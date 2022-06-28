Google закроет мессенджер Hangouts в ноябре 2022 года Статьи редакции
Компания отказывается уже от десятого мессенджера — они всё никак не могут завоевать рынок.
Google предупредил пользователей о необходимости перейти с Hangouts на Google Chat, так как собирается закрыть мессенджер в ноябре 2022 года.
С 27 июня пользователи мобильного приложения будут получать сообщение с предложением перейти на Google Chat, который доступен в Gmail и в качестве отдельного приложения. Пользователи веб-версии мессенджера в Gmail автоматически перейдут на Google Chat в июле.
Все чаты будут автоматически перенесены из Hangouts в Chat. Для переноса архивных переписок и других данных компания рекомендует использовать Google Takeout.
Google запустила Hangouts в 2013 году — выделив в отдельное приложение Google+ Hangouts. Это уже десятый мессенджер, который закрывает компания. Ранее она отказалась от Google Talk, Google Wave, Google Buzz, Google Spaces, Google Allo и другие.
Кому скинуть инвайт в Clubhouse?
Я могу вам сказать только одно: никто никогда не вернется в 2020 год
Предлагаю обсудить это в комнате в клабхаусе в 20:00
просто добавь воды
Google+ была хорошая штука.
*шутка
Кругл
Блин, когда-нибудь напишу стори как участвовал в создании маркетплейса для гугла. Они вообще очень любят инвестировать в сто видов говна в надежде, что хоть десяток пройдет через фокус-группу, а 1 взлетит.
Сколько инвестиций коту в жопу...
В итоге телегу купят однажды
пох
Я о нём даже не слышал. У гугла что-то с маркетингом похоже.
а о GMail слышал?
Ой какой ты смешной, гы гы гы.
Пару лет после его запуска в 2013-м почти все мои друзья айтишники его использовали. Было удобно: вход через Гугл, который есть у всех, полноценно работающий клиент прямо в браузере. Потом как-то резко перешли на Телегу.
Уже отказалась или уже?
"Компания уже отказывается уже "
уже
шире
пользуюст агрегатором мессенджеров Rambox, конечно они не могут завоевать рынок .
им нужно придумать шо то такое вау чтобы выделяться от около 300 сервисов
https://rambox.app/apps
Наверное, Google закрывает очередной мессенджер, как только спецслужбы узнают о его существовании
Мы постоянно закрываем мессенджеры. Странно, что ими никто не хочет пользоваться.