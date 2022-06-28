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Суд в Москве впервые оштрафовал Twitch за отказ локализовать данные россиян. Сумма взыскания — два миллиона рублей Статьи редакции

На сервис составили административный протокол в конце мая.

Мировой суд в Москве оштрафовал Twitch за отказ перенести персональные данные российских пользователей на серверы, находящиеся на территории страны. Сумма взыскания составила два миллиона рублей, передаёт корреспондент ТАСС.

Роскомнадзор составил административный протокол на Twitch из‑за отказа локализовать данные россиян в конце мая. Наказание за это правонарушение — штраф от одного до шести миллионов рублей.

#новости #twitch #роскомнадзор #штрафы

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31 комментарий
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Вероятный парфюмер

не локализуешь данные - штраф пару лямов
делаешь дырку в персональных данных так что они гуляют по всему интернету - 60 тысяч рублей
не перепутай

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Gre Li

Так закон для того и нужен, чтобы товарищ майор мог получить данные без затруднений. Утечки им даже в плюс, не нужны лишние запросы.

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Невыносимый Данила

Бессмысленная деятельность Роскомнадзора и "суда"

Оштрафуйте еще Джо Байдена на два миллиона рублей за "русофобию"

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Вероятный парфюмер

оштрафован

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Невыносимый Данила

Спасибо!

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Похожий бас

Это он про тебя!

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Невыносимый Данила

Денег нет!

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Похожий бас

Подождут выхода книги, название у тебя уже есть. И обложка!

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Невыносимый Данила

Там штрафом я не отделаюсь

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Грамотный хот-дог

Круто, сейчас Твич просто блок по геоайпи сделает и делов то.

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max payne

Штош, после этой новости на дтф начался сущий кошмар

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xqdc

Та на дтф вродь не любят твич. Так что...

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darkAlert

В такой ситуации гнать последние компании из страны это надо быть реально тупым, либо осознанно зачищают пространство под чебурнет

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Антон Занудный

why not both

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Николай Колчин

Ну вот. А я вчера смотрел стрим LevitovChess, где Дубов с Крамником комментировали турнир претендентов. Получил массу удовольствия.

https://www.twitch.tv/levitovchess

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definitely not БОТ
Дубов

Тот ещё ватник-невсётакоднозначно

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Николай Колчин

Дубов сразу выступил против спецоперации насколько я помню. Всё что он говорил до этого — несущественно.

И вообще, Дубова мы любим не за это. Он в политику никогда не лез. Он редкий в современное время шахматист, который играет красиво.

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definitely not БОТ

Быстренько переобулся чтобы не отстраняли от турниров?
У Дубова есть ещё довоенное интервью, где он рассказывает что нечего бухтеть, начни с себя, в стране всё отлично, митингующие раскачивают лодку.
Как шахматист он хорош, спору нет, но после этого интервью сложно его воспринимать.

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Николай Колчин

Нельзя обвинять человека, в том, что он не был диссидентом. Важна его реакция на актуальные события.

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definitely not БОТ

Человек-флюгер получается? Когда выгодно - за, когда не выгодно - против. Должна работать такая штука как институт репутации; менять мнение это нормально, только не стоит забывать, что человек делал и говорил до этого. Конкретно Дубова всё устраивало, к оппозиции у него “вопросики” были, кто если не Путин, надо только потерпеть и всё в таком духе. Ах да, ну и с Крымом не всё так однозначно.
То что он высказался против войны, когда ему удобно было, не делает его святым и героем.

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Николай Колчин

Причём тут это? Дубов политикой никогда не занимался. Доверенным лицом Путина не был. Когда случился пиздец, занял вполне однозначную позицию. Какой нахрен флюгер или герой? Нормальная человеческая реакция.

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definitely not БОТ

Что значит не занимался? Ему не нужно быть политиком, чтобы иметь мнение о происходящем. И это мнение у него есть, вполне конкретное, ответы на конкретные вопросы.
Он не отвечал - не слежу за политикой, не разбираюсь. А отвечал он типичными провластными тейками.
Посмотрел когда и что он там высказал, во первых, когда уже начали отстранять спортсменов и сидеть с языком в жопе не прокатит, и во вторых, типичное размазывание вины - мы все виноваты, очень удобно примазываться к тем кто на протесты выходил, когда сам то сидел рассказывал что не всё однозначно

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Николай Колчин

Дык, у него была такая позиция. Сейчас она поменялась. Письмо против спецоперации было написано через неделю, когда ещё ничего не было понятно. Никаких запретов для шахматистов из РФ нет, кроме игры под нейтральным флагом (исключение Карякин, но это экстремальный случай). И кстати, многие промолчали и спокойно продолжают играть.

Вы пытаетесь из обычного человека, сделать непонятно что.

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definitely not БОТ

Да никуда эта позиция не поменялась даже, лучше бы не смотрел, а на слово поверил.
Как была позиция царь хороший, не всё так однозначно, так и осталась.

Мягко выражаясь, не преуспел весь мир. Мы все ответственны

Вот так позиция.

Вы пытаетесь из обычного человека, сделать непонятно что.

Человек до последнего прямо и косвенно поддерживал власть. О чём не стеснялся говорить. Тем про политику он не избегал. А потом оказалось что весь мир виноват, но к себе у него 0 вопросов, конечно.

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Николай Колчин

Блин, вы тупо пытаетесь везде увидеть врагов.

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definitely not БОТ

Боже мой, каких врагов, сдался он кому, оказался типичным приспособленцем-флюгером, коих тысячи. Просто не надо забывать, что в то время когда сотни людей посажены, тысячи людей избивают и пытают, СМИ закрывают, признают иногентами и буквально выдавливают из страны, Дубов рассказывает что всё норм.
Отрицать такое, могут только такие же недавно переобувшиеся, у которых 24 глаза вдруг открылись и им неприятно, что люди у виска крутят, когда такие рассказывают как же мы все виноваты.

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Николай Колчин

Имхо, у вас настолько много слюны, что вы уже не знаете в кого ещё плюнуть.

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definitely not БОТ

Штош, вижу в точку попал

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Николай Колчин

Не захлебнитесь.

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Артем Селезнев

эй это все липа...надуманный предлог...не видите они хотят что бы остался один путин что б про него никто нигде ничего не говорил кроме похвалы из телевизора...

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Dmytry Kovalsky

Купили бы левую базу от Пикабу и отдали бы силовикам.

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