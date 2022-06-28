Суд в Москве впервые оштрафовал Twitch за отказ локализовать данные россиян. Сумма взыскания — два миллиона рублей Статьи редакции
На сервис составили административный протокол в конце мая.
Мировой суд в Москве оштрафовал Twitch за отказ перенести персональные данные российских пользователей на серверы, находящиеся на территории страны. Сумма взыскания составила два миллиона рублей, передаёт корреспондент ТАСС.
Роскомнадзор составил административный протокол на Twitch из‑за отказа локализовать данные россиян в конце мая. Наказание за это правонарушение — штраф от одного до шести миллионов рублей.
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не локализуешь данные - штраф пару лямов
делаешь дырку в персональных данных так что они гуляют по всему интернету - 60 тысяч рублей
не перепутай
Так закон для того и нужен, чтобы товарищ майор мог получить данные без затруднений. Утечки им даже в плюс, не нужны лишние запросы.
Бессмысленная деятельность Роскомнадзора и "суда"
Оштрафуйте еще Джо Байдена на два миллиона рублей за "русофобию"
оштрафован
Спасибо!
Это он про тебя!
Денег нет!
Подождут выхода книги, название у тебя уже есть. И обложка!
Там штрафом я не отделаюсь
Круто, сейчас Твич просто блок по геоайпи сделает и делов то.
Штош, после этой новости на дтф начался сущий кошмар
Та на дтф вродь не любят твич. Так что...
В такой ситуации гнать последние компании из страны это надо быть реально тупым, либо осознанно зачищают пространство под чебурнет
why not both
Ну вот. А я вчера смотрел стрим LevitovChess, где Дубов с Крамником комментировали турнир претендентов. Получил массу удовольствия.
https://www.twitch.tv/levitovchess
Тот ещё ватник-невсётакоднозначно
Дубов сразу выступил против спецоперации насколько я помню. Всё что он говорил до этого — несущественно.
И вообще, Дубова мы любим не за это. Он в политику никогда не лез. Он редкий в современное время шахматист, который играет красиво.
Быстренько переобулся чтобы не отстраняли от турниров?
У Дубова есть ещё довоенное интервью, где он рассказывает что нечего бухтеть, начни с себя, в стране всё отлично, митингующие раскачивают лодку.
Как шахматист он хорош, спору нет, но после этого интервью сложно его воспринимать.
Нельзя обвинять человека, в том, что он не был диссидентом. Важна его реакция на актуальные события.
Человек-флюгер получается? Когда выгодно - за, когда не выгодно - против. Должна работать такая штука как институт репутации; менять мнение это нормально, только не стоит забывать, что человек делал и говорил до этого. Конкретно Дубова всё устраивало, к оппозиции у него “вопросики” были, кто если не Путин, надо только потерпеть и всё в таком духе. Ах да, ну и с Крымом не всё так однозначно.
То что он высказался против войны, когда ему удобно было, не делает его святым и героем.
Причём тут это? Дубов политикой никогда не занимался. Доверенным лицом Путина не был. Когда случился пиздец, занял вполне однозначную позицию. Какой нахрен флюгер или герой? Нормальная человеческая реакция.
Что значит не занимался? Ему не нужно быть политиком, чтобы иметь мнение о происходящем. И это мнение у него есть, вполне конкретное, ответы на конкретные вопросы.
Он не отвечал - не слежу за политикой, не разбираюсь. А отвечал он типичными провластными тейками.
Посмотрел когда и что он там высказал, во первых, когда уже начали отстранять спортсменов и сидеть с языком в жопе не прокатит, и во вторых, типичное размазывание вины - мы все виноваты, очень удобно примазываться к тем кто на протесты выходил, когда сам то сидел рассказывал что не всё однозначно
Дык, у него была такая позиция. Сейчас она поменялась. Письмо против спецоперации было написано через неделю, когда ещё ничего не было понятно. Никаких запретов для шахматистов из РФ нет, кроме игры под нейтральным флагом (исключение Карякин, но это экстремальный случай). И кстати, многие промолчали и спокойно продолжают играть.
Вы пытаетесь из обычного человека, сделать непонятно что.
Да никуда эта позиция не поменялась даже, лучше бы не смотрел, а на слово поверил.Мягко выражаясь, не преуспел весь мир. Мы все ответственны
Как была позиция царь хороший, не всё так однозначно, так и осталась.
Вот так позиция.Вы пытаетесь из обычного человека, сделать непонятно что.
Человек до последнего прямо и косвенно поддерживал власть. О чём не стеснялся говорить. Тем про политику он не избегал. А потом оказалось что весь мир виноват, но к себе у него 0 вопросов, конечно.
Блин, вы тупо пытаетесь везде увидеть врагов.
Боже мой, каких врагов, сдался он кому, оказался типичным приспособленцем-флюгером, коих тысячи. Просто не надо забывать, что в то время когда сотни людей посажены, тысячи людей избивают и пытают, СМИ закрывают, признают иногентами и буквально выдавливают из страны, Дубов рассказывает что всё норм.
Отрицать такое, могут только такие же недавно переобувшиеся, у которых 24 глаза вдруг открылись и им неприятно, что люди у виска крутят, когда такие рассказывают как же мы все виноваты.
Имхо, у вас настолько много слюны, что вы уже не знаете в кого ещё плюнуть.
Штош, вижу в точку попал
Не захлебнитесь.
эй это все липа...надуманный предлог...не видите они хотят что бы остался один путин что б про него никто нигде ничего не говорил кроме похвалы из телевизора...
Купили бы левую базу от Пикабу и отдали бы силовикам.