не такая аналогия, ты сдаешь квартиру, потом продаешь ее и уезжаешь, но покупатель продолжает сдавать ее тому же жильцу. Жилец может даже не заметить разницы. Но ты конечно заметишь, особенно если продал с дисконтом.

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Арсений Алвайс

ты забыл еще добавить, что новый собственник делает еще лучшие условия для жильца! уряя!

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Александр Сурков

поч ?

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Konstantin Sobyanin

Заводы не закрывают, просто передают другому собственнику.

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Андрей Бугаев

Так и технику теперь будут делать турецкую.

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Konstantin Sobyanin

Как будто турецкая это не то же самое. В свое время попытался понять все это разнообразие брендов бытовой техники и выяснилось, что почти всё что продается в Европе это одни и те же конструкции только с разными шильдиками. Вплоть до взаимозаменяемости деталей. Ну будут на том же заводе точно такую же стиралку делать с шильдиком ВЕКО.
P.S.
Почитал про этого турецкого производителя, оказывается они помимо ВЕКО еще брэндом Грюндиг владеют, эх, легендарный брэнд был , фердаммтэ глобализирунг.

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ЛуниТюнс

Всё так. Причем детали привозятся из того же КНР

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Александр Сурков

ну так сами они свалили другой собственик сам будет с этим ебаться

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PG

- а у вас машинка не индезит?
- нет, а почему она должна индезить?

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Заинтересованный кавалер

Индезит это сильно конечно

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Monol1th2112 .

Блять, недавно купил стиралку Indesit. Что с гарантией теперь нахуй?

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Я в другом городе

К продавцу идешь, а он пусть ебется как хочет.

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Sizer

Приходишь - а он ебется как хочет. Разворчиваешься и грустный уходишь

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Соросята спасают Темнова

Почему опять не русским людям?!!! Опять нологи за бугор

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k. schatz

русские люди могут спиздить и вывести активы за бугор. не обязательно, конечно , но вероятность есть, и немалая.

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