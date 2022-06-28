Российские компании, использующие оборудование Cisco и IBM , не могут продлить лицензии на ранее приобретёную технику. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель одного дистрибутора и подтвердил сотрудник крупной российской IT-компании.

В основном, это серверы на базе микропроцессорной архитектуры IBM Power, которые используются для хранения и обработки больших массивов данных, и сетевое оборудование. Российские компании чаще всего приобретали лицензии на год, реже — на два или три года. Когда лицензии закончатся, устройства перестанут работать.

Параллельный импорт решить проблему не сможет: для продления лицензии технику придётся взламывать, а в таком случае использовать её становится небезопасно, отметили опрошенные «Ведомостями» специалисты. По мнению одного из них, у оставшихся без лицензий компаний есть два пути: использовать ключ, купленный неофициально, то есть через параллельный импорт, или же запускать программы, эмулирующие активацию, взламывать оборудование. В первом случае ключ может быть заблокирован компанией-производителем, во втором же нет никаких гарантий, что оборудование будет работать.