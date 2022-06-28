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«Ведомости»: Российские компании не смогли продлить лицензии на сетевое оборудование Cisco и серверы IBM Статьи редакции

После их окончания техника перестанет работать.

Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на ранее приобретёную технику. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель одного дистрибутора и подтвердил сотрудник крупной российской IT-компании.

В основном, это серверы на базе микропроцессорной архитектуры IBM Power, которые используются для хранения и обработки больших массивов данных, и сетевое оборудование. Российские компании чаще всего приобретали лицензии на год, реже — на два или три года. Когда лицензии закончатся, устройства перестанут работать.

Параллельный импорт решить проблему не сможет: для продления лицензии технику придётся взламывать, а в таком случае использовать её становится небезопасно, отметили опрошенные «Ведомостями» специалисты. По мнению одного из них, у оставшихся без лицензий компаний есть два пути: использовать ключ, купленный неофициально, то есть через параллельный импорт, или же запускать программы, эмулирующие активацию, взламывать оборудование. В первом случае ключ может быть заблокирован компанией-производителем, во втором же нет никаких гарантий, что оборудование будет работать.

#новости #чтотеперь

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33 комментария
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aliftin

Настало твоё время.

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Евген Коновалец

Имхо, на убунту перейдут

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Pavel Zamyatin

С Cisco на ubuntu это мощно, я бы посмотрел.

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Martin Prestone

15 долларов чтобы смотреть

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Olzhas Aitkaliyev

Ага, вы даже не представляете о чем речь вообще

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Я @ ты @

Хотели возвращения в начало нулевых? Получите

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Человек кусает собаку
во втором же нет никаких гарантий, что оборудование будет работать.

К сожалению, варез десятилетиями есть и никаких проблем с его работой не было.

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Обыкновенный инструмент

государство пират, государство террорист, государство агрессор

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Невыносимый Данила

Даже не государство, просто территория, на которой орудуют бандиты

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PABL0

Не в случае с IBM Power. Лицензии стоят дороже железа. И там не виндовс. Погуглите на тему PowerOnDemand. Процессора физически есть, а система не может их использовать. Что же до кряков под AIX... ))

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Человек кусает собаку

Спасибо за инфу. Я правда не знаю ничего про IBM Power, так как сам никогда не сталкивался с этими устройствами и в принципе с оборудованием IBM. Скажите, если в двух словах, варианта "спизить" у России в этом случае не будет?

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Olzhas Aitkaliyev

Разве что постепенно заменить на вариант из палок и такой-то матери, будет долго, дорого и неудобно

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PABL0

Нет. Как и использование серых ключей. У IBM каждая железка на строгом учёте, просто так не купить и не продать.
Единственное что мне лет 15 назад удалось сделать - это добавить в старый сервер жёсткие диски стороннего источника. "Серые" харды по цене были сопоставимы со стоимостью родных салазок.

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Печеньки Госдепа

Лет 10-12 назад взломать можно было буквально всё, от игр до софта. Например, любой антивирус. А сейчас попробуй ещё найди что-то взломанное рабочее. Ключи постоянно слетают,что приходится плюнуть на все это и купить лицензию. Как там будет не знаю,но наверное примерно так же.

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Евген Коновалец

Оно ж уязвимо будет

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Истинный ихтиандр

Им вообще поебать на ваши серверы, точки доступа процессоры..
Есть газеты на жёлтой бумаге, да и производство телевизоров Горизонт развернуть не долго

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Оперативный цветок

Тем более, что пахану в папочку эта информация всё равно не попадёт. А чего в папочке нет, того не существует.

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пепси

Серверы не нужны

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Оперативный цветок

Серверы - это стереотип, навязанный Западом

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max payne

В 2000 как то без них жили и ничего, все нормально

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max payne

Так у нас же импортозамещение нам ваши циско и нахуй не нужнв

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Сырой Абдужаббор

Правильно! Нечего тут циски мять!

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Сырой Абдужаббор

Переходим на Байкал

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Свободный мангал
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Конь Федерации

Лучше все-таки перейти за Байкал.

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Serge Timakov

да на хуя вы здесь все )))

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Конь Федерации

Строить прекрасную Россию будущего

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Trade Scum

проиграл

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Сергей Неизвестный

Про Cisco - чушь собачья. Про временные ключи не слышал. А вот сервис замены 24x7 действительно отвалиться.

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Входной Данила

тся*

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luxury

а кто у циско конкурент? может там без лицензии работает.
странная вообще практика, для оборудования лицензию продлять каждый год, эти корпорации реально себя ведут как в антиутопиях

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Входной Данила

huawei

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Станислав Вершилло

Пук-хрюк,ми вне палитике,пук-среньк,бизнес ни нада примешивать!Ета ни паможет,верните,пук-пук-среньк!

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