«Ведомости»: Российские компании не смогли продлить лицензии на сетевое оборудование Cisco и серверы IBM Статьи редакции
После их окончания техника перестанет работать.
Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM, не могут продлить лицензии на ранее приобретёную технику. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель одного дистрибутора и подтвердил сотрудник крупной российской IT-компании.
В основном, это серверы на базе микропроцессорной архитектуры IBM Power, которые используются для хранения и обработки больших массивов данных, и сетевое оборудование. Российские компании чаще всего приобретали лицензии на год, реже — на два или три года. Когда лицензии закончатся, устройства перестанут работать.
Параллельный импорт решить проблему не сможет: для продления лицензии технику придётся взламывать, а в таком случае использовать её становится небезопасно, отметили опрошенные «Ведомостями» специалисты. По мнению одного из них, у оставшихся без лицензий компаний есть два пути: использовать ключ, купленный неофициально, то есть через параллельный импорт, или же запускать программы, эмулирующие активацию, взламывать оборудование. В первом случае ключ может быть заблокирован компанией-производителем, во втором же нет никаких гарантий, что оборудование будет работать.
Настало твоё время.
Имхо, на убунту перейдут
С Cisco на ubuntu это мощно, я бы посмотрел.
15 долларов чтобы смотреть
Ага, вы даже не представляете о чем речь вообще
Хотели возвращения в начало нулевых? Получите
К сожалению, варез десятилетиями есть и никаких проблем с его работой не было.
государство пират, государство террорист, государство агрессор
Даже не государство, просто территория, на которой орудуют бандиты
Не в случае с IBM Power. Лицензии стоят дороже железа. И там не виндовс. Погуглите на тему PowerOnDemand. Процессора физически есть, а система не может их использовать. Что же до кряков под AIX... ))
Спасибо за инфу. Я правда не знаю ничего про IBM Power, так как сам никогда не сталкивался с этими устройствами и в принципе с оборудованием IBM. Скажите, если в двух словах, варианта "спизить" у России в этом случае не будет?
Разве что постепенно заменить на вариант из палок и такой-то матери, будет долго, дорого и неудобно
Нет. Как и использование серых ключей. У IBM каждая железка на строгом учёте, просто так не купить и не продать.
Единственное что мне лет 15 назад удалось сделать - это добавить в старый сервер жёсткие диски стороннего источника. "Серые" харды по цене были сопоставимы со стоимостью родных салазок.
Лет 10-12 назад взломать можно было буквально всё, от игр до софта. Например, любой антивирус. А сейчас попробуй ещё найди что-то взломанное рабочее. Ключи постоянно слетают,что приходится плюнуть на все это и купить лицензию. Как там будет не знаю,но наверное примерно так же.
Оно ж уязвимо будет
Им вообще поебать на ваши серверы, точки доступа процессоры..
Есть газеты на жёлтой бумаге, да и производство телевизоров Горизонт развернуть не долго
Тем более, что пахану в папочку эта информация всё равно не попадёт. А чего в папочке нет, того не существует.
Серверы не нужны
Серверы - это стереотип, навязанный Западом
В 2000 как то без них жили и ничего, все нормально
Так у нас же импортозамещение нам ваши циско и нахуй не нужнв
Правильно! Нечего тут циски мять!
Переходим на Байкал
Лучше все-таки перейти за Байкал.
да на хуя вы здесь все )))
Строить прекрасную Россию будущего
проиграл
Про Cisco - чушь собачья. Про временные ключи не слышал. А вот сервис замены 24x7 действительно отвалиться.
тся*
а кто у циско конкурент? может там без лицензии работает.
странная вообще практика, для оборудования лицензию продлять каждый год, эти корпорации реально себя ведут как в антиутопиях
huawei
Пук-хрюк,ми вне палитике,пук-среньк,бизнес ни нада примешивать!Ета ни паможет,верните,пук-пук-среньк!