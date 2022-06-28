Новости

Французский производитель шин Michelin покинет российский рынок Статьи редакции

Активы передадут местным менеджерам.

Michelin продаст российский бизнес местном руководству к концу 2022 года. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Решение в Michelin объяснили «невозможностью возобновления производства, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределённости». Представительство компании после передачи бизнеса будет действовать как независимая структура.

Michelin приостановил производство в России 15 марта. На заводе в подмосковной деревне Давыдово работали около 750 человек. Там производили легковые и восстановленные грузовые шины.

#новости #ктоушёл

1323 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Написать комментарий...
max payne

Прорыв новость за новостью

Ответить
Развернуть ветку
max payne

Рывок без раскачки

Ответить
Развернуть ветку
Эстетический шар

На нее времени нет

Ответить
Развернуть ветку
Ренделович

И че ептить? Похуй на эти мишлены и так рестораны стоять будут, все равно не ходим туда ептить, аа стоп....Э ну ничего ептить, машины у меня нет, справимся и без этой хуйни для педиков, предки же как-то на лошадях ездили, справимся хули. А свои место займут, будет и ООО Шины Усть-Кузьминска, и будут ООО Росгосрестнаграда.

Ответить
Развернуть ветку
Интеллигентный ящик

Vианор, БриджZтоун

Ответить
Развернуть ветку
Ренделович

Ахуеть, да такого даже в формуле 1 нету

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

Росгосрывок

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav

Какой прекрасный день!

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

С Цисками веселуха будет

Ответить
Развернуть ветку
Sail

Есть смысл теперь на авито вылавливать циску по дешману чтоб дома поставить?

Ответить
Развернуть ветку
Интеллигентный ящик

Напоминаю, что санкции до сих пор нам на пользу

Ответить
Развернуть ветку
Александр Сурков

сплошные победы

Ответить
Развернуть ветку
darkAlert

Чето с утра встал - а уже несколько побед! Так и до рывка дойдем товарищи, чутка потерпим только

Ответить
Развернуть ветку
D

Девиз последних 4х месяцев

Ответить
Развернуть ветку
Интеллигентный ящик

Все мишленовские звезды тоже заберут, которых не было.

Ответить
Развернуть ветку
Jakov Popic

Вот раньше ездили на деревянных колесах и все были сильными и здоровыми. Так что скатертью дорога, не нужны нам эти пиндоские колеса из ядовитой резины.

Ответить
Развернуть ветку
Свободный мангал

Я например шинами не пользуюсь

Ответить
Развернуть ветку
Музыкальный дым

А колесами?

Ответить
Развернуть ветку
Свободный мангал

только укольчики

Ответить
Развернуть ветку
Petr Friendship

А ну тогда скатертью дорога мишлен хуен

Ответить
Развернуть ветку
Соросята спасают Темнова

а сегодняшние производители это же не только на внутренний рынок были?

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

В целом, на внутренний.

Ответить
Развернуть ветку
Svo Loch

Распилы разные нужны!
Распилы всякие нужны!

Ответить
Развернуть ветку
Генномодифицированный голуб

"после передачи бизнеса будет действовать как независимая структура."
Котись и точка

Ответить
Развернуть ветку
Генномодифицированный голуб

Надо еще какой то автомобильньій завод "Котись с толчка"

Ответить
Развернуть ветку
Chef

ага, из дерева колеса для телег ваять будут

Ответить
Развернуть ветку
VIPER

Да нахой он нам нужен этот ваш ми член

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
null