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Google закроет мессенджер Hangouts в ноябре 2022 года Статьи редакции

Компания отказывается уже от десятого мессенджера — они всё никак не могут завоевать рынок.

Google предупредил пользователей о необходимости перейти с Hangouts на Google Chat, так как собирается закрыть мессенджер в ноябре 2022 года.

С 27 июня пользователи мобильного приложения будут получать сообщение с предложением перейти на Google Chat, который доступен в Gmail и в качестве отдельного приложения. Пользователи веб-версии мессенджера в Gmail автоматически перейдут на Google Chat в июле.

Все чаты будут автоматически перенесены из Hangouts в Chat. Для переноса архивных переписок и других данных компания рекомендует использовать Google Takeout.

Google запустила Hangouts в 2013 году — выделив в отдельное приложение Google+ Hangouts. Это уже десятый мессенджер, который закрывает компания. Ранее она отказалась от Google Talk, Google Wave, Google Buzz, Google Spaces, Google Allo и другие.

#новости #google

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21 комментарий
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Vyacheslav Khristolyubov

Кому скинуть инвайт в Clubhouse?

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Невыносимый Данила

Я могу вам сказать только одно: никто никогда не вернется в 2020 год

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Vyacheslav Khristolyubov

Предлагаю обсудить это в комнате в клабхаусе в 20:00

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mongoose

просто добавь воды

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IvanDurov

Google+ была хорошая штука.

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NECRODEFLORATOR

*шутка

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Интеллигентный ящик

Кругл

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Агент Купер скучает за кофе

Блин, когда-нибудь напишу стори как участвовал в создании маркетплейса для гугла. Они вообще очень любят инвестировать в сто видов говна в надежде, что хоть десяток пройдет через фокус-группу, а 1 взлетит.

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Точка У

Сколько инвестиций коту в жопу...

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Михаил

В итоге телегу купят однажды

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Сознательный жар

пох

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Похожий бас

Я о нём даже не слышал. У гугла что-то с маркетингом похоже.

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Отображаемое имя

а о GMail слышал?

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Похожий бас

Ой какой ты смешной, гы гы гы.

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Killboy Powerhead

Пару лет после его запуска в 2013-м почти все мои друзья айтишники его использовали. Было удобно: вход через Гугл, который есть у всех, полноценно работающий клиент прямо в браузере. Потом как-то резко перешли на Телегу.

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everlove

Уже отказалась или уже?
"Компания уже отказывается уже "

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Имя любимое мое

уже

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Имя любимое мое

шире

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Вероятный парфюмер

пользуюст агрегатором мессенджеров Rambox, конечно они не могут завоевать рынок .
им нужно придумать шо то такое вау чтобы выделяться от около 300 сервисов
https://rambox.app/apps

Workspace simplifier | Rambox
The best way to organize your workspace and boost your productivity.
rambox.app
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Невыносимый Данила

Наверное, Google закрывает очередной мессенджер, как только спецслужбы узнают о его существовании

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new_comment
Компания отказывается уже от десятого мессенджера — они всё никак не могут завоевать рынок.

Мы постоянно закрываем мессенджеры. Странно, что ими никто не хочет пользоваться.

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