Французский производитель шин Michelin покинет российский рынок Статьи редакции
Активы передадут местным менеджерам.
Michelin продаст российский бизнес местном руководству к концу 2022 года. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Решение в Michelin объяснили «невозможностью возобновления производства, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределённости». Представительство компании после передачи бизнеса будет действовать как независимая структура.
Michelin приостановил производство в России 15 марта. На заводе в подмосковной деревне Давыдово работали около 750 человек. Там производили легковые и восстановленные грузовые шины.
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Прорыв новость за новостью
Рывок без раскачки
На нее времени нет
И че ептить? Похуй на эти мишлены и так рестораны стоять будут, все равно не ходим туда ептить, аа стоп....Э ну ничего ептить, машины у меня нет, справимся и без этой хуйни для педиков, предки же как-то на лошадях ездили, справимся хули. А свои место займут, будет и ООО Шины Усть-Кузьминска, и будут ООО Росгосрестнаграда.
Vианор, БриджZтоун
Ахуеть, да такого даже в формуле 1 нету
Росгосрывок
Какой прекрасный день!
С Цисками веселуха будет
Есть смысл теперь на авито вылавливать циску по дешману чтоб дома поставить?
Напоминаю, что санкции до сих пор нам на пользу
сплошные победы
Чето с утра встал - а уже несколько побед! Так и до рывка дойдем товарищи, чутка потерпим только
Девиз последних 4х месяцев
Все мишленовские звезды тоже заберут, которых не было.
Вот раньше ездили на деревянных колесах и все были сильными и здоровыми. Так что скатертью дорога, не нужны нам эти пиндоские колеса из ядовитой резины.
Я например шинами не пользуюсь
А колесами?
только укольчики
А ну тогда скатертью дорога мишлен хуен
а сегодняшние производители это же не только на внутренний рынок были?
В целом, на внутренний.
Распилы разные нужны!
Распилы всякие нужны!
"после передачи бизнеса будет действовать как независимая структура."
Котись и точка
Надо еще какой то автомобильньій завод "Котись с толчка"
ага, из дерева колеса для телег ваять будут
Да нахой он нам нужен этот ваш ми член