Активы передадут местным менеджерам.

Michelin продаст российский бизнес местном руководству к концу 2022 года. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Решение в Michelin объяснили «невозможностью возобновления производства, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределённости». Представительство компании после передачи бизнеса будет действовать как независимая структура.

Michelin приостановил производство в России 15 марта. На заводе в подмосковной деревне Давыдово работали около 750 человек. Там производили легковые и восстановленные грузовые шины.