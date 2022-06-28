Французский производитель шин Michelin решил покинуть российский рынок Статьи редакции
Активы передадут местным менеджерам.
Michelin продаст российский бизнес местном руководству к концу 2022 года. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Решение в Michelin объяснили «невозможностью возобновления производства, в частности, из-за проблем с поставками в условиях общей неопределённости». Представительство компании после передачи бизнеса будет действовать как независимая структура.
Michelin приостановил производство в России 15 марта. На заводе в подмосковной деревне Давыдово работали около 750 человек. Там производили легковые и восстановленные грузовые шины.
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Прорыв новость за новостью
Рывок без раскачки
Я например шинами не пользуюсь
А колесами?
а сегодняшние производители это же не только на внутренний рынок были?
В целом, на внутренний.
Все мишленовские звезды тоже заберут, которых не было.
И че ептить? Похуй на эти мишлены и так рестораны стоять будут, все равно не ходим туда ептить, аа стоп....Э ну ничего ептить, машины у меня нет, справимся и без этой хуйни для педиков, предки же как-то на лошадях ездили, справимся хули. А свои место займут, будет и ООО Шины Усть-Кузьминска, и будут ООО Росгосрестнаграда.