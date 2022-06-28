Мировой суд в Москве оштрафовал Twitch за отказ перенести персональные данные российских пользователей на серверы, находящиеся на территории страны. Сумма взыскания составила два миллиона рублей, передаёт корреспондент ТАСС.

Роскомнадзор составил административный протокол на Twitch из‑за отказа локализовать данные россиян в конце мая. Наказание за это правонарушение — штраф от одного до шести миллионов рублей.