Компания отказывается уже от десятого мессенджера — они всё никак не могут завоевать рынок.

Google предупредил пользователей о необходимости перейти с Hangouts на Google Chat, так как собирается закрыть мессенджер в ноябре 2022 года.

С 27 июня пользователи мобильного приложения будут получать сообщение с предложением перейти на Google Chat, который доступен в Gmail и в качестве отдельного приложения. Пользователи веб-версии мессенджера в Gmail автоматически перейдут на Google Chat в июле.

Все чаты будут автоматически перенесены из Hangouts в Chat. Для переноса архивных переписок и других данных компания рекомендует использовать Google Takeout.

Google запустила Hangouts в 2013 году — выделив в отдельное приложение Google+ Hangouts. Это уже десятый мессенджер, который закрывает компания. Ранее она отказалась от Google Talk, Google Wave, Google Buzz, Google Spaces, Google Allo и другие.